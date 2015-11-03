Labaro Viola

Notizie Serie A Fiorentina

Impresa di una Fiorentina da incubo: salva dopo 15 partite senza vittorie, nessuno c’era riuscito

10 maggio 2026 17:40

"L'impatto di Malen, uno scarto della Premier, ci dà la misura di cosa sia diventata la Serie A"

02 maggio 2026 23:27

Gosens regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina che vince 1-0 contro la Lazio. Viola a +8 dalla zona rossa

13 aprile 2026 22:48

La Lega di Serie A ha scelto Malagò come candidato per le elezioni federali del post Gravina

13 aprile 2026 13:50

Altro assist di Italiano alla Fiorentina, Bologna-Lecce 2-0: Fiorentina a +5 su Lecce e Cremonese

12 aprile 2026 20:01

Sfida Vanoli-Sarri tra assenze e scelte obbligate: Fiorentina e Lazio a caccia di punti pesanti

11 aprile 2026 22:02

Milan umiliato dall'Udinese a San Siro, finisce 0-3 per i friuliani. Il pubblico lascia lo stadio dopo 80 minuti.

11 aprile 2026 21:15

Il Torino batte 2-1 il Verona che rimane a 18 punti. Fiorentina a -7 dai granata con una partita in meno

11 aprile 2026 17:04

La proposta di Graziani: "Ogni società di Serie A e B con almeno 6 italiani in campo"

11 aprile 2026 11:59

"Calcio italiano ridicolo. Fiorentina? Quando qualcuno dice che è inallenabile forse ha ragione"

10 aprile 2026 23:14

Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico

09 aprile 2026 23:34

De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico

09 aprile 2026 13:59

Serie A, nessun futuro, vecchia e senza italiani: età media 27 anni, stranieri al 67,9%

08 aprile 2026 22:55

Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto

06 aprile 2026 22:58

Colpo per la salvezza della Fiorentina a Verona! Fagioli la decide all'82' con un gran gol

04 aprile 2026 19:57

Buso: "Contestare Kean è assurdo, in Serie A pochi come lui. Piccoli utile ma ci sono gerarchie"

25 marzo 2026 14:42

Biasin: "Sul tocco di mano Pongracic in Fiorentina-Inter troppe versioni. Sistema arbitrale in tilt totale"

25 marzo 2026 14:20

Gosens positivo nel day-after di Fiorentina-Inter: "Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!"

23 marzo 2026 20:51

Scugnizzo Viola: "Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli"

23 marzo 2026 15:01

Ndour risponde a Pio Esposito, Fiorentina-Inter finisce 1-1. Viola a +2 su Cremonese e Lecce

22 marzo 2026 22:41

Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull'1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale

21 marzo 2026 22:51

Disastro Serie A: nessuna squadra ai quarti di Champions League, unica tra i top 5 campionati

18 marzo 2026 23:39

Fiorentina travolgente e doppio balzo in classifica : sorpasso sul Lecce e +4 sulla Cremonese

16 marzo 2026 23:11

Scatto salvezza della Fiorentina, Cremonese ko. Parisi, Piccoli, Dodò e Gud firmano il 4-1 Viola

16 marzo 2026 22:38

"La spedizione dei 100": trasferta libera per i tifosi viola fuori Firenze, ma allo Zini vanno in 105

15 marzo 2026 22:29

Effetto D'aversa sul Torino, 4-1 al Parma e salvezza più vicina. I granata salgono a 33 punti

13 marzo 2026 22:47

Numeri ufficiali della Serie A: Dodô è terzo per numero di dribbling, 92 per il difensore viola

13 marzo 2026 19:58

Bucchioni: "Abbiamo sopravvalutato anche Paratici. Il Tottenham che rischia la B l'ha costruito lui"

08 marzo 2026 18:34

Fiorentina senza anima al Franchi: prestazione disarmante e scatta la contestazione

08 marzo 2026 17:28

Juve-Pisa 4-0: i nerazzurri corrono verso la B. Cuadrado predica amore ma raccoglie fischi

07 marzo 2026 22:59

Napoli-Torino 2-1, Conte conquista i tre punti: granata ancora a +6 sulla Fiorentina che resta in scia

06 marzo 2026 22:47

Fiorentina-Parma, al Franchi i gialloblù di Cuesta virtualmente salvi, la pressione è tutta su Vanoli

06 marzo 2026 22:27

Juve-Pisa, Cuadrado emozionato: "La Juve mi ha fatto crescere anche come uomo, sarà speciale"

05 marzo 2026 22:46

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, siete tornati quelli di prima. Buffoni e spavaldi"

03 marzo 2026 11:44

Bucchioni durissimo: "Tornare alla difesa a tre una follia, questi vogliono andare in B"

