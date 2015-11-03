Labaro Viola

Notizie Parisi Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Parisi per forza cancellato dalle cessioni per fare cassa. Primo grave infortunio”

19 maggio 2026 12:37

Nazione: "Parisi seguirà il protocollo Mariani: Dodò con ciò rientrò in campo dopo 5 mesi"

19 maggio 2026 11:57

Repubblica: "Fiorentina, lo stop di Parisi pesa sul mercato: ora serve intervenire per un sostituto”

19 maggio 2026 11:51

Corriere dello Sport sicuro: "Parisi tornerà in gruppo a novembre. A disposizione per le ultime gare del 2026"

19 maggio 2026 09:47

Parisi dopo l'operazione: "Grazie a chi mi ha sostenuto, le difficoltà ci rendono più forti"

18 maggio 2026 22:02

Parisi oggi a Villa Stuart. Corriere dello Sport: "Si teme la rottura del crociato. In caso operazione subito"

18 maggio 2026 10:16

Corriere Fiorentino evidenzia: “Torsione innaturale del ginocchio, per Parisi si teme un lungo stop”

18 maggio 2026 09:51

Gazzetta: “Infortunio di Parisi molto brutto ma è stato la svolta. Harrison entra e scatena l’azione gol”

18 maggio 2026 09:49

Infortunio per Parisi. Sui social scrive: "Grazie, sentire il vostro affetto mi ha dato tanta forza"

17 maggio 2026 20:51

Vanoli: "Non voglio essere valutato solo per questa vittoria, mi hanno chiesto la salvezza e l'ho fatto"

17 maggio 2026 14:56

Corriere dello Sport sicuro: "Parisi, Ranieri e Comuzzo altri tre che verranno confermati"

15 maggio 2026 09:34

Flachi duro: "Non si può nemmeno pensare di confermare Vanoli, a questa squadra non ha dato un gioco"

14 maggio 2026 20:34

Al Como servono italiani. Gazzetta: “Nel mirino di Fabregas c’è Parisi della Fiorentina”

13 maggio 2026 08:36

Corriere dello Sport: "Parisi torna titolare. Il calciatore spera di restare a lungo alla Fiorentina"

10 maggio 2026 09:21

Parisi torna titolare alto a destra. Nazione: “Verrà confermato: merito della voglia di essere utile e protagonista”

09 maggio 2026 09:55

Gazzetta non ha dubbi: “La Fiorentina vuole tenere Parisi: premiato l’adattamento e l’affidabilità”

09 maggio 2026 09:35

Nazione: “Gosens e Parisi recuperati, emergenza in attacco per Vanoli: Gudmundsson ancora falso nove”

04 maggio 2026 11:33

Nazione: "Spiragli per Vanoli: Parisi e Gosens verso la convocazione per la trasferta di Roma"

03 maggio 2026 11:16

RepFi: "Parisi verso il rientro, convocazione difficile contro la Roma: più probabile col Genoa"

30 aprile 2026 09:40

Parisi è tornato. Nazione: “Ieri allenamento parzialmente in gruppo. Si candida ad una maglia con la Roma”

30 aprile 2026 08:53

Corriere dello Sport rivela: "Parisi e Gosens verso il recupero: obiettivo esserci con la Roma"

29 aprile 2026 09:41

Nazione rivela: “Parisi sulla via del recupero così come Fortini. Da capire in settimana le condizioni”

28 aprile 2026 09:03

Rientro Parisi? Corriere dello Sport: "Ci si aspetta di rivederlo in campo prima della fine del campionato"

24 aprile 2026 10:51

Nazione: “Infortunio Parisi? Recupero vicino. Fortini può tornare tra i convocati con la Roma”

22 aprile 2026 09:31

Giuffredi: "Ranieri non viene apprezzato abbastanza a Firenze, invece è uno dei migliori in campo sempre"

20 aprile 2026 18:31

Nazione: “Salvo novità dell’ultimo minuto, Kean, Parisi e Fortini out. Nel mirino il Sassuolo”

19 aprile 2026 08:42

Parisi: “Commisso era come un padre, una perdita enorme. Vanoli mi ha dato fiducia, ora sogno la Nazionale”

18 aprile 2026 15:05

Nazione: “Kean messo ko anche da un forte attacco febbrile. Con Parisi e Fortini possono tornare con il Sassuolo”

18 aprile 2026 10:14

Bucciantini: "Fagioli, Ndour e Solomon, la Juventus non ce li ha, questo è merito di Vanoli"

17 aprile 2026 20:03

Nazione: “Infortunio Parisi? Acciacco difficile che rischia di tenerlo fuori ancora per qualche settimana”

14 aprile 2026 09:06

Convocati Fiorentina: Non ci sono Kean, Parisi, Brescianini e Fortini. Solomon è recuperato

13 aprile 2026 13:19

TMW rivela: "Kean e Parisi nemmeno convocati per stasera, rientra Solomon. Fiorentina in emergenza"

13 aprile 2026 12:20

Corriere dello Sport: "Parisi out da 22 giorni per un botta sfuggita a tutti, mai certificata"

