Parisi a Roma per gli esami, arrivato in stampelle. C’è pessimismo, si teme per il crociato

Il terzino viola nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali ma al viola Park si respira pessimismo

La Fiorentina ieri ha sbancato lo Juventus Stadium e vinto una partita che rischia di essere una beffa atroce per la Juventus. Eppure anche nella festa di ieri è arrivata una brutta notizia per i viola. Parisi infatti è stato costretto al cambio al minuto 32 per un infortunio al ginocchio.

Il terzino viola in questi minuti è arrivato a Villa Stuart in stampelle dove svolgerà gli esami strumentali. Ma in casa Fiorentina si respira pessimismo. Lo staff medico viola infatti teme che Parisi abbia rimediato la rottura del legamento crociato. Vedremo quale sarà l'esito degli esami nella speranza che si possa scongiurare il peggio. Queste le immagini di Di Marzio sull'arrivo a Roma di Parisi