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Notizie Esclusive Fiorentina

La Fiorentina non ha ancora comunicato a Joma lo sponsor da inserire nella nuova maglia

18 aprile 2026 11:50

Dodò rinnova? Decisione a fine stagione. Per ora nessun accordo. Rapporti ottimi con Paratici

02 aprile 2026 21:28

Che fine ha fatto Lamptey? La verità è che non integro fisicamente, la sua stagione è finita a settembre

02 aprile 2026 13:38

Per Dodó solo un fastidio muscolare, non dovrebbe essere nulla di grave ma si aspettano gli esami

28 marzo 2026 19:51

Retroscena Gosens, domenica è stato avvisato che poteva essere ceduto. Poi il calciatore si è opposto

03 febbraio 2026 15:52

Nedeljkovic vicino alla Fiorentina in prestito, parti al lavoro per chiudere la trattativa nella prossima ora

02 febbraio 2026 19:03

Gosens rifiuta il Nottingham, non vuole lasciare la Fiorentina e ha deciso di restare a Firenze

01 febbraio 2026 22:42

Paratici farà una proposta di rinnovo a Dodó. Il nuovo dirigente é convinto di farlo restare alla Fiorentina

30 gennaio 2026 13:44

Fiorentina sempre più vicina a Coppola, superato il Milan. Il Brighton libera in prestito il difensore

21 gennaio 2026 20:35

E' fatta per Pablo Marì in Arabia Saudita. Andrà a l'Al-Hilal di Simone Inzaghi

09 gennaio 2026 20:57

Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini

07 gennaio 2026 12:40

Pedullà: "Piace Brescianini, deciderà l'Atalanta. Su Chiesa non c'è nulla, Dragusin ha tante richieste"

06 gennaio 2026 15:36

Pedullà: "Ngonge via dal Torino perchè è un esterno: la Fiorentina potrebbe prenderlo in prestito"

06 gennaio 2026 15:13

Pedullà: "Mandragora a meno di clamorose trattative resterà alla Fiorentina, Kean non è sul mercato"

06 gennaio 2026 14:56

La chiamata di Commisso: "Vittoria fondamentale, grazie ai tifosi per il sostegno! Ora testa alla Lazio"

04 gennaio 2026 18:57

Richardson ha violato il silenzio stampa imposto dalla Fiorentina; la sua intervista non era autorizzata

26 dicembre 2025 16:51

Il via libera del Tottenham a Paratici é solo questione di tempo, ha già iniziato a pensare alla Fiorentina

23 dicembre 2025 16:05

Nessun giocatore della Fiorentina ha chiesto alla società di essere ceduto. Solo richieste info agli agenti

17 dicembre 2025 15:10

Giuntoli alla Fiorentina? Accetterebbe solo in caso di chiamata di Commisso e carta bianca sulla gestione

12 dicembre 2025 23:10

Gosens ancora fuori, non si è allenato con il resto del gruppo fino ad oggi

04 dicembre 2025 20:07

Altra nuova maglia per la Fiorentina: sarà arancione. Indossata col Verona, dal prossimo anno Joma

02 dicembre 2025 15:42

Incontro positivo tra il procuratore di Dodó e Goretti, la Fiorentina farà una nuova offerta per il rinnovo

23 novembre 2025 22:46

Insigne è stato proposto alla Fiorentina ma non interessa. Il suo procuratore è lo stesso di Vanoli

15 novembre 2025 14:37

Le 4 richieste (rifiutate) di Palladino alla Fiorentina: "Carta bianca, contatto diretto con Commisso, poi..."

06 novembre 2025 15:01

Accordo Fiorentina-Vanoli ma Goretti cerca di convincerli su Palladino: il tecnico chiede carta bianca

05 novembre 2025 20:50

Scontro tra Ranieri e Pioli nello spogliatoio: "Cosi andiamo in B". La reazione: "Non ti permettere, fuori"

05 novembre 2025 00:14

Palladino ancora non contattato ma Goretti tiene aperta questa possibilità. La squadra lo rivuole

04 novembre 2025 21:21

D'Aversa alla Fiorentina? Ci sarebbe Pradè dietro la scelta, legatissimo all'ex direttore sportivo viola

03 novembre 2025 20:11

Nessun contatto tra la Fiorentina e Palladino fino ad ora. Pioli non vuole dimettersi, si tratta

03 novembre 2025 10:17

Galoppa allenatore fino a giovedì, poi testa a testa tra Vanoli e De Rossi. In attesa del nuovo Ds

02 novembre 2025 22:23

Discussioni tra Goretti e Ferrari su chi deve decidere adesso. Il direttore tecnico chiede autonomia

02 novembre 2025 19:47

Pioli per ora non si dimette. Dialogo con la società per trovare accordo economico sull'addio

02 novembre 2025 18:00

Palladino tornerebbe subito alla Fiorentina ma per il momento non ci sono stati contatti

01 novembre 2025 14:01

Giuntoli si è proposto come nuovo direttore sportivo della Fiorentina dopo le dimissioni di Pradè