03 marzo 2026 00:03

Fiorentina inguardabile e senz'anima: umiliante 3-0 a Udine e classifica immutata

02 marzo 2026 23:04

Notte fonda per la Fiorentina, l'Udinese vince 3-0. Rugani disastroso alla prima in maglia viola

02 marzo 2026 22:40

Inter implacabile: 2-0 al Genoa e allungo in vetta, rossoblu fermi a +3 sulla Fiorentina

28 febbraio 2026 23:20

Il Como ribalta la partita, vince 3-1 e affonda il Lecce. Adesso la Fiorentina deve reagire

28 febbraio 2026 17:14

Marchiol: "Su Zaniolo c'erano tante aspettative, deve fare meglio. La Fiorentina cerca punti pesanti"

28 febbraio 2026 15:30

Un eurogol di Folorunsho illude il Cagliari, 1-1 al Tardini col Parma. Sardi a +6 sulla Fiorentina

27 febbraio 2026 22:54

Sentite Criscitiello: "Della Conference non interessa niente a nessuno, è una coppa che non è considerata"

25 febbraio 2026 14:28

Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi

23 febbraio 2026 22:04

Fiorentina, vittoria salvezza: agganciate Cremonese e Lecce, Genoa e Toro ora a soli tre punti

23 febbraio 2026 21:00

La Fiorentina soffre ma vince 1-0 contro il Pisa. Tre punti d'oro che portano la firma di Kean

23 febbraio 2026 20:28

Il Genoa umilia il Torino e lo inguaia nella lotta salvezza: é 3-0. Il racconto della gara e la classifica

22 febbraio 2026 14:28

"Pisa? non parlate di rivalità, l'unica è l'Arno, prima di settembre non ci si vedeva da 23 anni"

20 febbraio 2026 23:18

Berardi trascina il Sassuolo, Verona travolto 3-0: scaligeri ultimi col Pisa a -6 dalla Fiorentina

20 febbraio 2026 22:41

La Penna fermato dopo le polemiche di Inter-Juventus. Non dirigerà nessun incontro il prossimo weekend

19 febbraio 2026 17:47

Il Como si riprende dopo la batosta contro la Fiorentina: pari a San Siro nel recupero col Milan

18 febbraio 2026 23:12

Corriere Fiorentino: “Priorità Serie A ma la Conference non può essere un fastidio, Vanoli lo ribadirà”

17 febbraio 2026 09:35

Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"

16 febbraio 2026 23:20

Corriere dello Sport: "La priorità di Vanoli resta la Serie A. Turnover Fiorentina in Conference"

16 febbraio 2026 09:25

Juventus derubata contro l'Inter, Elkann chiama subito Gravina e gli chiede di intervenire

15 febbraio 2026 17:42

Fiorentina, sarà lotta senza respiro: 14 battaglie per scacciare l'incubo retrocessione

11 febbraio 2026 22:57

Scugnizzo Viola: "Cosa altro deve fare Vanoli per essere esonerato? B sempre più vicina"

09 febbraio 2026 12:44

Kean illude la Viola, Maripan gela il Franchi al 94', finisce 2-2. La Fiorentina resta in zona retrocessione

07 febbraio 2026 22:47

Nazione non ha dubbi: "Contro il Torino, la Fiorentina deve vincere a tutti i costi"

07 febbraio 2026 09:58

Fiorentina-Torino, Vanoli ritrova il passato granata, Baroni contro la sua Firenze

06 febbraio 2026 23:15

Verona-Pisa 0-0 nello scontro diretto del Bentegodi, un pari che serve solo alla Fiorentina

06 febbraio 2026 22:49

Il bilancio netto della Fiorentina nella stagione 2024/2025: rosso di 23,2 milioni di euro

03 febbraio 2026 18:02

Classifica dei debiti della A 24/25: Juve e Inter le più indebitate, Fiorentina esempio virtuoso

03 febbraio 2026 15:44

Fagioli: "Classifica? All'inizio dicevi 'c'è la prossima, c'è la prossima'. Ora ogni partita è vitale"

31 gennaio 2026 23:23

Zona retrocessione immutata: il Verona travolto a Cagliari resta ultimo a -3 dalla Fiorentina

31 gennaio 2026 22:50

La Fiorentina esce con una sconfitta dal Maradona, il Napoli vince 2-1. Primo gol in maglia viola per Solomon

31 gennaio 2026 19:58

Bucciantini: "La Fiorentina non si salva con sei giornate di anticipo, si salverà nelle ultime partite"

29 gennaio 2026 20:52

Bucchioni avverte: "Continuare con questi dirigenti significa non aver imparato nulla. Rischiamo seriamente la Serie B"

