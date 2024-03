Calzona-Napoli, passo indietro: ora il favorito per la panchina è Italiano. Decisive le prossime settimane

Come riportato quest’oggi da Il Mattino, Calzona e il Napoli sembrano essere ai saluti finali prima ancora di concludere la stagione: “Non penso alla riconferma perché gli accordi con De Laurentiis sono solo per questi mesi. Ho un contratto con la Federazione Slovacca, che ringrazio per avermi permesso di allenare la squadra dei miei sogni. Andiamo avanti e poi vedremo, sperando di raggiungere una posizione importante col Napoli”. Queste sono le parole di Francesco Calzona, allenatore con il doppio incarico di CT della Slovacchia e tecnico del Napoli fino a giugno, dopo la sconfitta per 0-2 in amichevole contro l’Austria.

I favori del pronostico per la nuova panchina partenopea, quindi, rimangono tutti su Vincenzo Italiano, il tecnico viola ha nel contratto in scadenza, un’opzione di rinnovo, ma prima della tragica scomparsa del dg Barone la notizia dell’addio a fine stagione non era stata smentita. Fondamentali saranno le prossime settimane, sia per i risultati della Fiorentina nelle rispettive coppe, sia per un possibile “dietro front” dell’attuale mister viola.