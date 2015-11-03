Notizie Hagi Fiorentina

Hagi: "Firenze nel cuore, la mia Fiorentina era piena di talento c'erano Zarate, Ilicic e Borja Valero"
07 dicembre 2024 11:39
Hagi: "Alla Fiorentina mi facevano giocare con l'acido lattico e fare palestra sei volte alla settimana"
25 maggio 2021 13:50
Hagi Sr.: "Nell'83 la Fiorentina non riuscì a prendermi. Ianis? Mi dispiace, i viola non l'hanno voluto aspettare"
14 maggio 2020 10:22
Mutu: "Prandelli? Un padre. Osvaldo? Ha sbagliato con le sue dichiarazioni ma fa sempre la rockstar"
29 aprile 2020 21:13
Dalla Romania: "Messi e Ronaldo? Ianis Hagi è meglio di loro. Alla sua età..."
22 aprile 2020 13:57
Hagi scartato da Corvino alla Fiorentina, adesso la Lazio vuole il giovane talento rumeno del Genk
03 marzo 2020 22:31
Ufficiale: l'ex viola, Ianis Hagi, è un nuovo calciatore del Rangers Glasgow. Ecco la formula...
31 gennaio 2020 12:03
Pioli e Corvino gli preferirono Gil Dias ed Eysseric, adesso Hagi gioca titolare in Champions League
02 ottobre 2019 21:36
Nuovo guadagno in vista per la Fiorentina. Hagi è ad un passo dal trasferimento al Genk
11 luglio 2019 18:57
Non solo Rebic, Hagi vicino al Siviglia, e il tesoretto per la Fiorentina aumenta
03 luglio 2019 12:35
La Nazione, la Fiorentina sta seguendo Florinel Coman della Romania. La richiesta del club...
28 giugno 2019 09:52
Bucchioni: "Hagi? Rimarrà uno dei più grossi errori di una gestione disastrosa e Borja Valero..."
27 giugno 2019 16:06
Hagi: "Chiesa è straordinario ed è già il leader della Fiorentina. Merita un club di alta classifica"
21 giugno 2019 12:21
Il ds del Siviglia Monchi è interessato al centrocampista ex viola Ianis Hagi
15 giugno 2019 19:33
L'Ajax vuole prendere Hagi, trasferimento vicino. Una percentuale sulla vendita andrà alla Fiorentina
30 maggio 2019 20:49
Gheorghe Hagi: "Ianis andrà via dal Viitorul, ci sono offerte da Spagna, Italia, Belgio…"
23 aprile 2019 15:11
Mutu: "Prandelli grande allenatore, ecco cosa consiglio su di lui. Hagi al top, nel 2018.."
12 dicembre 2018 14:03
"Hagi in viola è stato un inferno per la Fiorentina. Papà Gheorghe pretendeva che..."
05 dicembre 2018 13:50
Il Siviglia vuole Hagi, pronti 3 milioni per lui. Ecco quanto spetterebbe alla Fiorentina
04 dicembre 2018 15:03
Hagi senior: "Ianis ha molto talento e presto giocherà in top club che gli si addice"
31 ottobre 2018 11:47
La BBC: "Hagi jr. come Gascoigne e Cassano. Alla Fiorentina non è andata bene perché..."
19 ottobre 2018 16:09
Lupu: "Gheorghe Hagi pressa troppo il figlio. Vi spiego perchè Ianis ha fallito con la Fiorentina.."
16 ottobre 2018 19:34
La Nazione, Rebic ed Hagi porterebbero i soldi per un buon acquisto grazie alle percentuali sulla futura vendita. La Fiorentina spera...
27 giugno 2018 08:28
Gazzetta, Hagi potrebbe tornare in Serie A, piace alla Roma. La Fiorentina ha una percentuale sulla rivendita...
25 giugno 2018 09:03
Hagi contro Corvino: "Ha trattato male mio figlio e quindi me lo sono ripreso."
27 marzo 2018 10:33
Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."
15 marzo 2018 14:19
Hagi: "Il ritorno dalla Fiorentina? Ho una mentalità vincente, odio perdere.."
27 febbraio 2018 15:23
Mutu: "Hagi ha fatto bene ad andarsene, non aveva senso restare dietro le quinte"
22 febbraio 2018 14:12
I veleni del padre di Hagi: acerbo per Sousa e Pioli, nessun club di B lo ha voluto. E adesso Gheorghe...
21 febbraio 2018 11:36
Hagi SR: "Ianis era pronto, non è vero quello che disse Pioli. Dispiace per la Fiorentina.."
15 febbraio 2018 09:53
Hagi senior:"Grave errore della Fiorentina, mio figlio vincerà il pallone d'oro" E intanto Corvino scarica la colpa sugli allenatori
12 febbraio 2018 15:28
In Romania Hagi segna e decide la partita contro la Juventus. Il gol...
11 febbraio 2018 09:01
Hagi torna a casa, ritrova i 90 minuti e la fascia da capitano. La partita...
