De Siervo smentisce: "Non entrerei mai in Fiorentina, faccio l'amministratore delegato della Serie A"

L'amministratore delegato di Serie A è intervenuto per smentire le voci di un suo ingresso in Fiorentina per il futuro

Nelle ultime ore era uscita la voce per cui l'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo potesse entrare in Fiorentina dopo la scomparsa di Commisso come riportato da Calcio e Finanza che ha intervistato il diretto interessato per una smentita: "Amo follemente Firenze perché sono nato lì e sono legato alla città, ma non lavorerei mai per la Fiorentina. Si tratta di un gossip privo di fondamento che crea solo confusione con il mio ruolo da amministratore delegato, ci hanno pensato ad arte per darmi noia."