Notizie De Siervo Fiorentina

De Siervo smentisce: "Non entrerei mai in Fiorentina, faccio l'amministratore delegato della Serie A"
24 gennaio 2026 16:26
Rabiot: È folle giocare Milan-Como in Australia.” De Siervo risponde: “Ti scordi quanto guadagni”
08 ottobre 2025 12:14
De Siervo torna sulla pirateria: "È finita l'epoca dell'impunità, anche i fruitori di siti illegali pagheranno"
27 settembre 2025 13:13
De Siervo accusa: "La pirateria danneggia i settori giovanili, ecco perché mancano i talenti in Nazionale"
18 giugno 2025 22:22
De Siervo: "Ultime giornate di Serie A? Si va un verso una contemporaneità ampissima"
12 maggio 2025 14:30
L'AD della Serie A De Siervo: "Vogliamo rendere le decisioni del Var più trasparenti e comprensibili"
24 marzo 2025 12:53
De Siervo: "Se andiamo in Champions con tante squadre perdiamo troppi spettatori sul campionato"
01 febbraio 2025 14:37
De Siervo: "La Supercoppa resta in Arabia, lavoriamo per far giocare una giornata di Serie A all'estero"
05 gennaio 2025 11:41
De Siervo: "Prezzo DAZN? Era sbagliato prima. La pirateria è un tumore che danneggia i campionati"
13 dicembre 2024 21:26
De Siervo: "La Supercoppa in Arabia è un'azione positiva per il calcio italiano, apre tanti mercati"
19 novembre 2024 19:11
De Siervo non ha dubbi: "Calendario saturo, Fifa causa del sovraccarico, non dipende dalle Leghe"
14 ottobre 2024 23:38
De Siervo: "Presto il riconoscimento facciale negli stadi per identificare i violenti e non farli più entrare"
13 ottobre 2024 12:44
De Siervo (Lega Calcio): "Per entrare allo stadio saremo costretti al riconoscimento facciale"
01 ottobre 2024 22:37
De Siervo: "Per chi guarda le partite illegalmente scatteranno multe automatiche fino a 5.000 euro"
24 settembre 2024 11:04
De Siervo: "La nuova Champions toglie visibilità alla Serie A, i lavori per lo stadio a Firenze ci rendono felici""
06 settembre 2024 11:55
De Siervo: "È possibile iniziare il campionato dopo il calciomercato. Calendari affollati? Situazione tesa"
19 agosto 2024 16:07
De Siervo attacca: "In Serie A non ci sono campioni perché i tifosi non pagano abbastanza"
09 giugno 2024 12:10
De Siervo sul tema Franchi: "La Fiorentina può scriverci un film horror. Italia schiacciata dalla burocrazia"
08 giugno 2024 16:49
De Siervo: "La Serie A è il primo campionato d'Europa, la Supercoppa è una competizione per l'estero"
07 giugno 2024 14:06
Delegazione della Lega Serie A presente al San Raffaele per Barone. Arrivati De Siervo e Butti
17 marzo 2024 19:45
De Siervo: "Obiettivo Supercoppa è esportare le partite ufficiali. Ancora non è possibile con match di Serie A"
17 gennaio 2024 18:14
De Siervo è convinto: "Giusto giocare la Supercoppa Italiana fuori dall'italia, lo fa anche l'NBA"
21 novembre 2023 14:49
De Siervo: "Olimpico sold out per Fiorentina-Inter. Battuto l'incasso della finale dello scorso anno"
23 maggio 2023 16:40
De Siervo: "La Serie A è tornata al vertice dello sport mondiale. Lo testimoniano i risultati in Europa"
26 aprile 2023 17:30
Scandalo in Lega: stilato verbale falso, voglia di insabbiamento. Chieste dimissioni Casini e De Siervo
13 marzo 2023 10:25
Caos in Lega Serie A. Casini convoca De Siervo dopo parole a favore della Juventus. Potrebbero saltare
03 marzo 2023 12:16
Benvenuti in Italia, AD della serie A ammette: "Speriamo che tolgano i punti di penalizzazione alla Juventus"
16 febbraio 2023 12:38
Ad Serie A fa chiarezza: "DAZN? No a risoluzione, solo un reclamo molto severo"
11 gennaio 2023 13:49
Incontro tra la Lega Calcio e la Juventus nel pieno dello scandalo finanziario della società bianconera
02 dicembre 2022 15:03
De Siervo: "Serie A contro la Superlega. Il nostro calcio cambierà molto nei prossimi 5 anni"
21 novembre 2022 22:03
De Siervo annucia: "Gli stadi tornano dalla prossima al 50% di capienza, presto si tornerà al 100%"
24 gennaio 2022 13:54
La Lega A annuncia: "Col nuovo protocollo COVID finiremo il campionato senza nessun problema"
13 gennaio 2022 13:30
Lega Calcio dura con Dazn: "Garantire un servizio di qualità come previsto dal bando"
28 settembre 2021 12:25
De Siervo: "Franchi? La risposta del MIBACT una presa in giro ed un danno al calcio. Gli imprenditori..."
17 gennaio 2021 09:40
De Siervo: "Franchi? Aspettiamo una risposta positiva dal Ministero. La norma c'è, va applicata"
20 dicembre 2020 09:41
De Siervo: "Emendamento sugli stadi? Necessario restyling impianti o costruzione di nuovi"
09 agosto 2020 16:45
Scontro totale tra Serie A e televisioni: ieri è arrivata la fumata nera, si andrà per vie legali?
19 maggio 2020 11:52
Lunedì vertice Lega-AIC per gli stipendi dei calciatori. Spunta una doppia ipotesi
28 marzo 2020 12:12
La Lega Serie A all'AIC: "Entro lunedì il piano per la sospensione degli stipendi dei calciatori di Serie A"
27 marzo 2020 19:26
De Siervo: "È un piacere che il primo MVP della stagione sia stato assegnato a Franck Ribery"
05 ottobre 2019 15:42
AD Lega Serie A: "Abbiamo già parlato con Barone. Il primo ufficio all'estero sarà a New York"
28 settembre 2019 22:16
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