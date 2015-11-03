Notizie Approfondimenti Fiorentina

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Farioli è a un passo dallo scudetto in Portogallo: solo 8 punti lo separano dalla vittoria del campionato
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Piccoli, il giocatore più costoso della storia della Fiorentina bocciato oltre i numeri
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Aveva ragione Allegri “nel calcio ci sono le categorie”, Crystal Palace-Fiorentina l’emblema di ciò
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De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico
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Mondiali: Se l'Iran decidesse di rinunciare sarà la FIFA a decidere. Ipotesi ripescaggio per l'Italia.
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Solomon riparte da Londra: Conference e finale di stagione per guadagnarsi la Fiorentina
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Vanoli conferma la difesa a 4 e non snatura la Fiorentina: tre punti pesanti che profumano di salvezza
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Il Sassuolo fa un regalo alla Fiorentina: i sardi rimangono ad una sola lunghezza dai viola
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Ag. Cataldi: “Quando abbiamo chiuso la trattativa per andare alla Fiorentina era un uomo distrutto”
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Pioli, solo Montella peggio di lui nell'era Commisso, domani con il Como per invertire la rotta
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Fazzini merita una chance dal 1’ contro il Como. Serve freschezza alla Fiorentina per svoltare
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La Fiorentina di Pioli non va: seconda partenza peggiore in 15 anni con due punti raccolti in tre gare
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