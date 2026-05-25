Moretto conferma: "Il sogno di Paratici è Iraola, lo considera l'ideale. Su di lui però tante squadre"

Moretto ha fatto il punto sulla panchina della Fiorentina, confermando che Iraola sarebbe il sogno per la panchina

Sul canale Youtube di Fabrizio Romano in Italiano il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parato del futuro della Fiorentina per quanto riguarda la panchina, queste le sue parole:

"Diciamo che si confermano le notizie di più di un mese fa, Paratici aveva intenzione di cambiare Paratici già un mese fa. Vuole un progetto nuovo, aria fresca e ripartire. Il suo sogno è portare Andoni Iraola a Firenze, per lui sarebbe il nome perfetto ma ci sono tante pretendenti. Nonostante ciò continua a trattare per Grosso"