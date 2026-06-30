La Fiorentina compra un altro baby talento, si tratta di Fortune Egharevba, classe 2010 del Verona

La Fiorentina si assicura un talento italiano, attaccante, nato e cresciuto a Verona

La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fortune Egharevba (classe 2010) dall’Hellas Verona F.C.

Nato e cresciuto a Verona, l’attaccante classe 2010 sta bruciando le tappe con una velocità impressionante, passando dai campionati regionali al primo contratto da professionista nel giro di pochissimi anni. Dopo aver segnato a raffica in ogni categoria del vivaio gialloblù, Egharevba rappresenta oggi l’orgoglio di una città e di un club che hanno deciso di puntare con forza su di lui, blindandolo con un accordo a lungo termine nonostante la giovanissima età.

Fortune Egharevba è nato il 22 febbraio 2010 a Verona. Il giocatore ha 16 anni ed è di nazionalità italiana (con origini nigeriane).Che tipo di giocatore è: il ruolo e le caratteristiche tecniche Egharevba è una punta centrale moderna e versatile, capace di disimpegnarsi con grande efficacia anche come esterno offensivo.

Le sue armi principali sono la velocità esplosiva e la qualità tecnica negli ultimi metri, doti che gli permettono di puntare l’uomo con facilità e di attaccare la profondità con tempi perfetti. Fisicamente strutturato ma estremamente agile, Fortune possiede un “killer instinct” raro: la sua capacità di incidere sotto porta è testimoniata da medie realizzative fuori dal comune, che lo rendono una minaccia costante per qualsiasi difesa.

È un prodotto purissimo del territorio scaligero: dopo i primi passi tra Chievo e Vicenza, è tornato nella sua città nel 2022, legandosi ai colori dell’Hellas e diventandone rapidamente il simbolo del settore giovanile.

Il percorso di Fortune con gli scaligeri è una marcia trionfale. Nella stagione 2023/2024 è stato il protagonista assoluto dell’U14, trascinando la squadra fino alla finale nazionale con l’incredibile cifra di 35 reti messe a segno.

La sua ascesa non si è fermata: nell’attuale stagione (2025/2026), pur giocando sotto età con l’U17, è salito in doppia cifra di gol realizzati, guadagnandosi anche il debutto ufficiale nel campionato Primavera il 1° febbraio 2026 nella vittoria contro il Milan.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Nazionale italiana U16, con cui ha esordito nel settembre 2025 trovando subito la via del gol in un prestigioso match contro la Spagna. Il 27 febbraio 2026 è arrivata la firma sul suo primo contratto da professionista, un segnale inequivocabile della fiducia che la società ripone nel suo talento.

Il 27 febbraio 2026, Fortune Egharevba ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con l’Hellas Verona, con una scadenza fissata al 30 giugno 2029. Oggi la comunicazione dell'arrivo alla Fiorentina