Repubblica non ha dubbi: "Garnacho è il grande sogno della Fiorentina"
Paratici tenterà l'affondo prima della partenza per l'Inghilterra
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2026 09:46
Adesso Fabio Paratici si concentra sugli esterni. Il direttore sportivo viola vuole regalare a Fabio Grosso 2 attaccanti da far giocare sulla fascia nel minor tempo possibile. In particolare, i nomi adesso rimangono due.
Occhio a Volpato, che continua a essere uno dei preferiti di Grosso dopo gli anni di Sassuolo, mentre Garnacho, nome accostato alla Fiorentina, rappresenta un sogno, per costi alti, sponsor e motivazioni economiche. Toccherà a Paratici tentare l'affondo decisivo prima della partenza per l'Inghilterra. Lo riporta Repubblica.