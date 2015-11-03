Notizie Editoriali Fiorentina

Scugnizzo Viola: "Squadra indegna, società indegna, annata indegna. Via tutti"
11 maggio 2026 11:08
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, Vittorie inutili e una stagione da non applaudire"
17 aprile 2026 12:24
"Anche a Natale una sola Passione, un caloroso augurio ai nostri appassionati lettori"
25 dicembre 2024 00:32
Calzona-Napoli, passo indietro: ora il favorito per la panchina è Italiano. Decisive le prossime settimane
24 marzo 2024 13:04
Viareggio Cup, ottavi di finale, la Fiorentina affronterà il Mavlon martedì pomeriggio al Viola Park
17 febbraio 2024 19:53
Parte del tifo di casa nostra che grida allo scandalo (per l'Ucraina) dimostra che la disaffezione verso la nazionale è diventata patologica
21 novembre 2023 17:34
La piaga di ragazzini annoiati, depositari di talento ma non di giudizio, che offuscano il calcio
16 ottobre 2023 15:51
Intervista a Fuser: Italiano vs Juric, due allenatori che stanno facendo molto bene
21 maggio 2023 13:44
La provocazione e la violenza fotografano quel tipo di calcio che non serve e non piace a nessuno
24 ottobre 2022 19:02
Karim Benzema si appresta a vincere un pallone d'oro mai stato in discussione. Alle 20:30 la premiazione
17 ottobre 2022 19:02
Milenkovic e un futuro clamorosamente incerto. Questa situazione andava risolta prima
27 luglio 2022 15:35
Velocità, qualità e progettualità. Cosi la Fiorentina sta stupendo anche i più critici
11 luglio 2022 16:44
Sinergia con la piazza e calcio totale, così Vincenzo Italiano ha preso in mano la sua Fiorentina
21 febbraio 2022 17:13
Vlahovic, è meglio evitare un Chiesa bis. Cessione o permanenza?
16 agosto 2021 16:37
Italiano? Meglio di Gattuso! Obiettivi? Europa entro due anni
03 luglio 2021 12:06
Fiorentina, una canzone triste, triste, triste. Basta cupezza, Firenze merita di splendere
25 giugno 2021 12:31
Antognoni deve restare, ma non solo per guardare, per incidere in società. Servono le sue idee
20 giugno 2021 23:40
Caro Commisso: più Antognoni e meno Barone. Grazie
20 giugno 2021 14:10
Lotteremo per l’Europa al di là dei commenti contrari di tanti
06 giugno 2021 16:57
Sarà un mercato ricco di innesti. Tutti i nomi possibili per la nuova Fiorentina di Gennaro Gattuso
30 maggio 2021 21:38
Olivera centrale? Meno male che è finita. Stagione vergognosa
22 maggio 2021 23:18
La Fiorentina è la squadra che amiamo, di tutto il resto ce ne freghiamo
16 maggio 2021 21:25
Nessun biscotto, anzi partita da squadra matura ed intelligente. Kouamè è da vendere, Vlahovic è oro
12 maggio 2021 22:40
Salvezza in tasca. Prestazione perfetta, era l’ora. Uniti si vince
08 maggio 2021 23:51
Pezzella e Milenkovic vogliono andare via, che vadano, ne possiamo fare “benissimamente” a meno
02 maggio 2021 20:59
I quattro punti sulla Juventus ci interessano poco. Vogliamo tornare nei posti che meritiamo
25 aprile 2021 21:35
Vittoria cruciale per la stagione. Con il cuore e con la grinta di stasera, salvarsi sarà più facile
20 aprile 2021 23:54
Debacle totale viola. Callejon mezzala è lo specchio di questa stagione da buttare
17 aprile 2021 21:42
Liscia nel primo tempo, frizzante nel secondo. Partita buttata, peccato
11 aprile 2021 23:49
Monte ingaggi superiore ma 30 punti in meno in classifica: ecco Fiorentina-Atalanta
10 aprile 2021 10:09
Salvezza vicina: ora rivoluzione a partire dal direttore sportivo
05 aprile 2021 10:59
Ribery inesistente. Una Fiorentina operaia ottiene un buon pareggio. Non vedo l’ora che finisca il campionato
03 aprile 2021 23:31
