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Parisi: “Dopo Fiorentina-Verona silenzio irreale negli spogliatoi. La partita con l’Udinese quella della svolta”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Parisi: “Dopo Fiorentina-Verona silenzio irreale negli spogliatoi. La partita con l’Udinese quella della svolta”

Redazione

29 Marzo · 10:19

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 10:19

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"Con il Como vittoria fondamentale"

Fabiano Parisi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, ecco alcuni estratti.

Tornando al campo: quanto sono mancate le fasce alla Fiorentina nel 3-5-2?
«Il cambio di sistema di gioco è stata una chiave, ma tutto è nato dalla possibilità di avere gli esterni che possono saltare l’uomo e offrono soluzioni offensive. La stagione è cambiata lì, da quando abbiamo adottato il nuovo modulo, possibile grazie all’arrivo di Solomon e Harrison».

Una data: 14 dicembre, Fiorentina-Verona 1-2, Fiorentina ultima con 6 punti. Che cosa vi siete detti nello spogliatoio?
«Nulla, perché c’era un silenzio quasi irreale. Sui volti di ognuno di noi si leggeva tensione. A livello mentale è molto difficile modificare e stravolgere in corsa gli obiettivi. La Fiorentina non meritava di stare in quella posizione e ovviamente siamo stati un po’ sorpresi dalla situazione, ma l’importante è rimettersi in gioco sempre. C’erano tantissime partite e la strada era ancora lunga: con tanto impegno e tanto lavoro ci stiamo tirando fuori. E non era assolutamente facile».

Un’altra data: 21 dicembre, Fiorentina-Udinese 5-1, debutto del 4-1-4-1.
«Abbiamo fatto una settimana di ritiro per una partita che si doveva vincere e basta. L’espulsione di Okoye ci ha facilitato il compito, ma siamo stati bravi a fare quello che ci eravamo ripromessi. Quella è stata la partita della svolta».

Se uno dice Como-Fiorentina?
«Vittoria fondamentale, perché affrontavamo una squadra forte e pochissime squadre hanno fatto punti al Sinigaglia».

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