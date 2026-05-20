Mirko Carmignani

Sentite Canestrelli: "Il Pisa si può ancora salvare, vogliamo rimanere in Serie A"
28 febbraio 2026 16:44
Nardella: "Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono"
28 febbraio 2026 16:27
Pronostico Udinese-Fiorentina, per Caressa vincono i viola, finisce X per Zazzaroni
28 febbraio 2026 16:12
L'Udinese perde Solet, i bianconeri giocheranno contro la Fiorentina senza il loro baluardo
24 febbraio 2026 14:05
TuttoSport rilancia: "Alla Juventus piace De Gea, possibile scambio in estate con Perin"
24 febbraio 2026 13:54
Sorrentino su De Gea: "Non sta facendo una stagione positiva, mi aspetto di più da uno come lui"
24 febbraio 2026 13:43
Bucchioni: "La Fiorentina gioca meglio senza Gudmundsson, al momento non è un titolare di questa squadra"
24 febbraio 2026 13:27
Follia a Napoli: il marito si arrabbia per un rigore mancato, la moglie lo accoltella per le parolacce
23 febbraio 2026 14:22
Cecchi: "A Firenze Palladino è stato troppo colpevolizzato, anche la Curva a fine anno non lo voleva"
23 febbraio 2026 14:11
Fogliati: "Tifo Roma, ma il mio colore preferito è il viola e spero che la Fiorentina si salvi presto"
23 febbraio 2026 13:49
Valcareggi: "Non mi spiego la gelosia dei pisani verso di noi, c'è un odio esagerato verso Firenze"
23 febbraio 2026 13:32
La Repubblica: "Da Pisa al Pisa Vanoli per cancellare la pessima prova dell'andata senza neanche un tiro"
22 febbraio 2026 15:05
Precedenti Fiorentina Pisa: L'ultima volta i pisani festeggiarono per il fallimento viola al Franchi
22 febbraio 2026 14:49
Cecchi esalta Vanoli: "Prima la Fiorentina non era nulla, adesso finalmente sta facendo vedere il suo valore"
22 febbraio 2026 14:26
Vitale scalda il derby: "Se il Pisa perde a Firenze, ha praticamente perso ogni speranza di salvezza"
22 febbraio 2026 14:06
Super offerta dal Qatar di 600 milioni per comprare la Lazio. Lotito rifiuta: “Non ho bisogno di soldi”
20 febbraio 2026 14:15
Longhi: "Questa Fiorentina è indecifrabile, ci vorrebbe una palla di cristallo per capire cosa succederà in futuro"
20 febbraio 2026 13:58
Sentite il terzino polacco Wojtuszek: "Se c'era Pululu, avremmo battuto la Fiorentina per 1-0"
20 febbraio 2026 13:47
Valcareggi punge Fazzini: "Cominci a stare più in campo, non può stare fuori per un piccolo dolorino tutte le volte"
20 febbraio 2026 13:27
Graziani: "La Conference resta un obiettivo, ma domani è giusto fare turnover per il campionato"
18 febbraio 2026 14:36
Convocati Fiorentina: Anche Kean, Dodo e Gudmundsson restano a casa, oltre a De Gea e Solomon indisponibili
18 febbraio 2026 14:20
Aggiunta una trave in Curva Fiesole. Ecco lo stato di avanzamento dei lavori. Le foto dal Franchi
18 febbraio 2026 13:50
Giani annuncia: "Le Olimpiadi in Toscana nel 2040 non sono un sogno, siamo pronti"
18 febbraio 2026 13:38
Orlando attacca Kean: "Non tiene mai un pallone e fa fatica anche a tirare in porta"
17 febbraio 2026 14:26
Vergogna Lega: Per Comolli un mese e mezzo di inibizione e 15.000 euro di ammenda, Chiellini inibito per una settimana
17 febbraio 2026 14:12
Bucciantini stuzzica: "Gudmundsson può anche essere una riserva, nel 4-3-3 meglio mettere esterni di ruolo"
17 febbraio 2026 13:55
Bucchioni tuona: "Ogni settimana ci sono simulazioni vergognose, bisogna usare la prova tv per punirli tutti"
17 febbraio 2026 13:34
Galli duro: "Parisi va squalificato per 3 giornate con 50mila euro di multa, è una cosa inaccettabile da vedere"
16 febbraio 2026 14:19
Bazzani bacchetta Kean: "Deve sbagliare di meno, lui è la differenza tra la Fiorentina e le altre"
16 febbraio 2026 14:01
Cecchi: "Vanoli ha ridato vita ad una squadra morta, a Como l'ha incartata a Fabregas"
16 febbraio 2026 13:31
Da Como rilanciano: "Parisi fa una sceneggiata, è il simbolo della disonestà che c'è in Italia"
16 febbraio 2026 13:13
Lady Radio rivela: "Sabiri piace in Brasile, il giocatore potrebbe lasciare Firenze a breve"
03 febbraio 2026 13:56
Marotta: "Il mercato è in involuzione, solo Como e Fiorentina sono riusciti a spendere qualcosa"
