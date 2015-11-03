Notizie Palermo Fiorentina

Buffa: "Le proprietà straniere non rispettano la storia dei club, non amano il calcio italiano"
17 agosto 2025 23:53
TMW, Aumentano le pretendenti per Lucchesi. Il Palermo si aggiunge alla corsa per il centrale Viola
05 luglio 2025 19:29
Corriere dello Sport: "Il Palermo di Inzaghi vuole Amatucci". La Fiorentina aspetta il giudizio di Pioli
16 giugno 2025 22:01
Playoff Serie B: Juve Stabia batte il Palermo e vola in semifinale, ma perde Fortini per infortunio
17 maggio 2025 23:08
Calcio in ansia per Schillaci, si aggrava: "Nelle ultime 24 ore condizioni sensibilmente peggiorate"
17 settembre 2024 23:53
Pierozzi lascia la Fiorentina, il Palermo ha depositato il suo contratto in Lega e giocherà il campionato con i rosaneri
25 luglio 2024 19:15
Dizdarevic (Ag.Brekalo): "Josip al Palermo? non pensa ad altro che alla Fiorentina, vuole fare bene"
23 luglio 2024 23:47
Cm.it: "Il Palermo ha fatto un sondaggio per Brekalo. Tante richieste per l'esterno della Fiorentina"
22 luglio 2024 13:14
Pedullà annuncia: "Accordo totale tra Fiorentina e Palermo per il trasferimento di Niccolò Pierozzi"
22 luglio 2024 12:52
Dalla Sicilia riportano: "Pierozzi al Palermo non si sblocca, manca l'ok per il trasferimento in rosanero"
21 luglio 2024 13:26
Da Palermo, La Fiorentina vuole più di 3 milioni per Pierozzi: si cerca l'intesa. C'è già accordo con il terzino
16 luglio 2024 18:56
Pierozzi venduto a titolo definitivo dalla Fiorentina. Bocciato da Palladino, sarà del Palermo
07 luglio 2024 12:00
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha venduto Pierozzi al Palermo in serie B"
07 luglio 2024 00:11
Marwood (City Group): "Presto assisterete a Palermo-Man City in Champions League"
07 aprile 2024 19:00
Ricordate Gondo? Cresciuto nella Fiorentina, segna una tripletta meravigliosa contro il Palermo
28 agosto 2022 13:13
Edoardo Pierozzi a Palermo in prestito con dirititto di riscatto. C'è il controriscatto per la Fiorentina
29 luglio 2022 18:51
Il vergognoso stato dello spogliatoio lasciato dall'Italia a Palermo. Rifiuti ovunque e sigarette in bagno
26 marzo 2022 14:21
Munoz rivela: "Avevo firmato con la Fiorentina poi mi sono fatto male e mi ha abbandonato"
15 marzo 2022 15:48
Ds Palermo paragona: "Vlahovic alla Juventus come Lucca al Pisa, hanno insistito per andare via"
17 febbraio 2022 22:04
Zamparini ricoverato d'urgenza in terapia intensiva, condizioni gravi dopo intervento peritonite
27 dicembre 2021 18:44
Miccoli ha scelto il carcere di Rovigo, si è presentato li per la detenzione. Adesso 3 anni
24 novembre 2021 17:36
Miccoli deve andare in carcere, condannato a 3 anni per estorsione mafiosa a Palermo
24 novembre 2021 00:10
Tragedia Zamparini, trovato il figlio di 23 anni morto a Londra, circostanze misteriose
01 ottobre 2021 20:43
Santana: "Grazie Italia, in Argentina ero un muratore. Firenze per me è indimenticabile perchè..."
02 aprile 2020 15:14
Vice presidente Palermo: “Volevo Pepito Rossi in rosanero, ma mi ha detto che lui ha altri programmi”
11 novembre 2019 20:52
Presidente Palermo: "Non capisco perché la Fiorentina giochi in serie A e noi no. Avremmo più diritti..."
27 settembre 2019 17:22
Tanta sfortuna per Josip Ilicic che perde la sua terza finale di Coppa Italia
16 maggio 2019 09:22
Palermo, ufficiale: Delio Rossi ritorna in panchina e subentra a Stellone
24 aprile 2019 13:29
Zamparini gli aveva dato il Palermo 5 giorni fa, ma David Platt è gia scappato dalla città
10 dicembre 2018 16:50
Adesso è ufficiale: Palermo ceduto a 10€. Le parole di Zamparini: “Ho amato la vostra città ed i vostri colori”
01 dicembre 2018 10:55
Clamoroso in serie A, il Palermo potrebbe essere ripescato al posto del Frosinone. Ecco la sentenza
10 agosto 2018 22:00
Lo Faso: "Rimpiango le poche partite giocate, torno a Palermo in una squadra che mi ha valorizzato"
30 giugno 2018 11:37
La Fiorentina chiama il Palermo per La Gumina. Per l'attaccante servono 10 milioni
18 giugno 2018 10:32
La Nazione: Corvino punta al riscatto di Lo Faso, ma chiede uno sconto al Palermo
17 maggio 2018 12:21
Tuttosport: la Fiorentina ha messo gli occhi su La Gumina del Palermo, la situazione...
