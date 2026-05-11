Juventus - Fiorentina sarà domenica alle 12.30. Così per la contemporaneità delle squadre in corsa Champions"

Dopo le polemiche relative all'orario del Derby di Roma, la decisione è stata per la contemporaneità di tutte e quattro le squadre coinvolte nella corsa Champions.

Questo riporta il sito di Gianluca Di Marzio in merito agli orari della penultima giornata di campionato.

Mancano solo due giornate alla fine del campionato, e ci sono ancora diversi verdetti da stabilire. Se da un lato l'Inter si è laureata campione d'Italia e Pisa e Verona sono state aritmeticamente retrocesse, dall'altro resta da capire chi si qualificherà alla prossima Champions League e chi riuscirà a salvarsi. Nel frattempo, l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha annunciato che il derby tra Roma e Lazio, in programma proprio per la prossima giornata, si disputerà domenica 17 maggio alle ore 12:30.

"Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti" ha dichiarato l'AD a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-Radio Rai.

Come spiegato da De Siervo, dunque, non si giocherà solo Roma-Lazio domenica 17 maggio alle 12:30. Anche le altre gare che vedono protagoniste le squadre coinvolte nella corsa Champions si disputeranno allo stesso orario, e si tratta di Juventus-Fiorenta, Genoa-Milan e Como-Parma.

L'amministratore delegato della Lega Serie A ha poi concluso commentando l'ipotesi di giocare queste gare in altri orari, ad esempio il lunedì sera (18 maggio) in orario serale: "Ipotesi fantasiose o impercorribili, perché coinvolgerebbero tante realtà diverse, centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale" e ha poi chiuso ribadendo l'importanza della contemporaneità per garantire la regolarità del campionato.



