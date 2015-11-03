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Notizie News Fiorentina

Padovan accusa la Fiorentina: "Contro la Roma si è scansata! Roba da ufficio inchieste"

20 maggio 2026 13:54

Piccinetti: "La Fiorentina può fare a meno di Kean. Vanoli? Paratici non deve farsi influenzare dalla piazza"

20 maggio 2026 13:41

Sarri e Grosso non piacciolo solo alla Fiorentina. Moretto: "Sarri va verso l'Atalanta. Napoli su Grosso"

20 maggio 2026 13:26

TMW rivela: “Galloppa può lasciare la Fiorentina primavera. Empoli e Carrarese su di lui"

20 maggio 2026 12:52

Viviano: "Magari avere Aquilani, è forte e conosce la piazza. C'è di meglio di Vanoli sul mercato"

20 maggio 2026 12:45

Viviano stronca Spalletti: "Le dichiarazioni nel post sono da TSO. A più di 60 anni se la prende con Gud"

20 maggio 2026 11:55

Criscitiello: “Il Bologna pensa a Grosso, ma la Fiorentina è avanti. Sarri all’Atalanta, Napoli su Italiano”

20 maggio 2026 11:29

Rep: "Paratici riorganizza la Fiorentina: lavoro su Viola Park, mercato e struttura societaria"

20 maggio 2026 11:24

Padovan: "Fiorentina assente con la Roma, contro la Juve ha fatto la partita della vita”"

20 maggio 2026 10:30

Orlando: "Paratici innamorato di Ndour, è intoccabile. Se riesce ad alzare il passo ha tutto"

19 maggio 2026 22:43

Iraola blocca in casa il City e resta aggrappato alla zona Europa. L'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni!

19 maggio 2026 22:34

Fiorentina, Baiano lancia l’allarme: “Confermare Vanoli senza convinzione sarebbe un errore”

19 maggio 2026 21:55

Graziani: "Vittoria stupenda contro la Juve, ma serve una rivoluzione per tornare competitivi"

19 maggio 2026 21:42

Fattori: "Non butterei via tutto, piuttosto vorrei inserire giocatori forti. Ripartirei da Mandragora titolare"

19 maggio 2026 21:36

Sky Sport: Vanoli verso la conferma alla guida della Fiorentina. Programmato l'incontro decisivo con la società

19 maggio 2026 21:03

Di Marzio svela: "Pioli potrebbe andare all'Atalanta, anche Italiano è una possibilità per la dea"

19 maggio 2026 16:57

TMW rivela: "Domani confronto tra Sarri e l'Atalanta. Il tecnico poi avrà 48 ore per decidere

19 maggio 2026 16:35

Di Marzio annuncia: "Il Bournemouth ha messo gli occhi su Fortini, primi contatti tra le parti"

19 maggio 2026 15:54

Juventus derubata dalla Fiorentina? Tommasi smentisce: "Netta la spinta di Mckennie su Gosens"

19 maggio 2026 15:48

Repubblica: "Fiorentina, lo stop di Parisi pesa sul mercato: ora serve intervenire per un sostituto”

19 maggio 2026 11:51

Di Gennaro: “Se non si arriva un tecnico top come Sarri, è giusto confermare Vanoli”

19 maggio 2026 11:07

La Fiorentina fa perdere le staffe a Locatelli e Vlahovic: litigano in campo e poi vengono multati

19 maggio 2026 10:35

Masitto: "Lo staff ha fatto un miracolo a salvare la squadra. Ieri con la Juve prestazione leggera"

18 maggio 2026 23:11

L’agente di Vanoli apre al Napoli: “Se Conte va via sarebbe perfetto per gli azzurri”

18 maggio 2026 22:56

Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola

18 maggio 2026 22:27

Parisi dopo l'operazione: "Grazie a chi mi ha sostenuto, le difficoltà ci rendono più forti"

18 maggio 2026 22:02

La Fiorentina conferma la rottura del legamento del crociato per Parisi; il ragazzo è già stato operato a Roma

18 maggio 2026 19:01

Pongracic convocato dalla Croazia: il difensore sarà l'unico calciatore della Fiorentina al mondiale

18 maggio 2026 16:35

Parisi, TMW scrive: "Rottura del legamento crociato, si opera. Starà ai box per 5 mesi"

18 maggio 2026 14:59

Grosso: "I complimenti di Allegri? Lo ringrazio, ma preferisco aprire il petto quando le cose vanno male"

18 maggio 2026 14:46

Grosso svela: "Ho riempito il centro sportivo di lavagne con frasi motivazionali. Il calcio è emozione"

18 maggio 2026 14:35

Dodó: “Il mio futuro? Spero di restare ma non ho ancora incontrato nessuno della società”

18 maggio 2026 14:01

Chiellini: "Paratici può costruire qualcosa di importante. La Fiorentina è in buone mani"

18 maggio 2026 13:51

Ripa: "Se Paratici avesse voluto tenere Vanoli l'avrebbe già confermato. Non ha bisogno di aspettare"

