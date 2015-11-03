Labaro Viola

Notizie Hagi Fiorentina

Hagi: "Firenze nel cuore, la mia Fiorentina era piena di talento c'erano Zarate, Ilicic e Borja Valero"

07 dicembre 2024 11:39

Hagi: "Alla Fiorentina mi facevano giocare con l'acido lattico e fare palestra sei volte alla settimana"

25 maggio 2021 13:50

Hagi Sr.: "Nell'83 la Fiorentina non riuscì a prendermi. Ianis? Mi dispiace, i viola non l'hanno voluto aspettare"

14 maggio 2020 10:22

Mutu: "Prandelli? Un padre. Osvaldo? Ha sbagliato con le sue dichiarazioni ma fa sempre la rockstar"

29 aprile 2020 21:13

Dalla Romania: "Messi e Ronaldo? Ianis Hagi è meglio di loro. Alla sua età..."

22 aprile 2020 13:57

Hagi scartato da Corvino alla Fiorentina, adesso la Lazio vuole il giovane talento rumeno del Genk

03 marzo 2020 22:31

Ufficiale: l'ex viola, Ianis Hagi, è un nuovo calciatore del Rangers Glasgow. Ecco la formula...

31 gennaio 2020 12:03

Pioli e Corvino gli preferirono Gil Dias ed Eysseric, adesso Hagi gioca titolare in Champions League

02 ottobre 2019 21:36

Nuovo guadagno in vista per la Fiorentina. Hagi è ad un passo dal trasferimento al Genk

11 luglio 2019 18:57

Non solo Rebic, Hagi vicino al Siviglia, e il tesoretto per la Fiorentina aumenta

03 luglio 2019 12:35

La Nazione, la Fiorentina sta seguendo Florinel Coman della Romania. La richiesta del club...

28 giugno 2019 09:52

Bucchioni: "Hagi? Rimarrà uno dei più grossi errori di una gestione disastrosa e Borja Valero..."

27 giugno 2019 16:06

Hagi: "Chiesa è straordinario ed è già il leader della Fiorentina. Merita un club di alta classifica"

21 giugno 2019 12:21

Il ds del Siviglia Monchi è interessato al centrocampista ex viola Ianis Hagi

15 giugno 2019 19:33

L'Ajax vuole prendere Hagi, trasferimento vicino. Una percentuale sulla vendita andrà alla Fiorentina

30 maggio 2019 20:49

Gheorghe Hagi: "Ianis andrà via dal Viitorul, ci sono offerte da Spagna, Italia, Belgio…"

23 aprile 2019 15:11

Mutu: "Prandelli grande allenatore, ecco cosa consiglio su di lui. Hagi al top, nel 2018.."

12 dicembre 2018 14:03

"Hagi in viola è stato un inferno per la Fiorentina. Papà Gheorghe pretendeva che..."

05 dicembre 2018 13:50

Il Siviglia vuole Hagi, pronti 3 milioni per lui. Ecco quanto spetterebbe alla Fiorentina

04 dicembre 2018 15:03

Hagi senior: "Ianis ha molto talento e presto giocherà in top club che gli si addice"

31 ottobre 2018 11:47

La BBC: "Hagi jr. come Gascoigne e Cassano. Alla Fiorentina non è andata bene perché..."

19 ottobre 2018 16:09

Lupu: "Gheorghe Hagi pressa troppo il figlio. Vi spiego perchè Ianis ha fallito con la Fiorentina.."

16 ottobre 2018 19:34

La Nazione, Rebic ed Hagi porterebbero i soldi per un buon acquisto grazie alle percentuali sulla futura vendita. La Fiorentina spera...

27 giugno 2018 08:28

Gazzetta, Hagi potrebbe tornare in Serie A, piace alla Roma. La Fiorentina ha una percentuale sulla rivendita...

25 giugno 2018 09:03

Hagi contro Corvino: "Ha trattato male mio figlio e quindi me lo sono ripreso."

