Labaro Viola

Notizie Kean Fiorentina

Gazzetta: "Paratici proverà a convincere Kean a restare. Tutto cambia per un'offerta da 62 milioni"

20 maggio 2026 10:14

Corriere dello Sport: "Kean al Viola Park anche nel giorno libero. Prosegue il lavoro di recupero"

20 maggio 2026 09:54

Nazione rivela: “Kean-entourage-Paratici l’incontro nelle prossime settimane. Due le ipotesi vive”

20 maggio 2026 09:15

Kean, stagione finita il 4 aprile. Nazione: “Dolore alla tibia diminuito ma non scomparso”

20 maggio 2026 08:41

Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"

19 maggio 2026 14:13

Gazzetta: “Se Kean resta alla Fiorentina, Piccoli finirà fra gli esuberi, per lui si aprirà ad una cessione”

19 maggio 2026 09:35

Gazzetta: “Kean ha ancora dolore alla tibia, difficilmente ci sarà contro l’Atalanta”

19 maggio 2026 09:34

Gazzetta: “Paratici vuole parlare con Kean, se è motivato, gli proporrà di restare alla Fiorentina un altro anno”

19 maggio 2026 09:33

Prandelli: "Vanoli deve essere confermato da Paratici, sarebbe il tecnico giusto per il futuro"

18 maggio 2026 14:04

Kean alla fine ha alzato bandiera bianca. Nazione: “La sua stagione potrebbe essere già finita”

17 maggio 2026 09:33

Gazzetta evidenzia: “Kean ci ha provato ma alla fine non è stato neanche convocato”

17 maggio 2026 09:30

Il peso di Kean si è alleggerito, i numeri di una stagione difficile. Chi nella Fiorentina ha già vissuto un crollo così?

17 maggio 2026 09:27

Nazione su Kean: “Manca in gruppo da troppo tempo per pensare a una convocazione scontata”

15 maggio 2026 09:52

Kean assente contro la Juve? Corriere dello Sport: "Si avrà la certezza oggi. Ieri allenamento personalizzato"

15 maggio 2026 09:19

“Non capisco perché Vanoli a Firenze non piaccia, la Fiorentina poteva retrocedere come nel '93”

14 maggio 2026 23:25

La valutazione di Kean crolla! Corriere Fiorentino: "Difficili offerte sopra 40 milioni. Dietrofront Milan"

14 maggio 2026 11:21

40 giorni di stop per Kean. Nazione: "Oggi giornata decisiva, se non sarà in gruppo darà forfait"

14 maggio 2026 10:24

Nazione: "Con il sì di Kean, la Fiorentina nei giorni in cui vale la clausola, può venderlo per 62 milioni"

14 maggio 2026 10:20

RepFi: "Da Fagioli a Kean, passando per Rugani e Paratici: tutti gli intrecci tra Juve e Fiorentina"

14 maggio 2026 10:13

Corriere dello Sport: "Kean lavora ancora a parte ma vuole tentare il tutto per tutto per esserci con la Juve"

14 maggio 2026 09:37

Corona distrugge Kean: "Vuole fare il bullo, ma ha fatto cag*re contro la Bosnia ed è un cretino"

13 maggio 2026 18:36

Corriere dello Sport: "Kean contro la Juve vuole scendere in campo almeno per uno spezzone di gara"

13 maggio 2026 09:12

Nazione sicura: “Toccherà a Kean dire in faccia a Paratici e al nuovo mister se ha voglia di restare o meno”

13 maggio 2026 09:00

Nazione: “Kean sta meglio, vuole esserci già con la Juve, ma tra oggi e domani deve tornare in gruppo”

13 maggio 2026 08:38

Gazzetta non ha dubbi: “Kean non vale 62 milioni, la Fiorentina può cederlo per 40 milioni”

13 maggio 2026 08:37

Kean da 4,5. Nazione: “Ripartire da lui o no? A queste condizioni no ma deciderà Fiorentina e mercato”

12 maggio 2026 09:40

Nazione rivela: “Kean farà di tutto per esserci contro la Juve, da domani spera di allenarsi in gruppo”

12 maggio 2026 09:33

Cecchi: "Se Kean vuole andarsene, ci porti l'assegno e amici come prima, non si trattiene nessuno"

11 maggio 2026 13:58

Nazione: "Da capire la volontà di Kean. Ma chi è disposto ad offrire per lui minimo 50 milioni?"

11 maggio 2026 12:05

Corriere Fiorentino si interroga: "Kean fuori gioco, chissà se lo vedremo in tribuna"

10 maggio 2026 10:03

Monti: "Se Kean andasse via non mi strapperei i capelli, in questa rosa non ci sono inamovibili"

09 maggio 2026 19:06

Convocati Fiorentina-Genoa: Vanoli non ritrova Kean, l'attaccante non è a disposizione per il Genoa

09 maggio 2026 18:53

Corriere dello Sport svela: "Niente da fare per Kean, sarà ancora out: il dolore alla tibia non gli dà tregua"

09 maggio 2026 10:11

Nazione: “Kean ha aumentato i carichi ma poche chance di convocazione per domani”

09 maggio 2026 09:45

Valcareggi critico: "Kean non è affidabile, non ti può dare la continuità che ti serve"

08 maggio 2026 14:13

Corriere dello Sport si interroga su Kean: "Arriverà qualcuno mentre è attiva la clausola da 62 milioni?"

