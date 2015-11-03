Notizie Rassegna Stampa Fiorentina

Gazzetta controcorrente: "Poche possibilità di riconferma di Vanoli. In pole c'è Grosso"
20 maggio 2026 10:40
Gazzetta: "Il Bournemouth piomba su Fortini. Per 7-10 milioni la Fiorentina lo vende"
20 maggio 2026 10:37
Gazzetta: "Dodò? La Fiorentina si aspetta offerte dai 20 ai 30 milioni. Verso l'addio anche Gosens"
20 maggio 2026 10:34
Gazzetta massacra Piccoli: "Non è considerato pronto per fare il titolare nella Fiorentina"
20 maggio 2026 10:29
Gazzetta rivela: "La Fiorentina spera di incassare 21 milioni dalla cessione di Gudmundsson"
20 maggio 2026 10:27
Gazzetta: "Paratici proverà a convincere Kean a restare. Tutto cambia per un'offerta da 62 milioni"
20 maggio 2026 10:14
Corriere dello Sport: "Otto inamovibili per la Fiorentina. Rebus Kean e Gudmundsson"
20 maggio 2026 10:03
Vanoli-Bis? Corriere dello Sport: "Sì, ma l'incastro non è semplice. Nuovo incontro a breve"
20 maggio 2026 10:00
Corriere dello Sport svela: "Parisi è ancora a Roma dopo l'operazione. Tornerà a Firenze nei prossimi giorni"
20 maggio 2026 09:55
Corriere dello Sport: "Kean al Viola Park anche nel giorno libero. Prosegue il lavoro di recupero"
20 maggio 2026 09:54
Corriere dello Sport: "De Gea resta alla Fiorentina. Nelle prossime settimane incontrerà il club"
20 maggio 2026 09:51
Nazione sicura: “Il Franchi prepara il confronto dopo un anno choc. Tutti nel mirino, l’unico salvo è Vanoli”
20 maggio 2026 09:19
Palladino e Firenze feeling mai nato. Nazione: “Nonostante i 65 punti, verrà accolto con indifferenza”
20 maggio 2026 09:18
Nazione rivela: “Kean-entourage-Paratici l’incontro nelle prossime settimane. Due le ipotesi vive”
20 maggio 2026 09:15
Nazione: “Solomon potrebbe restare, 10 milioni per un esterno di livello europeo non sono tanti”
20 maggio 2026 08:57
Fortini via? Nazione: “I contatti con il Bournemouth sono già in corso. Novità nelle prossime settimane”
20 maggio 2026 08:56
Nazione svela: “Gosens? Futuro incerto. Balbo? Andrà a giocare. Arriverà un acquisto a sinistra”
20 maggio 2026 08:52
Nazione: “Dodo e Fortini via senza il rinnovo. Paratici farà uno sforzo economico per trattenere il brasiliano?”
