Kean si trova a Parigi, è volato in serata verso la Francia, non è rimasto a Firenze dopo il forfait

Non è rimasto al Viola Park Moise Kean, il centravanti viola non è partito con il resto della squadra per Genova perchè indisponibile

Moise Kean non sarà della partita domani al Marassi di Genova perchè le sue condizioni fisiche non sono delle migliori. Il centravanti della Fiorentina non è partito con il resto della squadra ma in serata è volato da Firenze verso Parigi. Sicuramente tornerà a Firenze nel giro di qualche ora per preparare al meglio la sfida di domenica prossima contro il Torino in casa della squadra granata.

BALOTELLI ALLA FIORENTINA? PARLA IL SUO MIGLIORE AMICO

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