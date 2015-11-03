Notizie Gudmundsson Fiorentina

Gazzetta rivela: "La Fiorentina spera di incassare 21 milioni dalla cessione di Gudmundsson"
20 maggio 2026 10:27
Nazione dura: “Gudmundsson oggetto misterioso. La Fiorentina valuterà anche il suo futuro”
15 maggio 2026 09:55
Corriere dello Sport: "Gudmundsson ieri a parte, ma non a rischio per la Juve. Ballottaggio con Solomon"
15 maggio 2026 09:22
Graziani attacca Gudmundsson: "La sua avventura è finita, in due anni non ha fatto niente per la squadra"
13 maggio 2026 14:58
Nazione: “Gud resta solo con un tecnico che crede in lui. La Fiorentina lo valuta minimo 15 milioni”
13 maggio 2026 08:49
Gud via? Nazione: "Se non sarà fondamentale per il nuovo allenatore verrà ceduto"
11 maggio 2026 12:01
Monti: "Se Kean andasse via non mi strapperei i capelli, in questa rosa non ci sono inamovibili"
09 maggio 2026 19:06
Corriere Fiorentino sottolinea: “L’ipotesi più concreta è che Gud sia ancora al centro dell’attacco”
08 maggio 2026 08:26
Nazione sicura: “Vanoli boccia Gudmundsson, difficile che per Paratici sia uno da cui ripartire”
06 maggio 2026 09:39
Orlando duro: "Gudmundsson non è scarso, ma a Firenze non funziona e non ne ha azzeccata mai una"
05 maggio 2026 14:08
Pruzzo: "Gudmundsson alla Roma? Hanno preso Malen, non gli serve a niente uno come lui davanti"
04 maggio 2026 14:08
Gud, rendimento troppo altalenante! Gazzetta: “Futuro non scontato nonostante un contratto fino al 2029”
04 maggio 2026 08:46
Nazione su Gudmundsson: "Se Paratici deciderà di cederlo, Gasperini lo vuole a Roma"
03 maggio 2026 11:11
Gazzetta: “Piccoli a rischio forfait. Pronto Gudmundsson falso nueve. Braschi? Forse a gara in corso”
03 maggio 2026 09:44
Fiorentina senza centravanti di ruolo. Nazione: “Giocherà ancora Gudmundsson falso nove”
01 maggio 2026 09:11
Nazione: “Gudmundsson? Può lasciare la Fiorentina per 15 milioni. Roma interessata”
01 maggio 2026 09:07
Altra chance per Gudmundsson. Nazione: “Oggi giocherà come falso nueve”
26 aprile 2026 08:03
Probabile formazione Fiorentina: Gudmundsson tentazione falso nueve per Vanoli, Fiorentina in emergenza dietro
25 aprile 2026 19:09
Radio Bruno rivela: "Piccoli in forte dubbio per domani, l'attaccante non dovrebbe partire titolare"
25 aprile 2026 15:05
Gudmundsson verso l’addio? Gazzetta sicura: “Senza un cambio di marcia può finire sul mercato”
23 aprile 2026 08:50
Pepito Rossi si schiera dalla parte di Gudmundsson: "Può diventare un idolo a Firenze"
22 aprile 2026 10:11
Nazione punge Gudmundsson: “L’apprendistato nella Fiorentina dura ormai da una vita. Ultima verifica”
22 aprile 2026 09:36
Gudmundsson il peggiore. Nazione: “Fa fatica a trovare la posizione. A fine stagione riflessione su di lui”
21 aprile 2026 09:45
Nazione sul cambio di Gudmundsson: “Vanoli lo richiama e l’islandese non gradisce”
21 aprile 2026 09:42
Probabile formazione SKY Sport: Vanoli sceglie Gudmundsson e Solomon in sostegno a Piccoli come unica punta
20 aprile 2026 14:23
Corriere dello Sport: "La Fiorentina valuta se cedere Gudmundsson o no. Ancora 6 gare per capire cosa fare"
19 aprile 2026 09:24
Gazzetta: “Gud? Deve ancora convincere. Solomon? Dubbi causa guai fisici. Harrison vicino all’addio”
19 aprile 2026 08:33
Gudmundsson, che flop! Gazzetta: “Dubbi su di lui. In caso di offerte, la Fiorentina lo valuterà”
16 aprile 2026 09:35
Corriere dello Sport: "Gudmundsson e Fagioli rientrano. Kean ancora out per il problema alla tibia"
15 aprile 2026 09:58
Gudmundsson via dalla Fiorentina? Gazzetta sicura: “Difficile che gli venga data una nuova possibilità”
11 aprile 2026 09:12
Bucciantini: "Gudmundsson è la delusione più grande, in campo sembra sempre svogliato"
10 aprile 2026 21:49
Ascari: "Gudmundsson un flop, è un giocatore indisponente, irrilevante e nocivo per la squadra"
10 aprile 2026 17:02
Valcareggi: “Gudmundsson è l’emblema della Fiorentina: prestazioni deludenti ma deve giocare per forza”
