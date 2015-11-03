Notizie Serie A Fiorentina

Impresa di una Fiorentina da incubo: salva dopo 15 partite senza vittorie, nessuno c’era riuscito
10 maggio 2026 17:40
"L'impatto di Malen, uno scarto della Premier, ci dà la misura di cosa sia diventata la Serie A"
02 maggio 2026 23:27
Gosens regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina che vince 1-0 contro la Lazio. Viola a +8 dalla zona rossa
13 aprile 2026 22:48
La Lega di Serie A ha scelto Malagò come candidato per le elezioni federali del post Gravina
13 aprile 2026 13:50
Altro assist di Italiano alla Fiorentina, Bologna-Lecce 2-0: Fiorentina a +5 su Lecce e Cremonese
12 aprile 2026 20:01
Sfida Vanoli-Sarri tra assenze e scelte obbligate: Fiorentina e Lazio a caccia di punti pesanti
11 aprile 2026 22:02
Milan umiliato dall'Udinese a San Siro, finisce 0-3 per i friuliani. Il pubblico lascia lo stadio dopo 80 minuti.
11 aprile 2026 21:15
Il Torino batte 2-1 il Verona che rimane a 18 punti. Fiorentina a -7 dai granata con una partita in meno
11 aprile 2026 17:04
La proposta di Graziani: "Ogni società di Serie A e B con almeno 6 italiani in campo"
11 aprile 2026 11:59
"Calcio italiano ridicolo. Fiorentina? Quando qualcuno dice che è inallenabile forse ha ragione"
10 aprile 2026 23:14
Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico
09 aprile 2026 23:34
De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico
09 aprile 2026 13:59
Serie A, nessun futuro, vecchia e senza italiani: età media 27 anni, stranieri al 67,9%
08 aprile 2026 22:55
Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto
06 aprile 2026 22:58
Colpo per la salvezza della Fiorentina a Verona! Fagioli la decide all'82' con un gran gol
04 aprile 2026 19:57
Buso: "Contestare Kean è assurdo, in Serie A pochi come lui. Piccoli utile ma ci sono gerarchie"
25 marzo 2026 14:42
Biasin: "Sul tocco di mano Pongracic in Fiorentina-Inter troppe versioni. Sistema arbitrale in tilt totale"
25 marzo 2026 14:20
Gosens positivo nel day-after di Fiorentina-Inter: "Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!"
23 marzo 2026 20:51
Scugnizzo Viola: "Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli"
23 marzo 2026 15:01
Ndour risponde a Pio Esposito, Fiorentina-Inter finisce 1-1. Viola a +2 su Cremonese e Lecce
22 marzo 2026 22:41
Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull'1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale
21 marzo 2026 22:51
Disastro Serie A: nessuna squadra ai quarti di Champions League, unica tra i top 5 campionati
18 marzo 2026 23:39
Fiorentina travolgente e doppio balzo in classifica : sorpasso sul Lecce e +4 sulla Cremonese
16 marzo 2026 23:11
Scatto salvezza della Fiorentina, Cremonese ko. Parisi, Piccoli, Dodò e Gud firmano il 4-1 Viola
16 marzo 2026 22:38
"La spedizione dei 100": trasferta libera per i tifosi viola fuori Firenze, ma allo Zini vanno in 105
15 marzo 2026 22:29
Effetto D'aversa sul Torino, 4-1 al Parma e salvezza più vicina. I granata salgono a 33 punti
13 marzo 2026 22:47
Numeri ufficiali della Serie A: Dodô è terzo per numero di dribbling, 92 per il difensore viola
13 marzo 2026 19:58
Bucchioni: "Abbiamo sopravvalutato anche Paratici. Il Tottenham che rischia la B l'ha costruito lui"
08 marzo 2026 18:34
Fiorentina senza anima al Franchi: prestazione disarmante e scatta la contestazione
08 marzo 2026 17:28
Juve-Pisa 4-0: i nerazzurri corrono verso la B. Cuadrado predica amore ma raccoglie fischi
07 marzo 2026 22:59
Napoli-Torino 2-1, Conte conquista i tre punti: granata ancora a +6 sulla Fiorentina che resta in scia
06 marzo 2026 22:47
Fiorentina-Parma, al Franchi i gialloblù di Cuesta virtualmente salvi, la pressione è tutta su Vanoli
06 marzo 2026 22:27
Juve-Pisa, Cuadrado emozionato: "La Juve mi ha fatto crescere anche come uomo, sarà speciale"
05 marzo 2026 22:46
