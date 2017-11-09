Possibile prestito a gennaio di Hagi in serie B. Lo vuole il Pescara di Zeman
Ianis Hagi potrebbe scendere in Serie B. Il fantasista rumeno è seguito dal Pescara di Zeman. In viola Hagi non sta trovando molto spazio e andare a giocare potrebbe essere la giusta strada per tornar...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2017 13:42
Ianis Hagi potrebbe scendere in Serie B. Il fantasista rumeno è seguito dal Pescara di Zeman. In viola Hagi non sta trovando molto spazio e andare a giocare potrebbe essere la giusta strada per tornare a Firenze maturo e pronto per avere più spazio.
Tuttob.com