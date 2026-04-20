Bucchioni: “Milan pronto al nuovo numero 9. Kean è in fondo alla lista di Allegri. Occhio a Vlahovic “

Come detto da Bucchioni per il nuovo attaccante del Milan si va verso dei profili differenti rispetto a quelli di Kean

Bucchioni ha parlato a Tuttomercatoweb del mercato e sulla possibile punta del Milan, includendo anche Kean:I dirigenti rossoneri hanno confermato ad Allegri che arriverà uno specialista di suo gradimento. I nomi su cui si sta lavorando, senza escludere sorprese, sono sostanzialmente gli stessi già citati: da Lewandowski a Retegui, ma torna anche di moda Vlahovic, visto lo stallo con la Juventus per il rinnovo del contratto. Il nome che ovviamente affascina di più, nonostante l’età, è quello del bomber polacco. Per quanto riguarda Retegui, che tornerebbe volentieri, ci sono numerose difficoltà economiche: dalla cifra pagata all’Atalanta ai benefici fiscali che il giocatore perderebbe, fino all’ingaggio. Se ne discute, ma l’operazione è molto complicata per il budget a disposizione e per la volontà di rispettare determinati parametri economici. Kean non interessa, come già ribadito più volte. Attenzione quindi alla pista Vlahovic, uno dei primi nomi indicati da Allegri”.