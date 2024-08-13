Pedullà: "La Fiorentina farà 3 acquisti oltre Gudmundsson. Bove piace ma nessuna trattativa per ora"

Da Tessmann a Gudmundsson, la situazione di Nico Gonzalez e Bove. Le ultime novità sul mercato della Fiorentina secondo Alfredo Pedullà

Come di consueto durante il calciomercato, è il momento delle pillole di mercato sulla Fiorentina a cura di Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì, dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di mercato approfondirà i temi più rilevanti riguardanti le trattative del club viola. Le sue parole:

"Tessmann? Il Venezia ha deciso di prendere Nicolussi Caviglia a prescindere dalla sua partenza, prima era collegato alla situazione Tessmann. Deve parlare l'agente e spiegare della sua situazione. Lui è ancora lì. Quando era pronta la Fiorentina, non era pronta l'agente. Poi quando era pronto l'agente non era pronta la Fiorentina. Io credo che la Fiorentina, a prescindere dalla situazione Gudmundsson, farà un difensore centrale - possibilità Valentini quest'estate e non a gennaio -, un centrocampista e un altro colpo, una "giocata". Farà 3 acquisti.

Nico Gonzalez? La posizione della Fiorentina su di lui è la stessa, che Nico abbia un accordo con la Juve lo sanno tutti. Sta spingendo per andare, perché considera chiusa il suo ciclo a Firenze. L'Atalanta si è defilata e lui ha un accordo con la Juventus. La Fiorentina non ha accettato l'inserimento di contropartite tecniche. La sua partenza, come già detto, è legata all'arrivo di Gudmundsson.

L'ipotesi ritorno Inter ci sta, ma allo stato embrionale. Se non hanno il sostituto, il Genoa partirà dalla prima con Gudmundsson titolare. Io parto dalla volontà del giocatore, e penso che partendo da questa situazione spesso si lavora per trovare l'incastro e accontentare le parti. La Juve, ad oggi, non ha altri esterni. La Juve ha preparato 90 milioni per Koopmeiners e per Nico Gonzalez e il mercato bianconero è collegato alla Fiorentina. Il Genoa ha scandagliato delle piste estere, Cancellieri è andato al Parma ed era un papabile sostituto. Ne ha parlato anche uno dei massimi dirigenti (Blazquez) del Genoa, a conferma della situazione legata a Gudmundsson.

Bove? E' un profilo che piace molto e la Fiorentina lo conosce bene, come Pradè. E' un ragazzo di grande spessore umano, ma oggi non c'è una trattativa. Piace, ma si deve vedere quanto chiedono. E' un centrocampista che deve giocare almeno 30 partite per far vedere il suo potenziale. McKennie è un centrocampista che la Fiorentina prenderebbe ieri, non domani. Forse è il centrocampista perfetto per completare il suo mosaico. Manca la mezz'ala, l'esterno e McKennie è un jolly. In questo momento nella sua testa c'è solo lui e nessun altro.

Folorunsho? In questo momento la Fiorentina è sullo sfondo, se la Lazio non riesce a trovare un accordo con il Napoli. Il giocatore vuole andare alla Lazio. E' una priorità dei biancocelesti.

Amrabat? Se tornasse motivato, motivato dall'allenatore, da Palladino, farebbe una grande stagione. Amrabat, con la testa giusta, sarebbe un grande acquisto. Mi sarei aspettato più lui di traverso di Osimhen. Se Palladino fa un certo lavoro, allora si può ragionare".

Palladino: “Vogliamo ripetere il grande lavoro di Italiano in Europa. Cresciuto con Rui Costa e Batistuta”

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