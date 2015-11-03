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Notizie Palermo Fiorentina

Buffa: "Le proprietà straniere non rispettano la storia dei club, non amano il calcio italiano"

17 agosto 2025 23:53

TMW, Aumentano le pretendenti per Lucchesi. Il Palermo si aggiunge alla corsa per il centrale Viola

05 luglio 2025 19:29

Corriere dello Sport: "Il Palermo di Inzaghi vuole Amatucci". La Fiorentina aspetta il giudizio di Pioli

16 giugno 2025 22:01

Playoff Serie B: Juve Stabia batte il Palermo e vola in semifinale, ma perde Fortini per infortunio

17 maggio 2025 23:08

Calcio in ansia per Schillaci, si aggrava: "Nelle ultime 24 ore condizioni sensibilmente peggiorate"

17 settembre 2024 23:53

Pierozzi lascia la Fiorentina, il Palermo ha depositato il suo contratto in Lega e giocherà il campionato con i rosaneri

25 luglio 2024 19:15

Dizdarevic (Ag.Brekalo): "Josip al Palermo? non pensa ad altro che alla Fiorentina, vuole fare bene"

23 luglio 2024 23:47

Cm.it: "Il Palermo ha fatto un sondaggio per Brekalo. Tante richieste per l'esterno della Fiorentina"

22 luglio 2024 13:14

Pedullà annuncia: "Accordo totale tra Fiorentina e Palermo per il trasferimento di Niccolò Pierozzi"

22 luglio 2024 12:52

Dalla Sicilia riportano: "Pierozzi al Palermo non si sblocca, manca l'ok per il trasferimento in rosanero"

21 luglio 2024 13:26

Da Palermo, La Fiorentina vuole più di 3 milioni per Pierozzi: si cerca l'intesa. C'è già accordo con il terzino

16 luglio 2024 18:56

Pierozzi venduto a titolo definitivo dalla Fiorentina. Bocciato da Palladino, sarà del Palermo

07 luglio 2024 12:00

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha venduto Pierozzi al Palermo in serie B"

07 luglio 2024 00:11

Marwood (City Group): "Presto assisterete a Palermo-Man City in Champions League"

07 aprile 2024 19:00

Ricordate Gondo? Cresciuto nella Fiorentina, segna una tripletta meravigliosa contro il Palermo

28 agosto 2022 13:13

Edoardo Pierozzi a Palermo in prestito con dirititto di riscatto. C'è il controriscatto per la Fiorentina

29 luglio 2022 18:51

Il vergognoso stato dello spogliatoio lasciato dall'Italia a Palermo. Rifiuti ovunque e sigarette in bagno

26 marzo 2022 14:21

Munoz rivela: "Avevo firmato con la Fiorentina poi mi sono fatto male e mi ha abbandonato"

15 marzo 2022 15:48

Ds Palermo paragona: "Vlahovic alla Juventus come Lucca al Pisa, hanno insistito per andare via"

17 febbraio 2022 22:04

Zamparini ricoverato d'urgenza in terapia intensiva, condizioni gravi dopo intervento peritonite

27 dicembre 2021 18:44

Miccoli ha scelto il carcere di Rovigo, si è presentato li per la detenzione. Adesso 3 anni

24 novembre 2021 17:36

Miccoli deve andare in carcere, condannato a 3 anni per estorsione mafiosa a Palermo

24 novembre 2021 00:10

Tragedia Zamparini, trovato il figlio di 23 anni morto a Londra, circostanze misteriose

01 ottobre 2021 20:43

Santana: "Grazie Italia, in Argentina ero un muratore. Firenze per me è indimenticabile perchè..."

02 aprile 2020 15:14

Vice presidente Palermo: “Volevo Pepito Rossi in rosanero, ma mi ha detto che lui ha altri programmi”

11 novembre 2019 20:52

Presidente Palermo: "Non capisco perché la Fiorentina giochi in serie A e noi no. Avremmo più diritti..."