01 novembre 2025 12:50

Risultati disastrosi, classifica drammatica, zero gioco. Ma la Fiorentina non vuole esonerare Pioli

27 ottobre 2025 14:19

Senatori della Fiorentina chiedono a Pioli di cambiare qualcosa: rifiuto del tecnico, si va avanti cosi

21 ottobre 2025 12:48

Il Milan è in emergenza, attacco a due Saelemaekers e Leao. Athekame e Bartesaghi sulle fasce, Ricci regista

19 ottobre 2025 13:38

Ceballos è stato offerto alla Fiorentina ma poi Xabi Alonso lo ha convinto a restare al Real Madrid

02 settembre 2025 12:31

La nuova clausola di Kean è di 62 milioni, alzata di 10 milioni rispetto al vecchio contratto con la Fiorentina

30 agosto 2025 12:38

Beltran non vuole andare in Russia. Ma intanto sceglie di lasciare la maglia numero 9

22 agosto 2025 13:39

Piccoli alla Fiorentina non mette in pericolo il futuro di Kean a Firenze: resterà e rinnoverà

20 agosto 2025 22:58

Le offerte dalla Russia per Beltran sono reali, la Fiorentina aspetta una decisione del calciatore

18 agosto 2025 14:59

La Fiorentina deciderà la prossima settimana il futuro di Fortini. Il calciatore vorrebbe restare a Firenze

16 agosto 2025 17:54

Ranieri Salvini, dalla Fiorentina alle baraccopoli in Sudafrica: “Sogno di costruire un campo da calcio”

08 agosto 2025 17:22

Caso Mandragora: non si allena per una botta ma il rinnovo è lontano. Cessione possibile

06 agosto 2025 20:09

Nessun contatto tra Fiorentina e Dodò e nessuna proposta di rinnovo. Per la società non è una priorità

24 luglio 2025 17:53

Dodò non ha aperto alla Juventus, nessun contatto tra le parti e nessuna richiesta fatta alla Fiorentina

10 luglio 2025 14:02

Nessun contatto tra Dodò e la società nell'ultimo mese. Telefonata con Pioli ma nessun passo avanti sul rinnovo

08 luglio 2025 13:17

Juve, Napoli e Milan hanno chiamato il procuratore di Dodò dopo il mancato accordo con la Fiorentina

18 giugno 2025 17:20

Nonostante i sondaggi con gli agenti, la Fiorentina non è intenzionata a prendere Gilardino in panchina

02 giugno 2025 14:10

Farioli sogna e vuole la panchina della Fiorentina. Ma per ora nessuna chiamata e zero contatti dal club

01 giugno 2025 20:58

Non trovano conferme le voci su Giuntoli come possibile nuovo direttore sportivo della Fiorentina

30 maggio 2025 22:07

Palladino si è dimesso per colpa di Pradè: rapporto rotto e guerra interna. Negata chiamata a Commisso

28 maggio 2025 21:59

Dodò ha deciso di lasciare la Fiorentina, ci è rimasto male per il rinnovo. Fissato il prezzo: 25 milioni

22 maggio 2025 14:50

Retroscena Gudmundsson: lo voleva Inzaghi all'Inter ma costava troppo. Se la Fiorentina non lo riscatta...

21 maggio 2025 18:38

A fine campionato il faccia a faccia tra Commisso e Pradè. Palladino in forte discussione. Le ultime

20 maggio 2025 18:51

Poco feeling tra Palladino e Folorunsho, dopo l'Empoli confronto sull'utilizzo fuori ruolo del giocatore

14 maggio 2025 16:52

Il Liverpool irrompe su Dodò, contatti col procuratore. Il rinnovo con la Fiorentina è fermo, addio possibile

13 maggio 2025 14:36

Ecco la bozza della maglia della Fiorentina 2025/26. Esordio contro il Bologna, è ispirata a quella 99/00

10 maggio 2025 16:29

Dodò domani esce dall'ospedale, potrebbe tornare in campo nel ritorno contro il Betis a Firenze

26 aprile 2025 21:53

Sarà operato Dodò, si tratta di un intervento di 30 minuti. I tempi di recupero potrebbero allungarsi

25 aprile 2025 16:13

Dodò in ospedale, possibile operazione per appendicite. Salta l'Empoli, a rischio anche Betis e Roma

25 aprile 2025 11:57

Dodò stanco di aspettare la Fiorentina per il rinnovo. Adesso ascolterà le altre offerte, addio possibile

15 aprile 2025 12:29

Il Barcellona vuole Dodò ma lui vuole restare alla Fiorentina e aspetta il rinnovo. Incontro a fine stagione

04 aprile 2025 20:31

Cassano fu annunciato al Pepito Day. Ma il cattivo rapporto con Batistuta ha fatto saltare la presenza

25 marzo 2025 13:04

Luiz Henrique ha aperto alla Fiorentina, è pronto ad accettare. Ma manca l'offerta sopra i 20 milioni

12 gennaio 2025 23:03

La Fiorentina non vuole vendere Parisi. Palladino lo reputa nel progetto. Via solo per grandi offerte