27 marzo 2018 10:33

Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."

15 marzo 2018 14:19

Hagi: "Il ritorno dalla Fiorentina? Ho una mentalità vincente, odio perdere.."

27 febbraio 2018 15:23

Mutu: "Hagi ha fatto bene ad andarsene, non aveva senso restare dietro le quinte"

22 febbraio 2018 14:12

I veleni del padre di Hagi: acerbo per Sousa e Pioli, nessun club di B lo ha voluto. E adesso Gheorghe...

21 febbraio 2018 11:36

Hagi SR: "Ianis era pronto, non è vero quello che disse Pioli. Dispiace per la Fiorentina.."

15 febbraio 2018 09:53

Hagi senior:"Grave errore della Fiorentina, mio figlio vincerà il pallone d'oro" E intanto Corvino scarica la colpa sugli allenatori

12 febbraio 2018 15:28

In Romania Hagi segna e decide la partita contro la Juventus. Il gol...

11 febbraio 2018 09:01

Hagi torna a casa, ritrova i 90 minuti e la fascia da capitano. La partita...

03 febbraio 2018 12:51

Dg Viitorul: "Hagi è tornato per dimostrare alla Fiorentina che ha sbagliato con lui"

29 gennaio 2018 17:48

UFFICIALE, LA FIORENTINA DÀ LA CONFERMA, HAGI LASCIA FIRENZE

18 gennaio 2018 17:49

Fatta per Hagi al Viitorul: alla Fiorentina 2 milioni più il 25% sulla futura vendita del giocatore

17 gennaio 2018 10:54

Becali sicuro: "Se prendo Hagi 6 mesi alla Steaua poi lo posso vendere al Barcellona"

15 gennaio 2018 16:08

Il padre di Hagi tuona: “Difficile trattare coi viola, ma faremo tutto per Ianis”...

15 gennaio 2018 13:30

E' fatta? Corvino avvistato a Milano per chiudere la cessione di Hagi, ma occhio anche a..

13 gennaio 2018 12:14

Hagi bocciato, Lo Faso e Zekhnini no: Pioli concederà una possibilità ai due in prima squadra

12 gennaio 2018 15:36

Chivu incredulo: "Ho parlato con dirigenti della Fiorentina, Hagi venduto perché lo ritengono inadatto fisicamente"

12 gennaio 2018 12:23

Il club rumeno del Viitorul fa marcia indietro su Hagi. Epilogo vicino o telenovela di mercato?

11 gennaio 2018 14:29

Il Viitorul annuncia l'acquisto di Hagi, ma la Fiorentina tace. Cosa sta succedendo?

09 gennaio 2018 20:43

Iencsi: "Hagi doveva scegliere una squadra capace di valorizzare i giovani, ma ha ancora tempo"

09 gennaio 2018 20:04

Finisce la storia tra Hagi e la Fiorentina, il rumeno ceduto a titolo definitivo al Viitorul

09 gennaio 2018 16:40

Corriere Fiorentino: Hagi jr resta in Romania, sempre più vicino il ritorno al Viitorul

09 gennaio 2018 12:30

Braccio di ferro Hagi-Fiorentina: il rumeno tornerà dal padre. Quanti potenziali talenti mai provati in casa viola...

09 gennaio 2018 10:45

Per Hagi l'offerta è ancora troppo bassa: la Fiorentina chiede più di 2 milioni di euro al Viitorul

08 gennaio 2018 10:41

Addio Hagi? Neanche in prestito. Arrivano 2 milioni a Firenze dalla Romania. Il padre: "Trattativa avanzata".

07 gennaio 2018 16:26

Nazione, dopo Maxi Olivera il Cagliari vuole prendere anche Carlos Sanchez, il colombiano è stanco di non giocare

07 gennaio 2018 13:44

Pedullà: "Barella costa troppo per la Fiorentina, andrà altrove. Cataldi? A gennaio ti devi migliorare..."

