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Nazione: “Gudmundsson? Può lasciare la Fiorentina per 15 milioni. Roma interessata”

Visto il rendimento in viola, può tornare sul mercato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2026 09:07
Nazione: “Gudmundsson? Può lasciare la Fiorentina per 15 milioni. Roma interessata” - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Leggermente diverso il discorso relativo a Gud. Anche perché il giocatore ha un contratto importante con la Fiorentina e che di conseguenza questo spinge e spingerà il club a presentare a chiunque un cartellino-prezzo importante (non meno di una quindicina di milioni). Detto ciò, comunque, non è un segreto che anche la scorsa estate (proprio come era stato per Fortini) la Roma aveva manifestato un certo interesse nella direzione dell'islandese.

Il che autorizza gli operatori di mercato a immaginare che, visto anche le problematiche di rendimento in viola, Gud possa di nuovo finire nel mirino di qualcuno (la Roma in primis) e diventare a suo modo un colpo di mercato che possa accendere la prossima estate degli affari. Vedremo. Lo scrive La Nazione.

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