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, siete tornati quelli di prima. Buffoni e spavaldi"
03 marzo 2026 11:44
Bucchioni durissimo: "Tornare alla difesa a tre una follia, questi vogliono andare in B"
03 marzo 2026 00:03
Fiorentina inguardabile e senz'anima: umiliante 3-0 a Udine e classifica immutata
02 marzo 2026 23:04
Notte fonda per la Fiorentina, l'Udinese vince 3-0. Rugani disastroso alla prima in maglia viola
02 marzo 2026 22:40
Inter implacabile: 2-0 al Genoa e allungo in vetta, rossoblu fermi a +3 sulla Fiorentina
28 febbraio 2026 23:20
Il Como ribalta la partita, vince 3-1 e affonda il Lecce. Adesso la Fiorentina deve reagire
28 febbraio 2026 17:14
Marchiol: "Su Zaniolo c'erano tante aspettative, deve fare meglio. La Fiorentina cerca punti pesanti"
28 febbraio 2026 15:30
Un eurogol di Folorunsho illude il Cagliari, 1-1 al Tardini col Parma. Sardi a +6 sulla Fiorentina
27 febbraio 2026 22:54
Sentite Criscitiello: "Della Conference non interessa niente a nessuno, è una coppa che non è considerata"
25 febbraio 2026 14:28
Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi
23 febbraio 2026 22:04
Fiorentina, vittoria salvezza: agganciate Cremonese e Lecce, Genoa e Toro ora a soli tre punti
23 febbraio 2026 21:00
La Fiorentina soffre ma vince 1-0 contro il Pisa. Tre punti d'oro che portano la firma di Kean
23 febbraio 2026 20:28
Il Genoa umilia il Torino e lo inguaia nella lotta salvezza: é 3-0. Il racconto della gara e la classifica
22 febbraio 2026 14:28
"Pisa? non parlate di rivalità, l'unica è l'Arno, prima di settembre non ci si vedeva da 23 anni"
20 febbraio 2026 23:18
Berardi trascina il Sassuolo, Verona travolto 3-0: scaligeri ultimi col Pisa a -6 dalla Fiorentina
20 febbraio 2026 22:41
La Penna fermato dopo le polemiche di Inter-Juventus. Non dirigerà nessun incontro il prossimo weekend
19 febbraio 2026 17:47
Il Como si riprende dopo la batosta contro la Fiorentina: pari a San Siro nel recupero col Milan
18 febbraio 2026 23:12
Corriere Fiorentino: “Priorità Serie A ma la Conference non può essere un fastidio, Vanoli lo ribadirà”
17 febbraio 2026 09:35
Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"
16 febbraio 2026 23:20
Corriere dello Sport: "La priorità di Vanoli resta la Serie A. Turnover Fiorentina in Conference"
16 febbraio 2026 09:25
Juventus derubata contro l'Inter, Elkann chiama subito Gravina e gli chiede di intervenire
15 febbraio 2026 17:42
Fiorentina, sarà lotta senza respiro: 14 battaglie per scacciare l'incubo retrocessione
11 febbraio 2026 22:57
Scugnizzo Viola: "Cosa altro deve fare Vanoli per essere esonerato? B sempre più vicina"
09 febbraio 2026 12:44
Kean illude la Viola, Maripan gela il Franchi al 94', finisce 2-2. La Fiorentina resta in zona retrocessione
07 febbraio 2026 22:47
Nazione non ha dubbi: "Contro il Torino, la Fiorentina deve vincere a tutti i costi"
07 febbraio 2026 09:58
Fiorentina-Torino, Vanoli ritrova il passato granata, Baroni contro la sua Firenze
06 febbraio 2026 23:15
Verona-Pisa 0-0 nello scontro diretto del Bentegodi, un pari che serve solo alla Fiorentina
06 febbraio 2026 22:49
Il bilancio netto della Fiorentina nella stagione 2024/2025: rosso di 23,2 milioni di euro
03 febbraio 2026 18:02
Classifica dei debiti della A 24/25: Juve e Inter le più indebitate, Fiorentina esempio virtuoso
03 febbraio 2026 15:44
Fagioli: "Classifica? All'inizio dicevi 'c'è la prossima, c'è la prossima'. Ora ogni partita è vitale"
31 gennaio 2026 23:23
Zona retrocessione immutata: il Verona travolto a Cagliari resta ultimo a -3 dalla Fiorentina
31 gennaio 2026 22:50
La Fiorentina esce con una sconfitta dal Maradona, il Napoli vince 2-1. Primo gol in maglia viola per Solomon
31 gennaio 2026 19:58
Bucciantini: "La Fiorentina non si salva con sei giornate di anticipo, si salverà nelle ultime partite"
29 gennaio 2026 20:52
Bucchioni avverte: "Continuare con questi dirigenti significa non aver imparato nulla. Rischiamo seriamente la Serie B"
