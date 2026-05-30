Gazzetta rivela: "Nizelik è il collaboratore che agevola il salto dei calciatori dalla Primavera alla prima squadra"

Una figura unica a cui il club affida un compito di grande rilievo

C'è una figura in particolare nello staff della Fiorentina. Aleksandr Nizelik, collaboratore tecnico da qualche anno alla Fiorentina, si occupa di agevolare il salto dei giocatori dalla Primavera alla prima squadra. Una figura unica a cui il club affida un compito di grande rilievo, sia tecnico sia sul piano mentale e delle motivazioni, per far crescere i ragazzi e portarli al grande salto. In questo senso sono stati tanti quelli che nel corso della stagione si sono aggregati alla squadra di Paolo Vanoli e altrettanti sperano in una chance nella nuova Fiorentina di Grosso a cominciare dal ritiro estivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.