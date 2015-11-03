Notizie Video Fiorentina

Pedullà: "La Roma offre 8 milioni per Fortini, la Fiorentina chiede 16. Chiesto Fabbian, Italiano fa muro"
16 gennaio 2026 19:06
Le 4 richieste (rifiutate) di Palladino alla Fiorentina: "Carta bianca, contatto diretto con Commisso, poi..."
06 novembre 2025 15:01
Bove nello spogliatoio: "Vi ho guardato, vi seguo..." Poi scherza: "Potevate andare meglio". Il video
11 settembre 2025 14:27
Pedullà: "Trattativa avanzata per Nicolussi Caviglia per 7 milioni. Lindelof può arrivare, Comuzzo può andar via"
26 agosto 2025 16:34
Pedullà: "Dalla Russia 15 milioni per Beltran. Ilenikhena piace alla Fiorentina, Piccoli costa 30 milioni"
19 agosto 2025 15:16
Pedullà: "Fiorentina ferma sul centravanti, ora si punta a vendere. Mandragora può restare, Pioli ci punta"
14 agosto 2025 17:25
Pedullà: "Distanza di 200 mila euro con Mandragora, se va via arriva un altro. Costo 6/7 milioni"
08 agosto 2025 16:17
Pedullà: "Sohm offerto ma la Fiorentina ha altri obiettivi. Un colpo in attacco, dietrofront Juve su Dodò"
22 luglio 2025 15:29
Pedullà: "Valentini è sul mercato, chiuso da Ranieri. La Fiorentina non vuole darlo in prestito ma definitivo"
05 luglio 2025 18:02
Pedullà: "Il Betis ha offerto un piatto di lenticchie. Bisogna convincere sia la Fiorentina che Mandragora"
05 luglio 2025 12:25
Pedullà: "Ad oggi nessuno su Kean. Seba Esposito verrebbe alla Fiorentina. Betis offre poco per Mandragora"
04 luglio 2025 15:10
Pedullà: "Oggi incontro tra Fiorentina e Genoa per chiudere Gud. Kean? Tutto fermo. Pioli valuterà Fortini"
24 giugno 2025 15:00
Pedullà: "Fazzini si può chiudere a 10 più bonus, piace Seba Esposito. Gud? Troppi 17 milioni per la Fiorentina"
20 giugno 2025 15:00
Pedullà: "Fiorentina mai su Calabria. Sondaggio Milan per Fortini, Chiesa vuole tornare in Italia"
17 giugno 2025 15:00
Pedullà: "Nessun contatto tra Commisso e Pioli. Gilardino e Farioli proposti, ma la Fiorentina cerca altro"
03 giugno 2025 15:00
Farioli sogna e vuole la panchina della Fiorentina. Ma per ora nessuna chiamata e zero contatti dal club
01 giugno 2025 20:58
A fine campionato il faccia a faccia tra Commisso e Pradè. Palladino in forte discussione. Le ultime
20 maggio 2025 18:51
Il discorso della Fiesole alla squadra: "Ci brucia il cu** per le finali perse, vogliamo spirito guerriero"
07 maggio 2025 20:49
(VIDEO) Fiorentina in partenza verso Siviglia. Ad attenderla la semifinale di Conference contro il Betis
30 aprile 2025 14:50
Dodò stanco di aspettare la Fiorentina per il rinnovo. Adesso ascolterà le altre offerte, addio possibile
15 aprile 2025 12:29
Pedullà: "De Gea intuizione clamorosa a zero euro. E c'è chi spende 18 milioni per Di Gregorio..."
01 aprile 2025 13:44
Palladino ha cambiato modulo e adesso Zaniolo non gioca più, il riscatto obbligatorio è quasi saltato
22 marzo 2025 13:59
10 punti in 10 partite e 9 sconfitte nelle ultime 16. La società ha deciso di non intervenire su Palladino
10 marzo 2025 14:01
Palladino: "Gioca Terracciano perchè è un grande portiere. Assenze di Colpani e Folorunsho pesanti"
05 marzo 2025 19:07
Giocatori della Fiorentina spaesati, durante la gara di Verona da Palladino: "Cosa dobbiamo fare?"
