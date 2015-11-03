Notizie Kean Fiorentina

Gazzetta: "Paratici proverà a convincere Kean a restare. Tutto cambia per un'offerta da 62 milioni"
20 maggio 2026 10:14
Corriere dello Sport: "Kean al Viola Park anche nel giorno libero. Prosegue il lavoro di recupero"
20 maggio 2026 09:54
Nazione rivela: “Kean-entourage-Paratici l’incontro nelle prossime settimane. Due le ipotesi vive”
20 maggio 2026 09:15
Kean, stagione finita il 4 aprile. Nazione: “Dolore alla tibia diminuito ma non scomparso”
20 maggio 2026 08:41
Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"
19 maggio 2026 14:13
Gazzetta: “Se Kean resta alla Fiorentina, Piccoli finirà fra gli esuberi, per lui si aprirà ad una cessione”
19 maggio 2026 09:35
Gazzetta: “Kean ha ancora dolore alla tibia, difficilmente ci sarà contro l’Atalanta”
19 maggio 2026 09:34
Gazzetta: “Paratici vuole parlare con Kean, se è motivato, gli proporrà di restare alla Fiorentina un altro anno”
19 maggio 2026 09:33
Prandelli: "Vanoli deve essere confermato da Paratici, sarebbe il tecnico giusto per il futuro"
18 maggio 2026 14:04
Kean alla fine ha alzato bandiera bianca. Nazione: “La sua stagione potrebbe essere già finita”
17 maggio 2026 09:33
Gazzetta evidenzia: “Kean ci ha provato ma alla fine non è stato neanche convocato”
17 maggio 2026 09:30
Il peso di Kean si è alleggerito, i numeri di una stagione difficile. Chi nella Fiorentina ha già vissuto un crollo così?
17 maggio 2026 09:27
Nazione su Kean: “Manca in gruppo da troppo tempo per pensare a una convocazione scontata”
15 maggio 2026 09:52
Kean assente contro la Juve? Corriere dello Sport: "Si avrà la certezza oggi. Ieri allenamento personalizzato"
15 maggio 2026 09:19
“Non capisco perché Vanoli a Firenze non piaccia, la Fiorentina poteva retrocedere come nel '93”
14 maggio 2026 23:25
La valutazione di Kean crolla! Corriere Fiorentino: "Difficili offerte sopra 40 milioni. Dietrofront Milan"
14 maggio 2026 11:21
40 giorni di stop per Kean. Nazione: "Oggi giornata decisiva, se non sarà in gruppo darà forfait"
14 maggio 2026 10:24
Nazione: "Con il sì di Kean, la Fiorentina nei giorni in cui vale la clausola, può venderlo per 62 milioni"
14 maggio 2026 10:20
RepFi: "Da Fagioli a Kean, passando per Rugani e Paratici: tutti gli intrecci tra Juve e Fiorentina"
14 maggio 2026 10:13
Corriere dello Sport: "Kean lavora ancora a parte ma vuole tentare il tutto per tutto per esserci con la Juve"
14 maggio 2026 09:37
Corona distrugge Kean: "Vuole fare il bullo, ma ha fatto cag*re contro la Bosnia ed è un cretino"
13 maggio 2026 18:36
Corriere dello Sport: "Kean contro la Juve vuole scendere in campo almeno per uno spezzone di gara"
13 maggio 2026 09:12
Nazione sicura: “Toccherà a Kean dire in faccia a Paratici e al nuovo mister se ha voglia di restare o meno”
13 maggio 2026 09:00
Nazione: “Kean sta meglio, vuole esserci già con la Juve, ma tra oggi e domani deve tornare in gruppo”
13 maggio 2026 08:38
Gazzetta non ha dubbi: “Kean non vale 62 milioni, la Fiorentina può cederlo per 40 milioni”
13 maggio 2026 08:37
Kean da 4,5. Nazione: “Ripartire da lui o no? A queste condizioni no ma deciderà Fiorentina e mercato”
12 maggio 2026 09:40
Nazione rivela: “Kean farà di tutto per esserci contro la Juve, da domani spera di allenarsi in gruppo”
12 maggio 2026 09:33
Cecchi: "Se Kean vuole andarsene, ci porti l'assegno e amici come prima, non si trattiene nessuno"
11 maggio 2026 13:58
Nazione: "Da capire la volontà di Kean. Ma chi è disposto ad offrire per lui minimo 50 milioni?"
11 maggio 2026 12:05
Corriere Fiorentino si interroga: "Kean fuori gioco, chissà se lo vedremo in tribuna"
10 maggio 2026 10:03
Monti: "Se Kean andasse via non mi strapperei i capelli, in questa rosa non ci sono inamovibili"
09 maggio 2026 19:06
Convocati Fiorentina-Genoa: Vanoli non ritrova Kean, l'attaccante non è a disposizione per il Genoa
09 maggio 2026 18:53
Corriere dello Sport svela: "Niente da fare per Kean, sarà ancora out: il dolore alla tibia non gli dà tregua"
09 maggio 2026 10:11
Nazione: “Kean ha aumentato i carichi ma poche chance di convocazione per domani”
09 maggio 2026 09:45
Valcareggi critico: "Kean non è affidabile, non ti può dare la continuità che ti serve"
08 maggio 2026 14:13
Corriere dello Sport si interroga su Kean: "Arriverà qualcuno mentre è attiva la clausola da 62 milioni?"
