Moretto conferma: "Il sogno di Paratici è Iraola, lo considera l'ideale. Su di lui però tante squadre"
Moretto ha fatto il punto sulla panchina della Fiorentina, confermando che Iraola sarebbe il sogno per la panchina
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2026 16:39
Sul canale Youtube di Fabrizio Romano in Italiano il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parato del futuro della Fiorentina per quanto riguarda la panchina, queste le sue parole:
"Diciamo che si confermano le notizie di più di un mese fa, Paratici aveva intenzione di cambiare Paratici già un mese fa. Vuole un progetto nuovo, aria fresca e ripartire. Il suo sogno è portare Andoni Iraola a Firenze, per lui sarebbe il nome perfetto ma ci sono tante pretendenti. Nonostante ciò continua a trattare per Grosso"