Paratici studia la nuova Fiorentina. Il Tirreno: "Piacciono Acerbi, Baschirotto, Obert e Joao Mario"

Paratici dà forma alla nuova Fiorentina: i possibili arrivi in difesa

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, Fabio Paratici avrebbe già iniziato a muoversi sul mercato per costruire la nuova Fiorentina di Fabio Grosso.

L’idea sarebbe quella di puntare su un mix preciso: giovani con esperienza già maturata ad alto livello e giocatori di personalità capaci di guidare lo spogliatoio, dopo le difficoltà emerse nell’ultima stagione. Tra i nomi emersi ci sarebbe quello di Francesco Acerbi, destinato a lasciare l’Inter. Per la fascia destra invece torna d’attualità João Mário, profilo seguito da vicino e ritenuto ideale per il gioco offensivo di Grosso. Un eventuale arrivo del portoghese potrebbe però aprire anche a riflessioni sul futuro di Dodô, che ormai sembra lontano da Firenze, o Fortini.

In difesa attenzione anche a Baschirotto,e a Obert.

Più complicata invece la pista che porta a Viery del Grêmio: il club brasiliano valuterebbe il giovane difensore circa 20 milioni di euro.