18 maggio 2026 13:40

Sabatini: "I migliori della Fiorentina sono gli ex Juventus. Ringraziare chi ha svenduto Fagioli"

18 maggio 2026 13:28

Dodò sul futuro: "Questa squadra è diventata una famiglia. Spero di restare alla Fiorentina"

18 maggio 2026 13:14

La Fiorentina chiuderà la stagione in anticipo: con l'Atalanta si giocherà venerdì alle 20:45

18 maggio 2026 12:43

Parisi a Roma per gli esami, arrivato in stampelle. C’è pessimismo, si teme per il crociato

18 maggio 2026 12:10

Striscione e applausi per Grosso: una festa che sa di addio, resta un'opzione per la Fiorentina

18 maggio 2026 11:42

Buso: “Con il VAR la finale del ’90 era nostra. La conferma di Vanoli è una scelta rischiosa”

18 maggio 2026 11:38

La Fiorentina distrugge il progetto della Juventus: Comolli se ne andrà e anche Spalletti rischia

18 maggio 2026 11:31

Cecchi: “Non sempre il più forte vince, e la Fiorentina ieri lo ha ricordato a tutti”

18 maggio 2026 11:06

Poesio: “Troppo provinciali? Forse sì, ma non c’è gioia più grande che battere la Juve a Torino"

18 maggio 2026 10:46

Zetti su la Nazione: “Fiorentina come Jekyll e Hyde: allo Stadium il volto migliore”

18 maggio 2026 10:32

RepFi: "Dopo tante amarezze, nel finale arriva il retrogusto dolce per la Fiorentina"

18 maggio 2026 10:22

Siparietto Toni-Grosso: “Ho casa a Firenze se ti serve”. L’allenatore replica: “Ora penso al Sassuolo”

17 maggio 2026 23:46

Gosens parla da leader e non si nasconde: "Una vittoria che non cancella un anno difficile"

17 maggio 2026 20:54

Infortunio per Parisi. Sui social scrive: "Grazie, sentire il vostro affetto mi ha dato tanta forza"

17 maggio 2026 20:51

Spalletti: "Non ho voluto la mano sulla spalla da Gudmundsson perchè è stato antisportivo"

17 maggio 2026 16:48

La Juve perde con la Fiorentina e scatta la contestazione allo stadium: “Rispettate i nostri colori”

17 maggio 2026 15:48

Scintille tra Spalletti e Gudmundsson al termine della partita: “Metti giù la mano, non mi toccare”

17 maggio 2026 15:23

La Fiorentina mette fuori la Juve dalla Champions e Spalletti sbotta: “Dovete cercare sempre 2 falliti”

17 maggio 2026 15:07

Spalletti deluso: "Abbiamo fatto una partita pessima sotto tanti punti di vista, sfortunati nell'episodio"

17 maggio 2026 14:43

Vanoli: "Complimenti al gruppo per aver onorato la partita. Se dovessi rimanere vorrei una Fiorentina di alto livello"

17 maggio 2026 14:27

Juve affondata! La Fiorentina vince 2-0 e mette (per ora) i bianconeri fuori dalla Champions

17 maggio 2026 14:10

Il futuro di Rugani resta in bilico: se oggi non giocherà almeno 45 minuti cadrà l’obbligo di riscatto

17 maggio 2026 11:13

FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON E MANDRAGORA ESCLUSI, PICCOLI TITOLARE

17 maggio 2026 10:44

Il peso di Kean si è alleggerito, i numeri di una stagione difficile. Chi nella Fiorentina ha già vissuto un crollo così?

17 maggio 2026 09:27

Salta l'opzione Chelsea per Iraola, i blues perdono la Fa Cup contro il City e scelgono Xabi Alonso

16 maggio 2026 22:10

Galbiati: "I giocatori cambiano e si perde il significato della rivalità, Fiorentina-Juve non è più come prima"

16 maggio 2026 21:46

Kean è ancora out: ecco la lista dei convocati di mister Vanoli per la gara contro la Juventus

16 maggio 2026 18:15

Italiano: "La Fiorentina deve stare tra le prime 6-7 del campionato. Quest'anno stagione anomala per loro"

16 maggio 2026 18:00

Decisione Juve: nessuna conferenza stampa per Spalletti e i tesserati nel pre partita contro la Fiorentina

16 maggio 2026 17:28

La Fiorentina vince la regular season di Primavera 1. Adesso in semifinale o Roma o Bologna

16 maggio 2026 16:46

Laserpe: "Annata disastrosa: Pioli delusione totale, Vanoli ha portato la salvezza senza dare un gioco"

16 maggio 2026 14:49

Di Chiara: "La Fiorentina si è salvata per la mediocrità della Serie A. Pioli? approccio drammatico"

16 maggio 2026 14:26

Palladino sicuro: "Voglio portare l'Atalanta in Europa. A fine stagione poi parleremo del mio futuro"