24 febbraio 2025 12:06
Carlo Conti: "Tra la Fiorentina che vince lo scudetto e il record di ascolti a Sanremo, scelgo il tricolore"
19 febbraio 2025 18:23
Pedullà: "Se non arrivano 40 milioni la Fiorentina non cede Comuzzo. Fagioli si può fare stile Kean"
31 gennaio 2025 15:58
Pedullà: "Comuzzo? Servono 40 milioni per convincere la Fiorentina. Zaniolo ha aperto, Inter su Biraghi"
29 gennaio 2025 15:00
Pedullá: "Man in stand-by, la Fiorentina lavora su altri nomi. Biraghi? Vediamo dopo la Lazio"
24 gennaio 2025 14:20
Pedullà: "Fiorentina offre 10 più bonus per Man. Nuovo tentativo Empoli per Kouamé. Biraghi può restare"
21 gennaio 2025 15:20
Se la Fiorentina crede in Palladino deve difenderlo e proteggerlo. Altrimenti è giusto esonerarlo
19 gennaio 2025 21:00
Che gaffe del Roland Garros! Il torneo di tennis pubblica un video con un coro anti-Juventus
18 gennaio 2025 15:16
Pedullà: "Kayode verso il Brentford, Man dipende dalla Fiorentina. Henrique? Irruzione dopo le cessioni"
17 gennaio 2025 15:00
Pedullà: "Fiorentina sì al Chicago, decide Ikoné. Sanabria può arrivare, palla a Kouamè. Henrique? Non facile"
14 gennaio 2025 15:00
Luiz Henrique ha aperto alla Fiorentina, è pronto ad accettare. Ma manca l'offerta sopra i 20 milioni
12 gennaio 2025 23:03
Pedullà: "Via Kouamé e Ikoné per rilanciare su Luiz Henrique. Kayode? Pole Brentford, mai chiesto dal Parma"
10 gennaio 2025 15:00
Pedullà: "La Fiorentina non vuol cedere Moreno, Insigne è stato proposto. Tre piste per Biraghi"
07 gennaio 2025 15:00
Pedullà: "Kayode può andare, Chiesa vuole l'Italia. Marì ha scelto la Fiorentina, gradimento per Henrique"
03 gennaio 2025 15:00
Martinelli: "Sono rimasto alla Fiorentina grazie a De Gea, allenarmi con lui mi fa essere più forte"
18 dicembre 2024 22:44
Palladino: "Gioca Terracciano, Sottil influenzato. Beltran può giocare esterno. Ci manca un giocatore"
18 dicembre 2024 22:23
Cassano: "Palladino ha avuto il coraggio di mettere fuori Biraghi. Ha dato anche un segnale a Kean"
10 dicembre 2024 13:01
Frey: "Mi merito il titolo di miglior portiere della storia della Fiorentina. Corvino mi ha umiliato"
26 novembre 2024 11:56
Mutu: "L'inchino nasce per ringraziare i tifosi viola: la gente per strada, i bambini che mi amavano..."
