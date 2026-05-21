TMW sicuro: "Paratici ha scelto di sacrificare Gosens, Dodò e Fortini per tenere Kean"

La società punterebbe all’autofinanziamento e sarebbero in arrivo cessioni strategiche e cambiamenti sulle fasce

La Fiorentina non ha certamente disputato una stagione all'altezza delle aspettative e sono tanti i giocatori a rischio cessione. Come raccolto da TMW, Fabio Paratici sta valutando la situazione e ha in mente di cambiare soprattutto sugli esterni: nelle idee della proprietà, che chiuderà con 80 milioni di euro di perdita, c'è quella di fare un mercato di autofinanziamento e le cessioni che potrebbero portare risorse sono quelle di Robin Gosens, Niccolò Fortini e Dodo.

Il tedesco lascerà per una questione anagrafica e per un contratto che costa alla società 3,7 milioni di euro ed è il terzo più oneroso dopo quelli di Kean e De Gea. Le eventuali partenze di tutti e tre permetterebbero al club di incassare una cifra tale da potersi permettere di provare a trattenere Moise Kean. Il centravanti italiano è il più difficile da sostituire, ma difficilmente accetterà in silenzio di fare un altro anno in Toscana.

Per quanto riguarda Luis Balbo, il suo addio in prestito è stato messo invece temporaneamente in stand-by. Il motivo è legato a Fabiano Parisi, che si è già operato al legamento crociato del ginocchio destro e ne avrà almeno per 5 mesi. Qualora si dovesse ritenere che il suo recupero sarà più lungo del previsto, ecco che il venezuelano potrebbe rimanere e rappresentare l'alternativa al terzino sinistro titolare.

Lo riporta tuttomercatoweb.com