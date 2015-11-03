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Notizie Approfondimenti Fiorentina

L’obbligo di riscatto di Rugani dalla Juve a 2,5 milioni è caduto. È finita con la Fiorentina?

18 maggio 2026 00:09

De Gea: il capitano della Fiorentina è ancora incedibile? Paratici riflette sul pesante ingaggio

17 maggio 2026 10:33

La Fiorentina non lancia giovani? Numeri e statistiche dicono un altra verità. 17 giovani lanciati dal 2021

28 aprile 2026 22:10

Martinelli blinda la Samp, 6 cleen sheets in 14 match: un altro prestito o è pronto per la Fiorentina?

27 aprile 2026 11:44

Alla scoperta di Luis Balbo: una speranza sbocciata in mezzo ad una stagione da dimenticare

24 aprile 2026 21:40

Kean out e Piccoli non al meglio: è l’ora di far giocare Braschi. Cos’ha la Fiorentina da perdere?

23 aprile 2026 11:59

Harrison è in crescita e il riscatto è fissato a soli 7 milioni. Ma in Premier guadagna 3 milioni l'anno

22 aprile 2026 11:55

Fiorentina sempre con te, ovunque: perché una VPN sicura può fare la differenza per ogni tifoso viola

22 aprile 2026 08:00

Farioli è a un passo dallo scudetto in Portogallo: solo 8 punti lo separano dalla vittoria del campionato

20 aprile 2026 13:09

La Fiorentina è già nell'anno che verrà: dopo anni di navigazione a vista ora si può programmare

17 aprile 2026 17:15

La Fiorentina per fare la storia: solo 2 italiane hanno rimontato 3 gol. Le inglesi hanno subito 4 rimonte

16 aprile 2026 12:19

Stasera avversari, ma in futuro? La Fiorentina e Sarri, un matrimonio che sognano tutti

13 aprile 2026 11:12

Piccoli, il giocatore più costoso della storia della Fiorentina bocciato oltre i numeri

10 aprile 2026 22:51

Aveva ragione Allegri “nel calcio ci sono le categorie”, Crystal Palace-Fiorentina l’emblema di ciò

10 aprile 2026 10:41

De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico

09 aprile 2026 13:59

Mondiali: Se l'Iran decidesse di rinunciare sarà la FIFA a decidere. Ipotesi ripescaggio per l'Italia.

08 aprile 2026 22:02

Solomon riparte da Londra: Conference e finale di stagione per guadagnarsi la Fiorentina

05 aprile 2026 23:32

Vanoli conferma la difesa a 4 e non snatura la Fiorentina: tre punti pesanti che profumano di salvezza

05 aprile 2026 19:05

Il Sassuolo fa un regalo alla Fiorentina: i sardi rimangono ad una sola lunghezza dai viola

04 aprile 2026 17:03

Dalla Fiesole al divano: cosa fanno i tifosi della Fiorentina per smaltire adrenalina e tensione dopo le gare più pesanti

30 marzo 2026 12:19

Le potenzialità e le caratteristiche terapeutiche dei prodotti naturali con CBD

25 marzo 2026 10:39

Ag. Cataldi: “Quando abbiamo chiuso la trattativa per andare alla Fiorentina era un uomo distrutto”

14 marzo 2026 16:07

D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?

13 marzo 2026 23:40

Vivere la domenica viola: il rito dei tifosi tra passione e pronostici

13 marzo 2026 09:41

Cavalletto? Sì, ma ieri nel secondo tempo l’allenatore è stato anche Gosens

24 febbraio 2026 10:37

Precedenti Fiorentina Pisa: L'ultima volta i pisani festeggiarono per il fallimento viola al Franchi

22 febbraio 2026 14:49

Con Pradè la Fiorentina ha perso 50 milioni tra acquisti e cessioni, ecco i numeri della sua disastrosa gestione.

11 febbraio 2026 19:09

Le vicende con Cairo, l’infortunio di Zapata e l’amore dei tifosi del Torino: Vanoli incontra il suo passato

06 febbraio 2026 10:46

I problemi della Fiorentina? No, le soluzioni. Palladino e Italiano, due percorsi da rivalutare totalmente

02 febbraio 2026 11:42

In viaggio verso la prossima partita: perché il turismo calcistico è in piena espansione

30 gennaio 2026 10:24

Dodò viaggia ad alta velocità, la Fiorentina sorride: 103 tocchi, 1 assist e 4 passaggi chiave con il Cagliari

26 gennaio 2026 21:07

Precedenti Fiorentina Cagliari: 31 vittorie su 45, l'ultimo finì 1-0 con Cataldi che fa la dedica a Bove

24 gennaio 2026 15:28

Sky Sport Germania: "Accordo totale tra Dzeko e lo Schalke 04, ora si tratta con la Fiorentina"