10 aprile 2026 16:43
Agostinelli: "Fagioli è imprescindibile per la Fiorentina, Gudmundsson può restare fuori"
10 aprile 2026 16:21
Gudmundsson e un amore tradito: ennesima notte da fantasma. Mancano sia i colpi che la corsa
10 aprile 2026 12:33
Flop Gud. Nazione lo bacchetta: “Non è pervenuto. Quel talento che ha in viola si è visto poche volte”
10 aprile 2026 08:53
Ferrara demolisce Gudmundsson: “È in ferie da un anno e mezzo. Non le ha ancora smaltite”
10 aprile 2026 08:45
Gudmundsson da 4. Nazione sottolinea: “Travolto dal ritmo degli avversari che non gli lasciano spazio”
10 aprile 2026 08:44
Amoruso: "Vanoli dovrebbe lasciare la Fiorentina anche se vincesse la Conference, non è nel futuro viola"
08 aprile 2026 20:57
Pruzzo: “Kean assenza pesante per domani. Gudmundsson mi fa incaz***e per il suo atteggiamento “
08 aprile 2026 14:56
Corriere Fiorentino bacchetta Gudmundsson: “Fin qui fallimentare. A Londra altra chance di riscatto”
08 aprile 2026 08:15
Arriva la decisione del giudice sportivo: una giornata di squalifica per Gudmundsson e Fagioli. Saltano la Lazio
07 aprile 2026 15:42
Gudmundsson-Suslov, rosso e veleni. L'islandese sui social "la maglia? Comprala allo store"
04 aprile 2026 22:39
Fagioli e Gudmundsson squalificati: salteranno la prossima di campionato contro la Lazio
04 aprile 2026 20:03
Ferrara: “Kean esca dal buco nero della Nazionale, Gudmundsson ha deluso: non è un numero 10"
04 aprile 2026 13:43
Moretto: "Gudmundsson non è incedibile, a giugno può uscire in caso di offerta importante"
02 aprile 2026 17:13
Cecchi: "Gudmundsson ha deluso, lo aspettiamo da troppo tempo: se è in forma gioca Solomon"
02 aprile 2026 16:16
Baiano punge Gudmundsson: "Non ha mai convinto. La colpa è sua, gli allenatori non c'entrano"
02 aprile 2026 09:56
Gazzetta sicura: “Gudmundsson favorito su Solomon, da capire il monitoraggio dell’israeliano”
02 aprile 2026 08:57
Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina potrebbe valutare di fare a meno di Gudmundsson"
01 aprile 2026 10:10
Gudmundsson, la continuità non è stata il suo forte. Nazione: “La concorrenza di Solomon può aiutarlo”
01 aprile 2026 08:52
Corriere dello Sport: "Torna Solomon, adesso Gud rischia il posto. Deciderà Vanoli"
26 marzo 2026 10:36
Marchini: "Con il rientro di Solomon, Gud rischia la panchina. L'israeliano è fondamentale per la Viola"
25 marzo 2026 15:52
Graziani: “Comuzzo per recuperarlo andrebbe messo in coppia con Ranieri. Gud? Penso sia ai titoli di coda”
25 marzo 2026 14:46
Gazzetta: “Futuro Gud? Dipenderà dal finale di stagione, dalla sua volontà e da chi sarà l’allenatore”
25 marzo 2026 09:53
Nazione: “Cinque i calciatori della Fiorentina in Nazionale. Risparmiato Gudmundsson dall’Islanda”
23 marzo 2026 09:02
Flachi: "I gol di Dodo e Gud mostrano qualità viste raramente, a Cremona la Fiorentina è stata squadra"
17 marzo 2026 21:49
Pruzzo: "Gudmundsson una vera delusione. Guardate Yildiz: se sei forte la posizione la trovi da solo”
16 marzo 2026 16:58
Corriere dello Sport massacra Gud: "Non ha mostrato di essere il calciatore che ha incantato a Genova"
16 marzo 2026 09:28
Monti: "Piccoli e Gudmundsson devono giocare in attacco, se vengono in difesa vanno picchiati"
14 marzo 2026 14:32
A casa Gudmundsson rubati rolex e borse di marca per un bottino totale di 60 mila euro
14 marzo 2026 10:50
Furto nella villa di Gudmundsson a Firenze: “La mia casa è stata svaligiata ieri sera, sono stati rubati diversi oggetti di valore”
13 marzo 2026 16:15
Malusci: "Gudmundsson porta la maglia a spasso da due anni, non fa mai niente di rilevante in campo"
12 marzo 2026 13:24
Corriere Fiorentino rivela: “Una terza opzione porta a Gudmundsson schierato come ‘falso nove’”
12 marzo 2026 09:18
Flachi: "Gudmundsson non sa che fare in campo, è l'emblema della brutta stagione della Fiorentina"
10 marzo 2026 14:21
Nazione: “Dodò è mancato il guizzo. Gud? L’ultimo gesto tecnico decisivo risale al 18 gennaio”
10 marzo 2026 08:12