Dieci finali e poi finalmente una Fiorentina competitiva
28 marzo 2021 16:03
Giocatori del Milan cattivi nel perdere tempo nei minuti persi nel finale, ma dovremmo imparare a farlo anche noi
21 marzo 2021 22:09
Benevento-Fiorentina: tutti i temi del giorno dopo
14 marzo 2021 15:24
Un gioiello di nome Dusan, un ritrovato Eysseric, e un risultato importantissimo per la classifica
13 marzo 2021 22:30
La formula per restare in A esiste 3x12=36/2=18+26=44 ma i numeri non bastano, serve altro
07 marzo 2021 21:51
Cambi scellerati ed ennesima partita buttata al vento. La veggo sempre più buia
03 marzo 2021 23:39
Squadra senza attributi. Quarta l’unico a non mollare. Ancora cambi in ritardo
28 febbraio 2021 20:29
Non solo Vlahovic e Castrovilli: la vittoria dei gregari
22 febbraio 2021 14:51
Secondo tempo da vera squadra. Quando i cambi li fai subito, il risultato può cambiare
19 febbraio 2021 23:10
Come ti hanno ridotto mia cara e povera Fiorentina
15 febbraio 2021 15:56
Sconfitta immeritata, ma iniziano ad essere troppe. Cambi all’ 82, “La veggo buia”
14 febbraio 2021 20:00
Servivano rinforzi prima e subito pronti ed invece…..
07 febbraio 2021 15:36
Fiorentina, Dragowski monumentale salva la Fiorentina da una debacle stile Napoli
06 febbraio 2021 08:35
Quarta monumentale, squadra e formazione senza attributi. Cesare che fai il 3-6-1?
05 febbraio 2021 23:30
Fermati da un grande centravanti ed attore ma non roviniamo il gemellaggio
01 febbraio 2021 13:54
Fiorentina, stasera finisce il calciomercato, dalle speranze del colpo last minute alla realtà dei fatti
01 febbraio 2021 08:35
Belotti, sceneggiata vergognosa. Pezzella disastroso. Pareggio stretto
29 gennaio 2021 23:31
Malcuit, e quell'ennesimo equivoco tattico che ci penalizza
26 gennaio 2021 21:05
Successo vitale, ora per la Fiorentina il Torino e gli acquisti
25 gennaio 2021 17:10
Commisso ha fiducia nei tifosi, nelle istituzioni un po’ meno. Vittoria per la classifica
24 gennaio 2021 13:40
Fiorentina, serve l'orgoglio più che il bel gioco
23 gennaio 2021 09:58
Umiliati e quella frase di Prandelli su Ribery. Intanto si scalda il calciomercato
18 gennaio 2021 17:28
Manca la giusta rabbia ai giocatori, i tifosi invece ormai sono saturi di rabbia e frustrazione. Con il Crotone prova importante
17 gennaio 2021 22:57
Sarebbe bastata l’espulsione di Skriniar per passare il turno, ma ora serve il mercato
14 gennaio 2021 16:41
Secondo tempo e primo tempo supplementare da incorniciare. Prandelli, perché togli Kouamè?
14 gennaio 2021 00:21
Vittoria fondamentale e quel modulo già consigliato a Iachini
11 gennaio 2021 15:59
Torreira regista ideale per la Fiorentina, Gomez non è ciò che manca. Il sogno? Un nuovo Kalinic
08 gennaio 2021 19:59
Non sarà mai una partita qualunque. Cronaca di un estasi viola sotto il cielo di Torino
24 dicembre 2020 00:05
La Juve faceva la morale a Commisso, ora Nedved fa peggio. Manca rosso a Borja, i rigori non ci sono
23 dicembre 2020 14:44
Fiorentina: contro il Genoa per iniziare un nuovo Campionato
01 dicembre 2020 10:42
Dalla mano di Dio a nelle mani di Dio, quando Maradona mi fece innamorare di Baggio e della Fiorentina
26 novembre 2020 11:09
Crisi Fiorentina: le colpe forse non erano tutte di Iachini
23 novembre 2020 15:29
Lettera aperta a Iachini: “Un passo indietro e dimostra di nuovo il tuo amore per la Fiorentina”
02 novembre 2020 15:04
LA DOMENICA DEL TIFOSO VIOLA: LA SICUREZZA SCONFORTANTE DI UNA FIORENTINA INESISTENTE
02 novembre 2020 12:31
Castrovilli top player, Milenkovic e Pezzella indispensabili, Biraghi leader
26 ottobre 2020 15:24
Prove tecniche di Iachini: e se giocassimo col 3-4-2-1?
