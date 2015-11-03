Labaro Viola

Notizie Gudmundsson Fiorentina

Gazzetta rivela: "La Fiorentina spera di incassare 21 milioni dalla cessione di Gudmundsson"

20 maggio 2026 10:27

Nazione dura: “Gudmundsson oggetto misterioso. La Fiorentina valuterà anche il suo futuro”

15 maggio 2026 09:55

Corriere dello Sport: "Gudmundsson ieri a parte, ma non a rischio per la Juve. Ballottaggio con Solomon"

15 maggio 2026 09:22

Graziani attacca Gudmundsson: "La sua avventura è finita, in due anni non ha fatto niente per la squadra"

13 maggio 2026 14:58

Nazione: “Gud resta solo con un tecnico che crede in lui. La Fiorentina lo valuta minimo 15 milioni”

13 maggio 2026 08:49

Gud via? Nazione: "Se non sarà fondamentale per il nuovo allenatore verrà ceduto"

11 maggio 2026 12:01

Monti: "Se Kean andasse via non mi strapperei i capelli, in questa rosa non ci sono inamovibili"

09 maggio 2026 19:06

Corriere Fiorentino sottolinea: “L’ipotesi più concreta è che Gud sia ancora al centro dell’attacco”

08 maggio 2026 08:26

Nazione sicura: “Vanoli boccia Gudmundsson, difficile che per Paratici sia uno da cui ripartire”

06 maggio 2026 09:39

Orlando duro: "Gudmundsson non è scarso, ma a Firenze non funziona e non ne ha azzeccata mai una"

05 maggio 2026 14:08

Pruzzo: "Gudmundsson alla Roma? Hanno preso Malen, non gli serve a niente uno come lui davanti"

04 maggio 2026 14:08

Gud, rendimento troppo altalenante! Gazzetta: “Futuro non scontato nonostante un contratto fino al 2029”

04 maggio 2026 08:46

Nazione su Gudmundsson: "Se Paratici deciderà di cederlo, Gasperini lo vuole a Roma"

03 maggio 2026 11:11

Gazzetta: “Piccoli a rischio forfait. Pronto Gudmundsson falso nueve. Braschi? Forse a gara in corso”

03 maggio 2026 09:44

Fiorentina senza centravanti di ruolo. Nazione: “Giocherà ancora Gudmundsson falso nove”

01 maggio 2026 09:11

Nazione: “Gudmundsson? Può lasciare la Fiorentina per 15 milioni. Roma interessata”

01 maggio 2026 09:07

Altra chance per Gudmundsson. Nazione: “Oggi giocherà come falso nueve”

26 aprile 2026 08:03

Probabile formazione Fiorentina: Gudmundsson tentazione falso nueve per Vanoli, Fiorentina in emergenza dietro

25 aprile 2026 19:09

Radio Bruno rivela: "Piccoli in forte dubbio per domani, l'attaccante non dovrebbe partire titolare"

25 aprile 2026 15:05

Gudmundsson verso l’addio? Gazzetta sicura: “Senza un cambio di marcia può finire sul mercato”

23 aprile 2026 08:50

Pepito Rossi si schiera dalla parte di Gudmundsson: "Può diventare un idolo a Firenze"

22 aprile 2026 10:11

Nazione punge Gudmundsson: “L’apprendistato nella Fiorentina dura ormai da una vita. Ultima verifica”

22 aprile 2026 09:36

Gudmundsson il peggiore. Nazione: “Fa fatica a trovare la posizione. A fine stagione riflessione su di lui”

21 aprile 2026 09:45

Nazione sul cambio di Gudmundsson: “Vanoli lo richiama e l’islandese non gradisce”

21 aprile 2026 09:42

Probabile formazione SKY Sport: Vanoli sceglie Gudmundsson e Solomon in sostegno a Piccoli come unica punta

20 aprile 2026 14:23

Corriere dello Sport: "La Fiorentina valuta se cedere Gudmundsson o no. Ancora 6 gare per capire cosa fare"

19 aprile 2026 09:24

Gazzetta: “Gud? Deve ancora convincere. Solomon? Dubbi causa guai fisici. Harrison vicino all’addio”

19 aprile 2026 08:33

Gudmundsson, che flop! Gazzetta: “Dubbi su di lui. In caso di offerte, la Fiorentina lo valuterà”

16 aprile 2026 09:35

Corriere dello Sport: "Gudmundsson e Fagioli rientrano. Kean ancora out per il problema alla tibia"

15 aprile 2026 09:58

Gudmundsson via dalla Fiorentina? Gazzetta sicura: “Difficile che gli venga data una nuova possibilità”

11 aprile 2026 09:12

Bucciantini: "Gudmundsson è la delusione più grande, in campo sembra sempre svogliato"

10 aprile 2026 21:49

Ascari: "Gudmundsson un flop, è un giocatore indisponente, irrilevante e nocivo per la squadra"

10 aprile 2026 17:02

Valcareggi: “Gudmundsson è l’emblema della Fiorentina: prestazioni deludenti ma deve giocare per forza”