08 maggio 2026 08:55
Corriere dello Sport rivela: "Kean ci prova per il Genoa ma filtra pessimismo dal Viola Park"
08 maggio 2026 08:52
Il retroscena del Corriere dello Sport: “Il passaggio di Kean all'Atletico saltò per il problema alla tibia”
08 maggio 2026 08:49
Nazione svela: “Kean? Può essere disponibile contro la Juve”
08 maggio 2026 08:31
"Kean mi sembra un po’ Leao: pensa più alla musica e a come si veste che al suo potenziale"
07 maggio 2026 22:36
Clausola Kean da 62 milioni? Il Tirreno svela: "Il Milan vuole aggirare la clausola inserendo Comuzzo"
07 maggio 2026 10:26
Kean sente meno dolore alla tibia. Corriere Fiorentino: "Farà di tutto per rientrare contro il Genoa"
07 maggio 2026 09:23
Kean-Fiorentina all’addio. Gazzetta: “Per 40 milioni verrà ceduto. Piace in Premier ma anche al Paris Fc”
07 maggio 2026 09:06
Corriere Fiorentino: "La tibia di Kean sta meglio, può esserci contro il Genoa"
06 maggio 2026 09:55
Nazione: “Kean oggi al Viola Park. Proverà ad esserci con il Genoa, più probabile contro la Juve”
06 maggio 2026 09:26
Corriere dello Sport: "Lontano da Firenze Kean ha continuato l'allenamento individuale in vista del rientro"
05 maggio 2026 09:06
Amoruso avvisa: "Paratici deve fare un lavoro spaziale, non credete che il prossimo anno la Fiorentina sia in top 5"
04 maggio 2026 14:48
Corriere dello Sport: "Kean resterà alla Fiorentina solo se il club sarà convinto al 100%. Tre i dubbi"
03 maggio 2026 10:11
Colonnese: "Kean è più pronto di Pio, deve essere lui il titolare della nuova Italia"
02 maggio 2026 16:04
Sabatini: "Se Vanoli dovesse restare, devono essere tutti contenti, sennò è bene cambiare subito"
02 maggio 2026 15:51
Ghini: "Sono per metà fiorentino, alla Fiorentina ruberei Kean e lo porterei alla Roma con Malen"
02 maggio 2026 15:20
Serie A, i gol degli italiani dove sono? TMW: “Solo 210 reti, è il campionato a 20 squadre con meno gol di sempre”
02 maggio 2026 09:27
Kean, che calvario! Corriere Fiorentino: "Paratici riflette sul futuro. Attese offerte arabe o estere"
01 maggio 2026 09:27
Nazione rivela: "Kean? Si assottigliano le possibilità di vederlo in campo. Ma Vanoli spera con il Genoa"
01 maggio 2026 09:23
Bucciantini: "Kean non è un campione, non ha la continuità giusta per esserlo"
30 aprile 2026 20:58
Bocci: "Kean non vale più 65 milioni, ma se non vuole restare, è bene cambiare e cederlo"
30 aprile 2026 20:34
Kean in permesso per motivi familiari dal 1 al 4 maggio. Continuerà il suo percorso di recupero
30 aprile 2026 17:29
Corsport: "Kean tra dubbi fisici e mercato, la Fiorentina riflette sul futuro e valuta il da farsi"
30 aprile 2026 10:03
Nazione: “Gosens recuperato, filtra ottimismo per Piccoli. Kean? Sta accelerando ma difficilmente sarà disponibile”
30 aprile 2026 08:55
Caso Kean? Corriere Fiorentino sicuro: “L’idea è quella di cederlo. Ma chi è disposto a spendere 62 milioni?”