12 ottobre 2020 18:14
Calciomercato pro Chiesa e triste per la Fiorentina
06 ottobre 2020 09:33
Vietato cedere, bisogna comprare una punta già pronta ed un regista
28 settembre 2020 11:44
La partenza è buona, tre le cose da analizzare ma Chiesa lascerà Firenze
21 settembre 2020 11:57
Iachini: avanti tutta col 3/5/2, ma il mercato di Chiesa e Milenkovic..
14 settembre 2020 16:15
Trattenere i difensori, Bonaventura ok, con Torreira top. La fiducia di Commisso e Iachini
05 settembre 2020 10:51
FIORENTINA FINALMENTE SALVA. IL FUTURO IN QUATTRO PARTITE, MA IACHINI NON SARA' IL PROSSIMO ALLENATORE. UNA VITTORIA PER ALESSIO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
20 luglio 2020 01:16
VIOLA, PARI FORTUNATO, SI GIOCA TUTTO A LECCE... COME NEL 2012. CHIESA COME SIMEONE E MONTOLIVO, SI NASCONDE DIETRO AD UN DITO. NICCHI ANCORA CONTRO LA FIORENTINA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
13 luglio 2020 01:45
IACHINI RITROVA LA "SUA" FIORENTINA E ALLONTANA DDR. IL COMUNICATO DI ROCCO HA FUNZIONATO. PSICOSI DEL GOL: MANDZUKIC NON PUO' ARRIVARE. RIBERY PICCHIATO DAGLI AVVERSARI ED IGNORATO DAGLI ARBITRI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
06 luglio 2020 01:52
CARO ROCCO, NON TE LA PRENDERE MA... PARLI, PARLI, E INTANTO LA FIORENTINA PERDE. SERVONO FATTI, NON PAROLE. SERVE UN NUOVO STADIO, UNA SQUADRA FORTE, E CALCIATORI ALLA RIBERY. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
29 giugno 2020 02:31
FIORENTINA LENTA E SVOGLIATA, IL PAREGGIO CON L'ULTIMA DELLA CLASSE MANDA SEGNALI PERICOLOSI... ED INQUIETANTI. IACHINI LASCIA I VIOLA IN NOVE, E MENO MALE CHE CI SONO RIBERY E... DRAGOWSKI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
23 giugno 2020 00:10
Il Coronavirus non blocca Commisso: darà il massimo per creare una squadra competitiva
16 maggio 2020 14:19
E’ triste, non ci piace l’idea, ma è l’unica cosa da fare
10 maggio 2020 14:10
I CINQUE ORRORI DEL CALCIO ITALIANO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: DA AGNELLI, A LOTITO, A GASPERINI. BALOTELLI INVECE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
16 marzo 2020 00:51
IACHINI HA FATTO 30, ORA DEVE FARE 31. GIOCARE COSI' (MALE) NON HA SENSO, VALE ANCHE PER LA FIORENTINA. E ORA CHI GLIELO DICE ALLA JUVENTUS? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
08 marzo 2020 23:57
Sopra il giorno di dolore che uno ha: Davide Astori, uno di noi
04 marzo 2020 13:43
CASO CORONAVIRUS (E NON SOLO): IL CALCIO ITALIANO E' SOTTO “DITTATURA”? LA TESTIMONIANZA DI UN GRANDE DIRETTORE DI GIORNALE. OGGI SI FESTEGGIANO 12 ANNI DAL GOL DI OSVALDO, UNA VITTORIA PULITA, UN INNO ALLO SPORT. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
02 marzo 2020 00:41
CINQUE MOTIVI PERCHE' LA FIORENTINA GIOCA MALE. IACHINI, TRA PAURA, PRUDENZA E... CALCIO ALL'ITALIANA. UNA SQUADRA FATTA AL 70%? HA RAGIONE PRADE'. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
24 febbraio 2020 00:29
Viola, credici di più: il tridente per svoltare quel che resta della stagione, in attesa di Ribery
23 febbraio 2020 15:36
