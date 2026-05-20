Labaro Viola

Mirko Carmignani

Mirko Carmignani

Sentite Canestrelli: "Il Pisa si può ancora salvare, vogliamo rimanere in Serie A"

28 febbraio 2026 16:44

Nardella: "Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono"

28 febbraio 2026 16:27

Pronostico Udinese-Fiorentina, per Caressa vincono i viola, finisce X per Zazzaroni

28 febbraio 2026 16:12

L'Udinese perde Solet, i bianconeri giocheranno contro la Fiorentina senza il loro baluardo

24 febbraio 2026 14:05

TuttoSport rilancia: "Alla Juventus piace De Gea, possibile scambio in estate con Perin"

24 febbraio 2026 13:54

Sorrentino su De Gea: "Non sta facendo una stagione positiva, mi aspetto di più da uno come lui"

24 febbraio 2026 13:43

Bucchioni: "La Fiorentina gioca meglio senza Gudmundsson, al momento non è un titolare di questa squadra"

24 febbraio 2026 13:27

Follia a Napoli: il marito si arrabbia per un rigore mancato, la moglie lo accoltella per le parolacce

23 febbraio 2026 14:22

Cecchi: "A Firenze Palladino è stato troppo colpevolizzato, anche la Curva a fine anno non lo voleva"

23 febbraio 2026 14:11

Fogliati: "Tifo Roma, ma il mio colore preferito è il viola e spero che la Fiorentina si salvi presto"

23 febbraio 2026 13:49

Valcareggi: "Non mi spiego la gelosia dei pisani verso di noi, c'è un odio esagerato verso Firenze"

23 febbraio 2026 13:32

La Repubblica: "Da Pisa al Pisa Vanoli per cancellare la pessima prova dell'andata senza neanche un tiro"

22 febbraio 2026 15:05

Precedenti Fiorentina Pisa: L'ultima volta i pisani festeggiarono per il fallimento viola al Franchi

22 febbraio 2026 14:49

Cecchi esalta Vanoli: "Prima la Fiorentina non era nulla, adesso finalmente sta facendo vedere il suo valore"

22 febbraio 2026 14:26

Vitale scalda il derby: "Se il Pisa perde a Firenze, ha praticamente perso ogni speranza di salvezza"

22 febbraio 2026 14:06

Super offerta dal Qatar di 600 milioni per comprare la Lazio. Lotito rifiuta: “Non ho bisogno di soldi”

20 febbraio 2026 14:15

Longhi: "Questa Fiorentina è indecifrabile, ci vorrebbe una palla di cristallo per capire cosa succederà in futuro"

20 febbraio 2026 13:58

Sentite il terzino polacco Wojtuszek: "Se c'era Pululu, avremmo battuto la Fiorentina per 1-0"

20 febbraio 2026 13:47

Valcareggi punge Fazzini: "Cominci a stare più in campo, non può stare fuori per un piccolo dolorino tutte le volte"

20 febbraio 2026 13:27

Graziani: "La Conference resta un obiettivo, ma domani è giusto fare turnover per il campionato"

18 febbraio 2026 14:36

Convocati Fiorentina: Anche Kean, Dodo e Gudmundsson restano a casa, oltre a De Gea e Solomon indisponibili

18 febbraio 2026 14:20

Aggiunta una trave in Curva Fiesole. Ecco lo stato di avanzamento dei lavori. Le foto dal Franchi

18 febbraio 2026 13:50

Giani annuncia: "Le Olimpiadi in Toscana nel 2040 non sono un sogno, siamo pronti"

18 febbraio 2026 13:38

Orlando attacca Kean: "Non tiene mai un pallone e fa fatica anche a tirare in porta"

17 febbraio 2026 14:26

Vergogna Lega: Per Comolli un mese e mezzo di inibizione e 15.000 euro di ammenda, Chiellini inibito per una settimana

17 febbraio 2026 14:12

Bucciantini stuzzica: "Gudmundsson può anche essere una riserva, nel 4-3-3 meglio mettere esterni di ruolo"

17 febbraio 2026 13:55

Bucchioni tuona: "Ogni settimana ci sono simulazioni vergognose, bisogna usare la prova tv per punirli tutti"

17 febbraio 2026 13:34

Galli duro: "Parisi va squalificato per 3 giornate con 50mila euro di multa, è una cosa inaccettabile da vedere"

16 febbraio 2026 14:19

Bazzani bacchetta Kean: "Deve sbagliare di meno, lui è la differenza tra la Fiorentina e le altre"

16 febbraio 2026 14:01

Cecchi: "Vanoli ha ridato vita ad una squadra morta, a Como l'ha incartata a Fabregas"

16 febbraio 2026 13:31

Da Como rilanciano: "Parisi fa una sceneggiata, è il simbolo della disonestà che c'è in Italia"

16 febbraio 2026 13:13

Lady Radio rivela: "Sabiri piace in Brasile, il giocatore potrebbe lasciare Firenze a breve"

