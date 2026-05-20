Redazione Labaroviola
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Viviano stronca Spalletti: "Le dichiarazioni nel post sono da TSO. A più di 60 anni se la prende con Gud"
20 maggio 2026 11:55
Repubblica: "Grosso avanti su De Rossi: sfuma Iraola, la scelta verrà fatta dopo il campionato"
20 maggio 2026 11:42
Criscitiello: “Il Bologna pensa a Grosso, ma la Fiorentina è avanti. Sarri all’Atalanta, Napoli su Italiano”
20 maggio 2026 11:29
Rep: "Paratici riorganizza la Fiorentina: lavoro su Viola Park, mercato e struttura societaria"
20 maggio 2026 11:24
Rep: " Vanoli verso l’addio alla Fiorentina: separazione possibile già la prossima settimana"
20 maggio 2026 10:42
Gazzetta controcorrente: "Poche possibilità di riconferma di Vanoli. In pole c'è Grosso"
20 maggio 2026 10:40
Gazzetta: "Il Bournemouth piomba su Fortini. Per 7-10 milioni la Fiorentina lo vende"
20 maggio 2026 10:37
Gazzetta: "Dodò? La Fiorentina si aspetta offerte dai 20 ai 30 milioni. Verso l'addio anche Gosens"
20 maggio 2026 10:34
Padovan: "Fiorentina assente con la Roma, contro la Juve ha fatto la partita della vita”"
20 maggio 2026 10:30
Gazzetta massacra Piccoli: "Non è considerato pronto per fare il titolare nella Fiorentina"
20 maggio 2026 10:29
Gazzetta rivela: "La Fiorentina spera di incassare 21 milioni dalla cessione di Gudmundsson"
20 maggio 2026 10:27
Gazzetta: "Paratici proverà a convincere Kean a restare. Tutto cambia per un'offerta da 62 milioni"
20 maggio 2026 10:14
Corriere dello Sport: "Otto inamovibili per la Fiorentina. Rebus Kean e Gudmundsson"
20 maggio 2026 10:03
Vanoli-Bis? Corriere dello Sport: "Sì, ma l'incastro non è semplice. Nuovo incontro a breve"
20 maggio 2026 10:00
Corriere dello Sport svela: "Parisi è ancora a Roma dopo l'operazione. Tornerà a Firenze nei prossimi giorni"
20 maggio 2026 09:55
Corriere dello Sport: "Kean al Viola Park anche nel giorno libero. Prosegue il lavoro di recupero"
20 maggio 2026 09:54
Corriere dello Sport: "De Gea resta alla Fiorentina. Nelle prossime settimane incontrerà il club"
20 maggio 2026 09:51
Nazione sicura: “Il Franchi prepara il confronto dopo un anno choc. Tutti nel mirino, l’unico salvo è Vanoli”
20 maggio 2026 09:19
Palladino e Firenze feeling mai nato. Nazione: “Nonostante i 65 punti, verrà accolto con indifferenza”
20 maggio 2026 09:18
Nazione rivela: “Kean-entourage-Paratici l’incontro nelle prossime settimane. Due le ipotesi vive”
20 maggio 2026 09:15
Nazione: “Solomon potrebbe restare, 10 milioni per un esterno di livello europeo non sono tanti”
20 maggio 2026 08:57
Fortini via? Nazione: “I contatti con il Bournemouth sono già in corso. Novità nelle prossime settimane”
20 maggio 2026 08:56
Nazione svela: “Gosens? Futuro incerto. Balbo? Andrà a giocare. Arriverà un acquisto a sinistra”
20 maggio 2026 08:52
Nazione: “Dodo e Fortini via senza il rinnovo. Paratici farà uno sforzo economico per trattenere il brasiliano?”
20 maggio 2026 08:51
Il grave infortunio di Parisi ha cambiato i piani di Paratici. Nazione: “Non c’era in alcun modo l’idea di privarsene”
20 maggio 2026 08:49
Nazione ed il consiglio non richiesto: “A Parma c’è un allenatore giovane come Cuesta”
20 maggio 2026 08:47
Nazione: “Per la panchina della Fiorentina, se ci fosse un nome a sorpresa? Il futuro sarà di chi saprà rischiare”
20 maggio 2026 08:46
Panchina Fiorentina? Nazione: “Smentito ogni contatto con Iraola. Grosso? In attesa di una chiamata”
20 maggio 2026 08:45
Kean, stagione finita il 4 aprile. Nazione: “Dolore alla tibia diminuito ma non scomparso”
20 maggio 2026 08:41
Orlando: "Paratici innamorato di Ndour, è intoccabile. Se riesce ad alzare il passo ha tutto"
19 maggio 2026 22:43
Iraola blocca in casa il City e resta aggrappato alla zona Europa. L'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni!
