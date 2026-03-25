Buso: “Contestare Kean è assurdo, in Serie A pochi come lui. Piccoli utile ma ci sono gerarchie”

L’ex calciatore della Fiorentina Renato Buso, ha parlato così davanti ai microfoni di Radio Bruno: “Kean è in assoluto l’attaccante più forte che Vanoli abbia a disposizione nella propria squadra, e non è un caso che sia anche il titolare in Nazionale. Ci sta contestarlo per alcuni aspetti, infatti in campo è un calciatore anarchico ed egoista, però è una grande punta. Non esiste contestare un calciatore di questa qualità, anche perché dobbiamo guardare le altre squadre di Serie A per capire che ce ne sono pochi come lui. Il confronto con la Nazionale regge il giusto, perché la Fiorentina quest’anno ha faticato a giocare, segnare e fornirgli palloni giocabili”.

Ha poi concluso l’intervista: “Non sono mai stato uno stimatore di Palladino, ma va riconosciuto che aveva capito in che modo esaltare Kean e sfruttarne le potenzialità. Qualcuno dice che con Piccoli la Fiorentina giochi meglio, sinceramente non lo capisco. Non ho visto questo gran gioco con lui in campo. Vi dirò di più, personalmente credo che Moise, contro l’Inter, abbia fornito una buonissima prestazione. Piccoli è un giocatore utile, ma le gerarchie esistono ed è giusto mantenerle“.