20 maggio 2026 08:51
Il grave infortunio di Parisi ha cambiato i piani di Paratici. Nazione: “Non c’era in alcun modo l’idea di privarsene”
20 maggio 2026 08:49
Nazione ed il consiglio non richiesto: “A Parma c’è un allenatore giovane come Cuesta”
20 maggio 2026 08:47
Nazione: “Per la panchina della Fiorentina, se ci fosse un nome a sorpresa? Il futuro sarà di chi saprà rischiare”
20 maggio 2026 08:46
Panchina Fiorentina? Nazione: “Smentito ogni contatto con Iraola. Grosso? In attesa di una chiamata”
20 maggio 2026 08:45
Kean, stagione finita il 4 aprile. Nazione: “Dolore alla tibia diminuito ma non scomparso”
20 maggio 2026 08:41
Corriere Fiorentino rivela: "La permanenza di Vanoli resta possibile, Paratici non ha ancora chiuso a ciò"
19 maggio 2026 12:40
Corriere Fiorentino: “Parisi per forza cancellato dalle cessioni per fare cassa. Primo grave infortunio”
19 maggio 2026 12:37
Pongracic? Marcatura esemplare su Vlahovic. Nazione: "La Fiorentina ripartirà anche da lui"
19 maggio 2026 12:24
Ndour sempre più uomo chiave della Fiorentina. Nazione svela: "Il PSG ha mantenuto il 50% sulla rivendita"
19 maggio 2026 12:05
Nazione: "Parisi seguirà il protocollo Mariani: Dodò con ciò rientrò in campo dopo 5 mesi"
19 maggio 2026 11:57
Rugani all'addio. Nazione: "Niente riscatto, salvo ribaltoni, tornerà alla Juventus"
19 maggio 2026 11:53
Corriere dello Sport rivela: "Paratici ha già contattato Iraola ma è forte la concorrenza della Premier"
19 maggio 2026 11:48
Riconferma Vanoli? Tuttosport: "L'opzione scade il 30 maggio ma la Fiorentina non ha fretta"
19 maggio 2026 10:27
Zazzaroni sicuro: "Vanoli ha le scatole piene di sentirsi in discussione. Paratici vorrebbe confermarlo"
19 maggio 2026 10:18
Vittoria con la Juve? Corriere dello Sport: "Ha dimostrato al Viola Park quanto ha pesato l'aspetto psicologico"
19 maggio 2026 10:13
Corriere dello Sport: "Vanoli è certo di meritare la conferma. Paratici riflette"
19 maggio 2026 10:02
Corriere dello Sport esalta Ndour: "Punto di riferimento della nuova Fiorentina. È un centrocampista totale"
19 maggio 2026 09:54
Solomon sotto esame. Corriere dello Sport: "Proverà a convincere Paratici di meritare il riscatto"
19 maggio 2026 09:50
Corriere dello Sport sicuro: "Parisi tornerà in gruppo a novembre. A disposizione per le ultime gare del 2026"
19 maggio 2026 09:47
Gazzetta: “Se Kean resta alla Fiorentina, Piccoli finirà fra gli esuberi, per lui si aprirà ad una cessione”
19 maggio 2026 09:35
Gazzetta: “Kean ha ancora dolore alla tibia, difficilmente ci sarà contro l’Atalanta”
19 maggio 2026 09:34
Gazzetta: “Paratici vuole parlare con Kean, se è motivato, gli proporrà di restare alla Fiorentina un altro anno”
19 maggio 2026 09:33
Moviola CorSport: "Gol annullato a McKennie? La spinta su Gosens è leggera"
18 maggio 2026 10:30
Polverosi: "Vanoli resterà? Non lo so. Non facile trovare un sostituto molto più bravo"
18 maggio 2026 10:27
Corriere dello Sport esalta Mandragora: "Terzo miglior marcatore della Fiorentina dopo Kean e Gud"
18 maggio 2026 10:19
Parisi oggi a Villa Stuart. Corriere dello Sport: "Si teme la rottura del crociato. In caso operazione subito"
18 maggio 2026 10:16