20 novembre 2024 13:39
VIDEO, Prandelli e Mutu, che show: "Non ha mai tradito in campo, gli dicevo di passa, poi faceva gol"
20 novembre 2024 12:34
Caressa: "Kean è sbocciato, gli stanno dando fiducia e sta facendo un grande campionato"
11 novembre 2024 20:52
Palladino litiga a Radio Rai e abbandona l'intervista: "Non si possono chiamare scarti e riserve"
10 novembre 2024 21:28
Adani: "Palladino ha cambiato idea per la Fiorentina. Lui rischiava se con il Milan andava male"
05 novembre 2024 10:57
Cassano: "Chiedo scusa sulla Fiorentina. Palladino bravo, ha avuto il coraggio di far fuori Biraghi"
05 novembre 2024 10:26
Biasin: "La Fiorentina ha vinto da grande squadra perchè non meritava. Gosens si era offerto a tutti"
02 novembre 2024 11:59
Caressa: "De Gea tende a commettere un paio di sciocchezze a campionato ma para molto e bene"
01 novembre 2024 23:57
Cassano: "Sulla Fiorentina ho sbagliato, chiedo scusa. Beltran è forte ma non ha la stampa amica"
01 novembre 2024 23:36
Kean si racconta: "Andare via di casa a 13 anni è pesante, a quell'età avevo già delle responsabilità"
26 ottobre 2024 12:47
Kean: "Sto lavorando ad un disco con Leao, Palladino mi ha aiutato molto in campo e fuori"
26 ottobre 2024 11:43
Pazzini si racconta: "Salto grande dall'Atalanta alla Fiorentina, Toni impressionante da vicino"
24 ottobre 2024 13:23
Viviano: "Sarri accetterebbe subito la Fiorentina ma non viene chiamato. I motivi non sono tecnici"
18 ottobre 2024 12:34
Sentite Viviano: "Balotelli vice Kean? alla Fiorentina uno come lui sarebbe amato e coccolato"
17 ottobre 2024 22:15
Viviano: "Balotelli molto più forte di Vlahovic, chi lo prende fa un affare. Potrebbe giocare ovunque"
13 ottobre 2024 23:17
Capello: "Grazie alla sconfitta contro la Fiorentina per 2-0 abbiamo vinto la Champions con il Milan"
13 ottobre 2024 17:05
Diego Della Valle: "Fosse stato per me non avrei mai venduto la Fiorentina. Ha deciso Andrea"
13 ottobre 2024 16:34
Maxime Lopez: "Italiano buon allenatore ma dava troppo spazio a chi non se lo meritava"
11 ottobre 2024 20:13
Cassano elogia Prandelli: "Geniale tatticamente, era fenomenale. Grazie a lui siamo arrivati in finale"
10 ottobre 2024 18:09
Cassano racconta il dramma dell'abbandono: "Mai visto mio padre, si fece vivo dopo il gol all'Inter"
10 ottobre 2024 17:51
Le parole di Kouamè sono gravi e danno l'allarme: nella Fiorentina non c'è gruppo tra gli attaccanti
29 settembre 2024 23:27
Il caso Beltran: 18 milioni in panchina. La risposta di Palladino fa emergere qual è il vero problema
18 settembre 2024 20:02
Cassano: "Fiorentina piena di limiti. Palladino non vede Beltran, che è molto più forte di Kean"
17 settembre 2024 13:25
Pradè: "Nico voleva andare, Amrabat ha chiesto di andare alla fine. Gudmundsson rischia poco o nulla"
13 settembre 2024 12:53
Cassano non ha dubbi: "Chiesa in Nazionale può tornare a fare quello che faceva alla Fiorentina"
12 settembre 2024 11:10
Tutto fatto per il rinnovo di Kouamè: ingaggio ridotto e allungata scadenza. L'annuncio nei prossimi giorni
05 settembre 2024 22:45
Pedullà: "Adli a un passo, Gosens offerto. Moreno grandissimo colpo, nessun offerta concreta per Ikoné"
27 agosto 2024 15:00
Palladino arrabbiato con la società per il mercato in ritardo. Per Kostic si aspetta via libera del calciatore
26 agosto 2024 14:52
Dalla rottura con i tifosi dopo Atene alla richiesta di non allenarsi. Nico Gonzalez e l'addio alla Fiorentina
24 agosto 2024 17:25
Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Nei premi abbonamenti, mac e iphone
23 agosto 2024 19:39
Pedullà: "Fiorentina non vuole cedere Amrabat, Kostic ha aperto ai viola. Berardi? A oggi nessun riscontro"
23 agosto 2024 15:00
Palladino ha chiesto alla Fiorentina un difensore centrale forte e un esterno sinistro, Parisi a rischio?
