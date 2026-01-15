15 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:07

Dalla Francia riportano: “La Fiorentina ha chiesto informazioni per Sow del Losanna, su di lui anche il Cagliari”

Mirko Carmignani

Il difensore svizzero piace anche al Cagliari, ma la Fiorentina si è inserita per accaparrarselo in questa sessione

Come riportato dal giornalista francese Daniel Romano, la Fiorentina si è inserita per il difensore del Losanna Karim Sow che ha anche sfidato i gigliati nel girone di Conference a dicembre. I viola non sono gli unici interessati a lui visto che anche il Cagliari era interessato così come l’Augsburg militante in Bundesliga. Gli agenti del giocatore non hanno fretta di chiudere l’operazione e si stanno guardando intorno per valutare la scelta migliore per il giocatore svizzero che ha realizzato anche due reti in Conference oltre ad una nel campionato elvetico con 12 presenze all’attivo.