05 gennaio 2018 15:27

Hagi vicino al Viitorul: pronti 2 milioni. Ma il club romeno pubblica la notizia e infastidisce la Fiorentina...

05 gennaio 2018 12:33

Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...

03 gennaio 2018 19:14

Pedullà: "Maxi Olivera vicinissimo al Cagliari, trattativa avviata. Hagi via in prestito, Badelj non rinnova"

03 gennaio 2018 18:10

La Nazione, ok del Benevento: Cataldi per il dopo Badelj corteggiato da Lazio e Roma

27 dicembre 2017 08:57

Per Hagi non solo il Pescara: adesso si fanno avanti anche Empoli ed Ascoli

23 dicembre 2017 16:48

L'Empoli vuole prendere Hagi in prestito a gennaio. Esperienza in serie B per il rumeno?

22 dicembre 2017 14:11

Mercato ed autofinanziamento, la Fiorentina si prepara a cedere quattro esuberi...

22 dicembre 2017 09:17

Gheorghe Hagi: "La Fiorentina non ha mantenuto le promesse. Ha perso un anno e mezzo di carriera"

20 dicembre 2017 15:39

Pressing del Galatasaray su Ianis Hagi, il padre Gheorghe spinge per portarlo ad Istanbul. La Fiorentina...

17 dicembre 2017 13:58

La Fiorentina mette sul mercato quattro giocatori con la formula del prestito. Anche Milenkovic...

15 dicembre 2017 08:56

LE DECISIONI IN CASA FIORENTINA SUL MERCATO. CHI RESTA E CHI VA VIA, DA HAGI A OLIVERA

14 dicembre 2017 14:09

Contra: "Hagi a gennaio andrà via dalla Fiorentina, ha bisogno di giocare di più"

13 dicembre 2017 12:13

"L'addio del mai visto": Hagi può partire da un momento all'altro. Insieme a lui due sudamericani...

12 dicembre 2017 09:31

Hagi-Pescara, si complica tutto. Deluso dalla Fiorentina, un "no" a Zeman per tornare in Romania

06 dicembre 2017 18:00

Mal di pancia Hagi, il motivo dell'esultanza polemica. Simeone e Chiesa ringraziano Thereau

03 dicembre 2017 23:40

Giorno libero? No, Hagi si allena anche oggi al centro sportivo della Fiorentina per provare a stupire

03 dicembre 2017 12:39

Da 2-0 a 2-3 contro il Chievo: Hagi non basta, adesso per la Primavera è crisi

02 dicembre 2017 17:22

Hagi fa un gol capolavoro con la primavera viola poi esultanza polemica del fantasista rumeno

02 dicembre 2017 15:19

Hagi e Cerofolini lasciano il centro sportivo, andranno entrambi in Primavera

01 dicembre 2017 12:35

Primavera: Fiorentina-Udinese sullo 0-0 a fine primo tempo, chance per Ianis Hagi davanti

25 novembre 2017 15:11

Mutu: "Hagi ha bisogno di giocare, dovrebbe tornare in Romania. Mi fido di lui"

25 novembre 2017 12:26

Mutu: ''La società porti rinforzi a gennaio, coi giovani viola da decimo posto. Hagi inesperto, Chiesa...''

