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Se la Fiorentina vince domenica per il Palermo sarà serie B matematica. Lo stadio sarà vuoto

Il colpo mortale potrebbero proprio infliggerlo la Fiorentina in Sicilia domenica. A Palermo già si pensa alla B

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2017 19:25
Se la Fiorentina vince domenica per il Palermo sarà serie B matematica. Lo stadio sarà vuoto - PALERMO, ITALY - MARCH 07: Paul Baccaglini new President of US Citta' di Palermo poses after a press conference at Renzo Barbera Stadium on March 7, 2017 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
PALERMO, ITALY - MARCH 07: Paul Baccaglini new President of US Citta' di Palermo poses after a press conference at Renzo Barbera Stadium on March 7, 2017 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
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In caso di vittoria della Fiorentina domenica contro il Palermo la squadra rosanero sarà condannata matematicamente alla retrocessione in serie B. Per questo motivo la società siciliana ha ridotto al minimo il costo del biglietto per la gara ma i tifosi palermitani hanno risposto, almeno fino ad ora, in maniera assolutamente negativa. A quanti pare lo stadio dovrebbe essere quasi vuoto.

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