20 gennaio 2026 12:14

Vanoli manda un messaggio ai cambi: ”Chi entra deve essere in grado di dare una spinta ulteriore”

20 gennaio 2026 11:40

Corsa, qualità e imprevedibilità: è tornato il vero Dodò, il treno brasiliano della Fiorentina

19 gennaio 2026 10:56

Harrison l'altro colpo di Paratici per la Fiorentina. Supporto al centravanti ma anche copertura

19 gennaio 2026 10:05

Fiorentina, per alzare il livello del centrocampo serve un mediano di rottura

15 gennaio 2026 10:47

Ecco finalmente la mano di Vanoli: risultati, scelte chiare e forti. Inizia ad essere un’altra Fiorentina

12 gennaio 2026 10:43

Gudmundsson is coming back: fantasia e qualità del "10" per salvare la Fiorentina

10 gennaio 2026 20:44

Brescianini porta alla Fiorentina fisico, inserimenti e gol. Dubbi sul costo e sul ruolo in cui giocherà

08 gennaio 2026 15:54

Naomi Smith, la “Diletta Leotta” della Coppa d’Africa: quando il calcio diventa cornice e non più contenuto

08 gennaio 2026 14:47

Le origini da predestinato e un presente in cui servono risposte: Fagioli ritrova la “sua” Cremonese

02 gennaio 2026 11:21

Solomon primo rinforzo targato Paratici per la Fiorentina. Gli infortuni la maggiore incognita

01 gennaio 2026 22:00

Anno nuovo, vita nuova (dicevano). Ecco il proverbio che la Fiorentina deve seguire alla lettera per salvarsi

01 gennaio 2026 12:38

Sohm torna a Parma: l'ex vuole riscattare una prima parte di stagione molto deludente in viola

26 dicembre 2025 17:38

Fiorentina, senza esterni non c’è evoluzione: l’errore di Pradè e la prima missione di Paratici

24 dicembre 2025 23:57

The "Gud" time: Gudmundsson, una prova da 10 del 10 viola. Adesso arriva l’ora della verità

23 dicembre 2025 11:03

La carriera di Paratici: successi e scandali con la Juve, sempre passando per scouting e innovazioni

22 dicembre 2025 14:28

Fagioli alza i giri del motore, stop passaggi indietro: verticalizzazioni e geometrie per far svoltare la Fiorentina

22 dicembre 2025 12:23

Tripletta di Kean nell'ultimo precedente col Verona: La Fiorentina vince e vola, sembra una vita fa

13 dicembre 2025 16:08

Fiducia a Fortini, un altro figlio d'arte entrato nel cuore di Firenze. Sveglia Italia, largo ai giovani

09 dicembre 2025 21:27

Fiorentina vuota e disunita, Ranieri non accetta la sostituzione e Goretti annuncia scelte drastiche

07 dicembre 2025 15:53

Palladino il primo a credere nei giocatori della Fiorentina: quegli abbracci ne sono la dimostrazione

06 dicembre 2025 11:41

Il Como non perde mai, la Fiorentina non vince più: due mondi opposti e 18 punti di distacco

29 novembre 2025 00:09

La Fiorentina ritrova una squadra greca: Il precedente più doloroso è la finale persa con l'Olympiakos

27 novembre 2025 14:14

Il tandem Kean-Vanoli: chi si adatterà all’altro?

22 novembre 2025 15:11

Le novità tattiche di Vanoli per rilanciare la Fiorentina

22 novembre 2025 15:06

Gosens, che succede? L'inizio di stagione preoccupa

22 novembre 2025 15:00

Pioli no, Vanoli vedremo... dal disastro alla speranza, urge fare punti

22 novembre 2025 14:48

Ranieri è il capitano della Fiorentina, questione chiusa. Ma per Vanoli deve capire il perché delle critiche

20 novembre 2025 14:20

Vanoli ha ragione in toto: Gudmundsson deve capirlo velocemente (e non solo per gol e assist)

20 novembre 2025 00:00

Tutte le statistiche dietro la crisi della Fiorentina: i numeri dei Viola sono tra i peggiori d'Europa

14 novembre 2025 18:09

Vanoli ha fatto esonerare De Rossi nell'unico precedente tra i due: Il Venezia sconfisse per 2-1 la Spal in B

08 novembre 2025 16:26

Precedenti viola a Genova: Nel 2023 fu show gigliato alla prima di campionato. Finì 1-4

07 novembre 2025 20:37

Alla Faccia del bel gioco: la Fiorentina di Pioli è la squadra col minor tempo di gioco effettivo in Serie A

07 novembre 2025 14:14

Vanoli e la Fiorentina, un cerchio che si chiude: da eroe della Coppa Italia 2001 a nuovo allenatore

06 novembre 2025 23:48

D'Aversa e una carriera fatta di esoneri e retrocessioni: nel mezzo pure una testata ad un avversario

03 novembre 2025 19:28

Precedenti Fiorentina con il Lecce: 9 vittorie su 17 gare, l'anno scorso la decise Gosens

31 ottobre 2025 19:02

Pioli ha un bilancio disastroso contro l'Inter: solo 7 vittorie ottenute in 30 precedenti!

