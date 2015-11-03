Notizie Video Fiorentina

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Pedullà: "La Roma offre 8 milioni per Fortini, la Fiorentina chiede 16. Chiesto Fabbian, Italiano fa muro"

16 gennaio 2026 19:06

Le 4 richieste (rifiutate) di Palladino alla Fiorentina: "Carta bianca, contatto diretto con Commisso, poi..."

06 novembre 2025 15:01

Bove nello spogliatoio: "Vi ho guardato, vi seguo..." Poi scherza: "Potevate andare meglio". Il video

11 settembre 2025 14:27

Pedullà: "Trattativa avanzata per Nicolussi Caviglia per 7 milioni. Lindelof può arrivare, Comuzzo può andar via"

26 agosto 2025 16:34

Pedullà: "Dalla Russia 15 milioni per Beltran. Ilenikhena piace alla Fiorentina, Piccoli costa 30 milioni"

19 agosto 2025 15:16

Pedullà: "Fiorentina ferma sul centravanti, ora si punta a vendere. Mandragora può restare, Pioli ci punta"

14 agosto 2025 17:25

Pedullà: "Distanza di 200 mila euro con Mandragora, se va via arriva un altro. Costo 6/7 milioni"

08 agosto 2025 16:17

Pedullà: "Sohm offerto ma la Fiorentina ha altri obiettivi. Un colpo in attacco, dietrofront Juve su Dodò"

22 luglio 2025 15:29

Pedullà: "Valentini è sul mercato, chiuso da Ranieri. La Fiorentina non vuole darlo in prestito ma definitivo"

05 luglio 2025 18:02

Pedullà: "Il Betis ha offerto un piatto di lenticchie. Bisogna convincere sia la Fiorentina che Mandragora"

05 luglio 2025 12:25

Pedullà: "Ad oggi nessuno su Kean. Seba Esposito verrebbe alla Fiorentina. Betis offre poco per Mandragora"

04 luglio 2025 15:10

Pedullà: "Oggi incontro tra Fiorentina e Genoa per chiudere Gud. Kean? Tutto fermo. Pioli valuterà Fortini"

24 giugno 2025 15:00

Pedullà: "Fazzini si può chiudere a 10 più bonus, piace Seba Esposito. Gud? Troppi 17 milioni per la Fiorentina"

20 giugno 2025 15:00

Pedullà: "Fiorentina mai su Calabria. Sondaggio Milan per Fortini, Chiesa vuole tornare in Italia"

17 giugno 2025 15:00

Pedullà: "Nessun contatto tra Commisso e Pioli. Gilardino e Farioli proposti, ma la Fiorentina cerca altro"

03 giugno 2025 15:00

Farioli sogna e vuole la panchina della Fiorentina. Ma per ora nessuna chiamata e zero contatti dal club

01 giugno 2025 20:58

A fine campionato il faccia a faccia tra Commisso e Pradè. Palladino in forte discussione. Le ultime

20 maggio 2025 18:51

Il discorso della Fiesole alla squadra: "Ci brucia il cu** per le finali perse, vogliamo spirito guerriero"

07 maggio 2025 20:49

(VIDEO) Fiorentina in partenza verso Siviglia. Ad attenderla la semifinale di Conference contro il Betis

30 aprile 2025 14:50

Dodò stanco di aspettare la Fiorentina per il rinnovo. Adesso ascolterà le altre offerte, addio possibile

15 aprile 2025 12:29

Pedullà: "De Gea intuizione clamorosa a zero euro. E c'è chi spende 18 milioni per Di Gregorio..."

01 aprile 2025 13:44

Palladino ha cambiato modulo e adesso Zaniolo non gioca più, il riscatto obbligatorio è quasi saltato

22 marzo 2025 13:59

10 punti in 10 partite e 9 sconfitte nelle ultime 16. La società ha deciso di non intervenire su Palladino

10 marzo 2025 14:01

Palladino: "Gioca Terracciano perchè è un grande portiere. Assenze di Colpani e Folorunsho pesanti"

05 marzo 2025 19:07

Giocatori della Fiorentina spaesati, durante la gara di Verona da Palladino: "Cosa dobbiamo fare?"