10 aprile 2026 16:43

Agostinelli: "Fagioli è imprescindibile per la Fiorentina, Gudmundsson può restare fuori"

10 aprile 2026 16:21

Gudmundsson e un amore tradito: ennesima notte da fantasma. Mancano sia i colpi che la corsa

10 aprile 2026 12:33

Flop Gud. Nazione lo bacchetta: “Non è pervenuto. Quel talento che ha in viola si è visto poche volte”

10 aprile 2026 08:53

Ferrara demolisce Gudmundsson: “È in ferie da un anno e mezzo. Non le ha ancora smaltite”

10 aprile 2026 08:45

Gudmundsson da 4. Nazione sottolinea: “Travolto dal ritmo degli avversari che non gli lasciano spazio”

10 aprile 2026 08:44

Amoruso: "Vanoli dovrebbe lasciare la Fiorentina anche se vincesse la Conference, non è nel futuro viola"

08 aprile 2026 20:57

Pruzzo: “Kean assenza pesante per domani. Gudmundsson mi fa incaz***e per il suo atteggiamento “

08 aprile 2026 14:56

Corriere Fiorentino bacchetta Gudmundsson: “Fin qui fallimentare. A Londra altra chance di riscatto”

08 aprile 2026 08:15

Arriva la decisione del giudice sportivo: una giornata di squalifica per Gudmundsson e Fagioli. Saltano la Lazio

07 aprile 2026 15:42

Gudmundsson-Suslov, rosso e veleni. L'islandese sui social "la maglia? Comprala allo store"

04 aprile 2026 22:39

Fagioli e Gudmundsson squalificati: salteranno la prossima di campionato contro la Lazio

04 aprile 2026 20:03

Ferrara: “Kean esca dal buco nero della Nazionale, Gudmundsson ha deluso: non è un numero 10"

04 aprile 2026 13:43

Moretto: "Gudmundsson non è incedibile, a giugno può uscire in caso di offerta importante"

02 aprile 2026 17:13

Cecchi: "Gudmundsson ha deluso, lo aspettiamo da troppo tempo: se è in forma gioca Solomon"

02 aprile 2026 16:16

Baiano punge Gudmundsson: "Non ha mai convinto. La colpa è sua, gli allenatori non c'entrano"

02 aprile 2026 09:56

Gazzetta sicura: “Gudmundsson favorito su Solomon, da capire il monitoraggio dell’israeliano”

02 aprile 2026 08:57

Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina potrebbe valutare di fare a meno di Gudmundsson"

01 aprile 2026 10:10

Gudmundsson, la continuità non è stata il suo forte. Nazione: “La concorrenza di Solomon può aiutarlo”

01 aprile 2026 08:52

Corriere dello Sport: "Torna Solomon, adesso Gud rischia il posto. Deciderà Vanoli"

26 marzo 2026 10:36

Marchini: "Con il rientro di Solomon, Gud rischia la panchina. L'israeliano è fondamentale per la Viola"

25 marzo 2026 15:52

Graziani: “Comuzzo per recuperarlo andrebbe messo in coppia con Ranieri. Gud? Penso sia ai titoli di coda”

25 marzo 2026 14:46

Gazzetta: “Futuro Gud? Dipenderà dal finale di stagione, dalla sua volontà e da chi sarà l’allenatore”

25 marzo 2026 09:53

Nazione: “Cinque i calciatori della Fiorentina in Nazionale. Risparmiato Gudmundsson dall’Islanda”

23 marzo 2026 09:02

Flachi: "I gol di Dodo e Gud mostrano qualità viste raramente, a Cremona la Fiorentina è stata squadra"

17 marzo 2026 21:49

Pruzzo: "Gudmundsson una vera delusione. Guardate Yildiz: se sei forte la posizione la trovi da solo”

16 marzo 2026 16:58

Corriere dello Sport massacra Gud: "Non ha mostrato di essere il calciatore che ha incantato a Genova"

16 marzo 2026 09:28

Monti: "Piccoli e Gudmundsson devono giocare in attacco, se vengono in difesa vanno picchiati"

14 marzo 2026 14:32

A casa Gudmundsson rubati rolex e borse di marca per un bottino totale di 60 mila euro

14 marzo 2026 10:50

Furto nella villa di Gudmundsson a Firenze: “La mia casa è stata svaligiata ieri sera, sono stati rubati diversi oggetti di valore”

13 marzo 2026 16:15

Malusci: "Gudmundsson porta la maglia a spasso da due anni, non fa mai niente di rilevante in campo"

12 marzo 2026 13:24

Corriere Fiorentino rivela: “Una terza opzione porta a Gudmundsson schierato come ‘falso nove’”

12 marzo 2026 09:18

Flachi: "Gudmundsson non sa che fare in campo, è l'emblema della brutta stagione della Fiorentina"

10 marzo 2026 14:21

Nazione: “Dodò è mancato il guizzo. Gud? L’ultimo gesto tecnico decisivo risale al 18 gennaio”

10 marzo 2026 08:12

Cecchi: "Gudmundsson non è il piccolo campione che si credeva, trotterella e basta"