TRE PUNTI FONDAMENTALI, MA... VIETATO ILLUDERSI. I “NUOVI” CHIESA E LIROLA SONO OPERA DI IACHINI. ED ORA VLAHOVIC NON DEVE PIU' USCIRE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
17 febbraio 2020 00:54
VIOLA: SI AVVICINA LA ZONA RETROCESSIONE, DA OGGI VIETATO SBAGLIARE. IACHINI: SERVONO IDEE, CORAGGIO E RIPORTARE CHIESA SULLA FASCIA. PER IL FUTURO IDEA JURIC. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
10 febbraio 2020 01:28
COMMISSO? POTEVA USARE PAROLE DIVERSE, MA HA RAGIONE. CARO NEDVED, IL “MONDO JUVE” NON FA BENE AL CALCIO. A TORINO UNA BUONA FIORENTINA, MA PEZZELLA HA BISOGNO DI RIPOSO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
03 febbraio 2020 00:48
FIORENTINA CONFUSA ED INFELICE, A NARCISO NON SAREBBE PIACIUTA. CONTRO L'INTER OCCASIONE DA NON PERDERE. PERCHE' NON E' ANCORA ARRIVATO UN CENTROCAMPISTA? QUALCUNO NON LA RACCONTA GIUSTA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
27 gennaio 2020 00:19
Drago monumentale e panchina corta: la Fiorentina si salva. Paura per Castro, quanto manca Ribery
26 gennaio 2020 15:46
IACHINI DA RECORD: GOL, PUNTI, CONDIZIONE FISICA, ALLENAMENTI A PORTE APERTE, L'INTESA VLAHOVIC-CUTRONE, CHIESA CHE NON VUOLE PIU' ANDAR VIA... ED ORA, OBIETTIVO EUROPA! L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
20 gennaio 2020 00:42
Una settimana da Dio: metamorfosi viola quasi compiuta. Grazie Beppe, scusaci. Ora 2-3 innesti per riscrivere la storia
19 gennaio 2020 15:04
SOTTO I TRE PUNTI... NIENTE. IACHINI SBAGLIA (QUASI) TUTTO, ED ASPETTA UN CENTROCAMPISTA. BELLO L'ABBRACCIO DI CHIESA CON PEZZELLA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
13 gennaio 2020 01:03
A BOLOGNA DUE PUNTI PERSI, MA IL PAREGGIO E' TERAPEUTICO. NO CHIESA NO PARTY, LO SPIRITO PERO' E' QUELLO GIUSTO. COMMISSO E L'ESEMPIO DEI DELLA VALLE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
07 gennaio 2020 02:16
GENNAIO MESE CRUCIALE PER LA FIORENTINA DI IACHINI: SEI PARTITE IN 23 GIORNI, ED UN MERCATO CHE... NON PUO' ATTENDERE. CALCIATORI, TECNICO E DIRIGENZA, GLI ALIBI SONO FINITI. FONDAMENTALE IL RECUPERO DI CHIESA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 dicembre 2019 02:08
COME GIOCHERA' LA FIORENTINA DI IACHINI? POLITANO UOMO CHIAVE, VLAHOVIC TITOLARE, UN CENTROCAMPO ROBUSTO E MUSCOLARE. E CUTRONE SERVE DAVVERO? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
27 dicembre 2019 00:49
LA VERA STORIA DI BEPPE IACHINI: DA BAGGIO, AL NOMIGNOLO “COZZA”, ALLA PUNIZIONE DI GULLIT. CARATTERE, GENEROSITA', PERSONALITA', ALTRO CHE “PICCHIA PER NOI...” L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
24 dicembre 2019 01:53
E' FATTA, BEPPE IACHINI SARA' IL NUOVO ALLENATORE. LAURENT BLANC... RIMANDATO A GIUGNO. EMERGONO NUOVE VERITA': I LEADER ERANO CONTRO MONTELLA. ORA SERVONO DUE CENTROCAMPISTI ED UN CENTRAVANTI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
23 dicembre 2019 01:15
Esonero Montella inevitabile, ora si gioca per salvarsi. Tra colpe della società, successore e mercato
21 dicembre 2019 14:22
Archivio