10 maggio 2018 16:02
Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...
08 gennaio 2018 18:11
Due milioni e settecentomila euro, cosi Lo Faso sarà della Fiorentina. Ieri esordio da predestinato
23 ottobre 2017 15:58
Corriere dello Sport, Lo Faso sarà riscattato dalla Fiorentina, Corvino verserà nelle casse del Palermo 2,7 milioni di euro
13 ottobre 2017 12:39
Zamparini: "Allegri e la Juventus contro il Var? Per forza, adesso certi favori non li avranno più"
11 ottobre 2017 02:15
Ds Palermo: "La Fiorentina può esercitare il riscatto di Lo Faso per una cifra alta"
05 ottobre 2017 18:38
Lazaar: "L'anno scorso avevo firmato con la Fiorentina poi Benitez mi fece cambiare idea all'ultimo. Ho commesso un'errore"
10 settembre 2017 14:29
Pasqual: "Orgoglioso di essere il nuovo capitano dell'Empoli. I fantasmi dell'anno scorso aleggiano ancora a Palermo..."
06 settembre 2017 17:52
Lupo (ds Palermo): 'Lo Faso ha scelto un progetto importante, su di lui c'erano anche Monaco e Sassuolo'
01 settembre 2017 12:40
Lo Faso, ecco le cifre: 300mila euro per il prestito, più 2,7 milioni per il riscatto. Bonus legati alla nazionale...
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Da Palermo: la Fiorentina scavalca il Sassuolo nella corsa a Lo Faso, manca però l'accordo sui bonus
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26 luglio 2017 11:16
La Guardia di Finanza irrompe nella sede del Palermo e a casa di Zamparini, le ipotesi di reato...
07 luglio 2017 11:05
Il Venezia supera il Palermo per il prestito di Mlakar, oggi si può chiudere
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Pedullà: il Palermo supera il Venezia nella corsa a Mlakar, c'è l'intesa di massima con i viola
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Clamoroso, Miccoli rischia 4 anni di galera per estorsione con metodo mafioso
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Bucchioni: "A Palermo la resa della squadra, società assente"
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UN WEEK-END DA LEONI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
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Notte senza dormire per la Fiorentina a Palermo, colpa delle Harley Davidson!
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Fiorentina duramente contestata all'aeroporto di Palermo, solo la polizia ha evitato il contatto
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Bortoluzzi: "Salvezza? Non montiamoci la testa per una gara"
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ADESSO LA SOCIETÀ NON C'ENTRA. SQUADRA SENZA CARATTERE E ATTRIBUTI. COLPEVOLE SOUSA
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Diamanti: "Non mollo mai, finalmente una vittoria"
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Viola di vergogna: 2-0 rovinoso contro il Palermo, segna Diamanti
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Josip Ilicic torna nella città che lo ha lanciato, le ultime volte fu grande protagonista
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La bestia nera della Fiorentina è Tagliavento, bilancio in negativo con l'arbitro di Terni
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Senza margine di errore: contro il Palermo c'è un solo risultato per continuare a sperare
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Palermo prossimo alla resa, parla Bortoluzzi: "La retrocessione è nell'aria da tempo"
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Bucchioni: "Cognigni segue a Palermo la squadra, chiude con i rosanero per l'attaccante Nestorovski?"
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Diamanti: "Ho giocato due campionati nella Fiorentina ma non mi sento assolutamente un ex viola"
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Se la Fiorentina vince domenica per il Palermo sarà serie B matematica. Lo stadio sarà vuoto
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Cercasi attaccante: anche la Fiorentina in corsa per Nestorovski del Palermo
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L’Inter cade a Crotone e cede il passo al Milan che asfalta il Palermo. Tutti i risultati…
09 aprile 2017 17:16
Maccarone di rigore: l'Empoli supera il Palermo (1-0) e fa un passo da gigante nella corsa salvezza
07 gennaio 2017 20:42
Sconcerti: "Palermo vitale a Firenze perché i viola erano sbilanciati"
11 dicembre 2016 19:18
Zamparini: "Derubati a Firenze, la Fiorentina è il potente che nemmeno fa mostrare in tv le immagini"
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Giornale di Sicilia: ieri Giacomelli ha defraudato il Palermo
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Astori leader vero, Babacar graffia e fa sognare al 94'. Intanto, Berna sempre più vicino a vincere la scommessa..
04 dicembre 2016 23:33
Viola al fotofinish: 2 a 1 al Palermo, Babacar fa esplodere il Franchi
04 dicembre 2016 22:45
CI risiamo a Palermo, i rosanero perdono e De Zerbi rischia il posto, pronto Reja
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Zamparini: "Il calcio ha un'idea sbagliata di me, Ballardini prenderà soldi senza lavorare"
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Ancora caos a Palermo, Ballardini va via, arriva De Zerbi per 500 mila euro l'anno
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La Fiorentina pensa a Vazquez, affare possibile. La situazione
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La Nazione, Gilardino può tornare a Firenze con un contratto a gettoni
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Il paradosso del calcio italiano. Se il Verona vince a Palermo perde 15 milioni di euro!
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Ritmi bassi e sfortuna: pari col Palermo (0-0). Lacrime per Pasqual
08 maggio 2016 16:52
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