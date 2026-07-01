Romano: "E' fatta per Tonali al Tottenham per circa 116 milioni di Euro" Fagioli finisce nel mirino del Newcastle?

Cessione record per il Newcastle che adesso potrebbe decidere di sostituire Tonali con Fagioli ritenuto non incedibile per la Fiorentina

Era nell'aria da giorni ma adesso la trattativa è alle battute conclusive.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Sandro Tonali sarà il nuovo acquisto del Tottenham di De Zerbi.

Accordo raggiunto tra il club londinese e il Newcastle per una cifra monstre di circa 116 milioni di euro.

Si attende l'ufficialità nelle prossime ore con i Megpies che adesso hanno la liquidità necessaria per prendere il sostituto del centrocampista ex Milan che potrebbe essere Niccolò Fagioli, ritenuto non incedibile per la Fiorentina.