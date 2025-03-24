L'AD della Serie A De Siervo: "Vogliamo rendere le decisioni del Var più trasparenti e comprensibili"

“La Lega Serie A vuole continuare ad investire in innovazione, introducendo tutte le nuove tecnologie che possano favorire lo spettacolo del nostro Campionato e supportare la terna arbitrale”. Lo ha d...

“La Lega Serie A vuole continuare ad investire in innovazione, introducendo tutte le nuove tecnologie che possano favorire lo spettacolo del nostro Campionato e supportare la terna arbitrale”. Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, commentando le ultime innovazioni tecnologiche introdotte tra campionato e Coppa Italia.

“Siamo stati, infatti, i primi al mondo ad introdurre il VAR, il SAOT e la GLT, abbiamo implementato il VAR Message per accelerare i processi decisionali e ora siamo pronti ad integrare il VARDict e a sperimentare la distribuzione del segnale audio dell’arbitro dentro gli stadi e in tv”. “Le comunicazioni circa le modalità con cui i Direttori di Gara assumeranno le decisioni dopo l’OFR hanno l’obiettivo di rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili per i calciatori, i dirigenti delle squadre e tutti gli stakeholders coinvolti, compreso il pubblico sugli spalti e i telespettatori”, ha concluso De Siervo. Lo scrive Calcio e Finanza