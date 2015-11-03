Notizie News Fiorentina

Padovan accusa la Fiorentina: "Contro la Roma si è scansata! Roba da ufficio inchieste"
20 maggio 2026 13:54
Piccinetti: "La Fiorentina può fare a meno di Kean. Vanoli? Paratici non deve farsi influenzare dalla piazza"
20 maggio 2026 13:41
Sarri e Grosso non piacciolo solo alla Fiorentina. Moretto: "Sarri va verso l'Atalanta. Napoli su Grosso"
20 maggio 2026 13:26
TMW rivela: “Galloppa può lasciare la Fiorentina primavera. Empoli e Carrarese su di lui"
20 maggio 2026 12:52
Viviano: "Magari avere Aquilani, è forte e conosce la piazza. C'è di meglio di Vanoli sul mercato"
20 maggio 2026 12:45
Viviano stronca Spalletti: "Le dichiarazioni nel post sono da TSO. A più di 60 anni se la prende con Gud"
20 maggio 2026 11:55
Criscitiello: “Il Bologna pensa a Grosso, ma la Fiorentina è avanti. Sarri all’Atalanta, Napoli su Italiano”
20 maggio 2026 11:29
Rep: "Paratici riorganizza la Fiorentina: lavoro su Viola Park, mercato e struttura societaria"
20 maggio 2026 11:24
Padovan: "Fiorentina assente con la Roma, contro la Juve ha fatto la partita della vita”"
20 maggio 2026 10:30
Orlando: "Paratici innamorato di Ndour, è intoccabile. Se riesce ad alzare il passo ha tutto"
19 maggio 2026 22:43
Iraola blocca in casa il City e resta aggrappato alla zona Europa. L'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni!
19 maggio 2026 22:34
Fiorentina, Baiano lancia l’allarme: “Confermare Vanoli senza convinzione sarebbe un errore”
19 maggio 2026 21:55
Graziani: "Vittoria stupenda contro la Juve, ma serve una rivoluzione per tornare competitivi"
19 maggio 2026 21:42
Fattori: "Non butterei via tutto, piuttosto vorrei inserire giocatori forti. Ripartirei da Mandragora titolare"
19 maggio 2026 21:36
Sky Sport: Vanoli verso la conferma alla guida della Fiorentina. Programmato l'incontro decisivo con la società
19 maggio 2026 21:03
Di Marzio svela: "Pioli potrebbe andare all'Atalanta, anche Italiano è una possibilità per la dea"
19 maggio 2026 16:57
TMW rivela: "Domani confronto tra Sarri e l'Atalanta. Il tecnico poi avrà 48 ore per decidere
19 maggio 2026 16:35
Di Marzio annuncia: "Il Bournemouth ha messo gli occhi su Fortini, primi contatti tra le parti"
19 maggio 2026 15:54
Juventus derubata dalla Fiorentina? Tommasi smentisce: "Netta la spinta di Mckennie su Gosens"
19 maggio 2026 15:48
Repubblica: "Fiorentina, lo stop di Parisi pesa sul mercato: ora serve intervenire per un sostituto”
19 maggio 2026 11:51
Di Gennaro: “Se non si arriva un tecnico top come Sarri, è giusto confermare Vanoli”
19 maggio 2026 11:07
La Fiorentina fa perdere le staffe a Locatelli e Vlahovic: litigano in campo e poi vengono multati
19 maggio 2026 10:35
Masitto: "Lo staff ha fatto un miracolo a salvare la squadra. Ieri con la Juve prestazione leggera"
18 maggio 2026 23:11
L’agente di Vanoli apre al Napoli: “Se Conte va via sarebbe perfetto per gli azzurri”
18 maggio 2026 22:56
Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola
18 maggio 2026 22:27
Parisi dopo l'operazione: "Grazie a chi mi ha sostenuto, le difficoltà ci rendono più forti"
18 maggio 2026 22:02
La Fiorentina conferma la rottura del legamento del crociato per Parisi; il ragazzo è già stato operato a Roma
18 maggio 2026 19:01
Pongracic convocato dalla Croazia: il difensore sarà l'unico calciatore della Fiorentina al mondiale
18 maggio 2026 16:35