Corriere Fiorentino rivela: “Spunta Glasner per la panchina della Fiorentina. Ma occhio alle sorprese”
18 maggio 2026 10:00
Corriere Fiorentino sicuro: “Vanoli? La vittoria con la Juve non sposta niente. Ipotesi cambio la più probabile”
18 maggio 2026 09:58
Vittoria Fiorentina? Corriere Fiorentino: “Questione di testa ma soprattutto di amore proprio”
18 maggio 2026 09:57
Corriere Fiorentino evidenzia: “Torsione innaturale del ginocchio, per Parisi si teme un lungo stop”
18 maggio 2026 09:51
Gazzetta: “Infortunio di Parisi molto brutto ma è stato la svolta. Harrison entra e scatena l’azione gol”
18 maggio 2026 09:49
Gazzetta: “Mandragora aveva preso male l’esclusione dai titolari. Rabbia trasformata in combustibile”
18 maggio 2026 09:47
Corriere dello Sport: "Vanoli tenta l'impresa. L'unico scopo della Fiorentina è vincere per i tifosi"
17 maggio 2026 10:18
Corriere dello Sport: "Piccoli? Permanenza non scontata, Paratici riflette se ascoltare offerte o meno"
17 maggio 2026 10:15
Corriere dello Sport duro: "Paratici finito fuori dal giro. Firenze? Non è l'élite del calcio italiano"
17 maggio 2026 10:11
Nazione: "De Gea ha fatto sapere che vuole restare ma l'alto ingaggio fa riflettere la Fiorentina"
17 maggio 2026 09:59
Juve-Fiorentina? Nazione sicura: “In ballo cuore e orgoglio, la Viola gioca per la propria reputazione”
17 maggio 2026 09:58
Panchina Fiorentina? Nazione: "Occhio al nome a sorpresa di Paratici. Vuole rilanciare il club"
17 maggio 2026 09:56
Rescissione Pioli? Nazione rivela: “Un lungo lavoro iniziato a novembre da Ferrari”
17 maggio 2026 09:45
Nazione: “Ipotesi Milan, Tottenham o Atletico per Fagioli ma Paratici non lo cede per meno di 40 milioni”
17 maggio 2026 09:44
Nazione: “Due ballottaggi in casa Fiorentina: uno è Ndour-Brescianini, l’altro è Gud-Solomon”
17 maggio 2026 09:37
Nazione: “Piccoli torna dal 1’, per lui la parità di oggi quasi un’ultima chiamata alle armi”
17 maggio 2026 09:35
Nazione: “Vanoli proverà a blindare la panchina con un exploit nella gara contro la Juve”
17 maggio 2026 09:34
Kean alla fine ha alzato bandiera bianca. Nazione: “La sua stagione potrebbe essere già finita”
17 maggio 2026 09:33
Nazione: “Vanoli è stato chiaro: Juve? Un’opportunità di riscatto dopo la figuraccia di Roma”
17 maggio 2026 09:32
Gazzetta evidenzia: “Kean ci ha provato ma alla fine non è stato neanche convocato”
17 maggio 2026 09:30
Gazzetta rivela: “Tante cose cambieranno nella Fiorentina prima dell’inizio del 2026-27”
17 maggio 2026 09:29
Gazzetta: "Per l'attacco della Fiorentina spunta Konate del Salisburgo. Torna di moda anche Lucca"
16 maggio 2026 11:23
Mandragora: “Non serve una rivoluzione, abbiamo giocatori forti. La contestazione me l’aspettavo”
16 maggio 2026 10:07
Dzeko: “Ho deciso di lasciare la Fiorentina perché mi serviva giocare, dovevo essere in forma per la Bosnia”
16 maggio 2026 09:56
Risolto il contratto di Pioli. TMW si interroga: "Segnale che ha deciso di ripartire?"
15 maggio 2026 20:30
Nazione evidenzia: "Dopo oltre mezzo miliardo speso in 7 anni, la Fiorentina aspetta ancora il salto di qualità"
15 maggio 2026 09:59
Nazione su Commisso: “In estate le reali intenzioni della proprietà. Ma quando torna a Firenze?”