27 settembre 2019 17:22

Tanta sfortuna per Josip Ilicic che perde la sua terza finale di Coppa Italia

16 maggio 2019 09:22

Palermo, ufficiale: Delio Rossi ritorna in panchina e subentra a Stellone

24 aprile 2019 13:29

Zamparini gli aveva dato il Palermo 5 giorni fa, ma David Platt è gia scappato dalla città

10 dicembre 2018 16:50

Adesso è ufficiale: Palermo ceduto a 10€. Le parole di Zamparini: “Ho amato la vostra città ed i vostri colori”

01 dicembre 2018 10:55

Clamoroso in serie A, il Palermo potrebbe essere ripescato al posto del Frosinone. Ecco la sentenza

10 agosto 2018 22:00

Lo Faso: "Rimpiango le poche partite giocate, torno a Palermo in una squadra che mi ha valorizzato"

30 giugno 2018 11:37

La Fiorentina chiama il Palermo per La Gumina. Per l'attaccante servono 10 milioni

18 giugno 2018 10:32

La Nazione: Corvino punta al riscatto di Lo Faso, ma chiede uno sconto al Palermo

17 maggio 2018 12:21

Tuttosport: la Fiorentina ha messo gli occhi su La Gumina del Palermo, la situazione...

10 maggio 2018 16:02

Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...

08 gennaio 2018 18:11

Due milioni e settecentomila euro, cosi Lo Faso sarà della Fiorentina. Ieri esordio da predestinato

23 ottobre 2017 15:58

Corriere dello Sport, Lo Faso sarà riscattato dalla Fiorentina, Corvino verserà nelle casse del Palermo 2,7 milioni di euro

13 ottobre 2017 12:39

Zamparini: "Allegri e la Juventus contro il Var? Per forza, adesso certi favori non li avranno più"

11 ottobre 2017 02:15

Ds Palermo: "La Fiorentina può esercitare il riscatto di Lo Faso per una cifra alta"

05 ottobre 2017 18:38

Lazaar: "L'anno scorso avevo firmato con la Fiorentina poi Benitez mi fece cambiare idea all'ultimo. Ho commesso un'errore"

10 settembre 2017 14:29

Pasqual: "Orgoglioso di essere il nuovo capitano dell'Empoli. I fantasmi dell'anno scorso aleggiano ancora a Palermo..."

06 settembre 2017 17:52

Lupo (ds Palermo): 'Lo Faso ha scelto un progetto importante, su di lui c'erano anche Monaco e Sassuolo'

01 settembre 2017 12:40

Lo Faso, ecco le cifre: 300mila euro per il prestito, più 2,7 milioni per il riscatto. Bonus legati alla nazionale...

31 agosto 2017 16:39

Lo Faso è della Fiorentina, cinque anni di contratto per il fantasista classe 98 in arrivo dal Palermo

31 agosto 2017 13:29

Da Palermo: la Fiorentina scavalca il Sassuolo nella corsa a Lo Faso, manca però l'accordo sui bonus

31 agosto 2017 12:56

La Fiorentina si inserisce a sorpresa per Lo Faso, trequartista classe 98 del Palermo. Era ad un passo dal Sassuolo

30 agosto 2017 23:20

Corriere dello Sport, la Fiorentina pensa ad Aleesami del Palermo come terzino. Badelj puo restare

26 luglio 2017 11:16

La Guardia di Finanza irrompe nella sede del Palermo e a casa di Zamparini, le ipotesi di reato...

07 luglio 2017 11:05

Il Venezia supera il Palermo per il prestito di Mlakar, oggi si può chiudere

21 giugno 2017 13:31

Pedullà: il Palermo supera il Venezia nella corsa a Mlakar, c'è l'intesa di massima con i viola

20 giugno 2017 19:18

Clamoroso, Miccoli rischia 4 anni di galera per estorsione con metodo mafioso

17 maggio 2017 01:29

Bucchioni: "A Palermo la resa della squadra, società assente"

03 maggio 2017 21:55

UN WEEK-END DA LEONI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

02 maggio 2017 12:30

Notte senza dormire per la Fiorentina a Palermo, colpa delle Harley Davidson!