Cecchi: "Gudmundsson non è il piccolo campione che si credeva, trotterella e basta"
09 marzo 2026 13:23
Corriere Fiorentino: “Piccoli-Gud? Che delusione! Ancora una volta il 10 si è involuto sulla propria fascia”
09 marzo 2026 10:07
Lodi: "La Fiorentina è entrata in un loop negativo. Fagioli mi piace molto perché vuole sempre il pallone"
07 marzo 2026 20:11
Corriere Fiorentino: "Vanoli si augura che Gud non sprechi l'ennesima occasione di rilancio"
07 marzo 2026 10:03
Nazione: “Gudmundsson deve alzare in fretta i giri del motore. Piccoli chiamato a sostituire Kean”
07 marzo 2026 09:49
Onofri: “Vanoli non incide sulla squadra. Gud va lasciato libero, è un giocatore da top club europeo"
06 marzo 2026 16:07
Bucciantini: "Gudmundsson soffre la presenza di Kean, tra loro la connessione non esiste"
05 marzo 2026 22:07
Monti: "Gudmundsson non ha mai mostrato il suo valore, ma so che altrove tornerà ad essere fortissimo"
05 marzo 2026 13:20
Corriere dello Sport massacra Gudmundsson: "Inconsistente, dovrà dimostrare di essersi meritato tanta fiducia"
05 marzo 2026 09:23
Bucciantini: "Gudmundsson è una delusione, si continua a credere in uno che non ha fatto mai nulla"
04 marzo 2026 13:33
Galli: "De Gea è irriconoscibile, non dà sicurezza da inizio campionato e sbaglia troppo"
03 marzo 2026 14:11
FORMAZIONE FIORENTINA: RUGANI IN DIFESA, RANIERI TERZINO SINISTRO E PARISI A DESTRA
02 marzo 2026 19:37
Graziani duro: "Gudmundsson non è né carne né pesce, non è più quello di Genova"
01 marzo 2026 14:17
Nazione: “Solomon fuori, Vanoli studia le alternative. Gud al lavoro per recuperare brillantezza”
01 marzo 2026 09:47
Gazzetta svela: “Solomon out, Gudmundsson non è al top. Se non parte dal 1’, Fazzini o Fabbian al suo posto”
01 marzo 2026 09:43
Ferrara: "Fiorentina incoerente e senza personalità. Gudmundsson è il simbolo di questa discontinuità"
28 febbraio 2026 14:25
Corriere dello Sport: "Gudmundsson deve prendere per mano la Fiorentina. Può fare la differenza"
28 febbraio 2026 10:14
Nazione: “Dodò dal 1’, riposa Ranieri. Gudmundsson giocherà uno spezzone di gara”
26 febbraio 2026 09:46
Corriere dello Sport: "Gudmundsson e Rugani hanno messo nel mirino l'Udinese"
25 febbraio 2026 09:05
Repubblica svela: “Turnover minimo in Conference. Dentro Dodò e Mandragora. Dubbio Gud”
25 febbraio 2026 08:30
Bucchioni: "La Fiorentina gioca meglio senza Gudmundsson, al momento non è un titolare di questa squadra"
24 febbraio 2026 13:27
Presenti le maglie di Gudmundsson e Rugani nello spogliatoio: a disposizione per il Pisa?
23 febbraio 2026 16:34
Corriere Fiorentino: “Gudmundsson? Caviglia che ha creato qualche preoccupazione in più del previsto”
23 febbraio 2026 09:51
Nazione: “Gud in panchina ma ha chance ridotte di entrare in corsa. Ieri primo allenamento in gruppo”
23 febbraio 2026 09:45
Repubblica rivela: “Gudmundsson? La sua convocazione resta in forte dubbio”
23 febbraio 2026 09:24
Corriere dello Sport: "Gud spinge per la convocazione ma sarà decisiva la rifinitura. Filtra ottimismo"
22 febbraio 2026 09:53
Corriere Fiorentino: “Gudmundsson al massimo in panchina ma la sua convocazione non è ancora certa”
22 febbraio 2026 09:47
Nazione: “Gud? Unico dubbio di Vanoli. Sente dolore quando aumenta i carichi di lavoro”
22 febbraio 2026 09:40
Nazione: “Contro il Pisa in campo tutti i big. Rugani e Gud? Si respira ottimismo sulla convocazione”
20 febbraio 2026 09:10
Corriere Fiorentino: “Niente Polonia, Gud potrebbe restare al Viola Park. Obiettivo Pisa”
18 febbraio 2026 08:51
"Le rinascite di Fagioli e Parisi merito di Vanoli. Per Gudmundsson difficile ritrovare posto"
17 febbraio 2026 23:10
Bucciantini stuzzica: "Gudmundsson può anche essere una riserva, nel 4-3-3 meglio mettere esterni di ruolo"
17 febbraio 2026 13:55
Nazione: “Solomon? Tutto ok. Gudmundsson e Rugani ancora lavorano a parte, obiettivo Pisa”
17 febbraio 2026 09:24
Corriere dello Sport: "Gud ha risolto il problema alla caviglia. Sia lui che Rugani puntano al Pisa"
16 febbraio 2026 09:32
Archivio