03 febbraio 2026 13:56

Marotta: "Il mercato è in involuzione, solo Como e Fiorentina sono riusciti a spendere qualcosa"

03 febbraio 2026 13:47

Carnevali: "Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi"

03 febbraio 2026 13:36

Bucchioni: "Deluso dal mercato di Paratici, non ha preso nessun giocatore per la salvezza"

03 febbraio 2026 13:19

TMW titola: "Fiorentina forte su Zappa, si lavora al prestito con diritto in caso di salvezza"

01 febbraio 2026 14:45

La Fiorentina acquista il terzino svizzero classe 2007 Ademi dallo Young Boys, giocherà con la Primavera

01 febbraio 2026 14:33

Il Torino perde Vlasic per Firenze: il croato è stato ammonito oggi ed era diffidato

01 febbraio 2026 14:17

La Fiorentina giocherà il 14 febbraio alle 15 a Como, in casa con il Pisa di lunedì 23 alle 18.30

31 gennaio 2026 15:47

Cuesta esalta Nicolussi Caviglia: "Lui è un giocatore versatile, in mezzo al campo è bravo a far tutto"

31 gennaio 2026 15:31

Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri

31 gennaio 2026 15:16

Dainelli: "Commisso era un uomo di cuore, lo ringrazio perché mi ha fatto tornare a Firenze"

26 gennaio 2026 18:34

Giani: "Commisso resterà nella storia della Fiorentina e di tutta la Toscana per tutto"

26 gennaio 2026 18:19

Galloppa: "Commisso ha lasciato un vuoto incolmabile, era un uomo straordinario con dei valori unici"

26 gennaio 2026 18:06

Comunicato Lazio: salta Romagnoli all'Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?

25 gennaio 2026 15:09

La Repubblica titola: "La Fiorentina cerca un mediano in aiuto a Fagioli, non se ne conosce il nome"

25 gennaio 2026 14:46

TuttoSport titola: "Il Torino spinge per Ranieri, la Lazio è dietro per il difensore viola"

25 gennaio 2026 14:27

Bucchioni: "Vanoli non deve fare turnover, la gara di oggi ammette solo la vittoria per uscire dalla zona brutta"

24 gennaio 2026 16:40

De Siervo smentisce: "Non entrerei mai in Fiorentina, faccio l'amministratore delegato della Serie A"

24 gennaio 2026 16:26

Sky Sport riporta: "La Lazio sorpassa la Fiorentina per Diogo Leite, i biancocelesti sono vicini"

24 gennaio 2026 15:43

Precedenti Fiorentina Cagliari: 31 vittorie su 45, l'ultimo finì 1-0 con Cataldi che fa la dedica a Bove

24 gennaio 2026 15:28

TMW riporta: "Sabiri piace al Genoa, il trequartista può andare via anche in prestito"

23 gennaio 2026 14:17

Dalla Turchia: "Dodò è in cima ai desideri del Galatasaray per rafforzare la fascia"

23 gennaio 2026 14:06

Amoruso: "Ranieri non ha avuto un gran comportamento, ma credo che rimarrà come riserva"

23 gennaio 2026 13:55

Valcareggi: "Con Commisso avevo un pessimo rapporto, spero che la Fiorentina venga venduta"

23 gennaio 2026 13:28

Banchelli netto: "Preferisco giocare con Kean infortunato che con questo Piccoli sopravvalutato dal prezzo"

22 gennaio 2026 19:04

Sentite Lazzari: "A Firenze il Cagliari se la giocherà alla pari, sarà uno scontro tra squadre di pari livello"

22 gennaio 2026 18:36

Bucchioni durissimo su Dzeko: "Operazione sbagliata, questo ormai corre come un amatore"

22 gennaio 2026 18:21

Moretto rivela: "Il Paris FC spinge per Coppola, si cerca di superare la concorrenza viola"

22 gennaio 2026 18:02

Da Roma riportano: "Fortini difficilmente arriverà in giallorosso, si respira grande pessimismo a Trigoria"

20 gennaio 2026 13:58

Bucchioni: "Credo che Commisso avrà pensato al futuro della Fiorentina, non mi aspetto una cessione immediata"

20 gennaio 2026 13:34

Moretto annuncia: "Dzeko ha raggiunto un accordo sia con il Paris FC che con lo Schalke 04, deciderà oggi dove andare"

20 gennaio 2026 13:10

Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”

19 gennaio 2026 14:22

Criscitiello: "Commisso ci ha lasciato tanti insegnamenti, siamo il terzo mondo per le infrastrutture nel calcio"

19 gennaio 2026 14:06

Bocci: "La differenza è che prima non si correva, Pioli ha sbagliato la preparazione atletica"

19 gennaio 2026 13:44

Cecchi esalta Fagioli: "Giocatore fantastico, adesso sembra davvero Pizarro e ci fa divertire"

19 gennaio 2026 13:24

Piccoli: "Mi mancava segnare, nel primo tempo potevamo sfruttare meglio delle ripartenze"

