Ribery inesistente. Una Fiorentina operaia ottiene un buon pareggio. Non vedo l’ora che finisca il campionato

Per un nuovo ciclo, un ciclo che non vediamo l’ora che finisca



Quando sta per finire l’estate ed il campionato è alle porte, ogni buon tifoso non vede l’ora di vedere la propria squadra all’opera. Compri il giornale tutti i giorni, divorando tutti gli articoli dedicati alla tua squadra. In quei giorni non c’è mare che tenga e discoteche estive, vuoi che finisca l’estate ed inizi il campionato.

Ebbene, io adesso ho la sensazione inversa, non vedo l’ora che questo campionato finisca, che il Covid finisca, e che questo strazio di campionato e di vita prenda un altra piega.

Nell’ultimo anno tutti noi ci stiamo trascinando, viviamo ogni giorno uguale con la stessa consapevolezza: quando finirà tutto questo? E con la stessa malavoglia ci stiamo trascinando in questo campionato.

Ne abbiamo viste di tutti colori quest’anno nel vero senso della parola. Ma tutto è iniziato nel peggiore dei modi, Iachini confermato e fascia di capitano a Chiesa nella partita che anticipava la sua partenza! Dai sorridi mica è finita qui.

Il mercato è stato stratosferico, “ma de che?” Nemmeno quello ci siamo goduti, la colpa non so di chi sia, ma manco mi importa più, ma se a settembre qualcosa abbiamo fatto, a gennaio abbiamo fatto anche peggio, ma anche questi ormai son dettagli. E fra un Iachini bis, ed un Prandelli che andava via per il mal d’amore viola, questa squadra ha trovato anche il coraggio di rovesciare uno spogliatoio, roba da pazzi!

Quindi arrivati a questo punto, cosa dovremmo aspettarci di più se non che tutto questo scempio finisca e si compia la beata salvezza?

La partita di oggi l’ho guardata con la stessa indifferenza di chi guarda la fidanzata che non vorrebbe più, ma non sa come dirglielo. Scialba a tratti ed infuocata solo una volta dal solito arciere viola. E poco importa se Iachini a fine gara ci è venuto a dire la solita pappardella che ormai non piace più nemmeno più a lui. In questo Genoa Fiorentina si sono annoiati anche gli stessi giocatori.

Mancano davvero pochi punti alla salvezza, in un campionato italiano che ormai non alletta più nemmeno i cinesi, tanto è diventato scarso il tasso tecnico, facciamoli in fretta, chiudiamo questa pagina e speriamo che oltre ai sacchi pieni di soldi, Rocco ci porti pure qualche idea, per farci tornare dove meritiamo, li su tra le prime cinque.

Avanti Viola!

Francesco Pistola

