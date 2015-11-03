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Notizie De Siervo Fiorentina

De Siervo smentisce: "Non entrerei mai in Fiorentina, faccio l'amministratore delegato della Serie A"

24 gennaio 2026 16:26

Rabiot: È folle giocare Milan-Como in Australia.” De Siervo risponde: “Ti scordi quanto guadagni”

08 ottobre 2025 12:14

De Siervo torna sulla pirateria: "È finita l'epoca dell'impunità, anche i fruitori di siti illegali pagheranno"

27 settembre 2025 13:13

De Siervo accusa: "La pirateria danneggia i settori giovanili, ecco perché mancano i talenti in Nazionale"

18 giugno 2025 22:22

De Siervo: "Ultime giornate di Serie A? Si va un verso una contemporaneità ampissima"

12 maggio 2025 14:30

L'AD della Serie A De Siervo: "Vogliamo rendere le decisioni del Var più trasparenti e comprensibili"

24 marzo 2025 12:53

De Siervo: "Se andiamo in Champions con tante squadre perdiamo troppi spettatori sul campionato"

01 febbraio 2025 14:37

De Siervo: "La Supercoppa resta in Arabia, lavoriamo per far giocare una giornata di Serie A all'estero"

05 gennaio 2025 11:41

De Siervo: "Prezzo DAZN? Era sbagliato prima. La pirateria è un tumore che danneggia i campionati"

13 dicembre 2024 21:26

De Siervo: "La Supercoppa in Arabia è un'azione positiva per il calcio italiano, apre tanti mercati"

19 novembre 2024 19:11

De Siervo non ha dubbi: "Calendario saturo, Fifa causa del sovraccarico, non dipende dalle Leghe"

14 ottobre 2024 23:38

De Siervo: "Presto il riconoscimento facciale negli stadi per identificare i violenti e non farli più entrare"

13 ottobre 2024 12:44

De Siervo (Lega Calcio): "Per entrare allo stadio saremo costretti al riconoscimento facciale"

01 ottobre 2024 22:37

De Siervo: "Per chi guarda le partite illegalmente scatteranno multe automatiche fino a 5.000 euro"

24 settembre 2024 11:04

De Siervo: "La nuova Champions toglie visibilità alla Serie A, i lavori per lo stadio a Firenze ci rendono felici""

06 settembre 2024 11:55

De Siervo: "È possibile iniziare il campionato dopo il calciomercato. Calendari affollati? Situazione tesa"

19 agosto 2024 16:07

De Siervo attacca: "In Serie A non ci sono campioni perché i tifosi non pagano abbastanza"

09 giugno 2024 12:10

De Siervo sul tema Franchi: "La Fiorentina può scriverci un film horror. Italia schiacciata dalla burocrazia"

08 giugno 2024 16:49

De Siervo: "La Serie A è il primo campionato d'Europa, la Supercoppa è una competizione per l'estero"

07 giugno 2024 14:06

Delegazione della Lega Serie A presente al San Raffaele per Barone. Arrivati De Siervo e Butti

17 marzo 2024 19:45

De Siervo: "Obiettivo Supercoppa è esportare le partite ufficiali. Ancora non è possibile con match di Serie A"

17 gennaio 2024 18:14

De Siervo è convinto: "Giusto giocare la Supercoppa Italiana fuori dall'italia, lo fa anche l'NBA"

21 novembre 2023 14:49

De Siervo: "Olimpico sold out per Fiorentina-Inter. Battuto l'incasso della finale dello scorso anno"

23 maggio 2023 16:40

De Siervo: "La Serie A è tornata al vertice dello sport mondiale. Lo testimoniano i risultati in Europa"

26 aprile 2023 17:30

Scandalo in Lega: stilato verbale falso, voglia di insabbiamento. Chieste dimissioni Casini e De Siervo

13 marzo 2023 10:25

Caos in Lega Serie A. Casini convoca De Siervo dopo parole a favore della Juventus. Potrebbero saltare

03 marzo 2023 12:16

Benvenuti in Italia, AD della serie A ammette: "Speriamo che tolgano i punti di penalizzazione alla Juventus"

16 febbraio 2023 12:38

Ad Serie A fa chiarezza: "DAZN? No a risoluzione, solo un reclamo molto severo"

11 gennaio 2023 13:49

Incontro tra la Lega Calcio e la Juventus nel pieno dello scandalo finanziario della società bianconera

02 dicembre 2022 15:03

De Siervo: "Serie A contro la Superlega. Il nostro calcio cambierà molto nei prossimi 5 anni"

21 novembre 2022 22:03

De Siervo annucia: "Gli stadi tornano dalla prossima al 50% di capienza, presto si tornerà al 100%"

24 gennaio 2022 13:54

La Lega A annuncia: "Col nuovo protocollo COVID finiremo il campionato senza nessun problema"

13 gennaio 2022 13:30

Lega Calcio dura con Dazn: "Garantire un servizio di qualità come previsto dal bando"

28 settembre 2021 12:25

De Siervo: "Franchi? La risposta del MIBACT una presa in giro ed un danno al calcio. Gli imprenditori..."

17 gennaio 2021 09:40

De Siervo: "Franchi? Aspettiamo una risposta positiva dal Ministero. La norma c'è, va applicata"

20 dicembre 2020 09:41

De Siervo: "Emendamento sugli stadi? Necessario restyling impianti o costruzione di nuovi"

09 agosto 2020 16:45

Scontro totale tra Serie A e televisioni: ieri è arrivata la fumata nera, si andrà per vie legali?

19 maggio 2020 11:52

Lunedì vertice Lega-AIC per gli stipendi dei calciatori. Spunta una doppia ipotesi

28 marzo 2020 12:12

La Lega Serie A all'AIC: "Entro lunedì il piano per la sospensione degli stipendi dei calciatori di Serie A"

27 marzo 2020 19:26

De Siervo: "È un piacere che il primo MVP della stagione sia stato assegnato a Franck Ribery"

05 ottobre 2019 15:42

AD Lega Serie A: "Abbiamo già parlato con Barone. Il primo ufficio all'estero sarà a New York"

28 settembre 2019 22:16

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