18 gennaio 2026 18:13

Cecchi su Fagioli: "Un'altra direzione d'orchestra magnifica, questa Fiorentina può pensare di vincere davvero qualcosa"

18 gennaio 2026 17:55

Dodò: "Siamo scesi in campo per Rocco, per Joe e per Davide, hanno fatto tanto per la Fiorentina"

18 gennaio 2026 17:31

Amoruso duro su Sohm: "Lui è entrato come se non fosse la sua partita, atteggiamento completamente sbagliato"

18 gennaio 2026 17:16

Gasperini su Commisso: "Queste cose vanno oltre le rivalità, mi dispiace per la Fiorentina di cuore"

17 gennaio 2026 16:24

Amoruso: "Commisso ha sempre mantenuto le sue promesse, domani impegno massimo per rendergli omaggio"

17 gennaio 2026 16:14

Mandragora ricorda Commisso: "Persona genuina, grazie di tutto Presidente! Riposa in pace"

17 gennaio 2026 15:54

Conti: "Di Commisso mi ricordo il suo essere genuino e buono, una persona con un cuore grandissimo"

17 gennaio 2026 15:40

Cecchi: "Commisso ha amato la Fiorentina come pochi, un uomo d'altri tempi che ha vissuto per il calcio"

17 gennaio 2026 15:18

Il Corriere Fiorentino riporta: "Richardson piace in Turchia, su di lui ci sono sempre Nizza e Paris FC"

16 gennaio 2026 14:22

Bucchioni attacca: "La Fiorentina era stata costruita male, non si può fare una rosa senza esterni"

16 gennaio 2026 14:11

Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"

16 gennaio 2026 13:50

La Fiorentina pesca i polacchi dello Jagiellonia, andata in trasferta il 19 febbraio e ritorno a Firenze il 26

16 gennaio 2026 13:24

Cataldi: "Firenze è stata differente per me, Kean ha doti fisiche incredibili e può diventare il numero uno"

15 gennaio 2026 14:07

Cecchi su Kean: "Abbiamo il centravanti più forte d'Italia, non creiamo un clima di polemiche su di lui"

15 gennaio 2026 13:54

Adani: "Batistuta era unico, ma nel calcio moderno non sarebbe proprio adatto perchè non giocava coi compagni"

15 gennaio 2026 13:31

Dalla Francia riportano: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Sow del Losanna, su di lui anche il Cagliari"

15 gennaio 2026 13:15

Graziani: "Kean vive una stagione complessa, ma non può aver disimparato a segnare"

14 gennaio 2026 14:22

Il Corriere dello Sport riporta: "Dier proposto alla Fiorentina, ma non piace come profilo per la difesa"

14 gennaio 2026 13:41

Orlando: "Pioli è arrivato a Firenze spento ed indisponente, Pradé si è dimesso a causa sua"

14 gennaio 2026 13:25

Sabatini esalta Fagioli: "Col Milan è stato meraviglioso, ha stracciato Ricci nel confronto"

13 gennaio 2026 14:20

Bucchioni su Dodò: "Non vuole rinnovare, se l'Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via"

13 gennaio 2026 13:56

Sabatini difende Pradé: "Il suo lavoro a Firenze è stato giudicato male, uno dei pochi che ha rinunciato ai soldi"

13 gennaio 2026 13:45

Malusci: "Col cambio modulo finalmente si è visto Fagioli, sa trovare varie linee di passaggio"

13 gennaio 2026 13:26

Da Cremona: "Sohm è il preferito per rafforzare il centrocampo dei grigiorossi a gennaio"

12 gennaio 2026 14:15

Padovan durissimo: "Pioli ha fallito completamente a Firenze, ha dimostrato di essere ormai un tecnico finito"

12 gennaio 2026 13:55

Il Corriere dello Sport titola: "Nicolussi Caviglia ha accettato il Cagliari, si aspetta l'accordo dei sardi con il Venezia"

12 gennaio 2026 13:40

Cecchi difende Kean: "Ieri fa una partita da 5,5 non da 4, non lo attacchiamo perché arriverà"

12 gennaio 2026 13:28

Allegri: "Per la Fiorentina un punto contro di noi è ottimo per la salvezza, il finale andava fatto meglio"

11 gennaio 2026 18:48

Allegri: "Nel finale abbiamo rischiato troppo, c'è da migliorare sulle palle inattive perché certi gol vanno evitati"

11 gennaio 2026 18:08

Comuzzo: "Forse pensiamo di aver già vinto, c'è da migliorare imparando dai nostri errori"

11 gennaio 2026 17:47

Cecchi: "Kean deve fare di più, oggi è mancato il suo apporto offensivo e ci serve tanto per la salvezza"

11 gennaio 2026 17:31

Valcareggi duro: "Dodò può partire anche subito, è uno che ha tradito quest'anno e non va tenuto"

10 gennaio 2026 17:57

Ricordate Arthur Cabral? Potrebbe tornare in Italia, il Torino di Baroni lo cerca come punta

10 gennaio 2026 17:30

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