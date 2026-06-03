Nazione: “Alla Fiorentina piace Ekkelenkamp ma l’Udinese per farlo partire chiede almeno 10 milioni”
L’anno scorso è stato il motore del gioco dei bianconeri
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2026 08:44
In Italia, a centrocampo, piace Jurgen Ekkelenkamp, olandese classe 2000, motore del gioco dell'Udinese che nella scorsa stagione ha segnato 5 reti e fornito 4 assist. Operazione da non meno di 10 milioni (contratto in scadenza nel 2028) che darebbe sostanza alla mediana viola. Lo scrive La Nazione.