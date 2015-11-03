Notizie Parisi Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Parisi per forza cancellato dalle cessioni per fare cassa. Primo grave infortunio”
19 maggio 2026 12:37
Nazione: "Parisi seguirà il protocollo Mariani: Dodò con ciò rientrò in campo dopo 5 mesi"
19 maggio 2026 11:57
Repubblica: "Fiorentina, lo stop di Parisi pesa sul mercato: ora serve intervenire per un sostituto”
19 maggio 2026 11:51
Corriere dello Sport sicuro: "Parisi tornerà in gruppo a novembre. A disposizione per le ultime gare del 2026"
19 maggio 2026 09:47
Parisi dopo l'operazione: "Grazie a chi mi ha sostenuto, le difficoltà ci rendono più forti"
18 maggio 2026 22:02
Parisi oggi a Villa Stuart. Corriere dello Sport: "Si teme la rottura del crociato. In caso operazione subito"
18 maggio 2026 10:16
Corriere Fiorentino evidenzia: “Torsione innaturale del ginocchio, per Parisi si teme un lungo stop”
18 maggio 2026 09:51
Gazzetta: “Infortunio di Parisi molto brutto ma è stato la svolta. Harrison entra e scatena l’azione gol”
18 maggio 2026 09:49
Infortunio per Parisi. Sui social scrive: "Grazie, sentire il vostro affetto mi ha dato tanta forza"
17 maggio 2026 20:51
Vanoli: "Non voglio essere valutato solo per questa vittoria, mi hanno chiesto la salvezza e l'ho fatto"
17 maggio 2026 14:56
Corriere dello Sport sicuro: "Parisi, Ranieri e Comuzzo altri tre che verranno confermati"
15 maggio 2026 09:34
Flachi duro: "Non si può nemmeno pensare di confermare Vanoli, a questa squadra non ha dato un gioco"
14 maggio 2026 20:34
Al Como servono italiani. Gazzetta: “Nel mirino di Fabregas c’è Parisi della Fiorentina”
13 maggio 2026 08:36
Corriere dello Sport: "Parisi torna titolare. Il calciatore spera di restare a lungo alla Fiorentina"
10 maggio 2026 09:21
Parisi torna titolare alto a destra. Nazione: “Verrà confermato: merito della voglia di essere utile e protagonista”
09 maggio 2026 09:55
Gazzetta non ha dubbi: “La Fiorentina vuole tenere Parisi: premiato l’adattamento e l’affidabilità”
09 maggio 2026 09:35
Nazione: “Gosens e Parisi recuperati, emergenza in attacco per Vanoli: Gudmundsson ancora falso nove”
04 maggio 2026 11:33
Nazione: "Spiragli per Vanoli: Parisi e Gosens verso la convocazione per la trasferta di Roma"
03 maggio 2026 11:16
RepFi: "Parisi verso il rientro, convocazione difficile contro la Roma: più probabile col Genoa"
30 aprile 2026 09:40
Parisi è tornato. Nazione: “Ieri allenamento parzialmente in gruppo. Si candida ad una maglia con la Roma”
30 aprile 2026 08:53
Corriere dello Sport rivela: "Parisi e Gosens verso il recupero: obiettivo esserci con la Roma"
29 aprile 2026 09:41
Nazione rivela: “Parisi sulla via del recupero così come Fortini. Da capire in settimana le condizioni”
28 aprile 2026 09:03
Rientro Parisi? Corriere dello Sport: "Ci si aspetta di rivederlo in campo prima della fine del campionato"
24 aprile 2026 10:51
Nazione: “Infortunio Parisi? Recupero vicino. Fortini può tornare tra i convocati con la Roma”
22 aprile 2026 09:31
Giuffredi: "Ranieri non viene apprezzato abbastanza a Firenze, invece è uno dei migliori in campo sempre"
20 aprile 2026 18:31
Nazione: “Salvo novità dell’ultimo minuto, Kean, Parisi e Fortini out. Nel mirino il Sassuolo”
19 aprile 2026 08:42
Parisi: “Commisso era come un padre, una perdita enorme. Vanoli mi ha dato fiducia, ora sogno la Nazionale”
18 aprile 2026 15:05
Nazione: “Kean messo ko anche da un forte attacco febbrile. Con Parisi e Fortini possono tornare con il Sassuolo”
18 aprile 2026 10:14
Bucciantini: "Fagioli, Ndour e Solomon, la Juventus non ce li ha, questo è merito di Vanoli"
17 aprile 2026 20:03
Nazione: “Infortunio Parisi? Acciacco difficile che rischia di tenerlo fuori ancora per qualche settimana”
14 aprile 2026 09:06
Convocati Fiorentina: Non ci sono Kean, Parisi, Brescianini e Fortini. Solomon è recuperato
13 aprile 2026 13:19
TMW rivela: "Kean e Parisi nemmeno convocati per stasera, rientra Solomon. Fiorentina in emergenza"
13 aprile 2026 12:20
