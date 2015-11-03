Labaro Viola

Notizie Calciomercato Fiorentina

Dall'Argentina: Fiorentina interessata al mediano Medina del Lanus. Sul giocatore ci sono anche Como e Atalanta

06 maggio 2026 21:19

Agente Dragusin: "Nessun contatto con la Fiorentina, la priorità ora è la salvezza del Tottenham"

29 aprile 2026 22:14

Calciomercato 2026-27: in estate apre il 29 giugno e chiude l'1 settembre. In inverno dal 2 gennaio all'1 febbraio

28 aprile 2026 09:37

La salvezza del Parma attiva l'obbligo di riscatto per Nicolussi Caviglia: operazione da 6 milioni

25 aprile 2026 21:08

Dalla Spagna: "La Fiorentina manda osservatori per vedere Aleix Febas, centrocampista del 96 dell'Elche"

13 aprile 2026 14:28

Dall'Inghilterra: "Harrison tornerà al Leeds in estate per essere ceduto, non resterà alla Fiorentina"

12 aprile 2026 15:04

Harrison gioca spesso ma convince poco, rientro a Leeds scontato in attesa di una nuova avventura

11 aprile 2026 21:48

TMW titola: "Dopo Fiorentina e Como anche Roma e Juventus ci provano per Kessié in estate"

11 aprile 2026 15:55

Pedullà annuncia: "La Fiorentina farà l’ultima proposta per il rinnovo di Fortini. La Roma segue"

10 aprile 2026 23:48

La Stampa riporta: "Kayode piace alla Juventus, l'ex viola potrebbe tornare in Italia in estate"

10 aprile 2026 14:29

Sky Sport: La Fiorentina non molla Diogo Leite, il difensore in estate si svincolerà a parametro zero

08 aprile 2026 21:12

TMW rivela: “Primi sondaggi per il giocatore del Tottenham Dragusin, possibile approdo a giugno”

03 aprile 2026 16:55

Il Secolo XIX: La Fiorentina segue il portiere dello Spezia Mascardi; sondaggi anche di Napoli e Roma

29 marzo 2026 21:20

Ceccarini: "Il Milan andrà dritto su Kean in estate, potrebbe offrire Ricci o Gimenez più un conguaglio"

23 marzo 2026 22:15

Il Messaggero: Fiorentina interessata al difensore Comert; il centrale del Valencia può arrivare a parametro zero

18 marzo 2026 21:23

Calciomercato.it: "La Fiorentina punta il suo prossimo numero 9, ma ci vorranno almeno 18 milioni"

17 marzo 2026 19:12

TMW riporta: "Di Gregorio piace a molte squadre in A, anche la Fiorentina potrebbe essere interessata a lui"

05 marzo 2026 13:41

TMW scrive: Fagioli stuzzica la Premier, sondaggi di Newcastle e Tottenham per l'estate

01 marzo 2026 00:08

TuttoSport rilancia: "Alla Juventus piace De Gea, possibile scambio in estate con Perin"

24 febbraio 2026 13:54

Calciomercato.com: "Bonaventura si allena in attesa della chiamata giusta, l'ex viola può tornare in serie A"

18 febbraio 2026 22:22

Con Pradè la Fiorentina ha perso 50 milioni tra acquisti e cessioni, ecco i numeri della sua disastrosa gestione.

11 febbraio 2026 19:09

TMW: “La Fiorentina ha deciso di riscattare Solomon per 10 milioni in caso di salvezza”

10 febbraio 2026 12:46

Intesa vicina con l'Aris per Kouamé, la Fiorentina può liberarsi di un ingaggio pesante

05 febbraio 2026 22:38

Iachini: "Gli acquisti della Fiorentina hanno rinforzato la squadra, Rugani può diventare subito un leader"

04 febbraio 2026 22:05

TMW: "Il difensore della nazionale serba Erakovic era nel mirino della Fiorentina che poi ha scelto Rugani"

04 febbraio 2026 21:46

Amoruso: "Chi critica il mercato non pensa alle carenze attuali. Dobbiamo imparare a lottare nel fango"

04 febbraio 2026 19:25

Lady Radio rivela: "Sabiri piace in Brasile, il giocatore potrebbe lasciare Firenze a breve"

03 febbraio 2026 13:56

Carnevali: "Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi"

03 febbraio 2026 13:36

TMW: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Baturina a inizio gennaio, il Como non ha voluto cederlo"

03 febbraio 2026 10:15

Luvumbo, pista spagnola sempre più calda,si fa avanti il Maiorca: la Fiorentina si allontana

02 febbraio 2026 18:41

TMW: "Kouame in prestito secco al Cagliari, l'attaccante ivoriano proseguirà la stagione in Sardegna"

02 febbraio 2026 18:20

Sky sport Germania: “Nedeljkovic e la Fiorentina hanno trovato l’accordo. Manca l’intesa con l’Aston Villa”

02 febbraio 2026 18:04

Pedullà: "Luvumbo preferisce il Mallorca alla Fiorentina, Kouame può andare a prescindere a Cagliari"