16 maggio 2026 14:08

Desolati: "Mi sono rotto due volte la tibia, non riesco a capire quale sia il suo problema. Ho dei dubbi"

16 maggio 2026 13:58

Malusci: "I giocatori devono lottare per Firenze: mi aspetto una Fiorentina aggressiva contro la Juve"

16 maggio 2026 13:57

Sabatini attacca Kean: "Sembra che preferisca fare il cantante. Deve capire cosa vuole dalla vita"

16 maggio 2026 13:39

Del Piero avverte: "La Fiorentina non ha niente da chiedere, ma nel calcio non c'è nulla di scontato"

16 maggio 2026 13:25

Matri: "La Fiorentina può fermare la Juventus, ma i bianconeri andranno in Champions League"

16 maggio 2026 13:20

Zaniolo: "A Firenze pensavo di trovare la mia confort zone. Non so perché è andata male"

16 maggio 2026 13:12

Ceccarini: “Sarri tra Atalanta e Napoli. Lazio pensa a Italiano e Grosso, Paratici resta in viola”

16 maggio 2026 12:23

Zaniolo: “Non so perché non è andata alla Fiorentina, pensavo fosse la mia comfort zone”

16 maggio 2026 12:03

Ferrara: "Una smentita della Fiorentina su Paratici sarebbe stata ridicola. Ha altri 4 anni di contratto"

16 maggio 2026 11:48

Collovati: “Partite alle 12? Una vergogna, gare falsate, il calcio è in mano agli incompetenti”

15 maggio 2026 23:17

La filosofia di Grosso: "Esser forti nei momenti difficili per aprire le ali quando il vento gira"

15 maggio 2026 22:53

Flachi: "Sceglierei De Rossi, sarebbe una bella botta di entusiasmo ed è un trascinatore"

15 maggio 2026 22:36

TMW rivela: "Pioli e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per la risoluzione a metà strada"

15 maggio 2026 21:13

Risolto il contratto con Pioli. Rescissione consensuale. Paratici fa risparmiare 12 milioni alla Fiorentina

15 maggio 2026 18:02

L'intervista di Paratici alla Gazzetta slitta di qualche giorno: tanto lavoro da fare al Viola Park

15 maggio 2026 17:53

Viviano: "Per i fiorentini Baggio è religione. Quando andò alla Juve scoppiò la guerra, ma lui ama Firenze"

15 maggio 2026 17:23

Viviano: “La mia più grande vittoria è stata giocare nella Fiorentina: indossare la maglia Viola un sogno"

15 maggio 2026 16:59

Mareggini: "De Gea è ancora uno dei migliori portieri in circolazione. Martinelli ha bisogno di crescere"

15 maggio 2026 16:22

Berruto: “Rimpiango Vanoli, a Torino è stato ossigeno puro. Gli ho fatto i complimenti per la salvezza”

15 maggio 2026 15:43

Arrestato dopo Palace-Fiorentina, poi liberato e ora escluso dal Mondiale: la storia dell'arbitro Dieperink

15 maggio 2026 15:23

De Rossi: "Non è vero che mi hanno cercato altre squadre, altrimenti lo direi. Il Genoa è la mia priorità"

15 maggio 2026 14:23

Bucchioni: "Se sono uscite certe voci su Paratici è perché sono vere. La possibilità che Vanoli resti c'è"

15 maggio 2026 13:49

Orlando: "Non so quanto mercato ci sarà attorno a Kean, probabile che resti alla Fiorentina"

15 maggio 2026 13:41

J. Commisso nel mirino di Valcareggi: "Quel presidentino che sta in America non mi rappresenta"

15 maggio 2026 13:27

Di Livio sicuro: "La Fiorentina è salva, ma non vorrà fare brutte figure. Kean? Un'incognita"

15 maggio 2026 13:14

Commisso, ascolta Cardinale: "Se non lo vivi, da americano non capisci il ruolo del calcio in Italia"

15 maggio 2026 13:07

Sarà Massa l'arbitro di Juventus-Fiorentina: i bianconeri con lui hanno 1 sconfitta nelle ultime 18

15 maggio 2026 12:45

Se la Fiorentina perde le prossime 2 entra nella storia: chiudere a 38 punti sarebbe il record negativo

15 maggio 2026 12:29

Vlahovic contro la Fiorentina è sempre rimasto a secco, domenica l’ultima partita da grande ex?

15 maggio 2026 12:13

Merlo: "Terrei Vanoli sulla panchina, ma Iraola non mi dispiace come sostituto. Fagioli è da vendere"

15 maggio 2026 11:09

Tavolieri rivela: Iraola vorrebbe allenare a Londra per poter mandare i figli a scuola in città.

14 maggio 2026 23:01

"Ibra non si vede da mesi. Ha dato consigli tattici a Fofana e Leao diversi da quelli di Allegri, è rottura totale"

14 maggio 2026 22:39

Elezioni FICG: ammesse le candidature alla presidenza di Malagò e Abete. Lo rende noto la stessa Federcalcio

14 maggio 2026 22:05

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