23 agosto 2024 13:10
PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ DANNO LA SVEGLIA. DISASTRO KAYODE, BELTRAN FANTASMA
22 agosto 2024 21:58
Pedullà: "Nico cercherà di andare alla Juve fino alla fine. Kostic proposto, Arthur piace a Palladino"
20 agosto 2024 15:00
Gudmundsson: "Da Blazquez bugie. Mai avuto paura che saltasse. Spero di giocare prima della sosta"
20 agosto 2024 13:05
Pedullà: "Gudmundsson grande obiettivo di Barone. Monza di nuovo su Terracciano. Lindelof? Nessun riscontro"
16 agosto 2024 15:20
Pedullà: "La Fiorentina farà 3 acquisti oltre Gudmundsson. Bove piace ma nessuna trattativa per ora"
13 agosto 2024 15:23
E adesso Amrabat può restare alla Fiorentina. La società chiede 15 milioni per venderlo, Bologna interessato?
11 agosto 2024 23:57
Pedullà: "Su Gudmundsson alla Fiorentina è solo questione di tempo. Freddezza su Tessmann. Nico..."
09 agosto 2024 19:00
Gudmundsson vuole la Fiorentina, è arrabbiato con il Genoa per aver messo la trattativa in stand-by
07 agosto 2024 22:03
Palladino ha chiesto un nuovo portiere. Bocciato Terracciano, si lavora per prendere subito de Gea
06 agosto 2024 19:27
Pedullà: "Tessmann? La Fiorentina non aspetterà oltre giovedì. Juve pensa a un prestito con obbligo per Nico"
06 agosto 2024 15:00
Pedullà: “De Gea è il preferito, Fiorentina ha tutte le carte per Gudmundsson. Nico vuole la Juve"
02 agosto 2024 15:00
Pedullà: "Accordo di massima per Tessmann. Contatti con la Juve per McKennie, De Gea proposto alla Fiorentina"
30 luglio 2024 15:00
VIDEO, Johnston fa un intervento killer su Kean e fa scatenare una rissa in Bolton-Fiorentina
27 luglio 2024 15:06
Pedullà: "Tessmann? Rapporti buoni con il Venezia. Contatti indiretti per McKennie, nessun offerta per Nico"
26 luglio 2024 15:00
Colpani a Firenze per le visite mediche. Ecco le prime immagini del calciatore a Fanfani. Il video
25 luglio 2024 21:34
Pedullà: "Colpani? Vediamo chi fa il passo tra Fiorentina e Monza. C'è il Cagliari per Nzola, niente su Casadei"
23 luglio 2024 15:00
Retroscena Castrovilli, rottura totale con la Fiorentina. Nello spogliatoio delusi dall'assenza ad Atene
23 luglio 2024 12:44
Pedullà: "Pongracic tra Rennes e Fiorentina, deciderà lui. Milenkovic via a 15 milioni, interesse per Rios"
16 luglio 2024 15:00
Palladino non ha chiesto l'attaccante alla Fiorentina. Contento di avere Kean, Beltran e Kouamè
16 luglio 2024 12:30
La Fiorentina chiede solo 13 milioni per Milenkovic perchè costa 7 milioni lordi a stagione
15 luglio 2024 14:13
Pedullà: "La Fiorentina chiede 13 milioni per vendere Milenkovic. C'è distanza con il Nottingham Forest"
14 luglio 2024 12:02
Pedullà: "Nessun contatto con l'agente di Thorstvedt. Berardi da monitorare. Valentini ha fatto ieri le visite"
12 luglio 2024 15:00
Pedullà: "Fiorentina fredda su Colpani a quelle cifre. Gudmundsson? Vanno capiti i problemi giudiziari"
09 luglio 2024 15:22
Kean centravanti titolare? No, Pradè ha promesso e garantito altro: "Cerchiamo un grande attaccante"
09 luglio 2024 12:15
Dallinga è il nome giusto per dare un centravanti forte alla Fiorentina, il profilo giusto per Palladino
08 luglio 2024 13:43
Pedullà: "Nessuna richiesta approfondita della Fiorentina per Gudmundsson. Tutto fermo per Amrabat"
05 luglio 2024 15:00
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