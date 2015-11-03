Notizie Esclusive Fiorentina

La Fiorentina non ha ancora comunicato a Joma lo sponsor da inserire nella nuova maglia
18 aprile 2026 11:50
Dodò rinnova? Decisione a fine stagione. Per ora nessun accordo. Rapporti ottimi con Paratici
02 aprile 2026 21:28
Che fine ha fatto Lamptey? La verità è che non integro fisicamente, la sua stagione è finita a settembre
02 aprile 2026 13:38
Per Dodó solo un fastidio muscolare, non dovrebbe essere nulla di grave ma si aspettano gli esami
28 marzo 2026 19:51
Retroscena Gosens, domenica è stato avvisato che poteva essere ceduto. Poi il calciatore si è opposto
03 febbraio 2026 15:52
Nedeljkovic vicino alla Fiorentina in prestito, parti al lavoro per chiudere la trattativa nella prossima ora
02 febbraio 2026 19:03
Gosens rifiuta il Nottingham, non vuole lasciare la Fiorentina e ha deciso di restare a Firenze
01 febbraio 2026 22:42
Paratici farà una proposta di rinnovo a Dodó. Il nuovo dirigente é convinto di farlo restare alla Fiorentina
30 gennaio 2026 13:44
Fiorentina sempre più vicina a Coppola, superato il Milan. Il Brighton libera in prestito il difensore
21 gennaio 2026 20:35
E' fatta per Pablo Marì in Arabia Saudita. Andrà a l'Al-Hilal di Simone Inzaghi
09 gennaio 2026 20:57
Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini
07 gennaio 2026 12:40
Pedullà: "Piace Brescianini, deciderà l'Atalanta. Su Chiesa non c'è nulla, Dragusin ha tante richieste"
06 gennaio 2026 15:36
Pedullà: "Ngonge via dal Torino perchè è un esterno: la Fiorentina potrebbe prenderlo in prestito"
06 gennaio 2026 15:13
Pedullà: "Mandragora a meno di clamorose trattative resterà alla Fiorentina, Kean non è sul mercato"
06 gennaio 2026 14:56
La chiamata di Commisso: "Vittoria fondamentale, grazie ai tifosi per il sostegno! Ora testa alla Lazio"
04 gennaio 2026 18:57
Richardson ha violato il silenzio stampa imposto dalla Fiorentina; la sua intervista non era autorizzata
26 dicembre 2025 16:51
Il via libera del Tottenham a Paratici é solo questione di tempo, ha già iniziato a pensare alla Fiorentina
23 dicembre 2025 16:05
Nessun giocatore della Fiorentina ha chiesto alla società di essere ceduto. Solo richieste info agli agenti
17 dicembre 2025 15:10
Giuntoli alla Fiorentina? Accetterebbe solo in caso di chiamata di Commisso e carta bianca sulla gestione
12 dicembre 2025 23:10
Gosens ancora fuori, non si è allenato con il resto del gruppo fino ad oggi
04 dicembre 2025 20:07
Altra nuova maglia per la Fiorentina: sarà arancione. Indossata col Verona, dal prossimo anno Joma
02 dicembre 2025 15:42
Incontro positivo tra il procuratore di Dodó e Goretti, la Fiorentina farà una nuova offerta per il rinnovo
23 novembre 2025 22:46
Insigne è stato proposto alla Fiorentina ma non interessa. Il suo procuratore è lo stesso di Vanoli
15 novembre 2025 14:37
Le 4 richieste (rifiutate) di Palladino alla Fiorentina: "Carta bianca, contatto diretto con Commisso, poi..."