19 maggio 2026 22:34
Fiorentina, Baiano lancia l’allarme: “Confermare Vanoli senza convinzione sarebbe un errore”
19 maggio 2026 21:55
Graziani: "Vittoria stupenda contro la Juve, ma serve una rivoluzione per tornare competitivi"
19 maggio 2026 21:42
Fattori: "Non butterei via tutto, piuttosto vorrei inserire giocatori forti. Ripartirei da Mandragora titolare"
19 maggio 2026 21:36
Sky Sport: Vanoli verso la conferma alla guida della Fiorentina. Programmato l'incontro decisivo con la società
19 maggio 2026 21:03
Lucchesi e due ex viola sono stati scelti tra i migliori 11 giocatori Under 23 in Serie B
19 maggio 2026 20:51
Giorgia Rossi svela il desiderio di Barone: "Avrebbe voluto Aquilani sulla panchina della Fiorentina"
19 maggio 2026 20:04
Chiarugi: "Comuzzo va recuperato e bisogna crederci, può diventare un perno della difesa"
19 maggio 2026 19:24
Brovarone rivela: "Il Bologna sta pensando a Vanoli come allenatore per la prossima stagione"
19 maggio 2026 19:16
Bardazzi: "Vanoli è stato l'uomo dell'emergenza. Ora serve altro. Grosso? Se lo prendono, viva Grosso"
19 maggio 2026 18:57
Sabatini: "Alla Juve hanno mandato via uno come Fagioli, adesso se ne pentono amaramente"
19 maggio 2026 17:36
Di Marzio svela: "Pioli potrebbe andare all'Atalanta, anche Italiano è una possibilità per la dea"
19 maggio 2026 16:57
TMW rivela: "Domani confronto tra Sarri e l'Atalanta. Il tecnico poi avrà 48 ore per decidere
19 maggio 2026 16:35
Di Marzio annuncia: "Il Bournemouth ha messo gli occhi su Fortini, primi contatti tra le parti"
19 maggio 2026 15:54
Juventus derubata dalla Fiorentina? Tommasi smentisce: "Netta la spinta di Mckennie su Gosens"
19 maggio 2026 15:48
Da Bergamo: "Palladino rompe con l'Atalanta, Sarri e Giuntoli in pole per il nuovo percorso nerazzurro"
19 maggio 2026 14:20
Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"
19 maggio 2026 14:13
La Gazzetta dello Sport riporta: "Conte saluta il Napoli, è lui il nome più gettonato per la Nazionale"
19 maggio 2026 14:07
Romano annuncia: "Sarri è il primo nome del Napoli, ma anche Grosso piace tanto agli azzurri"
19 maggio 2026 14:00
Corriere Fiorentino rivela: "La permanenza di Vanoli resta possibile, Paratici non ha ancora chiuso a ciò"
19 maggio 2026 12:40
Corriere Fiorentino: “Parisi per forza cancellato dalle cessioni per fare cassa. Primo grave infortunio”
19 maggio 2026 12:37
Pongracic? Marcatura esemplare su Vlahovic. Nazione: "La Fiorentina ripartirà anche da lui"
19 maggio 2026 12:24
Ndour sempre più uomo chiave della Fiorentina. Nazione svela: "Il PSG ha mantenuto il 50% sulla rivendita"
19 maggio 2026 12:05
Nazione: "Parisi seguirà il protocollo Mariani: Dodò con ciò rientrò in campo dopo 5 mesi"
19 maggio 2026 11:57
Rugani all'addio. Nazione: "Niente riscatto, salvo ribaltoni, tornerà alla Juventus"
19 maggio 2026 11:53
Repubblica: "Fiorentina, lo stop di Parisi pesa sul mercato: ora serve intervenire per un sostituto”
19 maggio 2026 11:51
Corriere dello Sport rivela: "Paratici ha già contattato Iraola ma è forte la concorrenza della Premier"
19 maggio 2026 11:48
La legge del goal dell’ex vale solo per Mandragora. Terzo goal alla Juventus. Ancora a secco Vlahovic
19 maggio 2026 11:40
Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”
19 maggio 2026 11:23
Di Gennaro: “Se non si arriva un tecnico top come Sarri, è giusto confermare Vanoli”
19 maggio 2026 11:07
Viviano non ha dubbi: “La Fiorentina riparta da De Rossi: con Firenze può scoccare la scintilla”
19 maggio 2026 10:51
La Fiorentina fa perdere le staffe a Locatelli e Vlahovic: litigano in campo e poi vengono multati
19 maggio 2026 10:35
Riconferma Vanoli? Tuttosport: "L'opzione scade il 30 maggio ma la Fiorentina non ha fretta"
19 maggio 2026 10:27
Zazzaroni sicuro: "Vanoli ha le scatole piene di sentirsi in discussione. Paratici vorrebbe confermarlo"
19 maggio 2026 10:18
Vittoria con la Juve? Corriere dello Sport: "Ha dimostrato al Viola Park quanto ha pesato l'aspetto psicologico"
19 maggio 2026 10:13
Corriere dello Sport: "Vanoli è certo di meritare la conferma. Paratici riflette"
19 maggio 2026 10:02