28 gennaio 2026 17:15

Crolla il Verona battuto in casa dall’Udinese, la Fiorentina resta avanti tre lunghezze

26 gennaio 2026 23:00

Dodò viaggia ad alta velocità, la Fiorentina sorride: 103 tocchi, 1 assist e 4 passaggi chiave con il Cagliari

26 gennaio 2026 21:07

Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"

26 gennaio 2026 11:58

Il Via del Mare torna a sorridere: il Lecce blocca la Lazio e sale a +1 sulla Fiorentina

24 gennaio 2026 23:11

Pisa, illusione di gloria: avanti 2-0 sogna l’impresa a S.Siro, poi l’Inter lo travolge

23 gennaio 2026 22:53

Cremonese e Verona non si fanno male, i grigiorossi restano a +6 sulla Fiorentina

19 gennaio 2026 21:46

Monti: "Si vede la mano di Vanoli. Vorrei vincere la Conference anche se la chiamano 'Coppetta'"

19 gennaio 2026 19:49

Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"

19 gennaio 2026 11:15

Harrison l'altro colpo di Paratici per la Fiorentina. Supporto al centravanti ma anche copertura

19 gennaio 2026 10:05

Commisso, il cordoglio della Serie A: "Amore autentico per la Fiorentina e forte senso di responsabilità verso Firenze"

17 gennaio 2026 10:03

Longhi: "In zona salvezza Fiorentina nettamente superiore. Le altre dovranno sudarsela fino alla fine"

15 gennaio 2026 21:35

Il Bologna batte il Verona 3-2. La Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza dopo il recupero

15 gennaio 2026 20:57

TMW: "Biraghi ai titoli di coda con il Torino. Il Verona vuole l'ex capitano viola"

15 gennaio 2026 20:00

Da promessa irrisolta a faro della Fiorentina: Fagioli si trasforma e diventa decisivo

14 gennaio 2026 22:49

Il girone dell’incertezza e i segnali di riscatto: De Gea resta al centro del destino viola

09 gennaio 2026 23:18

Disastro viola: i tanti flop che hanno trascinato la Fiorentina in zona retrocessione

09 gennaio 2026 22:31

E' fatta per Pablo Marì in Arabia Saudita. Andrà a l'Al-Hilal di Simone Inzaghi

09 gennaio 2026 20:57

Scugnizzo Viola: “Finalmente la Fiorentina. E ora la dirigenza smetta di nascondersi”

09 gennaio 2026 01:02

Il Genoa sfiora l'impresa ma strappa un pareggio con il Milan, Stanciu sbaglia un rigore al 97'

08 gennaio 2026 23:02

La Curva Sud del Milan diserterà la trasferta di Firenze: "Nessun biglietto riservato per la tifoseria organizzata"

08 gennaio 2026 20:08

Dalla Francia: "Richardson resta in bilico, ma niente Nizza. Valutata la pista NEOM, ma trattativa bloccata"

08 gennaio 2026 18:50

La Fiorentina pareggia in casa della Lazio. Salvezza a 2 lunghezze. Parimerito col Verona a 13 punti

07 gennaio 2026 23:19

Kean risponde sul campo: zittisce le polemiche con il gol vittoria e un post simbolico

04 gennaio 2026 23:07

Il miglior risultato possibile per la Fiorentina, Genoa e Pisa pareggiano 1-1. Il racconto della gara

03 gennaio 2026 17:03

Anno nuovo, vita nuova (dicevano). Ecco il proverbio che la Fiorentina deve seguire alla lettera per salvarsi

01 gennaio 2026 12:38

Baggio: "Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro. La Nazionale soffre"

30 dicembre 2025 21:04

Roma-Genoa 3-1: Gasperini frena il Grifone e la Fiorentina resta a -5 dal quart'ultimo posto

29 dicembre 2025 23:27

Altra figuraccia per la Serie A: stop ai palloni arancioni. Chi soffre di daltonismo non riesce a vederlo

29 dicembre 2025 13:11

Scugnizzo Viola: "Chiediamo scusa noi. Perchè loro non lo faranno mai. Vendetela!"

29 dicembre 2025 12:01

La Fiorentina perde a Parma e resta ultima in classifica. 9 punti in 17 giornate, salvezza a 5 punti

27 dicembre 2025 14:57

La Fiorentina affonda al Tardini, il Parma vince 1-0. Decimo ko stagionale per i viola in Serie A

27 dicembre 2025 14:29

Figuraccia Lega Serie A, salta l'accordo per Milan-Como a Perth dopo le richieste dell’AFC

22 dicembre 2025 17:42

Scugnizzo Viola: "Ne servi, ne complici. Solo traditi. Adesso basta, andate via da Firenze!"

15 dicembre 2025 16:09

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