Grossi problemi tra Palladino e l’Atalanta. L’ex allenatore della Fiorentina non accetta la buonuscita

Raffaele Palladino aveva un contratto di due anni con l’Atalanta che però ha deciso di prendere Sarri al suo posto

Trovare una soluzione, evitare un lungo braccio di ferro, darsi la mano e dirsi definitivamente addio. Poi si potrà pensare al futuro. Giornate interlocutorie in casa Atalanta, il nodo cruciale rimane la situazione contrattuale legata a Raffaele Palladino: il primo passo del club nerazzurro, infatti, sarà quello di trovare un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore, ma al momento non si registrano passi in avanti in merito. Il nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e la proprietà stanno ragionando su una soluzione che possa essere accettata dall’ex Fiorentina (non manca qualche attrito), poi si proseguirà con il nuovo corso e la conseguente ufficializzazione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Lo scrive il Corriere dello Sport