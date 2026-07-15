Repubblica: “Oulai virtualmente della Fiorentina, 30 milioni più 10% sulla rivendita al Trabzonspor"
Paratici ha anticipato la concorrenza con il sì del calciatore
Fabio Paratici accelera e si avvicina a chiudere un'altra operazione destinata a ridisegnare il centrocampo della Fiorentina. Dopo il blitz delle ultime ore, infatti, Oulai è ormai virtualmente un nuovo giocatore viola.
Il club gigliato avrebbe definitivamente superato la concorrenza di diverse società europee. Decisivo il lavoro del direttore sportivo viola, che ha anticipato possibili rilanci dopo aver ottenuto il gradimento totale del giocatore.
L'operazione dovrebbe chiudersi su una base complessiva di circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ai quali andrebbe aggiunto il 10% sulla futura rivendita da riconoscere al Trabzonspor. Restano da completare gli ultimi passaggi burocratici, ma dall'entourage del centrocampista filtra grande ottimismo: Oulai è pronto a trasferirsi a Firenze. Lo scrive Repubblica.