22 novembre 2017 16:47

Papà Hagi: "Ha bisogno di giocare, con tutto il rispetto per il Pescara ma andrà a giocare in un campionato di livello"

19 novembre 2017 15:55

Nazione, Bruno Gaspar verso lo Shakhtar, Dubois alla Fiorentina, Cagliari su Sanchez e Pescara su Hagi

17 novembre 2017 11:08

Zeman chiama Hagi al Pescara, si fa largo l'ipotesi di un prestito nel mercato di gennaio

15 novembre 2017 11:41

Becali: "Le porte della Steaua sono sempre aperte per Hagi. È un grande talento, se vuole venire lo prendiamo"

14 novembre 2017 13:38

Il Ct della Romania consiglia Ianis Hagi: ''Deve cambiare squadra se desidera progredire nella sua carriera''

13 novembre 2017 15:41

Gheorghe Hagi: ''Ianis ci mette buona volontà. Anche in nazionale buona prestazione, ma non ha i minuti nelle gambe''

11 novembre 2017 16:54

Possibile prestito a gennaio di Hagi in serie B. Lo vuole il Pescara di Zeman

09 novembre 2017 13:42

I "vecchi" faticano, spazio ai giovani? Hagi, Milenkovic e Lo Faso da oggi possono emergere...

09 novembre 2017 09:28

Da Sousa a Pioli, Cristoforo non ha convinto nessuno, adesso si aprono le porte della cessione. Hagi invece...

07 novembre 2017 11:02

Terza sconfitta consecutiva per la primavera della Fiorentina. Perde anche contro la Juventus. Hagi titolare

04 novembre 2017 15:59

Hagi ancora convocato con la Romania U21: fantasma a Firenze ma protagonista in patria...

03 novembre 2017 15:49

Pioli: "Saponara non tornerà subito, attenzione al Benevento. Ecco perchè non gioca Hagi, Lo Faso invece..."

21 ottobre 2017 13:29

Calciomercato.com: Hagi e Zekhnini, destini simili ma con atteggiamenti opposti...

21 ottobre 2017 13:20

Capitolo Hagi: il malessere cresce e si profila l'ipotesi di una cessione in prestito a gennaio

19 ottobre 2017 13:21

Hagi fa una magia di alta classe in allenamento e Pioli si complimenta con lui per la prodezza

18 ottobre 2017 12:22

Ct Romania Under 21: ''Hagi soffre molto perché non gioca a Firenze. Ha un grande potenziale, deve solo...''

11 ottobre 2017 15:18

Milenkovic, Hagi, Zekhnini e Lo Faso. Pioli li manda in panchina o in tribuna, per loro è sempre più difficile

06 ottobre 2017 10:12

Lo Faso: ''Siamo sereni, non molleremo mai. Sapevo che avrei fatto panchina: Hagi? Non dico nulla...''

04 ottobre 2017 10:07

HAGI SBOTTA E CHIEDE DI GIOCARE DI PIU’. ECCO I DUE ERRORI FATTI DA CORVINO IN ESTATE..

02 ottobre 2017 19:24

Hagi: "Deluso da questa situazione, nessuno è venuto a parlarmi per un prestito in estate.."

02 ottobre 2017 18:15

DOVEVA ESSERE LA STAGIONE DI HAGI MA IL TALENTO RUMENO È BOCCIATO DA PIOLI

30 settembre 2017 19:05

Convocati viola per il Chievo, nessun indisponibile per la Fiorentina, Pioli lascia a casa Hagi

30 settembre 2017 16:53

Gori: ''Spero che Pioli abbia visto la mia doppietta. Hagi mi ha aiutato sulle punizioni..."

29 settembre 2017 17:53

BABACAR DÀ LA COLPA AI GIORNALISTI. RETROSCENA HAGI, HA DETTO NO ALLA CESSIONE IN PRESTITO

28 settembre 2017 23:48

Fiorentina: in tanti convocati dalle rispettive Nazionali Under 21

27 settembre 2017 16:44

Saponara adesso è recuperato, sarà disponibile contro il Verona. E in nazionale brilla Hagi

03 settembre 2017 11:40

Hagi su Twitter: "Felice di essere tornato in nazionale, non vedo l'ora di giocare"

28 agosto 2017 23:12

Archivio

Esplora l'archivio di Hagi

Sett. 49
Sett. 21
Sett. 20 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 10 Sett. 5
Sett. 40 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 17
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 26 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 12 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 28