Corriere dello Sport: "Parisi out da 22 giorni per un botta sfuggita a tutti, mai certificata"
13 aprile 2026 09:34
Corriere Fiorentino: “Parisi non sta bene, già tanto se va in panchina. Solomon difficilmente dal 1’”
13 aprile 2026 08:54
Corriere dello Sport: "Parisi fuori da tre settimane, sono decisamente tante per una botta"
12 aprile 2026 10:05
Nazione evidenzia: “Parisi vittima di un problema fisico mai chiarito. Domani nuovo forfait”
12 aprile 2026 09:45
Repubblica: “Solomon recuperato, Parisi e Fortini no. Kean resta in dubbio, rifinitura decisiva”
12 aprile 2026 09:15
Solomon torna in gruppo, mentre Kean e Parisi si allenano ancora a parte
11 aprile 2026 18:35
Infortuni Fiorentina? Corriere Fiorentino: “Silenzio dello staff medico alimenta qualunque ipotesi”
11 aprile 2026 09:41
Capitolo acciaccati. Nazione: “Fortini out. Solomon e Parisi? Non sono stati chiariti i tempi di recupero”
10 aprile 2026 08:51
Marianella: "Fiorentina più forte del Palace, ma l'assenza di Parisi pesa: la difesa Viola preoccupa"
09 aprile 2026 16:28
Repubblica: “Si allungano i tempi di recupero di Solomon, out anche Parisi. Vanoli senza esterni titolari”
09 aprile 2026 09:23
Kean, Solomon, Brescianini, Fortini e Parisi assenti alla rifinitura. Ci sono Dodó e Mandragora
08 aprile 2026 11:35
Fiorentina, tra certezze e dubbi: Mandragora, Dodò e Kean in recupero, Parisi e Solomon da monitorare
08 aprile 2026 10:02
Nazione: “Vanoli recupera Dodò e Mandragora. Parisi e Solomon a rischio forfait”
08 aprile 2026 08:19
Dodo e Mandragora a disposizione contro il Crystal Palace, Parisi e Solomon sono in grande dubbio
07 aprile 2026 20:12
Gazzetta: "Emergenza infortuni, Vanoli spera in qualche recupero last minute prima della partenza"
07 aprile 2026 10:19
Nazione: “Vanoli per il Crystal Palace spera di recuperare almeno Parisi, Dodò e Mandragora”
05 aprile 2026 09:49
Nazione: “Parisi fino a giovedì sembrava del tutto recuperato: Vanoli afflitto dal suo stop”
04 aprile 2026 10:06
Corriere dello Sport: “Parisi per la Fiorentina stava seguendo un semplice percorso programmato”
04 aprile 2026 09:59
Dodó, Solomon, Parisi, Mandragora e Fortini fuori dai convocati perché non hanno recuperato dagli infortuni
03 aprile 2026 19:11
Convocati Fiorentina: Emergenza per Vanoli, mancano Dodò, Fortini, Mandragora, Solomon e Parisi, c'è Kean
03 aprile 2026 19:03
Scopritore Parisi: “Tanta roba vederlo esterno di attacco. Credo che da mezzala sia ancora più forte”
03 aprile 2026 08:30
Gazzetta: “Emergenza fascia, Parisi in prima linea per rimpiazzare Dodô”
01 aprile 2026 10:10
Corriere Fiorentino rivela: “Fascia destra? Vanoli deve decidere tra Comuzzo, Parisi o Kouadio”
01 aprile 2026 09:00
Emergenza in corsia. Nazione: “Parisi l’aggiustatutto terzino destro contro il Verona è l’idea di Vanoli”
01 aprile 2026 08:51
Parisi: "La stagione comincia adesso, ci giochiamo 8 finali. Non possiamo abbassare la guardia"
31 marzo 2026 19:20
Parisi: "Pioli? Preferiva Fortini. Che cosa non ha funzionato? Forse la situazione che si era creata"
29 marzo 2026 10:38
Parisi: "Mi serviva uno come Vanoli. Mi disse 'Vorrei farti giocare alto', ho detto subito sì"
29 marzo 2026 10:37
Parisi: "Mandragora, Ndour e Ranieri sottovalutati. Nicolò si è preso le sue responsabilità"
29 marzo 2026 10:29
Parisi: "Kean? Gli ho scritto subito dopo la partita. Proverò a mettere una strana idea al ct Gattuso"
29 marzo 2026 10:28
Parisi sulla simulazione a Como: "Non sono stato d'esempio, poi i social amplificano"
29 marzo 2026 10:23
Parisi: "Dopo Fiorentina-Verona silenzio irreale negli spogliatoi. La partita con l'Udinese quella della svolta"
29 marzo 2026 10:19
Parisi sicuro: "10 milioni pagati per me? La Fiorentina li ha spesi bene. Futuro? Ho rinnovato la scorsa estate"
29 marzo 2026 10:16
Nazione: “La Fiorentina deve incattivirsi nel morso da squadra di personalità. Parisi è diventato uomo cruciale”
26 marzo 2026 10:27
Nazione elogia Parisi: “Imprescindibile, Vanoli gli ha cambiato prospettiva. Migliorato anche col destro”
26 marzo 2026 10:16
Nazione: "Parisi esplode: la sorpresa di Vanoli sulla fascia e il suo piede imprevedibile”