08 maggio 2026 08:55

Corriere dello Sport rivela: "Kean ci prova per il Genoa ma filtra pessimismo dal Viola Park"

08 maggio 2026 08:52

Il retroscena del Corriere dello Sport: “Il passaggio di Kean all'Atletico saltò per il problema alla tibia”

08 maggio 2026 08:49

Nazione svela: “Kean? Può essere disponibile contro la Juve”

08 maggio 2026 08:31

"Kean mi sembra un po’ Leao: pensa più alla musica e a come si veste che al suo potenziale"

07 maggio 2026 22:36

Clausola Kean da 62 milioni? Il Tirreno svela: "Il Milan vuole aggirare la clausola inserendo Comuzzo"

07 maggio 2026 10:26

Kean sente meno dolore alla tibia. Corriere Fiorentino: "Farà di tutto per rientrare contro il Genoa"

07 maggio 2026 09:23

Kean-Fiorentina all’addio. Gazzetta: “Per 40 milioni verrà ceduto. Piace in Premier ma anche al Paris Fc”

07 maggio 2026 09:06

Corriere Fiorentino: "La tibia di Kean sta meglio, può esserci contro il Genoa"

06 maggio 2026 09:55

Nazione: “Kean oggi al Viola Park. Proverà ad esserci con il Genoa, più probabile contro la Juve”

06 maggio 2026 09:26

Corriere dello Sport: "Lontano da Firenze Kean ha continuato l'allenamento individuale in vista del rientro"

05 maggio 2026 09:06

Amoruso avvisa: "Paratici deve fare un lavoro spaziale, non credete che il prossimo anno la Fiorentina sia in top 5"

04 maggio 2026 14:48

Corriere dello Sport: "Kean resterà alla Fiorentina solo se il club sarà convinto al 100%. Tre i dubbi"

03 maggio 2026 10:11

Colonnese: "Kean è più pronto di Pio, deve essere lui il titolare della nuova Italia"

02 maggio 2026 16:04

Sabatini: "Se Vanoli dovesse restare, devono essere tutti contenti, sennò è bene cambiare subito"

02 maggio 2026 15:51

Ghini: "Sono per metà fiorentino, alla Fiorentina ruberei Kean e lo porterei alla Roma con Malen"

02 maggio 2026 15:20

Serie A, i gol degli italiani dove sono? TMW: “Solo 210 reti, è il campionato a 20 squadre con meno gol di sempre”

02 maggio 2026 09:27

Kean, che calvario! Corriere Fiorentino: "Paratici riflette sul futuro. Attese offerte arabe o estere"

01 maggio 2026 09:27

Nazione rivela: "Kean? Si assottigliano le possibilità di vederlo in campo. Ma Vanoli spera con il Genoa"

01 maggio 2026 09:23

Bucciantini: "Kean non è un campione, non ha la continuità giusta per esserlo"

30 aprile 2026 20:58

Bocci: "Kean non vale più 65 milioni, ma se non vuole restare, è bene cambiare e cederlo"

30 aprile 2026 20:34

Kean in permesso per motivi familiari dal 1 al 4 maggio. Continuerà il suo percorso di recupero

30 aprile 2026 17:29

Corsport: "Kean tra dubbi fisici e mercato, la Fiorentina riflette sul futuro e valuta il da farsi"

30 aprile 2026 10:03

Nazione: “Gosens recuperato, filtra ottimismo per Piccoli. Kean? Sta accelerando ma difficilmente sarà disponibile”

30 aprile 2026 08:55

Caso Kean? Corriere Fiorentino sicuro: “L’idea è quella di cederlo. Ma chi è disposto a spendere 62 milioni?”

29 aprile 2026 09:21

Nazione sicura: “Se Kean resterà alla Fiorentina per mancanza di offerte giuste, tutto sarà più fragile”

28 aprile 2026 09:24

Mareggini: "Martinelli è pronto per la Serie A, deve essere lui il titolare della Fiorentina l'anno prossimo"

27 aprile 2026 14:04

Galli: "La comunicazione sulle condizioni di Kean è intollerabile, non è possibile facesse fisioterapia"

27 aprile 2026 13:42

Infortunio Kean? Corriere dello Sport: "Non sono noti i tempi di recupero del bomber"

27 aprile 2026 09:27

Kean assente in tribuna. Corriere Fiorentino: “Tanti punti interrogativi. Spiegazione? Una doppia seduta”

27 aprile 2026 09:16

Kean non si vede neanche in tribuna: la versione della Fiorentina non convince tutti

26 aprile 2026 15:58

Malusci sul futuro: "L'esperienza di Vanoli a fine anno terminerà, ci vuole uno di uno spessore maggiore come Sarri"

25 aprile 2026 15:21

Pengwin punge Kean: “Thuram? ho riso, ma se certe parole le avessi dette io, sarei in carcere”

