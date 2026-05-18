Parisi oggi a Villa Stuart. Corriere dello Sport: "Si teme la rottura del crociato. In caso operazione subito"

Tegola per la Fiorentina, il rischio è quello di perdere l'ex Empoli per diversi mesi

La grande felicità per il rilancio di Parisi si è trasformata in grande apprensione: dopo mezz’ora di gioco il terzino si è infortunato al ginocchio e nella tarda mattinata di oggi raggiungerà Villa Stuart per accertare l’entità dell’infortunio. Si teme la rottura del crociato. In caso di conferma il professor Mariani lo opererà in direttissima. Tegola per la Fiorentina che rischia di perdere l'ex Empoli per diversi mesi. Lo riporta il Corriere dello Sport.