24 febbraio 2025 12:06

Carlo Conti: "Tra la Fiorentina che vince lo scudetto e il record di ascolti a Sanremo, scelgo il tricolore"

19 febbraio 2025 18:23

Pedullà: "Se non arrivano 40 milioni la Fiorentina non cede Comuzzo. Fagioli si può fare stile Kean"

31 gennaio 2025 15:58

Pedullà: "Comuzzo? Servono 40 milioni per convincere la Fiorentina. Zaniolo ha aperto, Inter su Biraghi"

29 gennaio 2025 15:00

Pedullá: "Man in stand-by, la Fiorentina lavora su altri nomi. Biraghi? Vediamo dopo la Lazio"

24 gennaio 2025 14:20

Pedullà: "Fiorentina offre 10 più bonus per Man. Nuovo tentativo Empoli per Kouamé. Biraghi può restare"

21 gennaio 2025 15:20

Se la Fiorentina crede in Palladino deve difenderlo e proteggerlo. Altrimenti è giusto esonerarlo

19 gennaio 2025 21:00

Che gaffe del Roland Garros! Il torneo di tennis pubblica un video con un coro anti-Juventus

18 gennaio 2025 15:16

Pedullà: "Kayode verso il Brentford, Man dipende dalla Fiorentina. Henrique? Irruzione dopo le cessioni"

17 gennaio 2025 15:00

Pedullà: "Fiorentina sì al Chicago, decide Ikoné. Sanabria può arrivare, palla a Kouamè. Henrique? Non facile"

14 gennaio 2025 15:00

Luiz Henrique ha aperto alla Fiorentina, è pronto ad accettare. Ma manca l'offerta sopra i 20 milioni

12 gennaio 2025 23:03

Pedullà: "Via Kouamé e Ikoné per rilanciare su Luiz Henrique. Kayode? Pole Brentford, mai chiesto dal Parma"

10 gennaio 2025 15:00

Pedullà: "La Fiorentina non vuol cedere Moreno, Insigne è stato proposto. Tre piste per Biraghi"

07 gennaio 2025 15:00

Pedullà: "Kayode può andare, Chiesa vuole l'Italia. Marì ha scelto la Fiorentina, gradimento per Henrique"

03 gennaio 2025 15:00

Martinelli: "Sono rimasto alla Fiorentina grazie a De Gea, allenarmi con lui mi fa essere più forte"

18 dicembre 2024 22:44

Palladino: "Gioca Terracciano, Sottil influenzato. Beltran può giocare esterno. Ci manca un giocatore"

18 dicembre 2024 22:23

Cassano: "Palladino ha avuto il coraggio di mettere fuori Biraghi. Ha dato anche un segnale a Kean"

10 dicembre 2024 13:01

Frey: "Mi merito il titolo di miglior portiere della storia della Fiorentina. Corvino mi ha umiliato"

26 novembre 2024 11:56

Mutu: "L'inchino nasce per ringraziare i tifosi viola: la gente per strada, i bambini che mi amavano..."

20 novembre 2024 13:39

VIDEO, Prandelli e Mutu, che show: "Non ha mai tradito in campo, gli dicevo di passa, poi faceva gol"

20 novembre 2024 12:34

Caressa: "Kean è sbocciato, gli stanno dando fiducia e sta facendo un grande campionato"

11 novembre 2024 20:52

Palladino litiga a Radio Rai e abbandona l'intervista: "Non si possono chiamare scarti e riserve"

10 novembre 2024 21:28

Adani: "Palladino ha cambiato idea per la Fiorentina. Lui rischiava se con il Milan andava male"

05 novembre 2024 10:57

Cassano: "Chiedo scusa sulla Fiorentina. Palladino bravo, ha avuto il coraggio di far fuori Biraghi"

05 novembre 2024 10:26

Biasin: "La Fiorentina ha vinto da grande squadra perchè non meritava. Gosens si era offerto a tutti"