03 febbraio 2026 13:47
Carnevali: "Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi"
03 febbraio 2026 13:36
Bucchioni: "Deluso dal mercato di Paratici, non ha preso nessun giocatore per la salvezza"
03 febbraio 2026 13:19
TMW titola: "Fiorentina forte su Zappa, si lavora al prestito con diritto in caso di salvezza"
01 febbraio 2026 14:45
La Fiorentina acquista il terzino svizzero classe 2007 Ademi dallo Young Boys, giocherà con la Primavera
01 febbraio 2026 14:33
Il Torino perde Vlasic per Firenze: il croato è stato ammonito oggi ed era diffidato
01 febbraio 2026 14:17
La Fiorentina giocherà il 14 febbraio alle 15 a Como, in casa con il Pisa di lunedì 23 alle 18.30
31 gennaio 2026 15:47
Cuesta esalta Nicolussi Caviglia: "Lui è un giocatore versatile, in mezzo al campo è bravo a far tutto"
31 gennaio 2026 15:31
Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri
31 gennaio 2026 15:16
Dainelli: "Commisso era un uomo di cuore, lo ringrazio perché mi ha fatto tornare a Firenze"
26 gennaio 2026 18:34
Giani: "Commisso resterà nella storia della Fiorentina e di tutta la Toscana per tutto"
26 gennaio 2026 18:19
Galloppa: "Commisso ha lasciato un vuoto incolmabile, era un uomo straordinario con dei valori unici"
26 gennaio 2026 18:06
Comunicato Lazio: salta Romagnoli all'Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?
25 gennaio 2026 15:09
La Repubblica titola: "La Fiorentina cerca un mediano in aiuto a Fagioli, non se ne conosce il nome"
25 gennaio 2026 14:46
TuttoSport titola: "Il Torino spinge per Ranieri, la Lazio è dietro per il difensore viola"
25 gennaio 2026 14:27
Bucchioni: "Vanoli non deve fare turnover, la gara di oggi ammette solo la vittoria per uscire dalla zona brutta"
24 gennaio 2026 16:40
De Siervo smentisce: "Non entrerei mai in Fiorentina, faccio l'amministratore delegato della Serie A"
24 gennaio 2026 16:26
Sky Sport riporta: "La Lazio sorpassa la Fiorentina per Diogo Leite, i biancocelesti sono vicini"
24 gennaio 2026 15:43
Precedenti Fiorentina Cagliari: 31 vittorie su 45, l'ultimo finì 1-0 con Cataldi che fa la dedica a Bove
24 gennaio 2026 15:28
TMW riporta: "Sabiri piace al Genoa, il trequartista può andare via anche in prestito"
23 gennaio 2026 14:17
Dalla Turchia: "Dodò è in cima ai desideri del Galatasaray per rafforzare la fascia"
23 gennaio 2026 14:06
Amoruso: "Ranieri non ha avuto un gran comportamento, ma credo che rimarrà come riserva"
23 gennaio 2026 13:55
Valcareggi: "Con Commisso avevo un pessimo rapporto, spero che la Fiorentina venga venduta"
23 gennaio 2026 13:28
Banchelli netto: "Preferisco giocare con Kean infortunato che con questo Piccoli sopravvalutato dal prezzo"
22 gennaio 2026 19:04
Sentite Lazzari: "A Firenze il Cagliari se la giocherà alla pari, sarà uno scontro tra squadre di pari livello"
22 gennaio 2026 18:36
Bucchioni durissimo su Dzeko: "Operazione sbagliata, questo ormai corre come un amatore"
22 gennaio 2026 18:21
Moretto rivela: "Il Paris FC spinge per Coppola, si cerca di superare la concorrenza viola"
22 gennaio 2026 18:02
Da Roma riportano: "Fortini difficilmente arriverà in giallorosso, si respira grande pessimismo a Trigoria"
20 gennaio 2026 13:58
Bucchioni: "Credo che Commisso avrà pensato al futuro della Fiorentina, non mi aspetto una cessione immediata"
20 gennaio 2026 13:34
Moretto annuncia: "Dzeko ha raggiunto un accordo sia con il Paris FC che con lo Schalke 04, deciderà oggi dove andare"
20 gennaio 2026 13:10
Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”
19 gennaio 2026 14:22
Criscitiello: "Commisso ci ha lasciato tanti insegnamenti, siamo il terzo mondo per le infrastrutture nel calcio"
19 gennaio 2026 14:06
Bocci: "La differenza è che prima non si correva, Pioli ha sbagliato la preparazione atletica"
19 gennaio 2026 13:44
Cecchi esalta Fagioli: "Giocatore fantastico, adesso sembra davvero Pizarro e ci fa divertire"
19 gennaio 2026 13:24
Piccoli: "Mi mancava segnare, nel primo tempo potevamo sfruttare meglio delle ripartenze"
18 gennaio 2026 18:13
