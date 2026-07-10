Il Messaggero: "Piccoli vince il ballottaggio su Pinamonti, è lui il prescelto per l'attacco della Lazio"

Gattuso ha sciolto i nodi, vuole l'ex Cagliari: al momento però c'è distanza con la Fiorentina per la formula dell'operazione.

Gattuso ha sciolto i nodi per quanto riguarda l'attaccante: secondo Il Messaggero, l'ex CT avrebbe bocciato l'idea Pinamonti per buttarsi a capofitto su Roberto Piccoli.

Sarà dunque l'ex attaccante di Cagliari e Atalanta il grande obiettivo della Lazio, che però deve prima trovare una quadra con la Fiorentina: i viola infatti vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo tramite un prestito con obbligo, i biancocelesti invece vorrebbero affondare il colpo per un prestito con diritto.

Con ogni probabilità sarà un tira e molla che si protrarrà nel tempo, ma ciò che è certo, è che la trattativa sta per entrare nel vivo.