Notizie Acf Fiorentina Fiorentina

Corriere dello Sport: "Otto inamovibili per la Fiorentina. Rebus Kean e Gudmundsson"
20 maggio 2026 10:03
Orlando: "Paratici innamorato di Ndour, è intoccabile. Se riesce ad alzare il passo ha tutto"
19 maggio 2026 22:43
Fiorentina, Baiano lancia l’allarme: “Confermare Vanoli senza convinzione sarebbe un errore”
19 maggio 2026 21:55
Graziani: "Vittoria stupenda contro la Juve, ma serve una rivoluzione per tornare competitivi"
19 maggio 2026 21:42
Giorgia Rossi svela il desiderio di Barone: "Avrebbe voluto Aquilani sulla panchina della Fiorentina"
19 maggio 2026 20:04
Chiarugi: "Comuzzo va recuperato e bisogna crederci, può diventare un perno della difesa"
19 maggio 2026 19:24
L’agente di Vanoli apre al Napoli: “Se Conte va via sarebbe perfetto per gli azzurri”
18 maggio 2026 22:56
Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola
18 maggio 2026 22:27
Parisi dopo l'operazione: "Grazie a chi mi ha sostenuto, le difficoltà ci rendono più forti"
18 maggio 2026 22:02
Di Gennaro: "A Torino si mangiano le mani per Fagioli, lui è il regista di cui in viola c'era bisogno"
18 maggio 2026 14:16
Vittoria Fiorentina? Corriere Fiorentino: “Questione di testa ma soprattutto di amore proprio”
18 maggio 2026 09:57
Juve affondata! La Fiorentina vince 2-0 e mette (per ora) i bianconeri fuori dalla Champions
17 maggio 2026 14:10
Fagioli: "Anche se salvi dobbiamo fare il nostro meglio e mostrare affetto per questa maglia"
17 maggio 2026 11:51
Paratici: "Non mi muovo da Firenze, il mio focus è sul futuro viola. Ho preso casa a Firenze"
17 maggio 2026 11:31
De Gea: il capitano della Fiorentina è ancora incedibile? Paratici riflette sul pesante ingaggio
17 maggio 2026 10:33
Corriere dello Sport: "Vanoli tenta l'impresa. L'unico scopo della Fiorentina è vincere per i tifosi"
17 maggio 2026 10:18
Juve-Fiorentina? Nazione sicura: “In ballo cuore e orgoglio, la Viola gioca per la propria reputazione”
17 maggio 2026 09:58
Gazzetta rivela: “Tante cose cambieranno nella Fiorentina prima dell’inizio del 2026-27”
17 maggio 2026 09:29
Il peso di Kean si è alleggerito, i numeri di una stagione difficile. Chi nella Fiorentina ha già vissuto un crollo così?
17 maggio 2026 09:27
La filosofia di Grosso: "Esser forti nei momenti difficili per aprire le ali quando il vento gira"
15 maggio 2026 22:53
TMW rivela: "Pioli e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per la risoluzione a metà strada"
15 maggio 2026 21:13
Risolto il contratto di Pioli. TMW si interroga: "Segnale che ha deciso di ripartire?"
15 maggio 2026 20:30
Nazione evidenzia: "Dopo oltre mezzo miliardo speso in 7 anni, la Fiorentina aspetta ancora il salto di qualità"
15 maggio 2026 09:59
Nazione su Commisso: “In estate le reali intenzioni della proprietà. Ma quando torna a Firenze?”
15 maggio 2026 09:56
Corriere dello Sport sicuro: "La Fiorentina proverà ad ostacolare la Juve per regalare un sorriso ai tifosi"
15 maggio 2026 09:17
Kayode: “Avrei preferito lasciare la Fiorentina in un altro modo. Con Italiano giocavo tanto, con Palladino no”
15 maggio 2026 09:05
“Non capisco perché Vanoli a Firenze non piaccia, la Fiorentina poteva retrocedere come nel '93”
14 maggio 2026 23:25
Ravanelli consiglia Vlahovic: "Non lasciare la Juve come ho fatto io, l'errore più grande della mia vita"
14 maggio 2026 23:04
Dal Viola Park, Kean si allena ancora a parte. Resta un piccolo spiraglio per una sua convocazione
14 maggio 2026 20:39
E' arrivata la decisione, la Fiorentina giocherà domenica alle 12 a Torino contro la Juventus
14 maggio 2026 20:14
Il Tar non decide e rinvia all'Avvocatura dello Stato: la Fiorentina ancora non sa quando gioca
14 maggio 2026 19:47
Dalla Spagna riportano: "Beltràn è sempre infortunato, il Valencia lo rimanderà alla Fiorentina"
14 maggio 2026 13:57
La Fiorentina ha sborsato 27 milioni per Piccoli. Ma la Roma ne ha pagati 25 per Malen che ha segnato 13 gol
14 maggio 2026 10:13
Repubblica: "De Gea a Firenze sta alla grande, ma lo stipendio pesa. Juve? Nulla di concreto"