03 febbraio 2018 12:51
Dg Viitorul: "Hagi è tornato per dimostrare alla Fiorentina che ha sbagliato con lui"
29 gennaio 2018 17:48
UFFICIALE, LA FIORENTINA DÀ LA CONFERMA, HAGI LASCIA FIRENZE
18 gennaio 2018 17:49
Fatta per Hagi al Viitorul: alla Fiorentina 2 milioni più il 25% sulla futura vendita del giocatore
17 gennaio 2018 10:54
Becali sicuro: "Se prendo Hagi 6 mesi alla Steaua poi lo posso vendere al Barcellona"
15 gennaio 2018 16:08
Il padre di Hagi tuona: “Difficile trattare coi viola, ma faremo tutto per Ianis”...
15 gennaio 2018 13:30
E' fatta? Corvino avvistato a Milano per chiudere la cessione di Hagi, ma occhio anche a..
13 gennaio 2018 12:14
Hagi bocciato, Lo Faso e Zekhnini no: Pioli concederà una possibilità ai due in prima squadra
12 gennaio 2018 15:36
Chivu incredulo: "Ho parlato con dirigenti della Fiorentina, Hagi venduto perché lo ritengono inadatto fisicamente"
12 gennaio 2018 12:23
Il club rumeno del Viitorul fa marcia indietro su Hagi. Epilogo vicino o telenovela di mercato?
11 gennaio 2018 14:29
Il Viitorul annuncia l'acquisto di Hagi, ma la Fiorentina tace. Cosa sta succedendo?
09 gennaio 2018 20:43
Iencsi: "Hagi doveva scegliere una squadra capace di valorizzare i giovani, ma ha ancora tempo"
09 gennaio 2018 20:04
Finisce la storia tra Hagi e la Fiorentina, il rumeno ceduto a titolo definitivo al Viitorul
09 gennaio 2018 16:40
Corriere Fiorentino: Hagi jr resta in Romania, sempre più vicino il ritorno al Viitorul
09 gennaio 2018 12:30
Braccio di ferro Hagi-Fiorentina: il rumeno tornerà dal padre. Quanti potenziali talenti mai provati in casa viola...
09 gennaio 2018 10:45
Per Hagi l'offerta è ancora troppo bassa: la Fiorentina chiede più di 2 milioni di euro al Viitorul
08 gennaio 2018 10:41
Addio Hagi? Neanche in prestito. Arrivano 2 milioni a Firenze dalla Romania. Il padre: "Trattativa avanzata".
07 gennaio 2018 16:26
Nazione, dopo Maxi Olivera il Cagliari vuole prendere anche Carlos Sanchez, il colombiano è stanco di non giocare
07 gennaio 2018 13:44
Pedullà: "Barella costa troppo per la Fiorentina, andrà altrove. Cataldi? A gennaio ti devi migliorare..."
05 gennaio 2018 15:27
Hagi vicino al Viitorul: pronti 2 milioni. Ma il club romeno pubblica la notizia e infastidisce la Fiorentina...
05 gennaio 2018 12:33
Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...
03 gennaio 2018 19:14
Pedullà: "Maxi Olivera vicinissimo al Cagliari, trattativa avviata. Hagi via in prestito, Badelj non rinnova"
03 gennaio 2018 18:10
La Nazione, ok del Benevento: Cataldi per il dopo Badelj corteggiato da Lazio e Roma
27 dicembre 2017 08:57
Per Hagi non solo il Pescara: adesso si fanno avanti anche Empoli ed Ascoli
23 dicembre 2017 16:48
L'Empoli vuole prendere Hagi in prestito a gennaio. Esperienza in serie B per il rumeno?
22 dicembre 2017 14:11
Mercato ed autofinanziamento, la Fiorentina si prepara a cedere quattro esuberi...
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Gheorghe Hagi: "La Fiorentina non ha mantenuto le promesse. Ha perso un anno e mezzo di carriera"
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Pressing del Galatasaray su Ianis Hagi, il padre Gheorghe spinge per portarlo ad Istanbul. La Fiorentina...
17 dicembre 2017 13:58
La Fiorentina mette sul mercato quattro giocatori con la formula del prestito. Anche Milenkovic...
15 dicembre 2017 08:56
LE DECISIONI IN CASA FIORENTINA SUL MERCATO. CHI RESTA E CHI VA VIA, DA HAGI A OLIVERA
14 dicembre 2017 14:09
Contra: "Hagi a gennaio andrà via dalla Fiorentina, ha bisogno di giocare di più"
13 dicembre 2017 12:13
"L'addio del mai visto": Hagi può partire da un momento all'altro. Insieme a lui due sudamericani...
