La curva Fiesole non dimentica e al gol di Piccoli parte il coro: “Palladino salta la panchina”

Al gol di Piccoli è partito il coro: “Palladino salta la panchina”. Segno di un rapporto tra la curva e il tecnico campano che non è mai sbocciato

A cura di Redazione Labaroviola 22 maggio 2026 22:52

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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