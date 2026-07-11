Jimenez-Fiorentina affare fatto: l'ex Milan è già al Viola Park per i test e la firma sul contratto

Operazione in prestito con diritto fissato a 20 milioni: il classe 2005 è a Firenze pronto per il ritiro con la squadra

Fiorentina scatenata sul mercato, è fatta anche per Alex Jimenez: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Ennesimo colpo targato Paratici, che dunque copre uno dei 2 buchi presenti sulle corsie: il ragazzo ex Milan, arriva dal Bournemouth e in queste ore è già a Firenze, è già al Viola Park per i primi test e la firma sul contratto, poi sarà pronto per il ritiro nella sua nuova avventura viola.