24 aprile 2026 22:48

Galli: "Se vogliamo tenere Kean, va operato perché non possiamo continuare con questo mistero"

24 aprile 2026 14:36

Thuram cita Kean dopo la diatriba col Pengwin ironizzando con Zielinski: "Fra sei polacco"

24 aprile 2026 14:19

Valcareggi: "C'è solo un nome per la Fiorentina come allenatore ed è Sarri, l'unico che può ricostruire la squadra"

24 aprile 2026 14:06

Corriere dello Sport sicuro: "La stagione di Kean potrebbe essere già finita"

24 aprile 2026 10:56

Il Tirreno svela: “Kean non è incedibile, ma il suo valore è in picchiata. Sotto la lente l’ingaggio da 5 milioni”

23 aprile 2026 16:09

Corriere Fiorentino rivela: “Kean sta benissimo a Firenze, non ha intenzione di chiedere la cessione”

23 aprile 2026 09:32

Kean ancora out. Corriere Fiorentino: “Lui smania ma resterà fuori finché l’infiammazione non sarà sparita”

23 aprile 2026 09:26

Nazione: “Per Kean al massimo offerta da 40 milioni. A questa cifra: Paratici che risponderà?”

22 aprile 2026 09:34

Bucchioni: "Kean è un caso, o la tibia ti fa male sempre o sei guarito, non puoi giocare solo quando ti va"

21 aprile 2026 18:13

Nazione: "Tormentone tibia, il valore di Kean crolla a 40 milioni. Futuro un'incognita ma potrebbe restare"

21 aprile 2026 09:56

Cruciani attacca la Fiorentina: "Non puoi permettere a Kean di fare queste scenate, come società hai fallito"

20 aprile 2026 17:46

Chiarugi: “Sarebbe da capire cosa ha Kean. A Lecce basta non perdere. Harrison? Solo buona tecnica”

20 aprile 2026 17:19

Bucchioni: “Milan pronto al nuovo numero 9. Kean è in fondo alla lista di Allegri. Occhio a Vlahovic “

20 aprile 2026 16:11

Poesio: "Kean e la Fiorentina dovrebbero fare una conferenza congiunta sui tempi di guarigione del bomber"

20 aprile 2026 09:17

Corriere Fiorentino: “Kean? Infortunio alla tibia cronicizzato. Servono almeno un paio di mesi per il recupero”

20 aprile 2026 08:58

Kean? Corriere Fiorentino: “Il problema alla tibia spaventa il Milan. 62 milioni? Difficile che arrivi qualcuno”

19 aprile 2026 09:08

Nazione: “Salvo novità dell’ultimo minuto, Kean, Parisi e Fortini out. Nel mirino il Sassuolo”

19 aprile 2026 08:42

Parole fratello di Kean? Nazione: “Due imprecisioni: tempi non stimabili e iniezioni dallo staff medico dell’Italia”

19 aprile 2026 08:36

Corriere dello Sport: "Kean e la clausola da 62 milioni. Vantaggio o svantaggio? Lo vedremo"

18 aprile 2026 10:44

Nazione consiglia la Fiorentina: "Meglio trattare subito il cartellino di Kean, che aspettare qualcuno"

18 aprile 2026 10:30

Nazione: “Kean messo ko anche da un forte attacco febbrile. Con Parisi e Fortini possono tornare con il Sassuolo”

18 aprile 2026 10:14

Corriere Fiorentino: “Kean continua a far discutere. A meno di miglioramenti, lunedì gioca Piccoli”

18 aprile 2026 09:48

Gazzetta: “Kean può essere venduto per 40 milioni. Torna il Paris? Fiorentina infastidita dell’extra campo”

18 aprile 2026 09:23

Gazzetta svela: “Una cessione eccellente servirà per finanziare il mercato in entrata”

18 aprile 2026 09:20

Gazzetta rivela: “L’infortunio di Kean alla tibia risale ai tempi della Juve. Rientro? Impossibile fare previsioni”

18 aprile 2026 09:18

Kean e lo scherzo de Le Iene sul ripescaggio dell’Italia: “Ma che ca**o dici? Io ci sono. Mister devi esserci”

17 aprile 2026 23:02

Valcareggi attacca Kean: "Non può saltare tutte queste partite, ha un atteggiamento sbagliato e non è utile alla squadra"

17 aprile 2026 14:12

Amoruso critica Kean: "Ha abboccato come un pesce, se fai il calciatore devi accettare pure le critiche"

17 aprile 2026 14:03

Criscitiello demolisce Kean: “Scarso, presuntuoso e dannoso per l’Italia, ha un atteggiamento schifoso”

17 aprile 2026 11:34

Gazzetta: “Kean out per il solito problema alla tibia. Non era in tribuna per un’influenza”

17 aprile 2026 08:27

Cecchi: "Kean ha un problema serio alla tibia, è assurdo pensare che stia fingendo per non giocare con la Fiorentina"

16 aprile 2026 20:53

TuttoSport rivela: "Non é più Kean il preferito del Milan, i rossoneri si starebbero muovendo per Castro del Bologna in primis"

16 aprile 2026 18:36

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