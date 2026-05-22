La curva Fiesole non dimentica e al gol di Piccoli parte il coro: “Palladino salta la panchina”
Al gol di Piccoli è partito il coro: “Palladino salta la panchina”. Segno di un rapporto tra la curva e il tecnico campano che non è mai sbocciato
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2026 22:52
Giornata di striscioni e cori in curva Fiesole, che al termine della stagione ha deciso di mettere in mostra tutto il suo malcontento per una stagione estremamente negativa della Fiorentina. Ma nonostante tutto non si è scordata del recente passato, infatti al gol di Piccoli è partito il coro: “Palladino salta la panchina”. Segno di un rapporto tra la curva e il tecnico campano che non è mai sbocciato