13 dicembre 2024 13:04

Biraghi ha chiesto di andare via dalla Fiorentina. C'è stato un forte litigio con Palladino, rapporto rotto

11 dicembre 2024 15:35

Palladino ha chiesto un vice Kean. La società per ora non è convinta perché ci sono poche occasioni

18 novembre 2024 18:01

Kean si trova a Parigi, è volato in serata verso la Francia, non è rimasto a Firenze dopo il forfait

30 ottobre 2024 23:09

Possibile trasferta a Genova vietata per i tifosi della Fiorentina residenti in Toscana. I motivi della decisione

26 ottobre 2024 20:36

Palladino cambia modulo, a Bergamo possibile 3-5-2 con Bove nel mezzo e Ikonè in vantaggio su Colpani

14 settembre 2024 11:57

Retroscena Ranieri, lo voleva il Napoli su precisa richiesta di Conte. No della Fiorentina

13 settembre 2024 13:45

Tutto fatto per il rinnovo di Kouamè: ingaggio ridotto e allungata scadenza. L'annuncio nei prossimi giorni

05 settembre 2024 22:45

Gudmundsson ancora non si è mai allenato con la squadra. Il rientro in campo a Bergamo è in dubbio

02 settembre 2024 00:17

Baturina ha accettato la Fiorentina, la Dinamo Zagabria chiede più di 20 milioni per la cessione

30 agosto 2024 17:17

Se la Fiorentina vendesse Amrabat la società viola prenderebbe un altro centrocampista dal mercato

27 agosto 2024 22:29

La Fiorentina stanca di aspettare il via libera di Kostic che non arriva, adesso può cambiare obiettivo

26 agosto 2024 20:08

Palladino arrabbiato con la società per il mercato in ritardo. Per Kostic si aspetta via libera del calciatore

26 agosto 2024 14:52

Kostic farà sapere stasera alla Fiorentina se accetta o meno. La sua posizione si è ammorbidita

25 agosto 2024 17:13

Dalla rottura con i tifosi dopo Atene alla richiesta di non allenarsi. Nico Gonzalez e l'addio alla Fiorentina

24 agosto 2024 17:25

Palladino ha chiesto alla Fiorentina un difensore centrale forte e un esterno sinistro, Parisi a rischio?

23 agosto 2024 13:10

La Fiorentina per ora non si muove dalla sua posizione, vuole 40 milioni per la cessione di Nico González

21 agosto 2024 19:34

Commisso non convinto della formula di Nico alla Juve. Gudmundsson chiuso, si aspetta via libera Genoa

12 agosto 2024 23:26

Gudmundsson vuole la Fiorentina, è arrabbiato con il Genoa per aver messo la trattativa in stand-by

07 agosto 2024 22:03

Palladino ha chiesto un nuovo portiere. Bocciato Terracciano, si lavora per prendere subito de Gea

06 agosto 2024 19:27

Nico Gonzalez ha chiamato Palladino, gli ha detto che vuole lasciare la Fiorentina. Il retroscena

06 agosto 2024 13:01

Gli agenti di Tessmann chiedono alla Fiorentina 2 milioni di commissioni per chiudere l'operazione

05 agosto 2024 19:03

La Fiorentina ha raggiunto gli accordi per Gudmundsson giovedì sera. Da sistemare i dettagli

05 agosto 2024 17:29

La Fiorentina può chiudere per l'arrivo di Gudmundsson nelle prossime ore. Trattativa calda col Genoa

01 agosto 2024 20:11

Retroscena Castrovilli, rottura totale con la Fiorentina. Nello spogliatoio delusi dall'assenza ad Atene

23 luglio 2024 12:44

Se Kouamè non verrà ceduto la Fiorentina gli rinnova con ingaggio ridotto a 1,2 a stagione

17 luglio 2024 14:03

Palladino non ha chiesto l'attaccante alla Fiorentina. Contento di avere Kean, Beltran e Kouamè

16 luglio 2024 12:30

La Fiorentina chiede solo 13 milioni per Milenkovic perchè costa 7 milioni lordi a stagione

15 luglio 2024 14:13

La Fiorentina non vuole Lucca. L'attaccante dell'Udinese non rientra nei piani della società Viola

10 luglio 2024 19:47

Barzagli non sarà più l'allenatore della Fiorentina U16. Troppo juventino, il club cambia idea

03 luglio 2024 13:24

L'ordine di Commisso agli uomini mercato della Fiorentina: abbassare il monte ingaggi, era di 62 milioni lordi

23 giugno 2024 18:25

Atalanta forte su Zaniolo ma il calciatore aspetta la Fiorentina perchè gli piacerebbe giocare a Firenze

15 giugno 2024 16:59

Retegui non è il centravanti preferito da Palladino per l'attacco della Fiorentina, si valuta anche altro

15 giugno 2024 12:35

Palladino si trova a Firenze. Prime indicazioni alla società: no a Ikonè e Nzola. Valutazioni su Nico Gonzalez

07 giugno 2024 17:57

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