28 gennaio 2026 17:15
Crolla il Verona battuto in casa dall’Udinese, la Fiorentina resta avanti tre lunghezze
26 gennaio 2026 23:00
Dodò viaggia ad alta velocità, la Fiorentina sorride: 103 tocchi, 1 assist e 4 passaggi chiave con il Cagliari
26 gennaio 2026 21:07
Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"
26 gennaio 2026 11:58
Il Via del Mare torna a sorridere: il Lecce blocca la Lazio e sale a +1 sulla Fiorentina
24 gennaio 2026 23:11
Pisa, illusione di gloria: avanti 2-0 sogna l’impresa a S.Siro, poi l’Inter lo travolge
23 gennaio 2026 22:53
Cremonese e Verona non si fanno male, i grigiorossi restano a +6 sulla Fiorentina
19 gennaio 2026 21:46
Monti: "Si vede la mano di Vanoli. Vorrei vincere la Conference anche se la chiamano 'Coppetta'"
19 gennaio 2026 19:49
Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"
19 gennaio 2026 11:15
Harrison l'altro colpo di Paratici per la Fiorentina. Supporto al centravanti ma anche copertura
19 gennaio 2026 10:05
Commisso, il cordoglio della Serie A: "Amore autentico per la Fiorentina e forte senso di responsabilità verso Firenze"
17 gennaio 2026 10:03
Longhi: "In zona salvezza Fiorentina nettamente superiore. Le altre dovranno sudarsela fino alla fine"
15 gennaio 2026 21:35
Il Bologna batte il Verona 3-2. La Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza dopo il recupero
15 gennaio 2026 20:57
TMW: "Biraghi ai titoli di coda con il Torino. Il Verona vuole l'ex capitano viola"
15 gennaio 2026 20:00
Da promessa irrisolta a faro della Fiorentina: Fagioli si trasforma e diventa decisivo
14 gennaio 2026 22:49
Il girone dell’incertezza e i segnali di riscatto: De Gea resta al centro del destino viola
09 gennaio 2026 23:18
Disastro viola: i tanti flop che hanno trascinato la Fiorentina in zona retrocessione
09 gennaio 2026 22:31
E' fatta per Pablo Marì in Arabia Saudita. Andrà a l'Al-Hilal di Simone Inzaghi
09 gennaio 2026 20:57
Scugnizzo Viola: “Finalmente la Fiorentina. E ora la dirigenza smetta di nascondersi”
09 gennaio 2026 01:02
Il Genoa sfiora l'impresa ma strappa un pareggio con il Milan, Stanciu sbaglia un rigore al 97'
08 gennaio 2026 23:02
La Curva Sud del Milan diserterà la trasferta di Firenze: "Nessun biglietto riservato per la tifoseria organizzata"
08 gennaio 2026 20:08
Dalla Francia: "Richardson resta in bilico, ma niente Nizza. Valutata la pista NEOM, ma trattativa bloccata"
08 gennaio 2026 18:50
La Fiorentina pareggia in casa della Lazio. Salvezza a 2 lunghezze. Parimerito col Verona a 13 punti
07 gennaio 2026 23:19
Kean risponde sul campo: zittisce le polemiche con il gol vittoria e un post simbolico
04 gennaio 2026 23:07
Il miglior risultato possibile per la Fiorentina, Genoa e Pisa pareggiano 1-1. Il racconto della gara
03 gennaio 2026 17:03
Anno nuovo, vita nuova (dicevano). Ecco il proverbio che la Fiorentina deve seguire alla lettera per salvarsi
01 gennaio 2026 12:38
Baggio: "Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro. La Nazionale soffre"
30 dicembre 2025 21:04
Roma-Genoa 3-1: Gasperini frena il Grifone e la Fiorentina resta a -5 dal quart'ultimo posto
29 dicembre 2025 23:27
Altra figuraccia per la Serie A: stop ai palloni arancioni. Chi soffre di daltonismo non riesce a vederlo
29 dicembre 2025 13:11
Scugnizzo Viola: "Chiediamo scusa noi. Perchè loro non lo faranno mai. Vendetela!"
29 dicembre 2025 12:01
La Fiorentina perde a Parma e resta ultima in classifica. 9 punti in 17 giornate, salvezza a 5 punti
27 dicembre 2025 14:57
La Fiorentina affonda al Tardini, il Parma vince 1-0. Decimo ko stagionale per i viola in Serie A
27 dicembre 2025 14:29
Figuraccia Lega Serie A, salta l'accordo per Milan-Como a Perth dopo le richieste dell’AFC
22 dicembre 2025 17:42
Scugnizzo Viola: "Ne servi, ne complici. Solo traditi. Adesso basta, andate via da Firenze!"
15 dicembre 2025 16:09
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