13 aprile 2026 09:34

Corriere Fiorentino: “Parisi non sta bene, già tanto se va in panchina. Solomon difficilmente dal 1’”

13 aprile 2026 08:54

Corriere dello Sport: "Parisi fuori da tre settimane, sono decisamente tante per una botta"

12 aprile 2026 10:05

Nazione evidenzia: “Parisi vittima di un problema fisico mai chiarito. Domani nuovo forfait”

12 aprile 2026 09:45

Repubblica: “Solomon recuperato, Parisi e Fortini no. Kean resta in dubbio, rifinitura decisiva”

12 aprile 2026 09:15

Solomon torna in gruppo, mentre Kean e Parisi si allenano ancora a parte

11 aprile 2026 18:35

Infortuni Fiorentina? Corriere Fiorentino: “Silenzio dello staff medico alimenta qualunque ipotesi”

11 aprile 2026 09:41

Capitolo acciaccati. Nazione: “Fortini out. Solomon e Parisi? Non sono stati chiariti i tempi di recupero”

10 aprile 2026 08:51

Marianella: "Fiorentina più forte del Palace, ma l'assenza di Parisi pesa: la difesa Viola preoccupa"

09 aprile 2026 16:28

Repubblica: “Si allungano i tempi di recupero di Solomon, out anche Parisi. Vanoli senza esterni titolari”

09 aprile 2026 09:23

Kean, Solomon, Brescianini, Fortini e Parisi assenti alla rifinitura. Ci sono Dodó e Mandragora

08 aprile 2026 11:35

Fiorentina, tra certezze e dubbi: Mandragora, Dodò e Kean in recupero, Parisi e Solomon da monitorare

08 aprile 2026 10:02

Nazione: “Vanoli recupera Dodò e Mandragora. Parisi e Solomon a rischio forfait”

08 aprile 2026 08:19

Dodo e Mandragora a disposizione contro il Crystal Palace, Parisi e Solomon sono in grande dubbio

07 aprile 2026 20:12

Gazzetta: "Emergenza infortuni, Vanoli spera in qualche recupero last minute prima della partenza"

07 aprile 2026 10:19

Nazione: “Vanoli per il Crystal Palace spera di recuperare almeno Parisi, Dodò e Mandragora”

05 aprile 2026 09:49

Nazione: “Parisi fino a giovedì sembrava del tutto recuperato: Vanoli afflitto dal suo stop”

04 aprile 2026 10:06

Corriere dello Sport: “Parisi per la Fiorentina stava seguendo un semplice percorso programmato”

04 aprile 2026 09:59

Dodó, Solomon, Parisi, Mandragora e Fortini fuori dai convocati perché non hanno recuperato dagli infortuni

03 aprile 2026 19:11

Convocati Fiorentina: Emergenza per Vanoli, mancano Dodò, Fortini, Mandragora, Solomon e Parisi, c'è Kean

03 aprile 2026 19:03

Scopritore Parisi: “Tanta roba vederlo esterno di attacco. Credo che da mezzala sia ancora più forte”

03 aprile 2026 08:30

Gazzetta: “Emergenza fascia, Parisi in prima linea per rimpiazzare Dodô”

01 aprile 2026 10:10

Corriere Fiorentino rivela: “Fascia destra? Vanoli deve decidere tra Comuzzo, Parisi o Kouadio”

01 aprile 2026 09:00

Emergenza in corsia. Nazione: “Parisi l’aggiustatutto terzino destro contro il Verona è l’idea di Vanoli”

01 aprile 2026 08:51

Parisi: "La stagione comincia adesso, ci giochiamo 8 finali. Non possiamo abbassare la guardia"

31 marzo 2026 19:20

Parisi: "Pioli? Preferiva Fortini. Che cosa non ha funzionato? Forse la situazione che si era creata"

29 marzo 2026 10:38

Parisi: "Mi serviva uno come Vanoli. Mi disse 'Vorrei farti giocare alto', ho detto subito sì"

29 marzo 2026 10:37

Parisi: "Mandragora, Ndour e Ranieri sottovalutati. Nicolò si è preso le sue responsabilità"

29 marzo 2026 10:29

Parisi: "Kean? Gli ho scritto subito dopo la partita. Proverò a mettere una strana idea al ct Gattuso"

29 marzo 2026 10:28

Parisi sulla simulazione a Como: "Non sono stato d'esempio, poi i social amplificano"

29 marzo 2026 10:23

Parisi: "Dopo Fiorentina-Verona silenzio irreale negli spogliatoi. La partita con l'Udinese quella della svolta"

29 marzo 2026 10:19

Parisi sicuro: "10 milioni pagati per me? La Fiorentina li ha spesi bene. Futuro? Ho rinnovato la scorsa estate"

29 marzo 2026 10:16

Nazione: “La Fiorentina deve incattivirsi nel morso da squadra di personalità. Parisi è diventato uomo cruciale”

26 marzo 2026 10:27

Nazione elogia Parisi: “Imprescindibile, Vanoli gli ha cambiato prospettiva. Migliorato anche col destro”