Cecchi su Fagioli: "Un'altra direzione d'orchestra magnifica, questa Fiorentina può pensare di vincere davvero qualcosa"
18 gennaio 2026 17:55
Dodò: "Siamo scesi in campo per Rocco, per Joe e per Davide, hanno fatto tanto per la Fiorentina"
18 gennaio 2026 17:31
Amoruso duro su Sohm: "Lui è entrato come se non fosse la sua partita, atteggiamento completamente sbagliato"
18 gennaio 2026 17:16
Gasperini su Commisso: "Queste cose vanno oltre le rivalità, mi dispiace per la Fiorentina di cuore"
17 gennaio 2026 16:24
Amoruso: "Commisso ha sempre mantenuto le sue promesse, domani impegno massimo per rendergli omaggio"
17 gennaio 2026 16:14
Mandragora ricorda Commisso: "Persona genuina, grazie di tutto Presidente! Riposa in pace"
17 gennaio 2026 15:54
Conti: "Di Commisso mi ricordo il suo essere genuino e buono, una persona con un cuore grandissimo"
17 gennaio 2026 15:40
Cecchi: "Commisso ha amato la Fiorentina come pochi, un uomo d'altri tempi che ha vissuto per il calcio"
17 gennaio 2026 15:18
Il Corriere Fiorentino riporta: "Richardson piace in Turchia, su di lui ci sono sempre Nizza e Paris FC"
16 gennaio 2026 14:22
Bucchioni attacca: "La Fiorentina era stata costruita male, non si può fare una rosa senza esterni"
16 gennaio 2026 14:11
Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"
16 gennaio 2026 13:50
La Fiorentina pesca i polacchi dello Jagiellonia, andata in trasferta il 19 febbraio e ritorno a Firenze il 26
16 gennaio 2026 13:24
Cataldi: "Firenze è stata differente per me, Kean ha doti fisiche incredibili e può diventare il numero uno"
15 gennaio 2026 14:07
Cecchi su Kean: "Abbiamo il centravanti più forte d'Italia, non creiamo un clima di polemiche su di lui"
15 gennaio 2026 13:54
Adani: "Batistuta era unico, ma nel calcio moderno non sarebbe proprio adatto perchè non giocava coi compagni"
15 gennaio 2026 13:31
Dalla Francia riportano: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Sow del Losanna, su di lui anche il Cagliari"
15 gennaio 2026 13:15
Graziani: "Kean vive una stagione complessa, ma non può aver disimparato a segnare"
14 gennaio 2026 14:22
Il Corriere dello Sport riporta: "Dier proposto alla Fiorentina, ma non piace come profilo per la difesa"
14 gennaio 2026 13:41
Orlando: "Pioli è arrivato a Firenze spento ed indisponente, Pradé si è dimesso a causa sua"
14 gennaio 2026 13:25
Sabatini esalta Fagioli: "Col Milan è stato meraviglioso, ha stracciato Ricci nel confronto"
13 gennaio 2026 14:20
Bucchioni su Dodò: "Non vuole rinnovare, se l'Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via"
13 gennaio 2026 13:56
Sabatini difende Pradé: "Il suo lavoro a Firenze è stato giudicato male, uno dei pochi che ha rinunciato ai soldi"
13 gennaio 2026 13:45
Malusci: "Col cambio modulo finalmente si è visto Fagioli, sa trovare varie linee di passaggio"
13 gennaio 2026 13:26
Da Cremona: "Sohm è il preferito per rafforzare il centrocampo dei grigiorossi a gennaio"
12 gennaio 2026 14:15
Padovan durissimo: "Pioli ha fallito completamente a Firenze, ha dimostrato di essere ormai un tecnico finito"
12 gennaio 2026 13:55
Il Corriere dello Sport titola: "Nicolussi Caviglia ha accettato il Cagliari, si aspetta l'accordo dei sardi con il Venezia"
12 gennaio 2026 13:40
Cecchi difende Kean: "Ieri fa una partita da 5,5 non da 4, non lo attacchiamo perché arriverà"
12 gennaio 2026 13:28
Allegri: "Per la Fiorentina un punto contro di noi è ottimo per la salvezza, il finale andava fatto meglio"
11 gennaio 2026 18:48
Allegri: "Nel finale abbiamo rischiato troppo, c'è da migliorare sulle palle inattive perché certi gol vanno evitati"
11 gennaio 2026 18:08
Comuzzo: "Forse pensiamo di aver già vinto, c'è da migliorare imparando dai nostri errori"
11 gennaio 2026 17:47
Cecchi: "Kean deve fare di più, oggi è mancato il suo apporto offensivo e ci serve tanto per la salvezza"
11 gennaio 2026 17:31
Valcareggi duro: "Dodò può partire anche subito, è uno che ha tradito quest'anno e non va tenuto"
10 gennaio 2026 17:57
Ricordate Arthur Cabral? Potrebbe tornare in Italia, il Torino di Baroni lo cerca come punta
10 gennaio 2026 17:30
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