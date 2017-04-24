Se la Fiorentina vince domenica per il Palermo sarà serie B matematica. Lo stadio sarà vuoto

Il colpo mortale potrebbero proprio infliggerlo la Fiorentina in Sicilia domenica. A Palermo già si pensa alla B

In caso di vittoria della Fiorentina domenica contro il Palermo la squadra rosanero sarà condannata matematicamente alla retrocessione in serie B. Per questo motivo la società siciliana ha ridotto al minimo il costo del biglietto per la gara ma i tifosi palermitani hanno risposto, almeno fino ad ora, in maniera assolutamente negativa. A quanti pare lo stadio dovrebbe essere quasi vuoto.