14 maggio 2026 10:04
Corriere dello Sport: "Il Tottenham piomba su Fagioli. Costa 18 milioni, ma la Fiorentina può alzare il prezzo"
14 maggio 2026 09:53
Franchi, dopo costi e ritardi scoppia il caso colonne in Fiesole: e Firenze ci casca ancora
13 maggio 2026 22:35
Corona distrugge Kean: "Vuole fare il bullo, ma ha fatto cag*re contro la Bosnia ed è un cretino"
13 maggio 2026 18:36
TMW riporta: "Sarri è un'idea forte per l'Atalanta, dopo stasera valuterà il suo futuro con la Lazio"
13 maggio 2026 14:28
Nazione: “De Gea vuole restare, ma l’ultima parola spetta alla società. Occhio alla Juve”
13 maggio 2026 08:47
Nazione: “In attacco a destra Parisi, al centro Piccoli. Ballottaggio tra Solomon e Gudmundsson”
13 maggio 2026 08:39
Gazzetta non ha dubbi: “Kean non vale 62 milioni, la Fiorentina può cederlo per 40 milioni”
13 maggio 2026 08:37
Al Como servono italiani. Gazzetta: “Nel mirino di Fabregas c’è Parisi della Fiorentina”
13 maggio 2026 08:36
Lucci si difende: "Le pesantissime illazioni di Raiola sono prive di riscontri e gravi diffamazioni"
12 maggio 2026 23:51
"Commisso ha preso la nomina e poi non si è più visto, ci siamo salvati perché senza avversari"
12 maggio 2026 23:07
"Pioli non è uno che se ne frega, l'ho visto ancora molto provato dall'esperienza alla Fiorentina"
12 maggio 2026 22:41
"Il Milan aveva scelto Paratici un anno fa. Erano pronti i documenti, ma la squalifica bloccò tutto"
12 maggio 2026 22:20
Scontro Lega-Prefetto sul rinvio del derby: coinvolta anche la Fiorentina, ignota la data della sfida
12 maggio 2026 20:41
Juventus, Thuram rischia di saltare la partita contro la Fiorentina. Yildiz non è ancora al 100%
12 maggio 2026 19:53
Flachi duro: "La Fiorentina si è salvata per fortuna, Vanoli non ha dato niente a questa squadra"
12 maggio 2026 14:24
Repubblica svela: "Il ritiro si svolgerà interamente al Viola Park. Da non escludere una tournée in Austria"
12 maggio 2026 11:59
Repubblica: "La Fiorentina vuole annunciare il nuovo allenatore entro fine mese, al massimo ai primi di giugno"
12 maggio 2026 11:57
Corriere dello Sport: "Il valore della Fiorentina va a picco! 57 milioni in meno in una sola stagione"
12 maggio 2026 10:49
Nazione frena: “La rivoluzione nella Fiorentina non potrà essere totale. Impossibile smantellare tutto”
12 maggio 2026 09:46
Tuttosport svela: “Fiorentina-Juve primo incontro per De Gea. Paratici spinge per la sua cessione”
12 maggio 2026 09:24
Ufficiale la rescissione del contratto di Lamptey dopo solo 25 minuti giocati in maglia viola in tutta la stagione
11 maggio 2026 20:48
Giani: "La Fiorentina merita un altro futuro, questa stagione non va ripetuta perché deve stare in alto"
11 maggio 2026 14:30
Cecchi: "Se Kean vuole andarsene, ci porti l'assegno e amici come prima, non si trattiene nessuno"
11 maggio 2026 13:58
Sky Sport rivela: "Riprende quota Paratici per il Milan. Contatti indiretti tra le parti"
11 maggio 2026 12:46
Cecchi: "Vanoli straniero incompreso in una terra che pensava sua. Fategli almeno un applauso"
11 maggio 2026 12:38
Nazione sicura: "Pista straniera? La tempistica è un ostacolo per chiudere la casella allenatore"
11 maggio 2026 12:22
Nazione: "Da capire la volontà di Kean. Ma chi è disposto ad offrire per lui minimo 50 milioni?"
11 maggio 2026 12:05
Nazione sicura: "Contestazione di ieri solo un 'antipasto'. La vera resa dei conti contro l'Atalanta"
11 maggio 2026 11:54
Polverosi: "Ultimi 90' di niente. A Paratici spetta un lavoro difficilissimo. Buttare tutto e ripartire da 0?"
11 maggio 2026 08:55
I giocatori non hanno accusato la contestazione? Corriere Fiorentino: “Non rendersi conto uno dei problemi”
11 maggio 2026 08:43
Futuro Vanoli? Corriere Fiorentino: "Resta in bilico. Paratici da tempo sonda il mercato degli allenatori"
11 maggio 2026 08:34
Corriere Fiorentino duro: “La Fiorentina è stata quasi zero. Uno dei campionati più tristi della storia”
11 maggio 2026 08:27
"Nessuna impresa, gli eroi sono quelli che vi hanno seguito e sopportato. A mai più!"