29 ottobre 2025 13:38

Piccoli sotto il peso di 25 milioni. Firenze scettica per un bomber che non decolla

25 ottobre 2025 22:56

Kouadio, talento e personalità da grande, il vivaio viola cresce un nuovo gioiello

24 ottobre 2025 23:11

Donazione in memoria: come trasformare il ricordo in un gesto di speranza

24 ottobre 2025 08:00

Pioli sulle orme di Palladino si affida al doppio play: Fagioli e Nicolussi come Adli e Cataldi

23 ottobre 2025 23:39

La Fiorentina è in crisi e i motivi sono più complessi di quanto si possa pensare

23 ottobre 2025 08:00

Crollo Fiorentina, siamo sicuri fosse colpa di Palladino?

16 ottobre 2025 12:27

Pioli protagonista di un decollo tragico. Firenze ad oggi sembra Guernica

16 ottobre 2025 12:15

Ancora poco Dzeko, come farlo giocare in questa Fiorentina?

16 ottobre 2025 12:09

Fiorentina-Milan, incubo Allegri per Pioli: nei precedenti solo 2 vittorie su 23 confronti

11 ottobre 2025 22:31

Gudmundsson decisivo con la sua nazionale, anonimo nell’attacco di Pioli: il rebus di Firenze

11 ottobre 2025 14:34

Gudmundsson, che preoccupante involuzione! In 45' contro la Roma: 0 tiri, 1 tocco in area avversaria e 0 1vs 1 vinti

06 ottobre 2025 18:25

Kean-Piccoli come Kean-Retegui? No, ma i due centravanti viola possono coesistere

04 ottobre 2025 17:08

Gasperini ritrova la Fiorentina: una storia fatta di veleno e polemiche a non finire

04 ottobre 2025 16:00

Fiorentina-Roma, l'incrocio con più pareggi nella storia della Serie A

03 ottobre 2025 23:52

Fagioli-Gudmundsson: costi elevati, rendimento al minimo. E Pioli paga il conto

03 ottobre 2025 23:07

La Fiorentina non ha mai perso contro squadre ceche nella sua storia: 6 vittorie e 3 pareggi in 9 sfide

02 ottobre 2025 14:56

La Fiorentina sta sottoperformando per punti attesi ma sarebbe addirittura 17esima. L' Inter e il Pisa le piú penalizzate

02 ottobre 2025 10:05

Miglior difesa del campionato ma uno dei peggiori attacchi. Anche il Sigma Olomuc è in crisi

01 ottobre 2025 11:35

Fiorentina, partenza disastrosa: con Pioli scritta la pagina più nera nell’era dei tre punti

28 settembre 2025 18:16

Pioli ne è sicuro, l'obiettivo della Fiorentina è la Champions. Ma i tifosi si chiedono se sia giusto cosi

27 settembre 2025 22:38

Da Dunga a Nzola, passando per Gilardino e Cuadrado: Pisa-Fiorentina, un derby tra passato e presente

25 settembre 2025 17:01

Pisa-Fiorentina si è giocata 9 volte all'Arena Garibaldi, 4 le vittorie viola. L'ultimo incontro a Pisa nel 1994

25 settembre 2025 15:58

La Fiorentina ritrova Nzola: una storia che non ha mai portato i risultati sperati

25 settembre 2025 15:44

Palladino parla e fa riferimento a Pradè, è stato l'unico motivo del suo addio alla Fiorentina

25 settembre 2025 11:59

I numeri parlano chiaro: Fiorentina in crisi di nervi e di gioco, tanti gialli, zero idee

23 settembre 2025 23:39

Kean a secco dopo quattro giornate e sempre più isolato in una Fiorentina senza gioco

22 settembre 2025 22:45

Pioli, solo Montella peggio di lui nell'era Commisso, domani con il Como per invertire la rotta

20 settembre 2025 23:27

Fazzini merita una chance dal 1’ contro il Como. Serve freschezza alla Fiorentina per svoltare

19 settembre 2025 16:20

Prima sfida tra Pioli e Fabregas: la Fiorentina deve evitare le melme di laguna e cominciare a correre

19 settembre 2025 12:38

Pioli contro il Como potrebbe ritrovare una coppia gol che sa (e deve) fare la differenza

18 settembre 2025 22:42

La Fiorentina di Pioli non va: seconda partenza peggiore in 15 anni con due punti raccolti in tre gare

14 settembre 2025 14:06

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