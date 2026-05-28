Italiano lascia il Bologna, ma Pedullà scrive: "De Laurentiis indispettito, contatti concreti con Allegri"

La situazione dell'ex allenatore della Fiorentina

Nuovi sviluppi sul fronte panchine secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, che ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro del Napoli e alle mosse del presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo l’esperto di mercato, De Laurentiis sarebbe rimasto indispettito dallo stallo tra Vincenzo Italiano e il Bologna, con un incontro previsto nelle prossime ore per chiarire definitivamente la situazione. Il Napoli, però, non avrebbe intenzione di aspettare troppo a lungo. Per questo nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto concreto con Massimiliano Allegri e il suo entourage.

Il quadro resta quindi aperto e in continua evoluzione.