12 dicembre 2017 09:31
Hagi-Pescara, si complica tutto. Deluso dalla Fiorentina, un "no" a Zeman per tornare in Romania
06 dicembre 2017 18:00
Mal di pancia Hagi, il motivo dell'esultanza polemica. Simeone e Chiesa ringraziano Thereau
03 dicembre 2017 23:40
Giorno libero? No, Hagi si allena anche oggi al centro sportivo della Fiorentina per provare a stupire
03 dicembre 2017 12:39
Da 2-0 a 2-3 contro il Chievo: Hagi non basta, adesso per la Primavera è crisi
02 dicembre 2017 17:22
Hagi fa un gol capolavoro con la primavera viola poi esultanza polemica del fantasista rumeno
02 dicembre 2017 15:19
Hagi e Cerofolini lasciano il centro sportivo, andranno entrambi in Primavera
01 dicembre 2017 12:35
Primavera: Fiorentina-Udinese sullo 0-0 a fine primo tempo, chance per Ianis Hagi davanti
25 novembre 2017 15:11
Mutu: "Hagi ha bisogno di giocare, dovrebbe tornare in Romania. Mi fido di lui"
25 novembre 2017 12:26
Mutu: ''La società porti rinforzi a gennaio, coi giovani viola da decimo posto. Hagi inesperto, Chiesa...''
22 novembre 2017 16:47
Papà Hagi: "Ha bisogno di giocare, con tutto il rispetto per il Pescara ma andrà a giocare in un campionato di livello"
19 novembre 2017 15:55
Nazione, Bruno Gaspar verso lo Shakhtar, Dubois alla Fiorentina, Cagliari su Sanchez e Pescara su Hagi
17 novembre 2017 11:08
Zeman chiama Hagi al Pescara, si fa largo l'ipotesi di un prestito nel mercato di gennaio
15 novembre 2017 11:41
Becali: "Le porte della Steaua sono sempre aperte per Hagi. È un grande talento, se vuole venire lo prendiamo"
14 novembre 2017 13:38
Il Ct della Romania consiglia Ianis Hagi: ''Deve cambiare squadra se desidera progredire nella sua carriera''
13 novembre 2017 15:41
Gheorghe Hagi: ''Ianis ci mette buona volontà. Anche in nazionale buona prestazione, ma non ha i minuti nelle gambe''
11 novembre 2017 16:54
Possibile prestito a gennaio di Hagi in serie B. Lo vuole il Pescara di Zeman
09 novembre 2017 13:42
I "vecchi" faticano, spazio ai giovani? Hagi, Milenkovic e Lo Faso da oggi possono emergere...
09 novembre 2017 09:28
Da Sousa a Pioli, Cristoforo non ha convinto nessuno, adesso si aprono le porte della cessione. Hagi invece...
07 novembre 2017 11:02
Terza sconfitta consecutiva per la primavera della Fiorentina. Perde anche contro la Juventus. Hagi titolare
04 novembre 2017 15:59
Hagi ancora convocato con la Romania U21: fantasma a Firenze ma protagonista in patria...
03 novembre 2017 15:49
Pioli: "Saponara non tornerà subito, attenzione al Benevento. Ecco perchè non gioca Hagi, Lo Faso invece..."
21 ottobre 2017 13:29
Calciomercato.com: Hagi e Zekhnini, destini simili ma con atteggiamenti opposti...
21 ottobre 2017 13:20
Capitolo Hagi: il malessere cresce e si profila l'ipotesi di una cessione in prestito a gennaio
19 ottobre 2017 13:21
Hagi fa una magia di alta classe in allenamento e Pioli si complimenta con lui per la prodezza
18 ottobre 2017 12:22
Ct Romania Under 21: ''Hagi soffre molto perché non gioca a Firenze. Ha un grande potenziale, deve solo...''
11 ottobre 2017 15:18
Milenkovic, Hagi, Zekhnini e Lo Faso. Pioli li manda in panchina o in tribuna, per loro è sempre più difficile
06 ottobre 2017 10:12
Lo Faso: ''Siamo sereni, non molleremo mai. Sapevo che avrei fatto panchina: Hagi? Non dico nulla...''
04 ottobre 2017 10:07
HAGI SBOTTA E CHIEDE DI GIOCARE DI PIU’. ECCO I DUE ERRORI FATTI DA CORVINO IN ESTATE..
02 ottobre 2017 19:24
Hagi: "Deluso da questa situazione, nessuno è venuto a parlarmi per un prestito in estate.."
02 ottobre 2017 18:15
DOVEVA ESSERE LA STAGIONE DI HAGI MA IL TALENTO RUMENO È BOCCIATO DA PIOLI
30 settembre 2017 19:05
Convocati viola per il Chievo, nessun indisponibile per la Fiorentina, Pioli lascia a casa Hagi
30 settembre 2017 16:53
Gori: ''Spero che Pioli abbia visto la mia doppietta. Hagi mi ha aiutato sulle punizioni..."
29 settembre 2017 17:53
BABACAR DÀ LA COLPA AI GIORNALISTI. RETROSCENA HAGI, HA DETTO NO ALLA CESSIONE IN PRESTITO
28 settembre 2017 23:48
Fiorentina: in tanti convocati dalle rispettive Nazionali Under 21
27 settembre 2017 16:44
Saponara adesso è recuperato, sarà disponibile contro il Verona. E in nazionale brilla Hagi
03 settembre 2017 11:40
Hagi su Twitter: "Felice di essere tornato in nazionale, non vedo l'ora di giocare"
28 agosto 2017 23:12
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