06 novembre 2025 15:01
Accordo Fiorentina-Vanoli ma Goretti cerca di convincerli su Palladino: il tecnico chiede carta bianca
05 novembre 2025 20:50
Scontro tra Ranieri e Pioli nello spogliatoio: "Cosi andiamo in B". La reazione: "Non ti permettere, fuori"
05 novembre 2025 00:14
Palladino ancora non contattato ma Goretti tiene aperta questa possibilità. La squadra lo rivuole
04 novembre 2025 21:21
D'Aversa alla Fiorentina? Ci sarebbe Pradè dietro la scelta, legatissimo all'ex direttore sportivo viola
03 novembre 2025 20:11
Nessun contatto tra la Fiorentina e Palladino fino ad ora. Pioli non vuole dimettersi, si tratta
03 novembre 2025 10:17
Galoppa allenatore fino a giovedì, poi testa a testa tra Vanoli e De Rossi. In attesa del nuovo Ds
02 novembre 2025 22:23
Discussioni tra Goretti e Ferrari su chi deve decidere adesso. Il direttore tecnico chiede autonomia
02 novembre 2025 19:47
Pioli per ora non si dimette. Dialogo con la società per trovare accordo economico sull'addio
02 novembre 2025 18:00
Palladino tornerebbe subito alla Fiorentina ma per il momento non ci sono stati contatti
01 novembre 2025 14:01
Giuntoli si è proposto come nuovo direttore sportivo della Fiorentina dopo le dimissioni di Pradè
01 novembre 2025 12:50
Risultati disastrosi, classifica drammatica, zero gioco. Ma la Fiorentina non vuole esonerare Pioli
27 ottobre 2025 14:19
Senatori della Fiorentina chiedono a Pioli di cambiare qualcosa: rifiuto del tecnico, si va avanti cosi
21 ottobre 2025 12:48
Il Milan è in emergenza, attacco a due Saelemaekers e Leao. Athekame e Bartesaghi sulle fasce, Ricci regista
19 ottobre 2025 13:38
Ceballos è stato offerto alla Fiorentina ma poi Xabi Alonso lo ha convinto a restare al Real Madrid
02 settembre 2025 12:31
La nuova clausola di Kean è di 62 milioni, alzata di 10 milioni rispetto al vecchio contratto con la Fiorentina
30 agosto 2025 12:38
Beltran non vuole andare in Russia. Ma intanto sceglie di lasciare la maglia numero 9
22 agosto 2025 13:39
Piccoli alla Fiorentina non mette in pericolo il futuro di Kean a Firenze: resterà e rinnoverà
20 agosto 2025 22:58
Le offerte dalla Russia per Beltran sono reali, la Fiorentina aspetta una decisione del calciatore
18 agosto 2025 14:59
La Fiorentina deciderà la prossima settimana il futuro di Fortini. Il calciatore vorrebbe restare a Firenze
16 agosto 2025 17:54
Ranieri Salvini, dalla Fiorentina alle baraccopoli in Sudafrica: “Sogno di costruire un campo da calcio”
08 agosto 2025 17:22
Caso Mandragora: non si allena per una botta ma il rinnovo è lontano. Cessione possibile
06 agosto 2025 20:09
Nessun contatto tra Fiorentina e Dodò e nessuna proposta di rinnovo. Per la società non è una priorità
24 luglio 2025 17:53
Dodò non ha aperto alla Juventus, nessun contatto tra le parti e nessuna richiesta fatta alla Fiorentina
10 luglio 2025 14:02
Nessun contatto tra Dodò e la società nell'ultimo mese. Telefonata con Pioli ma nessun passo avanti sul rinnovo
08 luglio 2025 13:17
Juve, Napoli e Milan hanno chiamato il procuratore di Dodò dopo il mancato accordo con la Fiorentina
18 giugno 2025 17:20
Nonostante i sondaggi con gli agenti, la Fiorentina non è intenzionata a prendere Gilardino in panchina
02 giugno 2025 14:10
Farioli sogna e vuole la panchina della Fiorentina. Ma per ora nessuna chiamata e zero contatti dal club
01 giugno 2025 20:58
Non trovano conferme le voci su Giuntoli come possibile nuovo direttore sportivo della Fiorentina
30 maggio 2025 22:07
Palladino si è dimesso per colpa di Pradè: rapporto rotto e guerra interna. Negata chiamata a Commisso
28 maggio 2025 21:59
Dodò ha deciso di lasciare la Fiorentina, ci è rimasto male per il rinnovo. Fissato il prezzo: 25 milioni
22 maggio 2025 14:50
Retroscena Gudmundsson: lo voleva Inzaghi all'Inter ma costava troppo. Se la Fiorentina non lo riscatta...
21 maggio 2025 18:38
A fine campionato il faccia a faccia tra Commisso e Pradè. Palladino in forte discussione. Le ultime
20 maggio 2025 18:51
Poco feeling tra Palladino e Folorunsho, dopo l'Empoli confronto sull'utilizzo fuori ruolo del giocatore
14 maggio 2025 16:52
Il Liverpool irrompe su Dodò, contatti col procuratore. Il rinnovo con la Fiorentina è fermo, addio possibile
13 maggio 2025 14:36
Ecco la bozza della maglia della Fiorentina 2025/26. Esordio contro il Bologna, è ispirata a quella 99/00
10 maggio 2025 16:29
Dodò domani esce dall'ospedale, potrebbe tornare in campo nel ritorno contro il Betis a Firenze
26 aprile 2025 21:53
Sarà operato Dodò, si tratta di un intervento di 30 minuti. I tempi di recupero potrebbero allungarsi
25 aprile 2025 16:13
Dodò in ospedale, possibile operazione per appendicite. Salta l'Empoli, a rischio anche Betis e Roma
25 aprile 2025 11:57
