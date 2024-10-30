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Kean si trova a Parigi, è volato in serata verso la Francia, non è rimasto a Firenze dopo il forfait

Non è rimasto al Viola Park Moise Kean, il centravanti viola non è partito con il resto della squadra per Genova perchè indisponibile

A cura di Flavio Ognissanti
30 ottobre 2024 23:09
Kean si trova a Parigi, è volato in serata verso la Francia, non è rimasto a Firenze dopo il forfait - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moise Kean non sarà della partita domani al Marassi di Genova perchè le sue condizioni fisiche non sono delle migliori. Il centravanti della Fiorentina non è partito con il resto della squadra ma in serata è volato da Firenze verso Parigi. Sicuramente tornerà a Firenze nel giro di qualche ora per preparare al meglio la sfida di domenica prossima contro il Torino in casa della squadra granata.

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