Parisi, TMW scrive: "Rottura del legamento crociato, si opera. Starà ai box per 5 mesi"
18 maggio 2026 14:59
Grosso: "I complimenti di Allegri? Lo ringrazio, ma preferisco aprire il petto quando le cose vanno male"
18 maggio 2026 14:46
Grosso svela: "Ho riempito il centro sportivo di lavagne con frasi motivazionali. Il calcio è emozione"
18 maggio 2026 14:35
Dodó: “Il mio futuro? Spero di restare ma non ho ancora incontrato nessuno della società”
18 maggio 2026 14:01
Chiellini: "Paratici può costruire qualcosa di importante. La Fiorentina è in buone mani"
18 maggio 2026 13:51
Ripa: "Se Paratici avesse voluto tenere Vanoli l'avrebbe già confermato. Non ha bisogno di aspettare"
18 maggio 2026 13:40
Sabatini: "I migliori della Fiorentina sono gli ex Juventus. Ringraziare chi ha svenduto Fagioli"
18 maggio 2026 13:28
Dodò sul futuro: "Questa squadra è diventata una famiglia. Spero di restare alla Fiorentina"
18 maggio 2026 13:14
La Fiorentina chiuderà la stagione in anticipo: con l'Atalanta si giocherà venerdì alle 20:45
18 maggio 2026 12:43
Parisi a Roma per gli esami, arrivato in stampelle. C’è pessimismo, si teme per il crociato
18 maggio 2026 12:10
Striscione e applausi per Grosso: una festa che sa di addio, resta un'opzione per la Fiorentina
18 maggio 2026 11:42
Buso: “Con il VAR la finale del ’90 era nostra. La conferma di Vanoli è una scelta rischiosa”
18 maggio 2026 11:38
La Fiorentina distrugge il progetto della Juventus: Comolli se ne andrà e anche Spalletti rischia
18 maggio 2026 11:31
Cecchi: “Non sempre il più forte vince, e la Fiorentina ieri lo ha ricordato a tutti”
18 maggio 2026 11:06
Poesio: “Troppo provinciali? Forse sì, ma non c’è gioia più grande che battere la Juve a Torino"
18 maggio 2026 10:46
Zetti su la Nazione: “Fiorentina come Jekyll e Hyde: allo Stadium il volto migliore”
18 maggio 2026 10:32
RepFi: "Dopo tante amarezze, nel finale arriva il retrogusto dolce per la Fiorentina"
18 maggio 2026 10:22
Siparietto Toni-Grosso: “Ho casa a Firenze se ti serve”. L’allenatore replica: “Ora penso al Sassuolo”
17 maggio 2026 23:46
Gosens parla da leader e non si nasconde: "Una vittoria che non cancella un anno difficile"
17 maggio 2026 20:54
Infortunio per Parisi. Sui social scrive: "Grazie, sentire il vostro affetto mi ha dato tanta forza"
17 maggio 2026 20:51
Spalletti: "Non ho voluto la mano sulla spalla da Gudmundsson perchè è stato antisportivo"
17 maggio 2026 16:48
La Juve perde con la Fiorentina e scatta la contestazione allo stadium: “Rispettate i nostri colori”
17 maggio 2026 15:48
Scintille tra Spalletti e Gudmundsson al termine della partita: “Metti giù la mano, non mi toccare”
17 maggio 2026 15:23
La Fiorentina mette fuori la Juve dalla Champions e Spalletti sbotta: “Dovete cercare sempre 2 falliti”
17 maggio 2026 15:07
Spalletti deluso: "Abbiamo fatto una partita pessima sotto tanti punti di vista, sfortunati nell'episodio"
17 maggio 2026 14:43
Vanoli: "Complimenti al gruppo per aver onorato la partita. Se dovessi rimanere vorrei una Fiorentina di alto livello"
17 maggio 2026 14:27
Juve affondata! La Fiorentina vince 2-0 e mette (per ora) i bianconeri fuori dalla Champions
17 maggio 2026 14:10
Il futuro di Rugani resta in bilico: se oggi non giocherà almeno 45 minuti cadrà l’obbligo di riscatto
17 maggio 2026 11:13
FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON E MANDRAGORA ESCLUSI, PICCOLI TITOLARE
17 maggio 2026 10:44
Il peso di Kean si è alleggerito, i numeri di una stagione difficile. Chi nella Fiorentina ha già vissuto un crollo così?