15 maggio 2026 09:56
Nazione dura: “Gudmundsson oggetto misterioso. La Fiorentina valuterà anche il suo futuro”
15 maggio 2026 09:55
Speranze di conferma per Solomon? Nazione: “Ce le avrebbe anche, ma le ultime prestazioni hanno deluso”
15 maggio 2026 09:54
Nazione sicura: “Piccoli titolare, si gioca la conferma per l’anno prossimo”
15 maggio 2026 09:53
Nazione su Kean: “Manca in gruppo da troppo tempo per pensare a una convocazione scontata”
15 maggio 2026 09:52
Corriere dello Sport sicuro: "Parisi, Ranieri e Comuzzo altri tre che verranno confermati"
15 maggio 2026 09:34
Corriere dello Sport: "Ndour e Mandragora restano alla Fiorentina. Spazio a loro nella squadra del futuro"
15 maggio 2026 09:31
Corriere dello Sport: "Tottenham su Fagioli ma la Fiorentina lo cederà solo per un'offerta irrinunciabile"
15 maggio 2026 09:25
Corriere dello Sport: "Gudmundsson ieri a parte, ma non a rischio per la Juve. Ballottaggio con Solomon"
15 maggio 2026 09:22
Kean assente contro la Juve? Corriere dello Sport: "Si avrà la certezza oggi. Ieri allenamento personalizzato"
15 maggio 2026 09:19
Corriere dello Sport sicuro: "La Fiorentina proverà ad ostacolare la Juve per regalare un sorriso ai tifosi"
15 maggio 2026 09:17
Kayode: “Nigeria su di me? Darò sempre la precedenza all’Italia. Premier? Qui amo i duelli”
15 maggio 2026 09:08
Kayode rivela: “Juve su di me? Non sto pensando al ritorno in Italia. Voglio crescere ancora qui”
15 maggio 2026 09:07
Kayode: “Avrei preferito lasciare la Fiorentina in un altro modo. Con Italiano giocavo tanto, con Palladino no”
15 maggio 2026 09:05
Tuttosport rivela: “Paratici sta tenendo viva una pista estera top secret: è un profilo internazionale”
15 maggio 2026 09:03
Gazzetta: “Milan e Premier su Fagioli. Ma la Fiorentina vuole fare muro a meno di offerte da 40 milioni”
15 maggio 2026 09:02
Gazzetta sicura: “Paratici sta progettando una Fiorentina bella e ambiziosa. A Fagioli le chiavi della Viola”
15 maggio 2026 09:00
La valutazione di Kean crolla! Corriere Fiorentino: "Difficili offerte sopra 40 milioni. Dietrofront Milan"
14 maggio 2026 11:21
Corriere dello Sport: "Bologna chiaro su Sohm, troppi i 13 milioni. O cifre riviste, o rientra alla Fiorentina"
14 maggio 2026 11:16
Nazione: "Vanoli ha chiesto alla squadra di vivere le ultime due partite ancora con la 'testa nel carrarmato'"
14 maggio 2026 11:11
40 giorni di stop per Kean. Nazione: "Oggi giornata decisiva, se non sarà in gruppo darà forfait"
14 maggio 2026 10:24
Fagioli, che rimpianto per la Juve! Nazione: "Costato 18 milioni alla Fiorentina, oggi ne vale il doppio"
14 maggio 2026 10:22
Nazione: "Con il sì di Kean, la Fiorentina nei giorni in cui vale la clausola, può venderlo per 62 milioni"
14 maggio 2026 10:20
Repubblica: "De Gea a Firenze sta alla grande, ma lo stipendio pesa. Juve? Nulla di concreto"
14 maggio 2026 10:04
Corriere dello Sport: "Il Tottenham piomba su Fagioli. Costa 18 milioni, ma la Fiorentina può alzare il prezzo"
14 maggio 2026 09:53
Corriere dello Sport: "Grosso e De Rossi sono le alternative se salta la conferma di Vanoli"
14 maggio 2026 09:49
Corriere dello Sport rivela: "Paratici-Vanoli ieri il vertice. Per il ds l'allenatore può restare"
14 maggio 2026 09:44
Corriere dello Sport: "Kean lavora ancora a parte ma vuole tentare il tutto per tutto per esserci con la Juve"
14 maggio 2026 09:37
Sarri attacca: “Se si gioca domenica alle 12.30 non vengo. Se fossi Lotito non presenterei la squadra”
14 maggio 2026 09:32
Corriere dello Sport: "Vanoli cercherà di convincere Paratici con degli elementi. Grosso resta primo nome"
13 maggio 2026 09:20
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