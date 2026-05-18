I gol della Juve erano regolari? Calvarese spiega: “Sul primo non c’è un chiaro errore, Vlahovic in fuorigioco”

Calvarese chiarisce i due goal annullati alla Juve

Calvarese fa la moviola della partita Juventus - Fiorentina: “Massa arbitra col suo stile, correndo pochissimi rischi, con una soglia tecnica e disciplinare molto bassa: è così che si spiega l'annullamento del gol di McKennie per presunto fallo su Gosens. Il fallo è sostenibile per due motivi: da dinamica il giocatore viola è davanti, e il pallone finisce alla sua portata; vero anche, però, che vedendo i replay il contatto sembra più lieve, e c'è la sensazione che il tedesco enfatizzi un po' la caduta. Ad ogni modo la decisione di Massa semplifica la vita al Var Chiffi: sono curioso di sapere cosa avrebbe fatto, se Massa non avesse fischiato fallo. Nessun dubbio invece sulla rete annullata a Vlahovic: il serbo è in posizione geografica di fuorigioco, non sanata dal tocco di Pongracic che è una deviazione, non una giocata. Giusti anche i quattro cartellini gialli e forse ce ne poteva stare un altro per Ndour che stende Yildiz, anche se non si trattava di azione promettente il fallo è stato duro".