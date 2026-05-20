Follia a Palermo, aggrediti familiari dei giocatori del Catanzaro, madre di Aquilani sotto shock

Aggressione durante Palermo-Catanzaro tra accuse incrociate, spintoni e familiari dei tesserati in ospedale

Un bruttissimo episodio ha macchiato la serata del Barbera: nell'intervallo della gara tra Palermo e Catanzaro è scoppiata una rissa in tribuna d'onore tra alcuni tifosi palermitani e il ds dei giallorossi, Ciro Polito. Secondo quanto riferito da fonti vicine al club calabrese, sarebbero stati aggrediti la moglie e il figlio del dirigente. Coinvolti anche altri tesserati dei calabresi. Polito ha accompagnato i familiari in ospedale per accertamenti. La violenza non ha risparmiato nemmeno i genitori del tecnico del Catanzaro, Alberto Aquilani: la mamma è scoppiata in lacrime sotto shock dopo l'accaduto. Secondo il tifo rosanero, però, la versione dei fatti sarebbe ben diversa: sarebbe stato il figlio di Polito ad aggredire, reagendo male ad una pacca sulla spalla, uno spettatore in tribuna dopo un alterco (come si evincerebbe da un video pubblicato su Instagram).

Momenti di caos e tensione, sfociati in violenza, che hanno inevitabilmente rovinato il clima di una sfida molto sentita e carica di pressione. In campo il Palermo ha provato fino all'ultimo a riaprire il discorso qualificazione, ma il vantaggio accumulato dal Catanzaro nella gara d’andata si è rivelato decisivo. Fuori dal campo, invece, resta l'amarezza per una serata che avrebbe dovuto essere soltanto una festa di sport. [Foto palermotoday]

Lo riporta palermotoday.it