17 maggio 2026 09:27
Salta l'opzione Chelsea per Iraola, i blues perdono la Fa Cup contro il City e scelgono Xabi Alonso
16 maggio 2026 22:10
Galbiati: "I giocatori cambiano e si perde il significato della rivalità, Fiorentina-Juve non è più come prima"
16 maggio 2026 21:46
Kean è ancora out: ecco la lista dei convocati di mister Vanoli per la gara contro la Juventus
16 maggio 2026 18:15
Italiano: "La Fiorentina deve stare tra le prime 6-7 del campionato. Quest'anno stagione anomala per loro"
16 maggio 2026 18:00
Decisione Juve: nessuna conferenza stampa per Spalletti e i tesserati nel pre partita contro la Fiorentina
16 maggio 2026 17:28
La Fiorentina vince la regular season di Primavera 1. Adesso in semifinale o Roma o Bologna
16 maggio 2026 16:46
Laserpe: "Annata disastrosa: Pioli delusione totale, Vanoli ha portato la salvezza senza dare un gioco"
16 maggio 2026 14:49
Di Chiara: "La Fiorentina si è salvata per la mediocrità della Serie A. Pioli? approccio drammatico"
16 maggio 2026 14:26
Palladino sicuro: "Voglio portare l'Atalanta in Europa. A fine stagione poi parleremo del mio futuro"
16 maggio 2026 14:08
Desolati: "Mi sono rotto due volte la tibia, non riesco a capire quale sia il suo problema. Ho dei dubbi"
16 maggio 2026 13:58
Malusci: "I giocatori devono lottare per Firenze: mi aspetto una Fiorentina aggressiva contro la Juve"
16 maggio 2026 13:57
Sabatini attacca Kean: "Sembra che preferisca fare il cantante. Deve capire cosa vuole dalla vita"
16 maggio 2026 13:39
Del Piero avverte: "La Fiorentina non ha niente da chiedere, ma nel calcio non c'è nulla di scontato"
16 maggio 2026 13:25
Matri: "La Fiorentina può fermare la Juventus, ma i bianconeri andranno in Champions League"
16 maggio 2026 13:20
Zaniolo: "A Firenze pensavo di trovare la mia confort zone. Non so perché è andata male"
16 maggio 2026 13:12
Ceccarini: “Sarri tra Atalanta e Napoli. Lazio pensa a Italiano e Grosso, Paratici resta in viola”
16 maggio 2026 12:23
Zaniolo: “Non so perché non è andata alla Fiorentina, pensavo fosse la mia comfort zone”
16 maggio 2026 12:03
Ferrara: "Una smentita della Fiorentina su Paratici sarebbe stata ridicola. Ha altri 4 anni di contratto"
16 maggio 2026 11:48
Collovati: “Partite alle 12? Una vergogna, gare falsate, il calcio è in mano agli incompetenti”
15 maggio 2026 23:17
La filosofia di Grosso: "Esser forti nei momenti difficili per aprire le ali quando il vento gira"
15 maggio 2026 22:53
Flachi: "Sceglierei De Rossi, sarebbe una bella botta di entusiasmo ed è un trascinatore"
15 maggio 2026 22:36
TMW rivela: "Pioli e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per la risoluzione a metà strada"
15 maggio 2026 21:13
Risolto il contratto con Pioli. Rescissione consensuale. Paratici fa risparmiare 12 milioni alla Fiorentina
15 maggio 2026 18:02
L'intervista di Paratici alla Gazzetta slitta di qualche giorno: tanto lavoro da fare al Viola Park
15 maggio 2026 17:53
Viviano: "Per i fiorentini Baggio è religione. Quando andò alla Juve scoppiò la guerra, ma lui ama Firenze"
15 maggio 2026 17:23
Viviano: “La mia più grande vittoria è stata giocare nella Fiorentina: indossare la maglia Viola un sogno"
15 maggio 2026 16:59
Mareggini: "De Gea è ancora uno dei migliori portieri in circolazione. Martinelli ha bisogno di crescere"
15 maggio 2026 16:22
Berruto: “Rimpiango Vanoli, a Torino è stato ossigeno puro. Gli ho fatto i complimenti per la salvezza”
15 maggio 2026 15:43
Arrestato dopo Palace-Fiorentina, poi liberato e ora escluso dal Mondiale: la storia dell'arbitro Dieperink
15 maggio 2026 15:23
De Rossi: "Non è vero che mi hanno cercato altre squadre, altrimenti lo direi. Il Genoa è la mia priorità"
15 maggio 2026 14:23
Bucchioni: "Se sono uscite certe voci su Paratici è perché sono vere. La possibilità che Vanoli resti c'è"
15 maggio 2026 13:49
Orlando: "Non so quanto mercato ci sarà attorno a Kean, probabile che resti alla Fiorentina"
15 maggio 2026 13:41
J. Commisso nel mirino di Valcareggi: "Quel presidentino che sta in America non mi rappresenta"
15 maggio 2026 13:27
Di Livio sicuro: "La Fiorentina è salva, ma non vorrà fare brutte figure. Kean? Un'incognita"
15 maggio 2026 13:14
Commisso, ascolta Cardinale: "Se non lo vivi, da americano non capisci il ruolo del calcio in Italia"
15 maggio 2026 13:07
Sarà Massa l'arbitro di Juventus-Fiorentina: i bianconeri con lui hanno 1 sconfitta nelle ultime 18
15 maggio 2026 12:45
Se la Fiorentina perde le prossime 2 entra nella storia: chiudere a 38 punti sarebbe il record negativo
15 maggio 2026 12:29
Vlahovic contro la Fiorentina è sempre rimasto a secco, domenica l’ultima partita da grande ex?
15 maggio 2026 12:13
Merlo: "Terrei Vanoli sulla panchina, ma Iraola non mi dispiace come sostituto. Fagioli è da vendere"
15 maggio 2026 11:09
Tavolieri rivela: Iraola vorrebbe allenare a Londra per poter mandare i figli a scuola in città.
14 maggio 2026 23:01
"Ibra non si vede da mesi. Ha dato consigli tattici a Fofana e Leao diversi da quelli di Allegri, è rottura totale"
14 maggio 2026 22:39
Elezioni FICG: ammesse le candidature alla presidenza di Malagò e Abete. Lo rende noto la stessa Federcalcio
14 maggio 2026 22:05
Archivio