Dodò stanco di aspettare la Fiorentina per il rinnovo. Adesso ascolterà le altre offerte, addio possibile
15 aprile 2025 12:29
Il Barcellona vuole Dodò ma lui vuole restare alla Fiorentina e aspetta il rinnovo. Incontro a fine stagione
04 aprile 2025 20:31
Cassano fu annunciato al Pepito Day. Ma il cattivo rapporto con Batistuta ha fatto saltare la presenza
25 marzo 2025 13:04
Luiz Henrique ha aperto alla Fiorentina, è pronto ad accettare. Ma manca l'offerta sopra i 20 milioni
12 gennaio 2025 23:03
La Fiorentina non vuole vendere Parisi. Palladino lo reputa nel progetto. Via solo per grandi offerte
13 dicembre 2024 13:04
Biraghi ha chiesto di andare via dalla Fiorentina. C'è stato un forte litigio con Palladino, rapporto rotto
11 dicembre 2024 15:35
Palladino ha chiesto un vice Kean. La società per ora non è convinta perché ci sono poche occasioni
18 novembre 2024 18:01
Kean si trova a Parigi, è volato in serata verso la Francia, non è rimasto a Firenze dopo il forfait
30 ottobre 2024 23:09
Possibile trasferta a Genova vietata per i tifosi della Fiorentina residenti in Toscana. I motivi della decisione
26 ottobre 2024 20:36
Palladino cambia modulo, a Bergamo possibile 3-5-2 con Bove nel mezzo e Ikonè in vantaggio su Colpani
14 settembre 2024 11:57
Retroscena Ranieri, lo voleva il Napoli su precisa richiesta di Conte. No della Fiorentina
13 settembre 2024 13:45
Tutto fatto per il rinnovo di Kouamè: ingaggio ridotto e allungata scadenza. L'annuncio nei prossimi giorni
05 settembre 2024 22:45
Gudmundsson ancora non si è mai allenato con la squadra. Il rientro in campo a Bergamo è in dubbio
02 settembre 2024 00:17
Baturina ha accettato la Fiorentina, la Dinamo Zagabria chiede più di 20 milioni per la cessione
30 agosto 2024 17:17
Se la Fiorentina vendesse Amrabat la società viola prenderebbe un altro centrocampista dal mercato
27 agosto 2024 22:29
La Fiorentina stanca di aspettare il via libera di Kostic che non arriva, adesso può cambiare obiettivo
26 agosto 2024 20:08
Palladino arrabbiato con la società per il mercato in ritardo. Per Kostic si aspetta via libera del calciatore
26 agosto 2024 14:52
Kostic farà sapere stasera alla Fiorentina se accetta o meno. La sua posizione si è ammorbidita
25 agosto 2024 17:13
Dalla rottura con i tifosi dopo Atene alla richiesta di non allenarsi. Nico Gonzalez e l'addio alla Fiorentina
24 agosto 2024 17:25
Palladino ha chiesto alla Fiorentina un difensore centrale forte e un esterno sinistro, Parisi a rischio?
23 agosto 2024 13:10
La Fiorentina per ora non si muove dalla sua posizione, vuole 40 milioni per la cessione di Nico González
21 agosto 2024 19:34
Commisso non convinto della formula di Nico alla Juve. Gudmundsson chiuso, si aspetta via libera Genoa
12 agosto 2024 23:26
Gudmundsson vuole la Fiorentina, è arrabbiato con il Genoa per aver messo la trattativa in stand-by
07 agosto 2024 22:03
Palladino ha chiesto un nuovo portiere. Bocciato Terracciano, si lavora per prendere subito de Gea
06 agosto 2024 19:27
Nico Gonzalez ha chiamato Palladino, gli ha detto che vuole lasciare la Fiorentina. Il retroscena
06 agosto 2024 13:01
Gli agenti di Tessmann chiedono alla Fiorentina 2 milioni di commissioni per chiudere l'operazione
05 agosto 2024 19:03
La Fiorentina ha raggiunto gli accordi per Gudmundsson giovedì sera. Da sistemare i dettagli
05 agosto 2024 17:29
La Fiorentina può chiudere per l'arrivo di Gudmundsson nelle prossime ore. Trattativa calda col Genoa
01 agosto 2024 20:11
Retroscena Castrovilli, rottura totale con la Fiorentina. Nello spogliatoio delusi dall'assenza ad Atene
23 luglio 2024 12:44
Se Kouamè non verrà ceduto la Fiorentina gli rinnova con ingaggio ridotto a 1,2 a stagione
17 luglio 2024 14:03
Palladino non ha chiesto l'attaccante alla Fiorentina. Contento di avere Kean, Beltran e Kouamè
16 luglio 2024 12:30
La Fiorentina chiede solo 13 milioni per Milenkovic perchè costa 7 milioni lordi a stagione
15 luglio 2024 14:13
La Fiorentina non vuole Lucca. L'attaccante dell'Udinese non rientra nei piani della società Viola
10 luglio 2024 19:47
Barzagli non sarà più l'allenatore della Fiorentina U16. Troppo juventino, il club cambia idea
03 luglio 2024 13:24
L'ordine di Commisso agli uomini mercato della Fiorentina: abbassare il monte ingaggi, era di 62 milioni lordi
23 giugno 2024 18:25
Atalanta forte su Zaniolo ma il calciatore aspetta la Fiorentina perchè gli piacerebbe giocare a Firenze
15 giugno 2024 16:59
Retegui non è il centravanti preferito da Palladino per l'attacco della Fiorentina, si valuta anche altro
15 giugno 2024 12:35
Palladino si trova a Firenze. Prime indicazioni alla società: no a Ikonè e Nzola. Valutazioni su Nico Gonzalez
07 giugno 2024 17:57
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