25 marzo 2026 10:35
Roggi: Il pareggio vale come una vittoria. Parisi è la più bella espressione tattica che Vanoli ha dato
24 marzo 2026 19:19
Nazione: “Parisi ancora esterno alto. Dodò e Ranieri faranno gli straordinari. Kean dal 1’”
22 marzo 2026 09:46
Biasin: "L'Inter domani proverà a tornare al suo livello, ma la Fiorentina in casa è tosta da sfidare"
21 marzo 2026 19:07
La difesa a 4 ma non solo. Corriere dello Sport: "Parisi alto a destra l'intuizione più rilevante di Vanoli"
21 marzo 2026 09:50
"Parisi come Robben? non scherziamo, a Firenze è la prima volta che si esprime su buoni livelli"
20 marzo 2026 23:09
Marianella: "Parisi il migliore in campo col Rakow, sta attraversando un periodo di forma straordinario"
20 marzo 2026 22:32
Parisi da 7. Nazione: “Imprescindibile, è una certezza. Torna alto a destra e si accende”
20 marzo 2026 10:28
Bucciantini: "La fascia con Dodo e Parisi è un fattore per la Fiorentina: hanno resistenza e velocità"
19 marzo 2026 21:25
Bucciantini: "Dopo Cremona la Fiorentina è libera di giocare con i giocatori forti anche la Conference"
19 marzo 2026 18:36
"Totoformazione: Ballottaggio per la fascia sinistra di difesa Parisi-Balbo e incertezza sul modulo"
19 marzo 2026 10:29
Repubblica: "Parisi? Chissà come sarebbe finita se la Lazio in estate non avesse avuto il mercato bloccato"
18 marzo 2026 10:52
Parisi fa 100 in maglia viola: "Orgoglioso di ogni minuto vissuto in campo. Un ricordo a Rocco e Joe"
18 marzo 2026 10:41
Corriere Fiorentino: “Parisi non si è mai lamentato, il suo agente sì. È un jolly, potrebbe servire all’Italia”
18 marzo 2026 09:54
Nazione esalta Parisi: “Con Pioli poco più di un comprimario. Con Vanoli è bastato poco per prendersi la titolarità”
18 marzo 2026 09:29
"Parisi e Ranieri i due migliori giocatori in quest'annata difficile, non hanno mai mollato"
17 marzo 2026 23:34
Bocci: "Parisi il miglior esterno della Fiorentina, deve sempre giocare. Non voglio illudermi, ancora non è finita"
17 marzo 2026 18:47
Repubblica: "Qualità e determinazione: i viola mostrano ambizione oltre la lotta salvezza"
17 marzo 2026 11:04
Parisi da 8. Nazione lo esalta: “Un destro preciso sotto le gambe di Audero. Non si ferma mai”
17 marzo 2026 09:43
Siparietto Dodò-Parisi, il brasiliano scherza: “Il gol mio più bello, ho saltato 3 avversari”
16 marzo 2026 23:17
Ripa: "Harrison è in difficoltà, al suo posto farei giocare Parisi che merita un ruolo in questa Fiorentina"
16 marzo 2026 16:39
Corriere dello Sport: "Torna Parisi o come esterno alto a destra o come terzino sinistro"
15 marzo 2026 09:25
Parisi: "Il destino è nelle nostre mani, siamo la Fiorentina: adesso siamo consapevoli della situazione"
12 marzo 2026 23:21
Parisi ed il mondo capovolto. Corriere dello Sport: "Con Pioli comparsa, con Vanoli protagonista"
12 marzo 2026 09:42
Nazione sicura: “Maxi rotazione? No, mini. Piccoli, Parisi e Balbo dal 1’. Fortini a destra”
12 marzo 2026 09:06
Nazione esalta Parisi: “È il volto positivo della stagione della Fiorentina. Stasera e lunedì in campo”
12 marzo 2026 09:03
Corriere dello Sport svela: "Gosens torna titolare a sinistra dopo più di un mese"
08 marzo 2026 10:30
Gosens pronto per il Parma. Giocherà con la maschera protettiva al volto.
04 marzo 2026 16:50
Capuano: "Parisi è un grande giocatore ed è follemente innamorato della Fiorentina"
25 febbraio 2026 23:13
Nazione: “Parisi ha sofferto la concorrenza di Gosens ma ha ribaltato le gerarchie”
23 febbraio 2026 09:30
Simulazione Parisi? Corriere dello Sport: "Scelta la linea diplomatica ma Vanoli ha lavorato con il giocatore"
22 febbraio 2026 10:10
Corriere dello Sport: "Parisi pronto a dimostrare di essere diventato grande. Sempre più centrale per Vanoli"
22 febbraio 2026 09:57
Gasperini attacca anche Parisi: "Non solo Bastoni, c'è stata un'altra simulazione clamorosa"
21 febbraio 2026 18:58
Serena: "Per un mancino è difficile adattarsi a destra, Parisi si è sacrificato e ora ha cambiato marcia"
16 febbraio 2026 21:33
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