02 febbraio 2026 17:56

Adesso è ufficiale: Daniele Rugani lascia la Juventus ed è un nuovo giocatore della Fiorentina

02 febbraio 2026 17:07

Sky sport Germania: "Nedeljkovic apre alla Fiorentina ma va trovato l'accordo con l'Aston Villa"

02 febbraio 2026 15:09

La parabola discendente di Castrovilli continua: dopo il flop di Bari, andrà al Cesena

02 febbraio 2026 11:06

Fiorentina apre alla cessione di Gosens al Nottingham ma sarà il giocatore a decidere se accettare

01 febbraio 2026 19:47

Ceccarini: “Rugani è della Fiorentina. Accordo col giocatore, prestito con obbligo”

01 febbraio 2026 18:46

Pedullà: "Accordo per Rugani: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, adesso tocca al giocatore"

01 febbraio 2026 17:58

TMW titola: "Fiorentina forte su Zappa, si lavora al prestito con diritto in caso di salvezza"

01 febbraio 2026 14:45

La Fiorentina acquista il terzino svizzero classe 2007 Ademi dallo Young Boys, giocherà con la Primavera

01 febbraio 2026 14:33

Pedullà rivela: “La Fiorentina non ritiene incedibile Gosens e valuterà eventuali offerte per lui”

01 febbraio 2026 13:47

Di Marzio: "Napoli forte su Zappa per la corsia di destra: più indietro la Fiorentina"

01 febbraio 2026 10:54

Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri

31 gennaio 2026 15:16

Pedullà: "Nel pomeriggio primi contatti diretti tra Roma e Fiorentina per Nicolò Fortini"

30 gennaio 2026 23:35

Ceccarini scrive: "La Fiorentina sta lavorando per il prestito di Rugani dalla Juventus"

30 gennaio 2026 23:24

SportMediaset: Massolin, la rivelazione della B accende il, mercato. Fiorentina e Inter sul giocatore

29 gennaio 2026 22:16

TMW: "Ipotesi prestito per Joao Mario, sul portoghese della Juve ci sono Bologna, Sassuolo e Fiorentina"

29 gennaio 2026 22:01

Moretto: "Disasi ha scelto il West Ham, il difensore francese prossimo alla firma con gli Hammers in prestito"

29 gennaio 2026 21:31

Di Vaio blocca le trattative:"Fazzini non è una necessità, Sohm ha più o meno le stesse caratteristiche"

29 gennaio 2026 21:15

Bucchioni: “Acquisti non pronti. Napoli in difficoltà fisica e mentale, la Fiorentina deve sfruttare l’occasione”

29 gennaio 2026 18:52

Di Marzio rivela: "La Fiorentina pensa a Disasi per la difesa. Domani si capirà se l'operazione è fattibile"

27 gennaio 2026 23:17

Moretto: “Fiorentina in trattativa con il West Ham per Walker-Peters e Magassa”

27 gennaio 2026 16:13

Di Marzio: "Nzola sempre più vicino al Sassuolo, ma manca ancora il via libera della Fiorentina"

27 gennaio 2026 00:27

Pedullà: "Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani"

27 gennaio 2026 00:10

Pedullà conferma: "Nicolussi Caviglia al Parma, il via libera già nelle prossime ore"

26 gennaio 2026 23:36

Moretto: "La Fiorentina nelle ultime ore è tornata su Samardzic, contatti con l'Atalanta"

26 gennaio 2026 22:45

La Gazzetta dello Sport scrive: "Il Napoli vuole Fortini a titolo definitivo, offerti 8 milioni"

26 gennaio 2026 22:20

TMW scrive: “Interesse concreto del Parma per Nicolussi Caviglia, contatti avviati”

26 gennaio 2026 18:11

Di Marzio rivela: "Nzola vicinissimo al Sassuolo, manca solo l'ok finale della Fiorentina"

26 gennaio 2026 15:50

Comunicato Lazio: salta Romagnoli all'Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?

25 gennaio 2026 15:09

La Repubblica titola: "La Fiorentina cerca un mediano in aiuto a Fagioli, non se ne conosce il nome"

25 gennaio 2026 14:46

TuttoSport titola: "Il Torino spinge per Ranieri, la Lazio è dietro per il difensore viola"

25 gennaio 2026 14:27

Sky Sport riporta: "La Lazio sorpassa la Fiorentina per Diogo Leite, i biancocelesti sono vicini"

24 gennaio 2026 15:43

Sky Sport: "Sassuolo attratto dagli attaccanti della Fiorentina: interessano Nzola e Kouame"

23 gennaio 2026 22:04

TMW riporta: "Sabiri piace al Genoa, il trequartista può andare via anche in prestito"

23 gennaio 2026 14:17

Dalla Turchia: "Dodò è in cima ai desideri del Galatasaray per rafforzare la fascia"

23 gennaio 2026 14:06

Moretto rivela: "Il Paris FC spinge per Coppola, si cerca di superare la concorrenza viola"