02 novembre 2024 11:59

Caressa: "De Gea tende a commettere un paio di sciocchezze a campionato ma para molto e bene"

01 novembre 2024 23:57

Cassano: "Sulla Fiorentina ho sbagliato, chiedo scusa. Beltran è forte ma non ha la stampa amica"

01 novembre 2024 23:36

Kean si racconta: "Andare via di casa a 13 anni è pesante, a quell'età avevo già delle responsabilità"

26 ottobre 2024 12:47

Kean: "Sto lavorando ad un disco con Leao, Palladino mi ha aiutato molto in campo e fuori"

26 ottobre 2024 11:43

Pazzini si racconta: "Salto grande dall'Atalanta alla Fiorentina, Toni impressionante da vicino"

24 ottobre 2024 13:23

Viviano: "Sarri accetterebbe subito la Fiorentina ma non viene chiamato. I motivi non sono tecnici"

18 ottobre 2024 12:34

Sentite Viviano: "Balotelli vice Kean? alla Fiorentina uno come lui sarebbe amato e coccolato"

17 ottobre 2024 22:15

Viviano: "Balotelli molto più forte di Vlahovic, chi lo prende fa un affare. Potrebbe giocare ovunque"

13 ottobre 2024 23:17

Capello: "Grazie alla sconfitta contro la Fiorentina per 2-0 abbiamo vinto la Champions con il Milan"

13 ottobre 2024 17:05

Diego Della Valle: "Fosse stato per me non avrei mai venduto la Fiorentina. Ha deciso Andrea"

13 ottobre 2024 16:34

Maxime Lopez: "Italiano buon allenatore ma dava troppo spazio a chi non se lo meritava"

11 ottobre 2024 20:13

Cassano elogia Prandelli: "Geniale tatticamente, era fenomenale. Grazie a lui siamo arrivati in finale"

10 ottobre 2024 18:09

Cassano racconta il dramma dell'abbandono: "Mai visto mio padre, si fece vivo dopo il gol all'Inter"

10 ottobre 2024 17:51

Le parole di Kouamè sono gravi e danno l'allarme: nella Fiorentina non c'è gruppo tra gli attaccanti

29 settembre 2024 23:27

Il caso Beltran: 18 milioni in panchina. La risposta di Palladino fa emergere qual è il vero problema

18 settembre 2024 20:02

Cassano: "Fiorentina piena di limiti. Palladino non vede Beltran, che è molto più forte di Kean"

17 settembre 2024 13:25

Pradè: "Nico voleva andare, Amrabat ha chiesto di andare alla fine. Gudmundsson rischia poco o nulla"

13 settembre 2024 12:53

Cassano non ha dubbi: "Chiesa in Nazionale può tornare a fare quello che faceva alla Fiorentina"

12 settembre 2024 11:10

Tutto fatto per il rinnovo di Kouamè: ingaggio ridotto e allungata scadenza. L'annuncio nei prossimi giorni

05 settembre 2024 22:45

Pedullà: "Adli a un passo, Gosens offerto. Moreno grandissimo colpo, nessun offerta concreta per Ikoné"

27 agosto 2024 15:00

Palladino arrabbiato con la società per il mercato in ritardo. Per Kostic si aspetta via libera del calciatore

26 agosto 2024 14:52

Dalla rottura con i tifosi dopo Atene alla richiesta di non allenarsi. Nico Gonzalez e l'addio alla Fiorentina

24 agosto 2024 17:25

Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Nei premi abbonamenti, mac e iphone

23 agosto 2024 19:39

Pedullà: "Fiorentina non vuole cedere Amrabat, Kostic ha aperto ai viola. Berardi? A oggi nessun riscontro"

23 agosto 2024 15:00

Palladino ha chiesto alla Fiorentina un difensore centrale forte e un esterno sinistro, Parisi a rischio?

