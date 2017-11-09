Possibile prestito a gennaio di Hagi in serie B. Lo vuole il Pescara di Zeman

Ianis Hagi potrebbe scendere in Serie B. Il fantasista rumeno è seguito dal Pescara di Zeman. In viola Hagi non sta trovando molto spazio e andare a giocare potrebbe essere la giusta strada per tornar...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2017 13:42

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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