29 aprile 2026 09:21
Nazione sicura: “Se Kean resterà alla Fiorentina per mancanza di offerte giuste, tutto sarà più fragile”
28 aprile 2026 09:24
Mareggini: "Martinelli è pronto per la Serie A, deve essere lui il titolare della Fiorentina l'anno prossimo"
27 aprile 2026 14:04
Galli: "La comunicazione sulle condizioni di Kean è intollerabile, non è possibile facesse fisioterapia"
27 aprile 2026 13:42
Infortunio Kean? Corriere dello Sport: "Non sono noti i tempi di recupero del bomber"
27 aprile 2026 09:27
Kean assente in tribuna. Corriere Fiorentino: “Tanti punti interrogativi. Spiegazione? Una doppia seduta”
27 aprile 2026 09:16
Kean non si vede neanche in tribuna: la versione della Fiorentina non convince tutti
26 aprile 2026 15:58
Malusci sul futuro: "L'esperienza di Vanoli a fine anno terminerà, ci vuole uno di uno spessore maggiore come Sarri"
25 aprile 2026 15:21
Pengwin punge Kean: “Thuram? ho riso, ma se certe parole le avessi dette io, sarei in carcere”
24 aprile 2026 22:48
Galli: "Se vogliamo tenere Kean, va operato perché non possiamo continuare con questo mistero"
24 aprile 2026 14:36
Thuram cita Kean dopo la diatriba col Pengwin ironizzando con Zielinski: "Fra sei polacco"
24 aprile 2026 14:19
Valcareggi: "C'è solo un nome per la Fiorentina come allenatore ed è Sarri, l'unico che può ricostruire la squadra"
24 aprile 2026 14:06
Corriere dello Sport sicuro: "La stagione di Kean potrebbe essere già finita"
24 aprile 2026 10:56
Il Tirreno svela: “Kean non è incedibile, ma il suo valore è in picchiata. Sotto la lente l’ingaggio da 5 milioni”
23 aprile 2026 16:09
Corriere Fiorentino rivela: “Kean sta benissimo a Firenze, non ha intenzione di chiedere la cessione”
23 aprile 2026 09:32
Kean ancora out. Corriere Fiorentino: “Lui smania ma resterà fuori finché l’infiammazione non sarà sparita”
23 aprile 2026 09:26
Nazione: “Per Kean al massimo offerta da 40 milioni. A questa cifra: Paratici che risponderà?”
22 aprile 2026 09:34
Bucchioni: "Kean è un caso, o la tibia ti fa male sempre o sei guarito, non puoi giocare solo quando ti va"
21 aprile 2026 18:13
Nazione: "Tormentone tibia, il valore di Kean crolla a 40 milioni. Futuro un'incognita ma potrebbe restare"
21 aprile 2026 09:56
Cruciani attacca la Fiorentina: "Non puoi permettere a Kean di fare queste scenate, come società hai fallito"
20 aprile 2026 17:46
Chiarugi: “Sarebbe da capire cosa ha Kean. A Lecce basta non perdere. Harrison? Solo buona tecnica”
20 aprile 2026 17:19
Bucchioni: “Milan pronto al nuovo numero 9. Kean è in fondo alla lista di Allegri. Occhio a Vlahovic “
20 aprile 2026 16:11
Poesio: "Kean e la Fiorentina dovrebbero fare una conferenza congiunta sui tempi di guarigione del bomber"
20 aprile 2026 09:17
Corriere Fiorentino: “Kean? Infortunio alla tibia cronicizzato. Servono almeno un paio di mesi per il recupero”
20 aprile 2026 08:58
Kean? Corriere Fiorentino: “Il problema alla tibia spaventa il Milan. 62 milioni? Difficile che arrivi qualcuno”
19 aprile 2026 09:08
Nazione: “Salvo novità dell’ultimo minuto, Kean, Parisi e Fortini out. Nel mirino il Sassuolo”
19 aprile 2026 08:42
Parole fratello di Kean? Nazione: “Due imprecisioni: tempi non stimabili e iniezioni dallo staff medico dell’Italia”
19 aprile 2026 08:36
Corriere dello Sport: "Kean e la clausola da 62 milioni. Vantaggio o svantaggio? Lo vedremo"
18 aprile 2026 10:44
Nazione consiglia la Fiorentina: "Meglio trattare subito il cartellino di Kean, che aspettare qualcuno"
18 aprile 2026 10:30
Nazione: “Kean messo ko anche da un forte attacco febbrile. Con Parisi e Fortini possono tornare con il Sassuolo”
18 aprile 2026 10:14
Corriere Fiorentino: “Kean continua a far discutere. A meno di miglioramenti, lunedì gioca Piccoli”
18 aprile 2026 09:48
Gazzetta: “Kean può essere venduto per 40 milioni. Torna il Paris? Fiorentina infastidita dell’extra campo”
18 aprile 2026 09:23
Gazzetta svela: “Una cessione eccellente servirà per finanziare il mercato in entrata”
18 aprile 2026 09:20
Gazzetta rivela: “L’infortunio di Kean alla tibia risale ai tempi della Juve. Rientro? Impossibile fare previsioni”
18 aprile 2026 09:18
Kean e lo scherzo de Le Iene sul ripescaggio dell’Italia: “Ma che ca**o dici? Io ci sono. Mister devi esserci”
17 aprile 2026 23:02
Valcareggi attacca Kean: "Non può saltare tutte queste partite, ha un atteggiamento sbagliato e non è utile alla squadra"
17 aprile 2026 14:12
Amoruso critica Kean: "Ha abboccato come un pesce, se fai il calciatore devi accettare pure le critiche"
17 aprile 2026 14:03
Criscitiello demolisce Kean: “Scarso, presuntuoso e dannoso per l’Italia, ha un atteggiamento schifoso”
17 aprile 2026 11:34
Gazzetta: “Kean out per il solito problema alla tibia. Non era in tribuna per un’influenza”
17 aprile 2026 08:27
Cecchi: "Kean ha un problema serio alla tibia, è assurdo pensare che stia fingendo per non giocare con la Fiorentina"
16 aprile 2026 20:53
TuttoSport rivela: "Non é più Kean il preferito del Milan, i rossoneri si starebbero muovendo per Castro del Bologna in primis"
16 aprile 2026 18:36
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