10 maggio 2026 18:48
J.Commisso: "Ora la nostra responsabilità è costruire un grande futuro per la Fiorentina"
10 maggio 2026 18:13
Capuano: "Rocco Commisso non avrebbe meritato la retrocessione per tutto quello che ha fatto per Firenze"
10 maggio 2026 18:01
De Rossi: “Quando c’era Iachini avevo avuto un contatto serrato con la Fiorentina con Barone e Pradè”
10 maggio 2026 17:54
Impresa di una Fiorentina da incubo: salva dopo 15 partite senza vittorie, nessuno c’era riuscito
10 maggio 2026 17:40
TMW riporta: "Anche Pioli entra nella lista per la futura panchina dell'Atalanta se parte Palladino"
10 maggio 2026 17:33
Fabbian e Brescianini sono della Fiorentina: con la salvezza aritmetica è scattato l’obbligo di riscatto
10 maggio 2026 17:19
La Fiorentina (finalmente) è matematicamente salva. Al Franchi finisce 0-0 con il Genoa, a vincere è la noia
10 maggio 2026 17:02
Ndour:"Abbiamo fatto una piccola impresa, ma non meritiamo di lottare per quelle posizioni"
10 maggio 2026 14:59
Fiorentina artefice del proprio destino. Repubblica: "Festeggiare una salvezza non interessa quasi a nessuno"
10 maggio 2026 10:09
Corriere Fiorentino: "Piccoli non è al 100%, se non sarà titolare Gud falso nueve altrimenti giocherà a sinistra"
10 maggio 2026 10:00
Fiorentina su Grosso. Corriere dello Sport: "Non ha fretta di decidere, si trova bene al Sassuolo"
10 maggio 2026 09:37
Corriere dello Sport rivela: "Fiorentina non convinta di puntare su Piccoli per il futuro"
10 maggio 2026 09:26
Corriere dello Sport: "Parisi torna titolare. Il calciatore spera di restare a lungo alla Fiorentina"
10 maggio 2026 09:21
Gazzetta: “Vanoli lascerà la Fiorentina perché c’è aria di rivoluzione. Sì vuole aprire un nuovo ciclo”
10 maggio 2026 09:17
Gazzetta svela: “Alla Fiorentina manca un punto per mettere la parola fine a una stagione sciagurata”
10 maggio 2026 09:13
"Troppi allenatori sopravvalutati, tra questi non c'è Vanoli. La Fiorentina deve essergli riconoscente"
09 maggio 2026 23:32
A Vlahovic bastano 12 secondi. Juve corsara a Lecce, salentini ancora a -5 dalla Fiorentina
09 maggio 2026 23:02
Nazione: "Costa caro lo sfogo post Inter a Vanoli. Ha patteggiato, multa da 2.250 euro"
09 maggio 2026 10:05
Nazione non ha dubbi: “La Fiorentina si salverà anche, e soprattutto, per demeriti altrui”
09 maggio 2026 09:46
Gazzetta: “Fagioli via dalla Fiorentina solo in caso di cambio radicale di idee del nuovo mister o con offerta da 30 milioni”
09 maggio 2026 09:36
Gazzetta non ha dubbi: “La Fiorentina vuole tenere Parisi: premiato l’adattamento e l’affidabilità”
09 maggio 2026 09:35
Gazzetta: “Ndour può restare: la Fiorentina lo considera un investimento su cui puntare”
09 maggio 2026 09:34
Futuro di De Gea alla Fiorentina? Gazzetta sicura: “Dipende se arriverà un’offerta da parte dello United”
09 maggio 2026 09:32
Carnevali gela la Fiorentina: “Grosso ha richieste importanti, ma vogliamo rinnovargli il contratto”
08 maggio 2026 23:09
Vanoli non cambia idea: col Genoa favorito Gudmundsson come falso nove, Braschi ancora fuori
08 maggio 2026 22:41
Moretto riporta: "Iraola verso il Crystal Palace, la Fiorentina si allontana per il basco"
08 maggio 2026 19:36
Longhi: "Paratici è andato a Firenze per fare grandi cose e non per una gita di piacere"
08 maggio 2026 14:06
Fiorentina, la finale più amara sarà quella che guarderai dal divano: Crystal Palace-Rayo Vallecano
07 maggio 2026 23:05
"Kean mi sembra un po’ Leao: pensa più alla musica e a come si veste che al suo potenziale"
07 maggio 2026 22:36
"Grosso una certezza, ma da giacca e cravatta. De Rossi più vicino al carattere dei fiorentini"
07 maggio 2026 22:11
Kayode: "A Firenze sono stato da Dio. Italiano ha una mentalità incredibile, gli devo tanto.."
07 maggio 2026 18:57
Dalla Spagna riportano: "Comert del Valencia piace alla Fiorentina, ma c'è tanta concorrenza per il difensore"
07 maggio 2026 14:23
Moretto: "Inigo Perez piaceva alla Fiorentina come tecnico, ma andrà quasi sicuramente al Villareal"
07 maggio 2026 14:19
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