22 gennaio 2026 18:02

Adesso è ufficiale: Sohm lascia la Fiorentina e passa al Bologna di Italiano in prestito

22 gennaio 2026 17:11

TMW: Scaricato dal Pisa ma piace a mezza Serie A: anche il Sassuolo osserva M'bala Nzola

21 gennaio 2026 22:44

Moretto: “Džeko torna in Germania: visite mediche e firma con lo Schalke 04”

21 gennaio 2026 15:50

Moretto:“ La Fiorentina aveva richiesto alla Juventus Rugani o Miretti per Gudmundsson”

21 gennaio 2026 15:33

Di Marzio: “L’agente di Dzeko al lavoro per risolvere con la Fiorentina. C'è lo Schalke"

20 gennaio 2026 18:52

Da Roma riportano: "Fortini difficilmente arriverà in giallorosso, si respira grande pessimismo a Trigoria"

20 gennaio 2026 13:58

Moretto annuncia: "Dzeko ha raggiunto un accordo sia con il Paris FC che con lo Schalke 04, deciderà oggi dove andare"

20 gennaio 2026 13:10

Sky Sport Germania: "Offerta dello Schalke04 per Dzeko, il tedesco tornerebbe in Germania dopo 16 anni"

19 gennaio 2026 20:00

TMW: "Il Brighton apre al prestito secco di Coppola, il difensore ci sono Fiorentina, Milan, Torino e Hellas"

19 gennaio 2026 19:32

Sportitalia: "Colloquio positivo tra Lecce e Fiorentina per Nzola, Corvino riflette su un prestito con diritto di riscatto"

19 gennaio 2026 17:51

Richardson vicino al Copenaghen in prestito con diritto, la Fiorentina chiede 10 milioni per il riscatto

19 gennaio 2026 17:36

Di Marzio: "Fabbian ipotesi concreta per la Fiorentina, Sohm possibile pedina di scambio"

16 gennaio 2026 23:46

Fabrizio Romano: "Fortini, non c'è accordo sul rinnovo, addio probabile e Roma alla finestra"

16 gennaio 2026 23:00

Sportmediaset: "Dzeko resta in uscita, Cagliari e Genoa monitorano la situazione dell'attaccante della Fiorentina"

16 gennaio 2026 21:12

Il Corriere Fiorentino riporta: "Richardson piace in Turchia, su di lui ci sono sempre Nizza e Paris FC"

16 gennaio 2026 14:22

Pedullà: "Fortini, nessun riscontro sul rinnovo. La Roma ha offerto 10 milioni alla Fiorentina"

16 gennaio 2026 00:02

Di Marzio: "La Fiorentina ha chiesto Thorstvedt al Sassuolo ma il club neroverde non apre alla cessione"

15 gennaio 2026 17:42

Sky Sport rivela: "Fortini non rinnoverà con la Fiorentina, la Roma è fortemente interessata"

15 gennaio 2026 16:56

Dalla Francia riportano: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Sow del Losanna, su di lui anche il Cagliari"

15 gennaio 2026 13:15

Pedullà: "Il sogno dell’Atalanta è quello di riportare Gosens a Bergamo. La Fiorentina non lo cede"

15 gennaio 2026 00:31

Sportitalia: "Proposto il prestito di Orel Mangala, il centrocampista era stato vicino alla Fiorentina nel 2024"

14 gennaio 2026 21:49

Pedullà: "La Fiorentina continua a lavorare con fiducia su Harrison per un prestito secco con diritto"

14 gennaio 2026 20:56

Moretto rivela: "L'Osasuna sta osservando il mercato: il club vorrebbe puntare su Christian Kouamé"

14 gennaio 2026 19:07

TMW rivela: "Maguire in uscita dal Manchester United. Ci pensano Fiorentina, Inter e Napoli"

14 gennaio 2026 17:33

Il Corriere dello Sport riporta: "Dier proposto alla Fiorentina, ma non piace come profilo per la difesa"

14 gennaio 2026 13:41

Gazzetta svela: "Gudmundsson idea Juve ma la Fiorentina lo dichiara incedibile"

14 gennaio 2026 11:11

TMW: "Proposto alla Fiorentina l'ala destra Asprilla del Girona, nazionale colombiano classe 2003"

13 gennaio 2026 21:51

Di Marzio:"Baldanzi vicino al Genoa di De Rossi, la Fiorentina non ha affondato per il giocatore della Roma"

13 gennaio 2026 21:13

Pedullà: “Timido sondaggio dell’Atalanta per Gosens. Roma e Juventus su Gudmundsson ma porte chiuse”

13 gennaio 2026 16:38

Pedullà: “Enorme interesse della Roma per Fortini, la Fiorentina non apre ma c’è il problema rinnovo”

13 gennaio 2026 16:17

TMW rivela: "Sorpasso del Genoa per Baldanzi, De Rossi il fattore chiave per convincere il calciatore"

13 gennaio 2026 15:57

Ex pres. Leeds: "Harrison gran colpo. Pronto per la Serie A. Ricorda Giaccherini”

13 gennaio 2026 14:32

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