09 marzo 2026 13:23

Corriere Fiorentino: “Piccoli-Gud? Che delusione! Ancora una volta il 10 si è involuto sulla propria fascia”

09 marzo 2026 10:07

Lodi: "La Fiorentina è entrata in un loop negativo. Fagioli mi piace molto perché vuole sempre il pallone"

07 marzo 2026 20:11

Corriere Fiorentino: "Vanoli si augura che Gud non sprechi l'ennesima occasione di rilancio"

07 marzo 2026 10:03

Nazione: “Gudmundsson deve alzare in fretta i giri del motore. Piccoli chiamato a sostituire Kean”

07 marzo 2026 09:49

Onofri: “Vanoli non incide sulla squadra. Gud va lasciato libero, è un giocatore da top club europeo"

06 marzo 2026 16:07

Bucciantini: "Gudmundsson soffre la presenza di Kean, tra loro la connessione non esiste"

05 marzo 2026 22:07

Monti: "Gudmundsson non ha mai mostrato il suo valore, ma so che altrove tornerà ad essere fortissimo"

05 marzo 2026 13:20

Corriere dello Sport massacra Gudmundsson: "Inconsistente, dovrà dimostrare di essersi meritato tanta fiducia"

05 marzo 2026 09:23

Bucciantini: "Gudmundsson è una delusione, si continua a credere in uno che non ha fatto mai nulla"

04 marzo 2026 13:33

Galli: "De Gea è irriconoscibile, non dà sicurezza da inizio campionato e sbaglia troppo"

03 marzo 2026 14:11

FORMAZIONE FIORENTINA: RUGANI IN DIFESA, RANIERI TERZINO SINISTRO E PARISI A DESTRA

02 marzo 2026 19:37

Graziani duro: "Gudmundsson non è né carne né pesce, non è più quello di Genova"

01 marzo 2026 14:17

Nazione: “Solomon fuori, Vanoli studia le alternative. Gud al lavoro per recuperare brillantezza”

01 marzo 2026 09:47

Gazzetta svela: “Solomon out, Gudmundsson non è al top. Se non parte dal 1’, Fazzini o Fabbian al suo posto”

01 marzo 2026 09:43

Ferrara: "Fiorentina incoerente e senza personalità. Gudmundsson è il simbolo di questa discontinuità"

28 febbraio 2026 14:25

Corriere dello Sport: "Gudmundsson deve prendere per mano la Fiorentina. Può fare la differenza"

28 febbraio 2026 10:14

Nazione: “Dodò dal 1’, riposa Ranieri. Gudmundsson giocherà uno spezzone di gara”

26 febbraio 2026 09:46

Corriere dello Sport: "Gudmundsson e Rugani hanno messo nel mirino l'Udinese"

25 febbraio 2026 09:05

Repubblica svela: “Turnover minimo in Conference. Dentro Dodò e Mandragora. Dubbio Gud”

25 febbraio 2026 08:30

Bucchioni: "La Fiorentina gioca meglio senza Gudmundsson, al momento non è un titolare di questa squadra"

24 febbraio 2026 13:27

Presenti le maglie di Gudmundsson e Rugani nello spogliatoio: a disposizione per il Pisa?

23 febbraio 2026 16:34

Corriere Fiorentino: “Gudmundsson? Caviglia che ha creato qualche preoccupazione in più del previsto”

23 febbraio 2026 09:51

Nazione: “Gud in panchina ma ha chance ridotte di entrare in corsa. Ieri primo allenamento in gruppo”

23 febbraio 2026 09:45

Repubblica rivela: “Gudmundsson? La sua convocazione resta in forte dubbio”

23 febbraio 2026 09:24

Corriere dello Sport: "Gud spinge per la convocazione ma sarà decisiva la rifinitura. Filtra ottimismo"

22 febbraio 2026 09:53

Corriere Fiorentino: “Gudmundsson al massimo in panchina ma la sua convocazione non è ancora certa”

22 febbraio 2026 09:47

Nazione: “Gud? Unico dubbio di Vanoli. Sente dolore quando aumenta i carichi di lavoro”

22 febbraio 2026 09:40

Nazione: “Contro il Pisa in campo tutti i big. Rugani e Gud? Si respira ottimismo sulla convocazione”

20 febbraio 2026 09:10

Corriere Fiorentino: “Niente Polonia, Gud potrebbe restare al Viola Park. Obiettivo Pisa”

18 febbraio 2026 08:51

"Le rinascite di Fagioli e Parisi merito di Vanoli. Per Gudmundsson difficile ritrovare posto"

17 febbraio 2026 23:10

Bucciantini stuzzica: "Gudmundsson può anche essere una riserva, nel 4-3-3 meglio mettere esterni di ruolo"

17 febbraio 2026 13:55

Nazione: “Solomon? Tutto ok. Gudmundsson e Rugani ancora lavorano a parte, obiettivo Pisa”

17 febbraio 2026 09:24

Corriere dello Sport: "Gud ha risolto il problema alla caviglia. Sia lui che Rugani puntano al Pisa"

16 febbraio 2026 09:32

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