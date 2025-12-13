Tripletta di Kean nell’ultimo precedente col Verona: La Fiorentina vince e vola, sembra una vita fa

Sono 35 i precedenti a Firenze tra Fiorentina e Verona con 17 vittorie viola e 6 veronesi con l’ultimo scontro che è dello scorso campionato quando Kean fece una tripletta che lanciò in alto gli uomini di Palladino. Sembra passata una vita fa, ma dopo il successo sui veneti la Fiorentina agganciò Atalanta e Napoli in testa, mentre ora i gigliati sono ultimi a 6.

Due stagioni fa fu Terracciano il protagonista con un rigore parato e diversi miracoli che diedero ai viola il successo con Beltran per 1-0, tre anni fa finì 2-0 con Ikoné e Nico Gonzalez a bersaglio prima di tre pareggi per 1-1 di fila con Piatek a segno e Caprari per il Verona poi Veloso e Vlahovic e Cutrone che riprese Faraoni allo scadere.

L’ultima sconfitta è del 2017-18 quando la squadra di Pioli cadde 4-1 al Franchi per via di una doppietta di Kean, ora bomber gigliato, che aprì una crisi profonda nella gestione del primo Pioli con la contestazione del tifo a Della Valle. Il Verona fu fatale a Montella perché la sconfitta interna del 2015 rallentò la corsa Champions dei viola con il gol di Obbadi allo scadere.

Nel 2001-02 gli uomini di Malesani, ex viola, espugnarono il Franchi per 0-2 nell’anno del fallimento grazie al futuro campione del Mondo Oddo e al futuro fuoriclasse viola Adrian Mutu. Una gara tra due squadre gemellate nel segno della fratellanza, ma domani i viola devono vincere a tutti i costi per ricominciare la stagione proprio agganciando i gialloblù.