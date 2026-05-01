Nazione: “Gudmundsson? Può lasciare la Fiorentina per 15 milioni. Roma interessata”

Visto il rendimento in viola, può tornare sul mercato

Leggermente diverso il discorso relativo a Gud. Anche perché il giocatore ha un contratto importante con la Fiorentina e che di conseguenza questo spinge e spingerà il club a presentare a chiunque un cartellino-prezzo importante (non meno di una quindicina di milioni). Detto ciò, comunque, non è un segreto che anche la scorsa estate (proprio come era stato per Fortini) la Roma aveva manifestato un certo interesse nella direzione dell'islandese.

Il che autorizza gli operatori di mercato a immaginare che, visto anche le problematiche di rendimento in viola, Gud possa di nuovo finire nel mirino di qualcuno (la Roma in primis) e diventare a suo modo un colpo di mercato che possa accendere la prossima estate degli affari. Vedremo. Lo scrive La Nazione.