01 maggio 2017 17:06

Fiorentina duramente contestata all'aeroporto di Palermo, solo la polizia ha evitato il contatto

01 maggio 2017 09:59

Bortoluzzi: "Salvezza? Non montiamoci la testa per una gara"

30 aprile 2017 17:34

ADESSO LA SOCIETÀ NON C'ENTRA. SQUADRA SENZA CARATTERE E ATTRIBUTI. COLPEVOLE SOUSA

30 aprile 2017 17:02

Diamanti: "Non mollo mai, finalmente una vittoria"

30 aprile 2017 17:01

Viola di vergogna: 2-0 rovinoso contro il Palermo, segna Diamanti

30 aprile 2017 16:51

Josip Ilicic torna nella città che lo ha lanciato, le ultime volte fu grande protagonista

30 aprile 2017 11:01

La bestia nera della Fiorentina è Tagliavento, bilancio in negativo con l'arbitro di Terni

30 aprile 2017 10:15

Senza margine di errore: contro il Palermo c'è un solo risultato per continuare a sperare

29 aprile 2017 13:03

Palermo prossimo alla resa, parla Bortoluzzi: "La retrocessione è nell'aria da tempo"

29 aprile 2017 12:42

Bucchioni: "Cognigni segue a Palermo la squadra, chiude con i rosanero per l'attaccante Nestorovski?"

28 aprile 2017 01:34

Diamanti: "Ho giocato due campionati nella Fiorentina ma non mi sento assolutamente un ex viola"

27 aprile 2017 12:24

Se la Fiorentina vince domenica per il Palermo sarà serie B matematica. Lo stadio sarà vuoto

24 aprile 2017 19:25

Cercasi attaccante: anche la Fiorentina in corsa per Nestorovski del Palermo

18 aprile 2017 18:52

L’Inter cade a Crotone e cede il passo al Milan che asfalta il Palermo. Tutti i risultati…

09 aprile 2017 17:16

Maccarone di rigore: l'Empoli supera il Palermo (1-0) e fa un passo da gigante nella corsa salvezza

07 gennaio 2017 20:42

Sconcerti: "Palermo vitale a Firenze perché i viola erano sbilanciati"

11 dicembre 2016 19:18

Zamparini: "Derubati a Firenze, la Fiorentina è il potente che nemmeno fa mostrare in tv le immagini"

06 dicembre 2016 11:15

Giornale di Sicilia: ieri Giacomelli ha defraudato il Palermo

05 dicembre 2016 14:50

Astori leader vero, Babacar graffia e fa sognare al 94'. Intanto, Berna sempre più vicino a vincere la scommessa..

04 dicembre 2016 23:33

Viola al fotofinish: 2 a 1 al Palermo, Babacar fa esplodere il Franchi

04 dicembre 2016 22:45

CI risiamo a Palermo, i rosanero perdono e De Zerbi rischia il posto, pronto Reja

27 ottobre 2016 23:15

Zamparini: "Il calcio ha un'idea sbagliata di me, Ballardini prenderà soldi senza lavorare"

04 settembre 2016 12:37

Ancora caos a Palermo, Ballardini va via, arriva De Zerbi per 500 mila euro l'anno

03 settembre 2016 14:08

La Fiorentina pensa a Vazquez, affare possibile. La situazione

26 maggio 2016 17:30

La Nazione, Gilardino può tornare a Firenze con un contratto a gettoni

20 maggio 2016 09:54

Il paradosso del calcio italiano. Se il Verona vince a Palermo perde 15 milioni di euro!

10 maggio 2016 11:55

Ritmi bassi e sfortuna: pari col Palermo (0-0). Lacrime per Pasqual

08 maggio 2016 16:52

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