23 agosto 2024 13:10

PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ DANNO LA SVEGLIA. DISASTRO KAYODE, BELTRAN FANTASMA

22 agosto 2024 21:58

Pedullà: "Nico cercherà di andare alla Juve fino alla fine. Kostic proposto, Arthur piace a Palladino"

20 agosto 2024 15:00

Gudmundsson: "Da Blazquez bugie. Mai avuto paura che saltasse. Spero di giocare prima della sosta"

20 agosto 2024 13:05

Pedullà: "Gudmundsson grande obiettivo di Barone. Monza di nuovo su Terracciano. Lindelof? Nessun riscontro"

16 agosto 2024 15:20

Pedullà: "La Fiorentina farà 3 acquisti oltre Gudmundsson. Bove piace ma nessuna trattativa per ora"

13 agosto 2024 15:23

E adesso Amrabat può restare alla Fiorentina. La società chiede 15 milioni per venderlo, Bologna interessato?

11 agosto 2024 23:57

Pedullà: "Su Gudmundsson alla Fiorentina è solo questione di tempo. Freddezza su Tessmann. Nico..."

09 agosto 2024 19:00

Gudmundsson vuole la Fiorentina, è arrabbiato con il Genoa per aver messo la trattativa in stand-by

07 agosto 2024 22:03

Palladino ha chiesto un nuovo portiere. Bocciato Terracciano, si lavora per prendere subito de Gea

06 agosto 2024 19:27

Pedullà: "Tessmann? La Fiorentina non aspetterà oltre giovedì. Juve pensa a un prestito con obbligo per Nico"

06 agosto 2024 15:00

Pedullà: “De Gea è il preferito, Fiorentina ha tutte le carte per Gudmundsson. Nico vuole la Juve"

02 agosto 2024 15:00

Pedullà: "Accordo di massima per Tessmann. Contatti con la Juve per McKennie, De Gea proposto alla Fiorentina"

30 luglio 2024 15:00

VIDEO, Johnston fa un intervento killer su Kean e fa scatenare una rissa in Bolton-Fiorentina

27 luglio 2024 15:06

Pedullà: "Tessmann? Rapporti buoni con il Venezia. Contatti indiretti per McKennie, nessun offerta per Nico"

26 luglio 2024 15:00

Colpani a Firenze per le visite mediche. Ecco le prime immagini del calciatore a Fanfani. Il video

25 luglio 2024 21:34

Pedullà: "Colpani? Vediamo chi fa il passo tra Fiorentina e Monza. C'è il Cagliari per Nzola, niente su Casadei"

23 luglio 2024 15:00

Retroscena Castrovilli, rottura totale con la Fiorentina. Nello spogliatoio delusi dall'assenza ad Atene

23 luglio 2024 12:44

Pedullà: "Pongracic tra Rennes e Fiorentina, deciderà lui. Milenkovic via a 15 milioni, interesse per Rios"

16 luglio 2024 15:00

Palladino non ha chiesto l'attaccante alla Fiorentina. Contento di avere Kean, Beltran e Kouamè

16 luglio 2024 12:30

La Fiorentina chiede solo 13 milioni per Milenkovic perchè costa 7 milioni lordi a stagione

15 luglio 2024 14:13

Pedullà: "La Fiorentina chiede 13 milioni per vendere Milenkovic. C'è distanza con il Nottingham Forest"

14 luglio 2024 12:02

Pedullà: "Nessun contatto con l'agente di Thorstvedt. Berardi da monitorare. Valentini ha fatto ieri le visite"

12 luglio 2024 15:00

Pedullà: "Fiorentina fredda su Colpani a quelle cifre. Gudmundsson? Vanno capiti i problemi giudiziari"

09 luglio 2024 15:22

Kean centravanti titolare? No, Pradè ha promesso e garantito altro: "Cerchiamo un grande attaccante"

09 luglio 2024 12:15

Dallinga è il nome giusto per dare un centravanti forte alla Fiorentina, il profilo giusto per Palladino

08 luglio 2024 13:43

Pedullà: "Nessuna richiesta approfondita della Fiorentina per Gudmundsson. Tutto fermo per Amrabat"

05 luglio 2024 15:00

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