26 marzo 2026 10:16

Nazione: "Parisi esplode: la sorpresa di Vanoli sulla fascia e il suo piede imprevedibile”

25 marzo 2026 10:35

Roggi: Il pareggio vale come una vittoria. Parisi è la più bella espressione tattica che Vanoli ha dato

24 marzo 2026 19:19

Nazione: “Parisi ancora esterno alto. Dodò e Ranieri faranno gli straordinari. Kean dal 1’”

22 marzo 2026 09:46

Biasin: "L'Inter domani proverà a tornare al suo livello, ma la Fiorentina in casa è tosta da sfidare"

21 marzo 2026 19:07

La difesa a 4 ma non solo. Corriere dello Sport: "Parisi alto a destra l'intuizione più rilevante di Vanoli"

21 marzo 2026 09:50

"Parisi come Robben? non scherziamo, a Firenze è la prima volta che si esprime su buoni livelli"

20 marzo 2026 23:09

Marianella: "Parisi il migliore in campo col Rakow, sta attraversando un periodo di forma straordinario"

20 marzo 2026 22:32

Parisi da 7. Nazione: “Imprescindibile, è una certezza. Torna alto a destra e si accende”

20 marzo 2026 10:28

Bucciantini: "La fascia con Dodo e Parisi è un fattore per la Fiorentina: hanno resistenza e velocità"

19 marzo 2026 21:25

Bucciantini: "Dopo Cremona la Fiorentina è libera di giocare con i giocatori forti anche la Conference"

19 marzo 2026 18:36

"Totoformazione: Ballottaggio per la fascia sinistra di difesa Parisi-Balbo e incertezza sul modulo"

19 marzo 2026 10:29

Repubblica: "Parisi? Chissà come sarebbe finita se la Lazio in estate non avesse avuto il mercato bloccato"

18 marzo 2026 10:52

Parisi fa 100 in maglia viola: "Orgoglioso di ogni minuto vissuto in campo. Un ricordo a Rocco e Joe"

18 marzo 2026 10:41

Corriere Fiorentino: “Parisi non si è mai lamentato, il suo agente sì. È un jolly, potrebbe servire all’Italia”

18 marzo 2026 09:54

Nazione esalta Parisi: “Con Pioli poco più di un comprimario. Con Vanoli è bastato poco per prendersi la titolarità”

18 marzo 2026 09:29

"Parisi e Ranieri i due migliori giocatori in quest'annata difficile, non hanno mai mollato"

17 marzo 2026 23:34

Bocci: "Parisi il miglior esterno della Fiorentina, deve sempre giocare. Non voglio illudermi, ancora non è finita"

17 marzo 2026 18:47

Repubblica: "Qualità e determinazione: i viola mostrano ambizione oltre la lotta salvezza"

17 marzo 2026 11:04

Parisi da 8. Nazione lo esalta: “Un destro preciso sotto le gambe di Audero. Non si ferma mai”

17 marzo 2026 09:43

Siparietto Dodò-Parisi, il brasiliano scherza: “Il gol mio più bello, ho saltato 3 avversari”

16 marzo 2026 23:17

Ripa: "Harrison è in difficoltà, al suo posto farei giocare Parisi che merita un ruolo in questa Fiorentina"

16 marzo 2026 16:39

Corriere dello Sport: "Torna Parisi o come esterno alto a destra o come terzino sinistro"

15 marzo 2026 09:25

Parisi: "Il destino è nelle nostre mani, siamo la Fiorentina: adesso siamo consapevoli della situazione"

12 marzo 2026 23:21

Parisi ed il mondo capovolto. Corriere dello Sport: "Con Pioli comparsa, con Vanoli protagonista"

12 marzo 2026 09:42

Nazione sicura: “Maxi rotazione? No, mini. Piccoli, Parisi e Balbo dal 1’. Fortini a destra”

12 marzo 2026 09:06

Nazione esalta Parisi: “È il volto positivo della stagione della Fiorentina. Stasera e lunedì in campo”

12 marzo 2026 09:03

Corriere dello Sport svela: "Gosens torna titolare a sinistra dopo più di un mese"

08 marzo 2026 10:30

Gosens pronto per il Parma. Giocherà con la maschera protettiva al volto.

04 marzo 2026 16:50

Capuano: "Parisi è un grande giocatore ed è follemente innamorato della Fiorentina"

25 febbraio 2026 23:13

Nazione: “Parisi ha sofferto la concorrenza di Gosens ma ha ribaltato le gerarchie”

23 febbraio 2026 09:30

Simulazione Parisi? Corriere dello Sport: "Scelta la linea diplomatica ma Vanoli ha lavorato con il giocatore"

22 febbraio 2026 10:10

Corriere dello Sport: "Parisi pronto a dimostrare di essere diventato grande. Sempre più centrale per Vanoli"

22 febbraio 2026 09:57

Gasperini attacca anche Parisi: "Non solo Bastoni, c'è stata un'altra simulazione clamorosa"

21 febbraio 2026 18:58

Serena: "Per un mancino è difficile adattarsi a destra, Parisi si è sacrificato e ora ha cambiato marcia"

16 febbraio 2026 21:33

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