Corriere dello Sport esalta Ndour: "Punto di riferimento della nuova Fiorentina. È un centrocampista totale"
19 maggio 2026 09:54
Solomon sotto esame. Corriere dello Sport: "Proverà a convincere Paratici di meritare il riscatto"
19 maggio 2026 09:50
Corriere dello Sport sicuro: "Parisi tornerà in gruppo a novembre. A disposizione per le ultime gare del 2026"
19 maggio 2026 09:47
Gazzetta: “Se Kean resta alla Fiorentina, Piccoli finirà fra gli esuberi, per lui si aprirà ad una cessione”
19 maggio 2026 09:35
Gazzetta: “Kean ha ancora dolore alla tibia, difficilmente ci sarà contro l’Atalanta”
19 maggio 2026 09:34
Gazzetta: “Paratici vuole parlare con Kean, se è motivato, gli proporrà di restare alla Fiorentina un altro anno”
19 maggio 2026 09:33
Masitto: "Lo staff ha fatto un miracolo a salvare la squadra. Ieri con la Juve prestazione leggera"
18 maggio 2026 23:11
L’agente di Vanoli apre al Napoli: “Se Conte va via sarebbe perfetto per gli azzurri”
18 maggio 2026 22:56
Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola
18 maggio 2026 22:27
Parisi dopo l'operazione: "Grazie a chi mi ha sostenuto, le difficoltà ci rendono più forti"
18 maggio 2026 22:02
Fattori: "Mandragora e Ranieri sono spesso tra i migliori e c'è chi li vorrebbe mandare via da Firenze"
18 maggio 2026 20:10
Bucciantini: "La Fiorentina da Dicembre ha fatto 35 punti in 21 partite, Vanoli merita la conferma"
18 maggio 2026 19:48
La Fiorentina conferma la rottura del legamento del crociato per Parisi; il ragazzo è già stato operato a Roma
18 maggio 2026 19:01
I gol della Juve erano regolari? Calvarese spiega: “Sul primo non c’è un chiaro errore, Vlahovic in fuorigioco”
18 maggio 2026 18:49
Caputi: “Io ripartire dai dirigenti, dall’allenatore, da Fagioli e De Gea per creare una buona base”
18 maggio 2026 17:58
Borghi: “La Fiorentina ha tirato fuori l’orgoglio e il carattere. Hanno dato una gioia ai propri tifosi”
18 maggio 2026 17:34
Pongracic convocato dalla Croazia: il difensore sarà l'unico calciatore della Fiorentina al mondiale
18 maggio 2026 16:35
Parisi, TMW scrive: "Rottura del legamento crociato, si opera. Starà ai box per 5 mesi"
18 maggio 2026 14:59
Grosso: "I complimenti di Allegri? Lo ringrazio, ma preferisco aprire il petto quando le cose vanno male"
18 maggio 2026 14:46
Grosso svela: "Ho riempito il centro sportivo di lavagne con frasi motivazionali. Il calcio è emozione"
18 maggio 2026 14:35
Galli: "Ieri De Gea ha cambiato la partita perché è stato perfetto e ha dato sicurezza"
18 maggio 2026 14:29
Carnevali: "Sappiamo che Grosso ha delle richieste, ma speriamo di trattenerlo ancora qua con noi"
18 maggio 2026 14:24
Di Gennaro: "A Torino si mangiano le mani per Fagioli, lui è il regista di cui in viola c'era bisogno"
18 maggio 2026 14:16
Prandelli: "Vanoli deve essere confermato da Paratici, sarebbe il tecnico giusto per il futuro"
18 maggio 2026 14:04
Dodó: “Il mio futuro? Spero di restare ma non ho ancora incontrato nessuno della società”
18 maggio 2026 14:01
Chiellini: "Paratici può costruire qualcosa di importante. La Fiorentina è in buone mani"
18 maggio 2026 13:51
Ripa: "Se Paratici avesse voluto tenere Vanoli l'avrebbe già confermato. Non ha bisogno di aspettare"
18 maggio 2026 13:40
Sabatini: "I migliori della Fiorentina sono gli ex Juventus. Ringraziare chi ha svenduto Fagioli"
18 maggio 2026 13:28
Dodò sul futuro: "Questa squadra è diventata una famiglia. Spero di restare alla Fiorentina"
18 maggio 2026 13:14
Parisi a Roma per gli esami, arrivato in stampelle. C’è pessimismo, si teme per il crociato
18 maggio 2026 12:10
Striscione e applausi per Grosso: una festa che sa di addio, resta un'opzione per la Fiorentina
18 maggio 2026 11:42
Buso: “Con il VAR la finale del ’90 era nostra. La conferma di Vanoli è una scelta rischiosa”
18 maggio 2026 11:38
La Fiorentina distrugge il progetto della Juventus: Comolli se ne andrà e anche Spalletti rischia
18 maggio 2026 11:31
Cecchi: “Non sempre il più forte vince, e la Fiorentina ieri lo ha ricordato a tutti”
18 maggio 2026 11:06
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